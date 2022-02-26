Savaşın 3. gününde Rusya ilerliyor, Ukrayna direniyor! Müzakerelerde henüz ilerleme yok - Son Dakika
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Savaşın 3. gününde Rusya ilerliyor, Ukrayna direniyor! Müzakerelerde henüz ilerleme yok

26.02.2022 07:39

Rus saldırısında 3. güne girerken, Ukrayna hükümetinin verdiği bilgilere göre, başkent Kiev'de bulunan Peremohy Bulvarı'ndaki Rus saldırısı geri püskürtüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: "Rus Ordu birlikleri Kiev'in elektrik santrallerine saldırarak Kiev'in dünya ile bağlantısını kesmeye çalışıyor" açıklamasını yaptı. Başkent Kiev'de yaşayan tüm sivillere, her ne şartta olursa olsun evlerinden ya da sığınaklardan çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Putin'in emriyle başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girildi. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'da birçok kent bombalandı. Bazı siviller ülkeden kaçmak için sınıra akın etti, kentte kalanlar ise metro istasyonlarına sığındı. Tüm dünya olup biteni endişe içinde izlerken ABD ve Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

KUŞATILAN KİEV'DE İNTERNET KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Rus ordusu Ukrayna'nın farklı şehirlerini bombalarken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gece oldukça zor geçti. Şiddetli patlamalar sonucu gecenin karanlığı aydınlığa dönerken şehirde siren sesleri de yankılanmaya başladı. Şehirlerde bombaların patlamasıyla halk evlerini terk etmeye başladı. Farklı şehirlerden kan donduran kareler servis edilmeye başlandı. Başkent Kiev'de ayrıca internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Bombardıman altındaki Kiev'in dünyayla bağlantısı kesiliyor

"KİEV EN ZOR GECESİNİ YAŞADI"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, son yaptığı açıklamada gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydedip Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti. Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Bombardıman altındaki Kiev'in dünyayla bağlantısı kesiliyor
Zelenski.

RUSLAR, YETİMHANE VE KREŞLERİ VURDU

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.

Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Bombardıman altındaki Kiev'in dünyayla bağlantısı kesiliyor

HER İKİ TARAF TA CİDDİ KAYIPLAR VERDİ

Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenski, "Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker." dedi. Zelenskiy, kendilerinin de "maalesef kayıplarının olduğunu" belirterek "Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Bombardıman altındaki Kiev'in dünyayla bağlantısı kesiliyor

RUSLARA AİR SAVAŞ UÇAĞI VURULDU

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

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