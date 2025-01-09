Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Dünya

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 2 BİNE YAKIN EV KÜL OLDU

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini, yangında şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü belirtti. Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.

BİRÇOK ÜNLÜNÜN EVİ YANDI

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangın Hollywood bölgesine de sıçradı. ABD basınında yer alan haberlerde, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlünün Los Angeles'ın en pahalı bölgelerindeki evlerini kaybettikleri ya da evlerinin zarar gördüğü belirtildi. ABC News'ün haberine göre Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düzenlediği basın toplantısında "LA County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." dedi. Los Angeles Bölge Şerifi Ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, yangınla mücadelenin sürdüğü, helikopterlerin de söndürme çalışmalarında yer aldığı bildirildi.

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ İSYAN ETTİ: CAHİL APTAL

Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi. Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok." yorumunda bulundu. Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın 'iklim değişikliği' yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor." ifadesini kullandı.

Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.

Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.

GAZZE İÇİN 'HEPSİNİ ÖLDÜRÜN' DEMİŞTİ

Yangında evini kaybeden aktör aktör James Wood, Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını savunarak sosyal medyada "Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetmek yok, hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

"3. DÜNYA ÜLKESİ GİBİ"

Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti. Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.

YANGIN MUSLUKLARINDA SU BULUNMUYORDU

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yağma cılıkta n 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. California Valisi Gavin Newsom, yanan bir evin önünde CNN'e verdiği röportajda, yangın musluklarında su bulunmamasına ilişkin, "Yerel yetkililer, bunu çözmeye çalışıyor." dedi. California yönetiminin konuya ilişkin atacağı adıma değinmeyen Newsom'ın arkasındaki yangına rağmen elleri cebinde ve rahat bir üslupla konuşması dikkati çekti.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Eaton bölgesindeki yangınlar, yaklaşık 4 bin hektarlık alana yayılırken Hurst bölgesindeki yaklaşık 300 hektarlık alan da alevlerin etkisinde. Santa Monica Bölgesi yetkilileri, tahliye emirlerinin yürürlükte olduğu bölgelerde gün batımından doğumuna kadar sokağa çıkma yasağını içeren acil durum emri yayımladı. Los Angeles İtfaiye Departmanı, Sunset bölgesindeki tahliye emirlerinin çoğunun kaldırıldığını açıkladı. ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden internet sitesi PowerOutage.us'a göre, Los Angeles'ta yaklaşık 350 bin ev ve iş yerine alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle enerji verilemiyor.

TRUMP: İŞTE JOE BIDEN'IN BANA BIRAKTIĞI BU

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti. Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı. Trump, California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi yaşama yönlendirdiğini ve bunun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu iddia ederek, California Valisi Newsom'un istifasını istedi.

BELEDİYE İTFAİYE BÜTÇESİNİ KESİP ESRAR DÜZENLEME PROJELERİNE AKTARMIŞ

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024'de 17 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı. ABD basınında, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın, Temmuz 2024'de itfaiye departmanının bütçesinde büyük bir kesinti yaptığı ve çıkması muhtemel yangınları öngöremediği için muhalefet tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldığı bilgileri yer aldı.

Haberlerde, Bass'ın, orman yangınlarından aylar önce şehrin itfaiye teşkilatına ayrılan bütçede 17,6 milyon dolar kesinti yapan bir kararı imzaladığı belirtildi. Los Angeles Şehir Kontrolörü Kennith Mejia'nın, X hesabından yaptığı paylaşımda da 2024-2025 mali yılı bütçesinde de yangınla mücadele kaynaklarından kesinti yapıldığı görüldü.

Yangınla mücadeleden kesinti yaparak hayvanat bahçesi, kütüphane ve "esrar düzenlemesi" gibi projelere ek kaynak aktardığı için Belediye Başkanı Bass eleştiri konusu oldu. Belediye Başkanı Bass ayrıca yangınlar devam ederken Gana'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılmak ve buradan geç dönmekle suçlandı.

Sivil aktivist Ricci Sergienko, 2024-2025 bütçesinde yangınla mücadele fonunda kesintiye gidilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Karen Bass'a bir eleştiri de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) bütçesine yaptığı katkı dolayısıyla yöneltildi.