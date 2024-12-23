Suriye'de HTŞ'den Tarihi Kadın Ataması - Son Dakika
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Suriye'de HTŞ'den Tarihi Kadın Ataması

Suriye\'de HTŞ\'den Tarihi Kadın Ataması

Heyet Tahrir eş-Şam, geçiş hükümetinde üst düzey kadın yetkili olarak Ayşe el Dibs'i atadı.

23.12.2024 07:32
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Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) geçiş hükümeti için önemli bazı atamalar yaptı.

Bunlar arasında yönetimde görev yapacağı belirtilen ilk üst düzey kadın yetkili de var.

Atamalar, 20 Aralık'ta Şam'da kadınların da yer aldığı bir demokratik yönetim talebiyle binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yapıldı.

Geçiş hükümetine atanan ilk isimlerle ilgili bilinenleri derledik.

Üst düzey göreve atanan ilk kadın Ayşe el Dibs oldu

HTŞ hükümeti tarafından geçiş yönetiminde bir üst düzey göreve atanan ilk kadın Ayşe el Dibs oldu.

Yönetimin siyasi işler bürosunun 20 Aralık'ta Telegram'da yaptığı açıklamada, Dibs'in "Suriyeli kadınlar için yasal, sosyal, kültürel ve siyasi konulara" odaklanacak kadın işleri ofisine liderlik edeceği belirtildi.

Dibs'in geçmişte Türkiye'de yaşadığı ve Suriyeli Dernekler Platformu'nun geçmiş dönem başkanlığını üstlendiği belirtiliyor.

Atama haberi 19 Aralık'ta Şam'da binlerce kişinin, kadınların yönetimde rol aldığı laik bir demokrasi talebiyle katıldığı protestonun ardından geldi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), protestocuların "Özgür kadınlar olmadan özgür ülke olmaz" ve "Diktatörlük değil, demokrasi istiyoruz" yazılı dövizler taşıdığını aktardı.

HTŞ, 2017'de İdlib'in kontrolünü ele geçirdiği ilk dönemlerde kadınlarla ilgili katı davranış ve giyim kuralları getirmişti.

Ancak, gelen tepkilerin ardından son yıllarda bu kuralları yürürlükten kaldırdı.

HTŞ lideri Şara, Esad iktidarının devrilmesinin ardından, Suriye'yi Afganistan'a dönüştüreceği iddialarını reddetti ve kadınların eğitim almasını desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı olarak atanan Esad Hasan eş Şibani kimdir?

HTŞ, İdlib'deki yönetiminin siyasi işler başkanlığı görevini yürüten Esad Hasan eş Şibani'nin "yeni Suriye hükümetinde dışişleri bakanı" olarak atandığını açıkladı.

Grubun 21 Aralık'ta Telegram kanalından yapılan açıklamada, Şibani'nin 2011'de başlayan ayaklanmalara ilk günlerden itibaren katıldığı ve Kurtuluş Hükümeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

HTŞ tarafından paylaşılan biyografisine göre, Şibani ayrıca insani yardım alanında çalıştı, Birleşmiş Milletler (BM) ile bağlar geliştirdi.

İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) atama haberinin ardından Şibani'nin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olduğunu paylaştı.

Şibani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği belirtildi.

İZÜ'ye göre, Şibani 1987'de Haseke şehrinde doğdu. Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Üniversite, Şibani'nin yüksek lisansı tezi için Arap Baharı Ayaklanmaları'nın 2010-2020 Yılları arasında Suriye'ye yönelik Türk dış politikasına etkisine odaklandığını da belirtti.

Suriye'de Kurtuluş Hükümeti olarak anılan geçici yönetim son günlerde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

HTŞ lideri Ahmed eş Şara (eski ismiyle Muhammed Colani) 20 Aralık'ta ABD diplomatik heyetiyle görüştü. Bunun ardından Washington, yakalanması için koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü iptal etti.

Bu görüşmeden önce BM ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin heyetleri de yakın zamanda Şara ile görüştü.

Şara, 23 Aralık'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Silahlı gruplar bir araya geldi, savunma bakanının belirlendiği bildirildi

HTŞ liderliğindeki geçici hükümet, 21 Aralık'ta birleşik bir ordunun kurulmasını görüşmek üzere silahlı gruplarla bir toplantı düzenledi.

HTŞ'nin Telegram kanalından duyurulan toplantının ardından, Arap basınında, silahlı grupların "tek bir kurum" altında birleşeceği ve bu yapının Savunma Bakanlığı tarafından denetleceği bildirildi.

Reuters haber ajansı, Suriyeli resmi bir yetkilinin, geçici hükümetin savunma bakanı olarak Murhaf Ebu Kasra'nın (Ebu Hasan el-Hamavi olarak da biliniyor) atandığını söylediğini aktardı.

Haber, Arap basınında da yer aldı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, savunma bakanı olarak atanan Kasra'nın daha önce HTŞ'nin başkomutanı olarak görev yaptığını belirtti.

Kanal, Kasra'yı Esad'ı deviren Suriyeli muhalif koalisyonunun "önde gelen liderlerinden biri" olarak tanımladı.

Ancak atama haberi HTŞ'nin resmi kanallarından paylaşılmadı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Suriye'de HTŞ'den Tarihi Kadın Ataması - Son Dakika

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