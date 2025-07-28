Karayipler\'de Pasaportlu Emlak Satışları Artıyor

Doğu Karayipler'deki satılık ev ilanları arasında gezindiğinizde artık alıcıları cezbetmek için sadece büyüleyici plajlar ve rahat bir yaşam tarzının sunulmadığını görüyorsunuz.

Giderek daha fazla emlak ilanında artık pasaport da sunuluyor. ABD'deki siyasi ve sosyal dalgalanmanın da ilgiyi artırdığı söyleniyor.

Bölgedeki ada ülkelerinden beşi, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St Kitts ve Nevis ve St Lucia, 200 bin ABD doları gibi görece düşük bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (CBI) imkanı sunuyor.

Bir ev satın aldığınızda, Schengen bölgesi de dahil olmak üzere 150'ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip oluyorsunuz.

Varlıklı kişiler içinse, adalarda geçerli olan bazı vergi muafiyetleri bir diğer önemli cazibe unsuru olarak öne çıkıyor.

Üstelik her beş ada ülkesi de çifte vatandaşlığa izin veriyor.

Luxury Locations emlak şirketinin sahibi Nadia Dyson, Antigua'da emlakçıların talebi karşılamakta zorlandığını söylüyor.

BBC'ye konuşan Dyson, "Şu anda tüm alıcıların yüzde 70'i vatandaşlık istiyor ve büyük çoğunluğu ABD'den" diyor.

Müşterilerle "siyaset konuşmadıkların" belirten Dyson, "ama [ABD'deki] istikrarsız siyasi ortam kesinlikle bir faktör" diyerek izlenimini aktarıyor.

Dyson, son bir senede vatandaşlık amacıyla mülk satışının arttığına işaret ediyor:

"Şimdi ise hepsi 'Vatandaşlık hakkı sağlayan bir ev istiyorum' diyor. Daha önce hiç bu kadar çok ev satmamıştık"

Dyson, Antigua'nın programında ikamet şartı olmamasına rağmen, bazı alıcıların tam zamanlı taşınmak istediklerini söylüyor ve "Birkaçı şimdiden taşındı bile" diyor.

Yatırım göçü uzmanları Henley & Partners'a göre, geçtiğimiz yıl Karayipler'deki CBI (yatırım yoluyla vatandaşlık) başvurularının büyük bir kısmını ABD vatandaşları oluşturdu.

Dünya çapında ofisleri bulunan İngiliz firması, Ukrayna, Türkiye, Nijerya ve Çin'in başvuru sahiplerinin en sık geldiği diğer ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor.

Karayip CBI programlarına yönelik genel başvuruların 2024'ün dördüncü çeyreğinden bu yana %12 oranında arttığını da ekliyor.

Danışmanlık şirketinden Dominic Volek'e göre, silahlı şiddetten antisemitizme kadar her şey Amerikalıları diken üstünde tutuyor.

"Yaklaşık %10-15'i gerçekten taşınıyor. Çoğu için bu, endişe duydukları şeye karşı bir sigorta poliçesi. İkinci bir vatandaşlığa sahip olmak iyi bir B planı" diye açıklıyor.

Volek, Karayip pasaportlarının sağladığı seyahat kolaylığı avantajlarının iş insanlarına hitap ettiğini ve güvenlik açısından da fayda sağlayabileceğini söylüyor.

"Bazı ABD'li müşteriler siyasi açıdan daha az tartışmalı bir pasaportla seyahat etmeyi tercih ediyor."

Volek, Covid salgınından önce ABD'nin şirketin "radarında" bile olmadığını belirtiyor.

Seyahat kısıtlamaları, özel jetlerle özgürce seyahat etmeye alışkın varlıklı insanlar için "şoke edici" oldu ve ABD'deki CBI başvurularında ilk artışı tetikledi. İlgi 2020 ve 2024 ABD seçimlerinden sonra yeniden arttı.

Volek, "Trump'tan hoşlanmayan Demokratlar olduğu gibi Demokratlardan hoşlanmayan Cumhuriyetçiler de var" diyor.

"Son iki yılda ABD'de sıfır ofisten tüm büyük şehirlerde sekiz ofise ulaştık ve önümüzdeki aylarda iki ya da üç ofis daha açacağız."

Kanada'nın Halifax kentinden gelen Robert Taylor, bu yılın sonlarına doğru emekli olduktan sonra yerleşmeyi planladığı Antigua'da bir mülk satın aldı.

Geçen yaz vatandaşlık için gereken emlak fiyatı 300 bin dolara yükseltilmeden hemen önce 200 bin dolar yatırım yaptı.

Vatandaş olarak adada kalış süresi kısıtlamalarına maruz kalmıyor, aynı zamanda pasaportunun kendisine iş fırsatlarından yararlanma özgürlüğü de verdiğini belirtiyor:

"Antigua'yı seçtim çünkü çok güzel bir suyu var, insanlarını çok ama çok dost canlısı buluyorum ve aynı zamanda hayatımın ilerleyen dönemlerinde harika bir havada yaşamak hava anlamına geliyor"

Yine de bu tür programlar tartışma yaratmadı değil.

Pasaport satışları ilk kez 2012 yılında dönemin Antigua hükümeti tarafından zor durumdaki ekonomiyi desteklemenin bir yolu olarak gündeme getirildiğinde, bazıları etik kuralların biraz şüpheli olduğunu düşünmüştü.

Eski Meclis Başkanı Gisele Isaac, protestocuların sokaklara döküldüğünü hatırlıyor.

"Bir milliyetçilik duygusu vardı; insanlar kimliğimizi, hakkımızda hiçbir şey bilmeyen insanlara sattığımızı düşünüyordu" diyor.

Aralarında St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in de bulunduğu, CBI sunmayan diğer bazı Karayip ülkelerinin liderleri de bu durumu eleştirmekte gecikmedi.

Gonsalves daha önce vatandaşlığın "satılık" olmaması gerektiğini söylemişti.

Uluslararası toplumda ise, gevşek denetimin suçluların sınırlardan geçmesine yardımcı olabileceğine dair korkular var.

Avrupa Birliği, Karayip CBI ülkelerine tanıdığı vizesiz seyahat hakkını geri çekme tehdidinde bulundu.

ABD de daha önce bu tür programların vergi kaçakçılığı ve mali suçlar için bir araç olarak kullanılma potansiyeline ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Avrupa Komisyonu Sözcülüğü BBC'ye Karayipler'deki beş programın"izlendiğini" ve 2022'den bu yana ilgili makamlarla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Sözcülük, sürmekte olan bir değerlendirmeyle, yatırım yoluyla vatandaşlığın "bu ülkelerin yararlandığı AB'ye vizesiz seyahat rejiminin kötüye kullanılması anlamına gelip gelmediğini ve AB için güvenlik risklerine yol açıp açmayacağını" bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

Komisyon, adalar tarafından gerçekleştirilen bazı reformların da değerlendirme üzerinde etkisi olacağını belirtti.

Beş Karayip ülkesi ise başvuru sahiplerinin sicillerini incelemek için yeterince çaba sarf etmedikleri yönündeki iddialara öfkeyle tepki gösterdi.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, ülkesinin CBI programını "sağlam ve şeffaf" olarak tanımladı ve yetkililerin programın bütünlüğünü sağlamak için çok çalıştığını sözlerine ekledi.

Hükümet, pasaport satışlarının, girişimin başladığı 1993 yılından bu yana 1 milyar dolardan fazla para toplandığını ve bu kaynağın son teknoloji ürünü bir hastane de dahil olmak üzere hayati önemdeki altyapı için kullanıldığını söylüyor.

St Lucia'da Başbakan Philip J Pierre, CBI'nın istemeden de olsa yasadışı faaliyetlere yardımcı olmamasını sağlamak için yüksek güvenlik standartlarına bağlı kaldıklarını söyledi.

Bir yandan gelirleri artırmak bir yandan da süper güçlerin kaygılarını gidermek, yetersiz kaynaklara sahip küçük Karayip ülkeleri için hassas bir denge.

Nisan ayında düzenlenen bölgesel bir endüstri zirvesinde CBI programları, doğal afetlerin ardından temizlik faaliyetlerinden ulusal emeklilik programlarının desteklenmesine kadar her şey için kullanılan bir can simidi diye tanımlandı.

Antigua Başbakanı Gaston Browne, toplanan paranın ülkesini son 10 yılda iflasın eşiğinden döndürdüğünü söyledi.

Mülk satın almanın dışında, yatırımla Karayip vatandaşlığına giden diğer bir yol da genelde bir ulusal kalkınma fonuna veya benzerine tek seferlik bir bağış yapılması.

Bu bağış miktarları Dominika'da tek bir başvuru sahibi için 200.000 dolardan, Dominika ve St Kitts'te ana başvuru sahibi ve üç kişiye kadar bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 250.000 dolar arasında değişiyor.

Antigua'da yatırımcılar ayrıca Batı Hint Adaları Üniversitesi'ne 260.000 $ bağış yapma seçeneğine de sahip.

Uluslararası baskılar karşısında adalar yeni önlemler almayı taahhüt etti.

Günümüzde pasaport satışları adaların GSYH'sinin %10 ila 30'unu oluşturuyor.

St Kitts'te gazetecilik yapan Andre Huie, ülkesindeki CBI programının "genel olarak desteklendiğini" söylüyor.

"Halk bunun ekonomi için değerini anlıyor ve hükümetin bu parayla neler yapabildiğini takdir ediyor."