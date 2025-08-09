İstanbul Kent Üniversitesi'nde Yenilikçi Eczacılık Eğitimi - Son Dakika
Eğitim

İstanbul Kent Üniversitesi'nde Yenilikçi Eczacılık Eğitimi

09.08.2025 12:02
KENT TALKS'ta İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin yenilikçi eğitim modeli tanıtıldı.

İSTANBUL Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ve Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Emin Çam'ın katılımıyla gerçekleşen KENT TALKS söyleşisinde, fakültenin kuruluş amacı, araştırma altyapısı, uygulama olanakları ve gelecek vizyonu detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Söyleşide Üniversitenin sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımını geliştirmek amacıyla, Eczacılık Fakültesi ile örnek bir eğitim modeli sunduğu aktarıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi, sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımını geliştirmek amacıyla, Eczacılık Fakültesi ile örnek bir eğitim modeli sunuyor. Fakültenin sunduğu imkanlar, uygulama odaklı altyapısı ve küresel iş birlikleri ile üniversitenin sağlıktaki etkinliğini göstermek hedefleniyor.

'BİLİMSEL DERİNLİK VE UYGULAMA ODAKLI EĞİTİM BİR ARADA'

Eczacılık Fakültesi'nin kuruluş sürecini aktaran Doç. Dr. Muhammet Emin Çam, İstanbul Kent Üniversitesi'nin yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte öncü bir yapı hedeflediğini şu sözlerle ifade etti:

"Sayın Rektörümüzün vizyoner direktifleriyle, dünya çapında örnek gösterilecek bir fakülte oluşturmak için yola çıktık. Bu vizyon doğrultusunda ilk adımımız, tüm araştırma laboratuvarlarını tek çatı altında toplayan ResearchKent adlı Ar-Ge merkezimizi kurmak oldu."

'DİKEY TARIM MERKEZİ: BİTKİSEL ÜRETİMDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ'

Fakülte bünyesinde kurulan Dikey Tarım Merkezi, öğrencilerin tıbbi bitki üretim süreçlerini birebir deneyimleyebildiği, yapay zeka destekli izleme sistemleriyle donatılmış bir platform sunuyor. Bitkilerin gelişimi ve olası hastalıkları yazılım destekli olarak takip ediliyor. Elde edilen hammaddeler, aynı yapı içindeki Ar-Ge laboratuvarlarında analiz edilerek üretime hazır hale getiriliyor.

"Bu teknoloji, dünyada henüz gelişmekteyken biz öğrencilerimize bu sistemlerle eğitim vererek fark yaratıyoruz" diyen Doç. Dr. Çam, bu bütünleşik yapının öğrencilere hem bilimsel hem pratik katkılar sunduğunu belirtti.

UNİKENTPHARMA, SİMÜLASYON ECZANESİ VE SANAL GERÇEKLİK LABORATUVARLARI

Eczacılık Fakültesi'nin güçlü altyapılarından biri olan UniKentPharma üretim tesisi, kozmetik, gıda takviyesi ve veteriner destekli ürünlerin üretimine yönelik tasarlandı. Öğrenciler teorik eğitimin ardından bu tesiste doğrudan pratik yapma olanağına sahip oluyor.

Fakülte bünyesinde kurulu simülasyon eczanesi, danışmanlık, reçete yönetimi ve ilaç etkileşimleri gibi alanlarda öğrencilere birebir deneyim kazandırırken; İngiltere iş birliğiyle hayata geçirilecek olan VR laboratuvarları, dijital simülasyonlarla eğitimi bir üst boyuta taşıyor.

AVRUPA İLE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ

İstanbul Kent Üniversitesi, başta University College London (UCL) olmak üzere Portekiz'deki Averio Üniversitesi ve İtalya'daki farklı yükseköğretim kurumlarıyla öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları yürütüyor. Öğrenciler Erasmus kapsamında bu kurumlarda laboratuvar deneyimi kazanıyor.

SEKTÖRE HAZIR MEZUNLAR, ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM

Unikent Farm yalnızca fakülte öğrencilerine değil, ilgili ön lisans programlarından mezun olan bireylere de istihdam olanağı sunuyor. Böylece üretim zincirinin her aşamasında nitelikli iş gücü yetiştirilerek sektöre doğrudan katkı sağlanıyor.

'GELECEĞİN ECZACILARI İSTANBUL KENT'TE YETİŞİYOR'

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, fakültenin yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda sektöre entegre bir çözüm ortağı olduğunun altını çizdi:

"Eczacılık Fakültemiz, klasik eğitim modellerinin çok ötesinde; inovasyonu, uygulamayı ve üretimi iç içe geçmiş şekilde tasarlandı. Öğrencilerimiz, mezun olduklarında yalnızca birer eczacı değil, alanında donanımlı birer uzman olarak sektöre kazandırılacak."

13 Ağustos tarihine kadar her gün saat 18.00'e kadar, İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kağıthane ve Taksim Kampüsleri aday öğrenci ziyaretine açık.

Rehberlik uzmanları, akademisyenler ve tanıtım ekiplerinin, tercih sürecinizde öğrencilere birebir destek sağladığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

