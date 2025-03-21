Southgate: Gençler Sağlıksız Rol Modellerden Uzaklaşmalı

İngiltere erkek futbol milli takımının eski teknik direktörü Sir Gareth Southgate, genç erkeklerin internette oyun, kumar ve pornoyla çok fazla zaman geçirdiğinden endişe duyduğunu söyledi.

Gençlerin, çevrimiçi fenomenlerin ötesinde daha iyi rol modellere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bir BBC etkinliğinde konuşan Southgate, gençleri, özellikle de genç erkekleri, hayatta doğru seçimler yapmaya teşvik etmek ve başarısızlıktan korkmamalarını sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sir Gareth'in bu sözleri, Netflix'in yeni Adolescence (Ergenlik) dizisinin küresel çapta büyük ilgi görmesiyle aynı döneme denk geldi.

Dört bölümlük dizi, bu hafta 71 ülkede en çok izlenen yapım oldu.

Hikâye, bir genç kızın bıçaklanmasının ardından 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin cinayetle suçlanmasını konu alıyor ve sosyal medyanın yanı sıra kadın düşmanı fenomenlerin bazı genç erkekler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Adolescence'ın yapımcıları, dizinin okullarda ve İngiltere Parlamentosu'nda gösterilmesini istediklerini açıkladılar.

'Toksik fenomenler'

Gareth Southgate, birçok genç erkeğin rehberlik arayışında öğretmenler, spor antrenörleri veya gençlik grupları liderleri yerine interneti tercih ettiğinden endişe duyduğunu söyledi.

Ancak internette, kendileri için iyi olmayan yeni bir rol model türü bulduklarını belirtti.

"Bunlar acımasız, manipülatif ve toksik fenomenler. Tek amaçları kendi kazançları" diyen Sir Gareth, genç erkeklerin bu kişiler tarafından kandırıldığını ifade etti.

"Başarının para veya güçle ölçüldüğüne, güçlü olmanın asla duygu göstermemek anlamına geldiğine ve dünyanın, kadınlar da dahil, onlara karşı olduğuna inanmaları için bilinçli olarak onları tuzağa düşürüyorlar" dedi.

'Duygularını ifade etmekten kaçınıyorlar'

Gareth Southgate konuşmasında genç erkekler için inanç ve dayanıklılığın önemine odaklandı ve bunları inşa etmek için üç temel unsurdan bahsetti: Kimlik, bağ kurma ve kültür.

Konuşmasında, İngiltere Sosyal Adalet Merkezi (CSJ) düşünce kuruluşunun bu ayın başında yayımladığı bir rapora atıfta bulundu.

Raporda, erkek çocukları ve genç erkeklerin "krizde" olduğu ve eğitimde, istihdamda veya herhangi bir mesleki eğitimde yer almayanların sayısında "çarpıcı" bir artış yaşandığı belirtiliyordu.

Sir Gareth, "Çok fazla genç erkek toplumdan uzak durumda. Çoğu, arkadaşlarına veya ailesine içini açmakta zorlanıyor. Birçoğunun, onları en iyi şekilde nasıl geliştirebileceğini bilen öğretmenleri, antrenörleri veya yöneticileri yok. Bu yüzden, zorlandıklarında genç erkekler kaçınılmaz olarak karşılaştıkları durumları tek başlarına halletmeye çalışıyor" dedi.

"Genç erkekler içine kapanıyor, duygularını ifade etmekten kaçınıyor" diye ekledi. "Yol gösterecek birini bulamadıkları için internette daha fazla zaman geçiriyor ve oyun, kumar ve pornografi gibi sağlıksız alternatiflere yöneliyorlar."

'Başarısız olmaktan korkuyorlar'

Sir Gareth, genç erkeklerin hata yapıp bunlardan ders çıkarma fırsatlarına yeterince sahip olmadığını da vurguladı:

"Bence, eğer genç erkek çocuklarının hayatını şimdi fazla kolaylaştırırsak, büyüdüklerinde hayatlarını kaçınılmaz olarak zorlaştırmış oluruz. Çok fazla genç erkek, başarısızlık korkusu taşıyor, çünkü bunu deneyimleyip aşma fırsatları çok az. Denemek yerine, başarısız olmaktan korkarak hiç denememeyi tercih ediyorlar."

"Futboldaki hayatımdan öğrendiğim bir şey varsa, o da başarının sadece son skordan ibaret olmadığı. Gerçek başarı, en zor anlara nasıl tepki verdiğinizle belirlenir" " diye ekledi.

1996 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere'nin Almanya'ya karşı kaybettiği maçta kritik bir penaltıyı kaçırmasına değinen Sir Gareth, bu olayın kariyerini tanımlamasına izin vermediğini söyledi.

"Acısını hala hissediyorum ve sanırım hep de hissedeceğim.

Sir Gareth, konuşmasında, "O penaltıyı kaçırmak, şüphesiz beni daha güçlü, daha iyi bir insan yapan bir dönüm noktasıydı. Beni derinlere inmeye zorladı ve içimde var olduğunu asla bilmediğim inanç ve dayanıklılığı ortaya çıkardı" dedi.

Gareth Southgate kimdir?

Gareth Southgate, savunma ve orta saha oyuncusu olarak kariyerinde Crystal Palace, Aston Villa ve Middlesbrough takımlarında oynadı ve 1995-2004 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nda yer aldı.

2016 yılında teknik direktörlük görevini devralarak İngiltere'yi 2018 Dünya Kupası yarı finaline, 2022 Dünya Kupası çeyrek finaline ve 2020 ile 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine taşıdı.

Temmuz ayında, İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya yenilmesinden iki gün sonra görevinden ayrıldı.

İngiltere Milli Takımı'nı yeniden canlandırmasıyla övgü alan Sir Gareth'a, Aralık ayında Kral 3. Charles tarafından şövalyelik unvanı verildi.