Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

26.01.2026 14:52
ABD, "tarihi" olarak nitelendirilen kar fırtınası ve dondurucu soğukların etkisi altında. Ülke genelinde 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi, yaşanan felaket nedeniyle ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu belirten yetkililer, vatandaşlara yönelik art arda ikazlarda bulunmaya ise devam ediyor.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye halen elektrik hizmeti verilemiyor.

800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

CNN'in haberine göre, ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkili oluyor. Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

90 MİLYON KİŞİ "AŞIRI SOĞUK" UYARISI ALTINDA

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

CAN KAYBI 11'E ULAŞTI

Tennessee eyaletinde 3 kişinin "hava koşullarına bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği, böylece soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle can kaybı sayısının 11'e ulaştığı kaydedildi.

Başkent Washington'da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı.

EVSİZLER ÖLÜ BULUNDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, dün düzenlediği basın toplantısında, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

UYARI ÜSTÜNE UYARI GELİYOR

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Yaşam, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
