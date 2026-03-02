İsviçre'de iftara katılan Süleyman Soylu: Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre'de iftara katılan Süleyman Soylu: Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz

İsviçre\'de iftara katılan Süleyman Soylu: Terörsüz Türkiye\'yi inşa edeceğiz
02.03.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre'de katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre'de katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Zürih'te düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programında T.C. Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ve Zürih Başkonsolosu Fazlı Corman, İTT Genel Başkanı Suat Şahin ve çeşitli Türk STK temsilcileri de yer aldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, ramazanı yalnızca bir ibadet ayı olarak değil, bir medeniyet tasavvuru olarak tanımladı. İftarı 'gökyüzü sofrası' olarak niteleyen Soylu, ramazanın çocukluktan bugüne uzanan ortak bir hafıza, dayanışma ve merhamet iklimi olduğunu söyledi. Soylu, Süleymaniye'den Selimiye'ye, Sultanahmet'ten Eyüp Sultan'a uzanan medeniyet vurgusuyla, ramazanın toplumu bir arada tutan bir ruh olduğunu kaydetti.

'DÜNYADA GÜÇ KAYMASI YAŞANIYOR'

Dünyada ciddi bir güç kayması yaşandığını belirten Soylu, dünya 20 yıl öncesi gibi olmadığını, güç dengelerinin kaydığını dile getirdi. Soylu, "2000'li yılların başında küresel üretimin büyük kısmı G7 ülkelerindeydi, bugün ise üretim ve teknolojide Çin öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, patent üretiminden sanayi kapasitesine kadar dengelerin değiştiğinin altını çizerek, Avrupa'nın yaşlanan nüfus ve düşük büyüme sarmalına girdiğini aktardı. Soylu, "Batı egemenliğini kaybetmektedir" diye konuştu.

Süleyman Soylu, küresel borç yüküne de değinerek, ABD'nin kamu borcunun 38 trilyon dolar seviyesine çıktığını, Avrupa'da borcun milli gelire oranının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Küresel üretimde Çin'in payının hızla arttığına ve teknolojik üretimde yeni merkezlerin oluştuğuna dikkati çeken Soylu, "Dünya ekonomisinde ciddi bir kayma var" dedi.

Soylu, Türkiye'nin borçluluk oranının görece daha düşük seviyede bulunduğunu kaydederek, ekonomik istikrarın stratejik önemini söyledi.

'KÜRESEL BASKI HERKESİ TEK TİPLEŞTİRMEK İSTİYOR'

Soylu konuşmasında, yalnızca ekonomik değil, kültürel bir mücadele yaşandığını da belirtti. Aileyi, komşuluğu ve toplumsal değerleri zayıflatmaya yönelik bir küresel baskı olduğunun altını çizen Soylu, "Tek bir dil, tek bir kültür, tek bir anlayış dayatılıyor. Binlerce kilometre uzakta Anadolu'nun vicdanını ve muhabbetini yaşatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Suriye politikası ile ilgili değerlendirmede bulunan Soylu, Türkiye'nin sınır hattında bir terör devleti oluşmasına izin vermediğini vurguladı. Soylu, atılan adımların gelecek kuşakların güvenliği için olduğuna dikkati çekerek, "Bu mücadele seçim hesabıyla verilmedi" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki yaklaşımını insani bir duruş olarak tanımlayan Soylu, "Biz oraya sömürmek için değil, kardeşlik için gittik" açıklamasını yaptı.

'GELECEK NESİLLERİMİZE BÖLÜNME TEHDİDİ ALTINDA BİR ÜLKE BIRAKMAYACAĞIZ'

Süleyman Soylu güvenlik konusuyla ilgili, "Hiçbir endişem yok. Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Soylu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tecrübe ve devlet aklına güvendiğini de sözlerine ekledi.

'BU ÜLKENİN BAŞARISI HEPİMİZİN'

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Soylu, Türkiye'nin darbeler, terör saldırıları ve bölgesel krizlere rağmen istikametini koruduğunu bildirdi. Soylu, gelecek kuşaklara güçlü ve güvenli bir Türkiye bırakma kararlılığını yineleyerek, "Bu ülkenin başarısı hepimizin başarısıdır" diye konuştu.

Soylu, Zürih'teki temasları kapsamında İsviçre Türk Toplumu'nu ve UID İsviçre Bölge Başkanlığı'nı da ziyaret ederek Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Türkiye, İsviçre, İftar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçre'de iftara katılan Süleyman Soylu: Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira’yı mat etti Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
14:08
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:02:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de iftara katılan Süleyman Soylu: Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.