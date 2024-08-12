Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği - Son Dakika
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Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği

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Türkiye, saatlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı. Şimdiye kadar 9 köyün tahliye edildiği, birçok evin yandığı ve 3 hastanenin boşaltıldığı başkent Atina yakınlarındaki yangınla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklama yaptı. Keçeli, Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderileceğini duyurdu.

12.08.2024 22:09
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi. Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan başkent Atina'nın kuzey kesimlerinde çıkan yangın nedeniyle birçok yerleşim yeri tahliye edildi. Sabah saatlerinde tahliye edilen Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi'nin ardından, şimdi de Amalia Felming Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi.

Yunanistan'da Şiddetli Yangın: 9 Köy ve 3 Hastane Tahliye Edildi, Türkiye Destek İçin Uçak ve Helikopter Gönderiyor

TÜRKİYE'DEN KOMŞUYA HELİKOPTER VE UÇAK DESTEĞİ

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği

"TEHLİKELİ BİR YANGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

1960'tan beri kaydedilen en sıcak haziran ve temmuz ayının yaşandığı Yunanistan'da yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmaya devam eden yangında çok sayıda evin kül olduğunu duyurdu. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias "20 saattir dramatik koşullar altında mücadele ettiğimiz olağanüstü tehlikeli bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.

Yunanistan'da Şiddetli Yangın: 9 Köy ve 3 Hastane Tahliye Edildi, Türkiye Destek İçin Uçak ve Helikopter Gönderiyor

"TAHLİYE KARARLARINA UYUN" ÇAĞRISI

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis de ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, vatandaşların tahliye kararlarına uymalarını istedi. Tahliye emirlerine uymayı reddedenlerden bazılarının evlerinde mahsur kaldığını belirten Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği

2'Sİ İTFAİYECİ 15 KİŞİ YARALANDI

Vathrakogiannis, şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaşın hafif yaralandığını söyledi. Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa, İtalya ve Çekya'dan ekiplerin Yunanistan'a geleceği bildirildi.

Yunanistan'da Şiddetli Yangın: 9 Köy ve 3 Hastane Tahliye Edildi, Türkiye Destek İçin Uçak ve Helikopter Gönderiyor

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis ve itafaiye ekipleri, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti. Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği

Öte yandan 2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan\'a Türkiye\'den helikopter ve uçak desteği
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk: Türkiye'nin durumu çok iyi herkese yardım ediyor 4 0 Yanıtla

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