Laron Sendromu: Nadir Bir Genetik Hastalık ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Ekvador'un güneyindeki And Dağları'nın eteklerinde yer alan Piñas kasabasında, 8.000 kişi bir vadinin dört bir yanına dağılmış evlerde yaşıyor.

Bu ücra kasaba, boyun 1,2 metreden fazla uzamasını engelleyen nadir bir genetik rahatsızlık olan Laron sendromuyla yaşayan çok sayıda kişiyi barındırıyor.

Maria Luisa Romero ve ikiz kız kardeşi Maria del Cisne'nin ikisinde de bu rahatsızlık var ve birbirlerine destek olmanın onlara yardımcı olduğunu söylüyorlar.

Maria Luisa, kız kardeşi yanındaki kanepede otururken, "Biz her zaman güçlüyüz, gücümüzü birleştiriyoruz ve birbirimizi savunuyoruz" diyor.

Kardeşler, Laron sendromuyla yaşamanın zorlayıcı olabileceğini söylüyor.

Ancak araştırmacılar, bunun beklenmedik bir avantaj sağlayabileceğine inanıyor: Laron hastalarında kanser ve diyabet gibi hastalıkların görülme sıklığı genel nüfusa göre daha düşük.

Bu konuyu incelemenin kanseri önlemeye yönelik tedavilerin geliştirilmesine yol açabileceğini umuyorlar.

Endokrinolog doktor Jaime Guevara, 40 yıldır bu konu üzerinde çalıştığını belirterek, "Amaç, bir ilaç veya diyet yoluyla, Laron sendromlu kişilerde doğal olarak meydana gelen olayları, sendromu olmayan diğer kişilerde de tekrarlayabilmek" diyor.

"Bu, bu harika topluluğun dünyaya yapacağı büyük bir katkı olurdu."

Büyüme hormonu duyarsızlığı olarak da bilinen Laron sendromuna sahip kişiler, büyüme hormonunu işleyemezler.

Bu genetik mutasyon, 60 yıl önce İsrail'de hastaları tedavi ederken bu mutasyonu tespit eden çocuk doktoru Zvi Laron'un adıyla anılıyor.

Dünya genelinde bu rahatsızlığa sahip olduğu bilinen 840 kişi bulunuyor ve bunların büyük çoğunluğu Ekvador'un güneyindeki El Oro ve Loja kentlerinde yaşıyor.

Profesör Laron'a göre, binlerce yıl önce Endonezya'da ortaya çıkan bu mutasyon, taşıyıcılarının ticaret yolları boyunca seyahat etmesiyle batıya yayıldı. Ona göre, bu mutasyona sahip Sefarad Yahudileri daha sonra farklı kıtalara göç etti ve bazıları Amerika'ya kadar gitti.

Profesör Laron'a göre, bu topluluklar izole bölgelere yerleşmiş ve nesiller boyunca kendi aralarında evlenerek bu toplulukların sayısının artmasıyla günümüzde özellikle Ekvador'da yüksek oranda görülmeye başlanmış.

İkizler, sendroma sahip diğer kişilerin yakınında yaşamanın zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu, yalnız olmadıklarını gördüklerini söylüyorlar.

Maria del Cisne, "Başımıza gelen iyi ve kötü şeyleri birbirimize anlatabiliyoruz çünkü her gün karşılaştığımız zorlukların çoğunu ikimiz de yaşıyoruz" diye açıklıyor.

Maria Luisa, ülkenin başka bir bölgesine eğitim için taşındıklarında işlerin daha da zorlaştığını ekliyor.

"Orada daha önce bizim gibi kısa boylu insanları hiç görmemişlerdi, bu yüzden herkes bize işaret ediyor, garip garip bakıyorlardı. Çok tuhaftı."

Tel Aviv Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Laron'un, 1966 ile 2025 yılları arasında tespit edilen tüm mutasyon vakalarını belgeleyen yeni bir araştırma makalesini Temmuz ayı sonlarında yayımlaması bekleniyor.

"Laron sendromlu hastaların kesin sayısını ve büyüme hormonu reseptörü kusurlarının birçok varyantını ilk kez biliyoruz" diye açıklıyor BBC Mundo'ya.

Bu nadir sendromdan etkilenenler, bilimsel ilerlemelere katkıda bulunabilecekleri düşüncesinin, bu sendromla yaşamanın zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

İkizler, Dr. Guevara'nın önderliğinde yürütülen büyük bir araştırmanın parçasıydı. Dr. Guevara, Laron hastalarında kanser ve diyabet gibi hastalıkların görülme sıklığının genel nüfusa göre daha düşük olduğunu fark etmişti.

Bunun nedenini anlamak için ABD'deki Southern California Üniversitesi'nden yaşlanma uzmanı Dr. Valter Longo ile birlikte Laron sendromlu bir kişinin vücudunda neler olduğunu yeniden kurgulamaya çalıştı.

Öncelikle bilim insanları, Laron sendromlu yaklaşık 100 bireyi ve aynı köylerde yaşayan normal boydaki yaklaşık 1600 akrabasını inceledi.

Ekip, takip eden 22 yıl boyunca Laron sendromlu Ekvadorlular arasında hiçbir diyabet vakasına rastlamadı ve sadece ölümcül olmayan bir kanser vakası gözlemledi.

Ancak normal boydaki bireyler arasında %5'ine diyabet, %17'sine ise kanser teşhisi konmuştu.

İki grupta da çevresel ve diğer genetik risk faktörlerinin aynı olduğu varsayıldığından, araştırmacılar -en azından büyüme dönemini çoktan tamamlamış yetişkinler arasında- büyüme hormonunun sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Ekip, Laron sendromunun karaciğerdeki büyüme hormonu reseptöründeki bir mutasyondan kaynaklanması nedeniyle bu sonuca vardı.

Bu mutasyon, Laron sendromlu kişilerin İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1 (IGF-1) adı verilen bir hormonu üretememesine ve dolayısıyla boylarının kısa kalmasına neden oluyor.

Dr. Guevara, ekibinin teorisini, IGF-1'in kanser hücrelerinin ölmesini (apoptoz adı verilen bir süreç) engellediği ve Laron hastalarındaki gibi IGF-1 seviyeleri düşük olan hastaların kansere yakalanma olasılığının bu nedenle daha düşük olması şeklinde açıklıyor.

İkili, sonuçlarını yayımladıktan sonra araştırmalarına devam etti, ancak herhangi bir tedavinin gerçeğe dönüşmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Profesör Laron, İsrail'de 58 yıl boyunca 70 hastayı incelerken, kansere karşı potansiyel bir koruma gözlemlemiş ve bunu belgelemiş.

O da bu sendromun, bilim insanlarının gelecekte tedaviler geliştirmesi için moleküler bir temel sağlayabileceğine inanıyor.

Ayrıca Laron hastalarında IGF-1 oranlarının düşük olmasının, kanser vaka sayılarının düşük olmasına katkıda bulunan "önemli bir faktör" olduğunu kabul ediyor.

Ancak Profesör Laron, IGF-1 seviyelerinin açıklamanın sadece bir kısmını oluşturduğuna inanıyor çünkü Laron'un çocukken büyümelerine yardımcı olmak için IGF-1 içeren tedaviler uyguladığı hastalarında da kanser görülmedi.

Kesin nedeni belirlemek için fareler ve domuzlar üzerinde devam eden araştırmalar olduğunu söylüyor.

"Çalıştığım sürece cevabı bulmaya uğraşacağım" diye ekliyor.

Dr. Guevara'nın araştırmasının bulguları, ikizlerin kansere ve diğer hastalıklara karşı bağışıklıklarının olduğuna yanlışlıkla inanmalarına yol açtı; ancak Maria del Cisne'ye iki yıl önce kolon kanseri teşhisi kondu.

Ameliyat geçirdi ve kemoterapi gördü.

Kardeşler, teşhisin kendileri için bir uyarı niteliğinde olduğunu söylüyor: "Bu, sandığımız gibi bu hastalıklara tamamen bağışık olmadığımızı anlamamızı sağladı. Kendimize dikkat etmeliydik, egzersiz yapmalıydık, ne yediğimize dikkat etmeliydik."

Laron sendromu çekinik bir hastalık; yani, belirtilerin ortaya çıkması için kişinin geni her iki ebeveyninden de miras almış olması gerekir.

İkizlerin Matias ve Lucia adında iki çocuğu var; bu çocuklarda Laron sendromu yok ve sekiz yaşında olmalarına rağmen annelerinden daha uzunlar.

Maria Luisa, doğumun kolay olmadığını şöyle anlatıyor: "Hamileliğim yüksek riskliydi. Kısa boylu olduğumuz için normal doğum yapamıyoruz ve kızım da gecikmişti. Cildimin daha fazla gerilemeyeceğini düşünüyordum."

Laron hastalığıyla doğanlar için Increlex adlı bir ilaç sayesinde umut ışığı doğuyor.

İlk olarak 15 yıl önce geliştirilen bu ilaç, büyüme atakları sırasında uygulandığında boy uzamasına neden olabilir.

Ancak ilaca erişim zor olabiliyor ve çeşitli sınırlamaları var; sadece 2 ile 18 yaş arasındaki çocuklara verilebiliyor ve bazı durumlarda ciddi yan etkiler gösterebiliyor.

Sadece tek bir ilaç firması tarafından üretildiği için fiyatı 800 dolardan fazla tutabiliyor. Dr. Guevara, Laron sendromlu bir çocuğun ayda en az üç şişeye ihtiyacı olduğunu söylüyor ve bu da 2.400 dolar demek.

İlaca ulaşmakta zorlananlardan biri de Mayra Loaiza.

İki yaşındaki kızı Camila'nın altı ay önce tedaviye başlaması gerekiyordu, ancak henüz ilk dozunu almadı.

Piñas'ta yaşayan Mayra da bunun Camila'nın gelişimini olumsuz etkilemesinden endişeleniyor.

"Kızımın olabildiğince normal bir hayat yaşamasını istiyorum. Boyu nedeniyle ayrımcılığa uğramasını istemiyorum" diyor ve ilacın Camila'nın boyunu uzatacağından emin olduğunu ekliyor.

40 yaşında olan ikiz kardeşler Maria Luisa ve Maria del Cisne'nin ilacı alma fırsatı olmamış.

Gençliklerinde bu imkana sahip olsalardı hayatlarının ne kadar farklı olabileceğini merak etseler de kısa boylarıyla yaşamayı öğrendiklerini söylüyorlar.

"Şu an kendimizi olduğumuz gibi kabul ediyoruz, ancak tedavi bizi çok fazla üzüntüden kurtarabilirdi" diyor Maria Luisa.

"Kendimi olduğum gibi kabul ettim. Kendimi kabul ediyorum ve olduğum kişi için Tanrı'ya şükrediyorum."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .