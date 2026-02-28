Orta Doğu hava sahası kapandı: Uçuşlar durdu, gökyüzü boşaldı

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Orta Doğu'da hava trafiği adeta durma noktasına geldi. Küresel uçuş takip haritalarına yansıyan görüntüler, özellikle İran, Irak, Suriye ve İsrail hava sahalarında sivil uçuşların neredeyse tamamen kesildiğini ortaya koydu. Buna karşılık Avrupa ve Akdeniz hattında yoğun hava trafiğinin devam ettiği gözlendi.

KÜRESEL HAVACILIK ETKİLENDİ

Uzmanlara göre, Orta Doğu'nun uluslararası uçuşlar açısından kritik bir geçiş koridoru olması nedeniyle yaşanan gelişmeler, sadece bölgesel değil küresel havacılığı da doğrudan etkiliyor.

HAVA SAHALARI TEKER TEKER KAPANDI

Saldırıların ardından İran ve Irak ilk hava sahası kapatma kararını alırken, kısa süre içinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi ülkeler de benzer adımlar attı. Bu gelişmeler, bölgedeki sivil havacılık operasyonlarını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

HAVAYOLLARINDAN PEŞ PEŞE İPTALLER

Uluslararası uçuşlar ya tamamen iptal edildi ya da alternatif rotalara yönlendirildi. Özellikle Avrupa-Asya hattında kullanılan en kısa güzergâhların kapanması, uçuş sürelerinin uzamasına ve maliyetlerin artmasına yol açtı. Yaşanan güvenlik riskleri sonrası Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'daki birçok destinasyona uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre:

İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 2 Mart'a kadar durduruldu

Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri ise 28 Şubat günü için iptal edildi

Benzer şekilde Pegasus, AJet ve birçok uluslararası havayolu şirketi de bölgeye yönelik uçuşlarını askıya aldı.

Avrupa merkezli havayolları da rotalarını değiştirme veya uçuşları tamamen iptal etme yoluna giderken, bazı uçakların havada yön değiştirerek geri döndüğü bildirildi.

HARİTA GERÇEĞİ GÖSTERDİ: BOŞALAN HAVA KORİDORU

Uçuş takip sistemlerinden alınan anlık haritalar, krizin etkisini net biçimde ortaya koydu. Paylaşılan görüntülerde Avrupa hava sahasında yoğun trafik devam ederken;