İsviçre Türk Toplumu Zürih\'te iftar sofrasında buluştu

İsviçre'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumu (İTT), Zürih'te geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Zürih'in Dietikon ilçesinde gerçekleştirilen programa yaklaşık bin kişi katıldı.

İftar programına İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda Türk vatandaşı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi iştirak etti.

"RAMAZAN BİRLİK VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ"

Programda konuşan İTT Başkanı Suat Şahin, ramazan ayının birleştirici gücüne dikkat çekerek iftar sofralarının kardeşlik, dayanışma ve gönül birliğinin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun farklı görüşlere sahip olsa da ortak değerlerde buluşabildiğini vurgulayan Şahin, federasyonlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının bu birlikteliğin en önemli yapı taşları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yalnızca bir coğrafya olmadığını belirten Şahin, "Nerede bir Türk yüreği atıyorsa orası da Türkiye'nin bir parçasıdır." dedi. Şahin ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşların hem bulundukları ülkeye katkı sunmalarının hem de kimliklerini korumalarının önemine işaret etti.

GENÇLERE TEKNOLOJİ ÇAĞRISI

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ise konuşmasında özellikle gençlerin teknoloji ve iletişim imkanlarını daha etkin kullanmasının önemine değindi. İncesu, Türk toplumu arasında birlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

"AYNI SOFRADA BULUŞMAK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman da ramazan ayının manevi atmosferinde Türk vatandaşlarıyla aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Çorman, farklı düşüncelere rağmen toplumun bir arada olabilmesinin kıymetli olduğunu ifade ederek ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

SOYLU: KİMLİĞİNİ KORUMAK BÜYÜK SORUMLULUK

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise ramazanın ibadet ayı olduğu kadar bir medeniyet ayı olduğunu ve Müslümanları da bir araya getirdiğini söyledi. Türk toplumunun burada, memleketinde binlerce kilometre uzakta kimliğini, Anadolu'nun kültürünü ve değerlerini muhafaza ederek yaşadığını dile getiren Soylu, "Farklı bir toplumun içinde hem uyum sağlamak hem de kendi kimliğini korumak büyük bir sorumluluktur. Bunu başardığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi. Bu dayanışmayı ve aileyi yok etmeye çalışan bir küresel yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Soylu, çocuklarına ve değerlerine sahip çıkan, sahip çıktıkça da bulunduğu toplum içerisinde katkı koyan ve bulunduğu toplum tarafından kabul edilen Türk toplumuna teşekkür etti. Soylu, "Onlar iyilik medeniyetinin insanlarıdır ve iyi insanlardır, başlangıçta bize Türkleri yanlış anlatmışlar, anlamışız ve endişe etmişiz duygusunu bulunduğunuz her toplumun içerisine yerleştiren buradaki bütün insanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Farklı düşüncelere sahip olunsa da memleket söz konusu olduğunda ortak bir yerde durabilmenin önemine işaret eden Soylu, güç dengeleri yeniden kurulduğu böyle bir dönemde güçlü bir Türkiye'nin herkes için güven anlamına geldiğini kaydetti.

Programın ardından Soylu, İTT Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.