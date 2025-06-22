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Körfez Ülkeleri Teyakkuzda

Körfez Ülkeleri Teyakkuzda
22.06.2025 18:23
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ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Körfez ülkeleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının, çatışmaların Ortadoğu'ya yayılacağı endişelerini beraberinde getirmesiyle teyakkuza geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Pazar günü erken saatlerde İran'ın ana nükleer tesislerini "yok ettiğini" söyledi ve Tahran'ı barışı kabul etmezse daha yıkıcı saldırılarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Tahran yönetimi önceki açıklamalarında, Washington'ın saldırı düzenlemesi halinde ABD'nin bölgedeki varlıklarını, özellikle de Amerikan askeri üslerini hedef alabileceği uyarısını yapmıştı.

Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun karargahına ev sahipliği yapıyor.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ABD üsleri bulunuyor.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Ortadoğu Politikası kıdemli üyesi Hasan el Hasan, Reuters haber ajansına, "ABD'nin doğrudan müdahalesi, özellikle büyük ABD askeri tesislerine ev sahipliği yapan Bahreyn, Kuveyt ve Katar olmak üzere Körfez ülkelerini çatışmaya sürükleme riski taşıyan kritik bir eşik" yorumunu yaptı.

ABD'nin saldırılarının "tehlikeli" bir tırmanışa işaret ettiğine dikkati çeken bazı Körfez ülkelerinden tansiyonun düşürülmesi çağrıları geldi.

Suudi Arabistan

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, ABD saldırılarının ardından yüksek güvenlik alarmına geçti.

Reuters haber ajansı bu bilgiyi, Pazar günü ajansa konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdı.

Suudi Arabistan, Beyaz Saray'ın İran'ı vurması sonrası, "ABD'nin İran nükleer tesislerini hedef almasıyla somutlaşan kardeş İran İslam Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini" açıklamıştı.

Sükunet çağrısı yapan Riyad yönetimi, uluslararası toplumu da çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması konusunda çabalarını artırmaya çağırmıştı.

Bahreyn

Bahreyn ise kamu kurumları çalışanlarının çoğunun evden çalışmaya geçeceğini duyurdu.

22 Haziran'da X'te yayınlanan bir paylaşımda, Bahreyn Kamu Hizmeti Bürosu kamu personelinin %70'inin evden çalışacağını açıkladı.

Bu kararın kamu güvenliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi. İş yerinden çalışma gerektiren ya da acil durumlar için özel protokolleri olan temel sektörler hariç tutuldu.

İçişleri Bakanlığı ayrıca sürücüleri ana yollardan kaçınmaya çağırdı.

Kuveyt

Bölgedeki bir diğer önemli petrol ihracatçısı olan Kuveyt, Savunma Konseyi'nin toplantıda kalacağını ve bakanlıklar kompleksinde sığınaklar kurulacağını söyledi.

Kuveyt, mali ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için de bir acil durum planı devreye soktu.

X'te yayımlanan açıklamasında Kuveyt Maliye Bakanlığı, ulusal hazırlığı artırmayı amaçlayan hükümet direktifine atıfta bulundu.

Açıklamaya göre, acil durum önlemleri arasında Bakanlıklar Kompleksi'nde yaklaşık 900 kişiyi barındıracak barınaklar hazırlanması var.

Açıklamada, özel siber güvenlik yazılımlarıyla desteklenen şifreli dijital kanallar aracılığıyla uzaktan çalışma kapasitesinin etkinleştirildiği de belirtildi.

Kuveyt Ulusal Muhafızları, günün erken saatlerinde ülke genelindeki hava ve sudaki radyasyon seviyelerinde değişiklik olmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nükleer uzmanlar, İran'daki saldırıların ardından radyasyon belirtileri tespit etmediklerini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı hava yolu şirketlerinin, devam eden karşılıklı füze saldırıları nedeniyle İran, Irak, Suriye ve İsrail de dahil olmak üzere Ortadoğu'nun büyük kısmında uçuş gerçekleştirmekten kaçındığını aktardı.

Kaynak: BBC

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