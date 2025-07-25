ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: İşte Süveyda'daki çatışmaların perde arkası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: İşte Süveyda'daki çatışmaların perde arkası

Haberin Videosunu İzleyin
ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: İşte Süveyda\'daki çatışmaların perde arkası
25.07.2025 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: İşte Süveyda\'daki çatışmaların perde arkası
Haber Videosu

Suriye'nin Süveyda ilinde Dürzi silahlı gruplar ile Bedevi Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar, İsrail'in askeri müdahalesiyle bölgesel krize dönüştü. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan'a göre, çatışmalar sona erse de bölgedeki kırılganlık ve dış müdahale riski sürüyor.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında yer alan Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

Dürzilerin güvenliğini bahane eden İsrail ordusu ise 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Gelişmenin ardından Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

Suriye yönetiminin, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağlamasıyla yüzerce kişinin öldüğü tahmin edilen bölgedeki çatışmalar sona erdi.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

ORSAM LEVANT ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRÜ ORHAN: RİSK FAKTÖRÜ HER ZAMAN SÖZ KONUSU

Yaşananları değerlendiren Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan, bölgedeki çatışmalar sona ermiş olsa da risk faktörünün her zaman söz konusu olduğunu söyledi. Orhan, "Sonuçta çok uzun yıllar iç savaş yaşamış, halen ekonomik krizlerle baş etmeye çalışan, içerideki farklı silahlı, sivil, idari yapıları tek bir çatı altında birleştirmeye çalışan bir hükümet var. Ve bu içerideki kırılganlıkları manipüle etmek isteyecek dış aktörler de var." diye konuştu.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan

Orhan'ın Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

"İsrail'in ilk tepkisi devrimden sonra Suriye'nin. stratejik askeri altyapısını çökertmek oldu, ortadan kaldırmak oldu. Diğer taraftan Suriyeli azınlık gruplarla ittifak açıklamaları ve sahada bunu destekleyen adımlar atmaya başladı. Bu politikanın en önemli ayağı Dürziler. Hem İsrail'e yakın bölgede, coğrafi olarak yakın bir bölgede yaşıyor olmaları için hem de İsrail'deki Dürziler üzerinden bir bağ kurarak Dürzilerin hamileliğini etkilenmeye çalıştı ve Dürzilerin iç savaş ortamında oluşan yerel düzeydeki askeri siyasi yapılarını destekleyerek bunların otomobil siyasi talepte bulunmaları için baskıladı ve destek verdi.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

"SÜVEYDA'DAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ ETKİLEDİ"

On binlerce silahlı militan savaşçı, aşiret savaşçısı Süveyda'ya doğru hareket etti ve dolayısıyla burada bir iç çatışma ve olaylar kontrolden çıktı. Ama daha sonra hem Amerika'nın arabuluculuğuyla, Amerika'nın araya girmesiyle İsrail ve Suriye tarafları arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Türkiye açısından da ve tabi ki Suriye hükümeti açısından da çok yakından takip edilen, doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyen bir gelişmeydi Süveyda'daki gelişmeler.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

İSRAİL, ASLINDA SURİYE'DE NE İSTİYOR?

İsrail'in düşüncesine göre Dürz, bölgesinde uçacak bir otonom yapı, Suriye'nin genelinde özellikle SDG bölgeleri içinde bir örnek teşkil edecek ve Suriye'nin biraz önce bahsettiğim gibi Irak ve Lübnan benzeri bir yapıya doğru eğilmesini ve zayıf bir merkezi otoriteye sahip olmasına neden olacaktır. Dolayısıyla İsrail esasında burada Dürziler üzerinden Suriye'nin genelinde de bir federal yapı kurma amacındaydı.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

ABD'NİN TAVRI NE OLDU?

Amerika'nın tavrı son derece belirleyici oldu. Bu noktada İsrail ile Amerika arasında Suriye politikası konusunda bir ayrışma olduğunu gözlemliyoruz. Yani İsrail'in parçalı bir Suriye istediğini, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıkça kendisi de itiraf etti. Ama kendilerinin ünitel bir yapıdan, bir birlik içerisinde bir Suriye'den yana olduklarını ifade etti. Ve yine açık kaynaklara yansıyan, Amerikan kaynaklarına yansıyan bilgiler, Trump'tan Netanyahu yönelik ve Amerikan yönetimi içerisinden İsrail yönetimine yönelik giderek artan bir tepki olduğu. Yani bölgede bir düzen kurmak istediklerini ama buna karşılık İsrail'in İran'daki saldırılar dahil olmak üzere son Suriye saldırısıyla, Amerika'nın kurmak istediği düzeni bozuduğu ve giderek kızgınlığın arttığı yönünde.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

FEDERAL BİR YAPI İSTEYEN SDG, SURİYE HÜKÜMETİYLE ANLAŞABİLECEK Mİ?

Tabi bu son dönemde Dürziler bağlamında yaşanan, İsrail'in saldırılarıyla şiddetlenen gelişmeler, SDG bölgesini de çok ciddi şekilde etkileyecek. Hatta açıkçası ben Süveyda'da yaşanan gelişmeleri, SDG ile Şam arasında bir hafta öncesinde yapılan görüşmedeki başarısızlığa bağlıyorum. Alacağı dış destekle beraber, işte SDG olsun, Dürziler meselesi, Arap Aleviler meselesi veya diğer bazı hala entegrasyonda sorun yaşayan silahlı grupları zaman içerisinde kendi bünyesinde konsolide edecek gibi gözüküyor.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?

ATEŞKES KALICI OLACAK MI?

Ama muhtemelen bu ateşkesin kalıcı olacağını, ufak bazı kırılganlıkların olsa bile kalıcı olacağını ve en nihayetinde burada daha hem meşru güç olarak hem de güvenilir ve bütün taraflar arasında güvenliği sağlayacak güç olarak merkezi hükümet güçlerinin burada otoritesinin tesis edilmesi muhtemelen mümkün gibi gözüküyor."

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: Süveyda'daki çatışmaların detayları neler?
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Süveyda, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: İşte Süveyda'daki çatışmaların perde arkası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
İzmir’de bahçe sulama kavgası çıktı Komşusuna kurşun yağdırdı İzmir'de bahçe sulama kavgası çıktı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Netanyahu’dan, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt Netanyahu'dan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti

19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
10:09
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
09:57
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
09:12
Ağaç tepesinden cesur poz Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
Ağaç tepesinden cesur poz! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 21:40:53. #7.13#
SON DAKİKA: ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan anlattı: İşte Süveyda'daki çatışmaların perde arkası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.