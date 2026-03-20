Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
20.03.2026 07:44
İsrail, İran ile yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Mescid-i Aksa'yı ilk kez bir bayram sabahı Müslümanlara kapalı tuttu. Kutsal mabede girmeleri engellenen ve namaz kılmak için Eski Şehir surları önünde toplanarak namaza durdu. Bu sırada binlerce Filistinliye, İsrail polisi ses bombası ve copla sert müdahalede bulundu. Böylece 1967 yılında bir süre kapalı tutulan Aksa'da 59 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılınamadı.

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da 54 yıl sonra bayram namazı kılınmadı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik eşi benzeri görülmemiş kısıtlamaları ve müdahaleleri gölgesinde Ramazan Bayramı'na buruk bir giriş yapıyor.

İsrail, İran ile yaşanan gerilimi ve güvenlik gerekçelerini bahane ederek Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa üzerindeki baskısını artırırken, kutsal mabedin kapıları ilk kez bir bayram namazında Müslümanlara kapalı tutuldu.

Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

59 YIL SONRA İLK KEZ

Batı Şeria'nın İsrail işgaline girdiği 1967 yılındaki 6 gün savaşlarında kapalı kalmasından beri 59 yıldır ilk kez Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı.

Mescid-i Aksa'da 54 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

NAMAZ KILMAK İSTEYENLERE SES BOMBASI

Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması üzerine binlerce Filistinli, bayram namazını kılabilmek için Eski Şehir surlarının önünde ve Aksa'ya en yakın noktalarda toplandı. "Aksa'yı yalnız bırakmama" iradesini gösteren kalabalık, tekbirler getirerek ibadetlerini sokaklarda yerine getirmeye çalıştı.

Ancak İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman ve Selahaddin caddeleri başta olmak üzere birçok noktada toplanan sivillere sert müdahalede bulundu. Filistinli gençlerin ve ailelerin üzerine ses bombaları atan İsrail güçleri, ibadet etmek isteyen kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve cop kullandı.

POLİSTEN ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI

TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in yerinden aktardığı bilgilere göre, bayram sabahı barışçıl bir şekilde toplanan kalabalığa yönelik bu orantısız güç kullanımı bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

İsrail'in İran ile yaşanan süreci bir "fırsat" olarak değerlendirdiğini belirten bölge sakinleri, kısıtlamaların sadece ibadetle sınırlı kalmadığını vurguluyor. Normal şartlarda bayram arifelerinde iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan Eski Şehir'in tarihi sokakları, bu yıl adeta bir hayalet şehri andırıyor.

Güvenlik barikatları ve toplanma yasakları nedeniyle Filistinli esnaf kepenk açamazken, sadece eczane ve market gibi temel ihtiyaç noktalarının açık olduğu gözlemlendi. İsrail baskısı nedeniyle ismini vermek istemeyen bir Filistinli esnaf, "Tel Aviv yönetiminin keyfi kısıtlamaları bizi ekonomik olarak bitirme noktasına getirdi. İran meselesi sadece bir bahane, asıl amaç Kudüs'teki Müslüman varlığını baskı altına almak," diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

TARİHİ SURLARDA BURUK BAYRAM

Tarihi surların önünde, her yıl neşeyle kutlanan bayramın yerini bu yıl ses bombalarının gürültüsü ve polis şiddeti aldı. Filistinliler, Mescid-i Aksa üzerindeki ablukanın bir an önce kaldırılması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunurken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te direniş ve hüzün bu bayramda da iç içe geçti.

Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü - Son Dakika

SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü - Son Dakika
