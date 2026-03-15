Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 826'ya Yükseldi
Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 826'ya Yükseldi

15.03.2026 09:11
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yaptığı saldırılarda Lübnan'da 826 kişi hayatını kaybetti.

LÜBNAN hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiği kaydedildi. Yaşamını yitirenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu belirtilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

