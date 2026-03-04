İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

İsviçre Türk Toplumu Zürih\'te iftar sofrasında buluştu
04.03.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Türk Toplumu'nun Zürih'te düzenlediği iftar programı yaklaşık bin kişinin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da katıldı. İftarın ev sahipliğini yapan İTT Başkanı Suat Şahin, ramazan ayının birleştirici gücüne dikkat çekti ve iftar sofralarının kardeşlik, dayanışma ve gönül birliğinin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

İsviçre'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumu (İTT), Zürih'te geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Zürih'in Dietikon ilçesinde gerçekleştirilen programa yaklaşık bin kişi katıldı.

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

İftar programına İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda Türk vatandaşı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi iştirak etti.

"RAMAZAN BİRLİK VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ"

Programda konuşan İTT Başkanı Suat Şahin, ramazan ayının birleştirici gücüne dikkat çekerek iftar sofralarının kardeşlik, dayanışma ve gönül birliğinin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun farklı görüşlere sahip olsa da ortak değerlerde buluşabildiğini vurgulayan Şahin, federasyonlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının bu birlikteliğin en önemli yapı taşları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yalnızca bir coğrafya olmadığını belirten Şahin, "Nerede bir Türk yüreği atıyorsa orası da Türkiye'nin bir parçasıdır." dedi. Şahin ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşların hem bulundukları ülkeye katkı sunmalarının hem de kimliklerini korumalarının önemine işaret etti.

GENÇLERE TEKNOLOJİ ÇAĞRISI

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ise konuşmasında özellikle gençlerin teknoloji ve iletişim imkanlarını daha etkin kullanmasının önemine değindi. İncesu, Türk toplumu arasında birlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

"AYNI SOFRADA BULUŞMAK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman da ramazan ayının manevi atmosferinde Türk vatandaşlarıyla aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Çorman, farklı düşüncelere rağmen toplumun bir arada olabilmesinin kıymetli olduğunu ifade ederek ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

SOYLU: KİMLİĞİNİ KORUMAK BÜYÜK SORUMLULUK

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise ramazanın ibadet ayı olduğu kadar bir medeniyet ayı olduğunu ve Müslümanları da bir araya getirdiğini söyledi. Türk toplumunun burada, memleketinde binlerce kilometre uzakta kimliğini, Anadolu'nun kültürünü ve değerlerini muhafaza ederek yaşadığını dile getiren Soylu, "Farklı bir toplumun içinde hem uyum sağlamak hem de kendi kimliğini korumak büyük bir sorumluluktur. Bunu başardığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi. Bu dayanışmayı ve aileyi yok etmeye çalışan bir küresel yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Soylu, çocuklarına ve değerlerine sahip çıkan, sahip çıktıkça da bulunduğu toplum içerisinde katkı koyan ve bulunduğu toplum tarafından kabul edilen Türk toplumuna teşekkür etti. Soylu, "Onlar iyilik medeniyetinin insanlarıdır ve iyi insanlardır, başlangıçta bize Türkleri yanlış anlatmışlar, anlamışız ve endişe etmişiz duygusunu bulunduğunuz her toplumun içerisine yerleştiren buradaki bütün insanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Farklı düşüncelere sahip olunsa da memleket söz konusu olduğunda ortak bir yerde durabilmenin önemine işaret eden Soylu, güç dengeleri yeniden kurulduğu böyle bir dönemde güçlü bir Türkiye'nin herkes için güven anlamına geldiğini kaydetti.

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

Programın ardından Soylu, İTT Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.

Süleyman Soylu, Milletvekili, Suat Şahin, İstanbul, AK Parti, Türkiye, İsviçre, Gündem, İftar, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası "Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok
Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik
İran: Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk İran: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk
İran, Katar’daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
ABD’den kritik Orta Doğu adımı Sayıları 9 binden fazla ABD'den kritik Orta Doğu adımı! Sayıları 9 binden fazla
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı

21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:44
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran’a saldıran İsrail ve ABD’ye büyük şok
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:22:46. #7.12#
SON DAKİKA: İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.