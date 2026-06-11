Türkiye-Bulgaristan Enerji İşbirliği Derinleşiyor - Son Dakika
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Türkiye-Bulgaristan Enerji İşbirliği Derinleşiyor

Türkiye-Bulgaristan Enerji İşbirliği Derinleşiyor
11.06.2026 14:36
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Hakan Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin 2025'te ticaret hacminin 8,4 milyar avroya ulaşacağını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek, "2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumda" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Bulgaristan'la derinleşen stratejik ortaklığın bir sonucu olarak hem ikili hem de çok taraflı gündemlerinin oldukça yoğun olduğunu kaydederek, "Stratejik müttefikimiz ve komşumuz Bulgaristan'ı Ocak 2024'teki ziyaretimin ardından bir kez daha ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sınır güvenliğinden enerjiye ulaştırmadan ticarete kadar her alanda birbirini doğrudan tamamlayan iki komşu ve müttefik olarak hareket etmekteyiz. Türkiye - Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldığım Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Sofya'da tertiplenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi, bu kanaatimizi daha da güçlendirmiştir. Zirve vesilesiyle bölgemizin geleceğine dair oldukça verimli toplantılar ve ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle kusursuz organizasyonu ve başarılı dönem başkanlığından ötürü Bulgaristan'ı bir kez daha tebrik etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Balkanlar'ın, Türkiye'nin derin tarihi bağları ve köklü dostlukları bulunan bir coğrafya olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Bu coğrafyada kalıcı istikrar ve refahın yolu bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin ve diyaloğun güçlendirilmesinden geçmektedir. Bölgesel gündemimizi ele almak için değerli bir zemin sunan dünkü zirvede de bu anlayış öne çıkmıştır. Bu çerçevede bölgesel konuların, bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesi gerektiği hususunu bilhassa vurguladık. Bugün de Dışişleri Bakanı Sayın Petrova ile görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma imkanımız oldu. Bulgaristan'la karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve mevcut iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz. Bulgaristan'la ortak bir tarihimiz, güçlü ve beşeri bağlarımız mevcut. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları bu bağların pekiştirilmesinde müstesna bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

'BULGARİSTAN İLE KAPIKULE'DE YENİ SINIR KAPISI İNŞA ETME YÖNÜNDEKİ ORTAK İRADEMİZİ TEYİT ETTİK'

Bakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova-Chamova ile görüşmelerinde sınır güvenliği, ulaştırma ve lojistik konularında stratejik bir perspektif ortaya koyduklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Düzensiz göç başta olmak üzere sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleye önümüzdeki dönemde de taviz vermeden devam edeceğiz. Bağlantısallık ve ulaştırma alanları da iş birliğimizin önemli bir boyutunu oluşturmakta. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitesinin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek kara yolu ve demir yolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Yaz aylarında Avrupa'dan ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımızın sınır geçişlerinin sorunsuz sağlanabilmesi için Bulgaristan makamlarının verdiği desteğe müteşekkiriz."

Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerin bulunduğunu aktaran Fidan, "Türkiye Petrolleri, bu yıl Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlıyor. Geçtiğimiz yıl Bakü'de Azerbaycan ve Gürcistan'ın da katılımıyla imzaladığımız Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı enerji arz güvenliği bakımından önem taşımakta. Keza geçen yıl imzaladığımız elektrik ve enerji verimliliği alanındaki mutabakat zaptı sayesinde Bulgaristan ile enerji alanındaki iş birliğinde ivme kazandırıyoruz. 2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumdadır. 5'inci Balkan Forumu da yarın gerçekleştirilecektir. Bu kıymetli forumun da ekonomik iş birliğimize katkı sunmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

AB ÜYELİK SÜRECİ

Bakan Fidan, görüşmede başta Karadeniz güvenliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleleri kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini söyledi. Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin de ele alındığını vurgulayan Fidan, "Bölgemizi ve dünyayı sarsan çok boyutlu krizler Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik ve vazgeçilmez doğasını tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. Avrupa Birliği'nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığının pekiştirilmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi Avrupa Birliği için stratejik bir gerekliliktir. Avrupa Birliği'nin, savunma ve güvenlik girişimlerinin güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye'nin de dahil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi elzemdir. Bu bağlamda Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine Bulgaristan'ın sağladığı değerli desteği de takdirle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki son gelişmelerle ilgili olarak ise "İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma eğilimi içinde olduğunu görüyoruz, bu bizi endişelendirmekte. Tarafların bir an önce karşılıklı saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmeleri tavsiye ediyoruz. Savaşın tırmanmasının ve gerilimin artmasının hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye-Bulgaristan Enerji İşbirliği Derinleşiyor - Son Dakika

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