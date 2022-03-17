Ukrayna'da taşıyıcı anneler, doğurdukları çocukları sığınakta saklıyor! Biyolojik aileler tedirgin - Son Dakika
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Ukrayna'da taşıyıcı anneler, doğurdukları çocukları sığınakta saklıyor! Biyolojik aileler tedirgin

17.03.2022 18:09

Ukrayna'da taşıyıcı anneler dünyaya getirdikleri çocukları biyolojik ailelere teslim edene kadar sığınakta saklıyor. Bazı aileler ise tüm tehlikelere rağmen bebeklerine kavuşmak için Kiev'e geliyor.

Başkent Kiev'de bulunan bir klinik, savaştan önce çoğunluğu sağlık problemleri nedeniyle bebek sahibi olamayan ailelere tüp bebek ve taşıyıcı anne hizmeti veriyordu. Savaşın başlamasıyla, taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak isteyen ve Ukrayna dışında yaşayan aileler ülkeye seyahat edemedi. Bu nedenle taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği yaklaşık 20 bebek, Kiev'deki kliniğe ait sığınakta biyolojik ailelerini bekliyor.

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler biyolojik ailelerine kavuşamıyor

"BU ÇOCUKLARIN ŞEFKATE İHTİYACI VAR"

Klinikte görevli bakıcılar, biyolojik ailelerini bekleyen bebekleri rahat ettirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bebeklerin bakımından sorumlu Sivlatan Sitatuk, Rusya'nın ülkelerine savaş açacağını beklemediklerini belirtti. Savaş nedeniyle hala şokta olduklarını dile getiren Sitatuk, şöyle devam etti: "Burada patlamalar başladığında kıyafet dahil hiçbir şeyi almadan hızlı bir şekilde sadece çocukları alıp bu bodrum katına indik ve şu an savaşın esiri olduk. Bu çocuklar ebeveynlerinin gelmesini bekliyorlar. Sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Tabii ki onlara bu sevgiyi ve şefkati veriyoruz. Onları seviyoruz. Bu çocukların ebeveynleri ile bir an önce buluşması için savaşın bitmesini istiyoruz. Çocuklarımızın eve dönmesini istiyoruz. Öz çocuklarımızın savaşta ölmesini istemiyoruz."

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler biyolojik ailelerine kavuşamıyor

HER ŞEYE RAĞMEN BEBEKLERİNİ ALMAYA GELDİLER

Bebeklerini almak için her riski göze alıp Kiev'e gelen aileler de var. Savaş nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeleri önerilmeyen Arjantinli bir çift, her şeyi göze alarak Kiev'e geldi. Ukrayna'da taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak için yaklaşık 1,5 yıl önce sürece başladıklarını belirten çift, Ukraynalı taşıyıcı annenin yaklaşık bir hafta sonra doğum yapmasını ve kız çocuk sahibi olmayı beklediklerini ifade etti. Arjantinli anne, "Savaşa rağmen Arjantin'den bebeğimizi almak ve onu eve götürmek için buraya geldik. Burada gördüğüm manzara yürek burkucu. Çünkü burada bebekleriyle olamayan ebeveynleri düşünüyorum. Bu anda burada olmak istediklerini biliyorum. Sınırı geçmek, Ukrayna'ya seyahat etmek, buraya gelmek kolay değil. Biz gelebildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Arjantinli baba ise ilk kez bebekleri olacağını ifade ederek "İlk andan itibaren risk almaya değeceğini düşündük. Çünkü (bebeğimizi ülkeden) dışarı çıkarıp Arjantin'e götürmenin başka yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler biyolojik ailelerine kavuşamıyor
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler biyolojik ailelerine kavuşamıyor
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Ukrayna, Bebek, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da taşıyıcı anneler, doğurdukları çocukları sığınakta saklıyor! Biyolojik aileler tedirgin - Son Dakika


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