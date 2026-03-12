Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler - Son Dakika
Son Dakika

Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Rusya\'dan İran\'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
12.03.2026 11:37
Rusya'nın Ukrayna savaşında geliştirdiği gelişmiş insansız hava aracı (İHA) savaş taktiklerini İran ile paylaştığı ve bu sayede Tahran'ın ABD ile Körfez ülkelerine yönelik olası saldırı kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Moskova'nın aktardığı deneyimler, özellikle sürü drone saldırıları, hava savunma sistemlerini aşmaya yönelik taktikler ve karma füze-İHA operasyonlarını içeriyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Rusya'nın, Ukrayna savaşında geliştirdiği gelişmiş insansız hava aracı (İHA) taktiklerini İran ile paylaştığı iddia edildi. CNN'e göre Moskova'nın sağladığı bu askeri tecrübenin, İran'ın ABD ve Körfez'deki hedeflere yönelik saldırı kapasitesini artırabileceği değerlendiriliyor.

ASKERİ YETKİLİLERE EĞİTİM İDDİASI

Haberde, Rusya'nın Ukrayna'da yoğun şekilde kullandığı drone savaş teknikleri konusunda İranlı askeri yetkililere eğitim ve danışmanlık verdiği öne sürüldü. Bu taktiklerin özellikle çok sayıda drone'un aynı anda kullanıldığı "sürü saldırıları", hava savunma sistemlerini aşmak için gerçekleştirilen karma drone-füze saldırıları ve elektronik savaş yöntemlerini içerdiği belirtiliyor.

İŞ BİRLİĞİ SAVAŞ SIRASINDA DERİNLEŞTİ

ABD'li yetkililer, Rusya ile İran arasındaki askeri iş birliğinin son dönemde daha da derinleştiğini ifade ediyor. Daha önce ortaya çıkan istihbarat değerlendirmelerinde de Moskova'nın İran'a ABD askeri varlıklarının konumuna ilişkin bilgi paylaşmış olabileceği öne sürülmüştü.

Analistler, Ukrayna savaşının drone kullanımında önemli bir laboratuvar görevi gördüğünü ve Rusya'nın burada geliştirdiği taktiklerin İran tarafından benimsenmesinin Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini etkileyebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre özellikle düşük maliyetli ve zor tespit edilen kamikaze drone'ların büyük sayılarda kullanılması, hava savunma sistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturabiliyor ve kritik altyapıları hedef almak için etkili bir yöntem olarak görülüyor.

RUSYA SAVAŞA DAHİL OLDU MU?

Rusya'nın doğrudan savaşa girdiğine dair kesin bir teyit yok; ancak İran'a askeri bilgi veya taktik paylaşımı yaptığı iddiaları birkaç stratejik nedenle gündeme geliyor. Başlıca nedenler şöyle:

1. ABD'ye karşı stratejik denge kurmak

Rusya, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri etkisini sınırlamak istiyor. İran'ın güçlenmesi, Washington'un bölgede daha fazla kaynak harcamasına yol açabilir. Bu da Rusya'nın küresel rekabette elini güçlendirebilir.

2. Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan ittifak

Rusya ile İran son yıllarda özellikle Ukrayna savaşı sonrası yakınlaştı. Batı yaptırımlarına karşı iki ülke askeri ve ekonomik iş birliğini artırdı. İran'ın Rusya'ya drone verdiği biliniyor; karşılığında Rusya'nın teknoloji ve taktik paylaşabileceği konuşuluyor.

3. Orta Doğu'da nüfuz artırma

Rusya, Suriye'den sonra bölgede etkisini artırmak istiyor. İran'la yakın askeri ilişki kurmak, Moskova'nın Körfez ve Levant hattındaki jeopolitik etkisini büyütebilir.

4. Batı'ya karşı ortak cephe

Rusya, İran, Çin ve bazı diğer ülkeler zaman zaman ABD liderliğindeki Batı bloğuna karşı alternatif güç dengesi oluşturma hedefiyle hareket ediyor. Bu nedenle güvenlik ve askeri iş birliği artabiliyor.

5. Askeri teknoloji ve savaş deneyimi paylaşımı

Ukrayna savaşı özellikle drone ve elektronik savaş alanında yeni taktikler ortaya çıkardı. Rusya'nın bu deneyimi paylaşması, İran'ın askeri kapasitesini artırabilir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

  Murat Çevre:
    zaten destek almadan İran'ın bu kadar aktif olması eski İran'la kıyaslanamaz 10 0 Yanıtla
