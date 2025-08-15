Putin ile Trump'ın görüşeceği odanın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken duvar yazısı - Son Dakika
Dünya

Putin ile Trump'ın görüşeceği odanın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken duvar yazısı

Putin ile Trump\'ın görüşeceği odanın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken duvar yazısı
15.08.2025 21:31
Putin ile Trump\'ın görüşeceği odanın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken duvar yazısı
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçakları Alaska'ya indi. Tarihi zirvenin saatler içerisinde başlaması beklenirken, iki liderin basın toplantısı düzenleyeceği odadan da ilk kare geldi. Duvardaki, "Barışın peşinde" yazısı dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska'da görüşme yapacakları odadan ilk kare gelirken, odanın duvarında "Barışın peşinde" yazması dikkat çekti.

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek zirveye çevirdi.

LİDERLER ALASKA'YA İNDİ

İki lider, zirvenin gerçekleşeceği Alaska'ya ulaştı. Zirve, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacağı öğrenilirken; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov zirvenin bir uçakta gerçekleşeceğini belirtti.

GÖRÜŞMENİN YAPILACAĞI ODADAN İLK KARE

Tarihi zirvenin saatler içerisinde başlaması beklenirken, iki liderin basın toplantısı düzenleyeceği odadan da ilk kare geldi. Duvardaki, "Barışın peşinde" yazısı dikkat çekti.

ÜÇE ÜÇ FORMATTA GERÇEKLEŞECEK

Zirveye kısa bir süre kala Beyaz Saray, Putin ve Trump'ın görüşmesinin "üçe üç" formatında gerçekleşeceğini, Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff'un katılacağını açıkladı.

."6-7 SAAT SÜREBİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskovik ise lider arasındaki görüşmelerin toplamda 6-7 saat sürebileceğini ifade etti. Peskov, bire bir görüşmeye yardımcıların da katılacağını bildirirken; görüşmenin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

İŞTE MASADAKİ GÜNDEMLER

Görüşmede 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

"ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLACAK

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Alaska, Dünya, Son Dakika

