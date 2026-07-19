Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu
19.07.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına giren Hamza İncebay, başarısının sırrını düzenli çalışma, bol deneme çözme, kitap okuma ve bir yıl boyunca akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmak olarak açıkladı. Gelecekte mühendis olmayı hedefleyen İncebay, lise tercihinde ilk sıraya İstanbul Erkek Lisesi'ni yazdığını belirtti.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına giren 14 yaşındaki Hamza İncebay, başarısının sırrını düzenli çalışma, bol deneme çözmek, kitap okumak ve bir yıl boyunca akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmak olarak açıkladı.

HEDEFİNİ 7'NCİ SINIFTA BELİRLEDİ

Malatya'da yaşayan Hamza İncebay, LGS hazırlık sürecine 7'nci sınıfta başladığını, 8'inci sınıfta ise çalışma temposunu kademeli olarak artırdığını söyledi.

Başarının temelinde hedef belirlemek ve disiplinli çalışmanın yer aldığını belirten İncebay, "İlk önce hedef önemli. Hedeften sonra da düzenli, azimli çalışma başarıyı getiriyor. Son üç ay ve son bir ay çalışma tempomu daha da artırdım." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

HER GÜN PARAGRAF ÇÖZDÜ, SUDOKU İLE DİKKATİNİ GELİŞTİRDİ

Hazırlık sürecinde her gün paragraf soruları çözdüğünü ve bol bol kitap okuduğunu anlatan İncebay, deneme sınavlarının başarısına büyük katkı sağladığını söyledi.

Dikkat hatalarını azaltmak için sudoku çözdüğünü belirten başarılı öğrenci, "Denemeler çok önemli çünkü pratik kazandırıyor. Dikkat hatalarımı görmek için faydalı oldu. Sudoku çözmeye başladım, onun da çok faydasını gördüm." dedi.

BİR YIL BOYUNCA TUŞLU TELEFON KULLANDI

Teknoloji kullanımını sınırlandırdığını anlatan İncebay, 8'inci sınıfın başında akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefona geçtiğini söyledi.

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Bir yıl boyunca akıllı telefon kullanmadığını belirten İncebay, "Televizyonu da sonlara doğru tamamen bıraktım." diye konuştu.

İLK TERCİHİ İSTANBUL ERKEK LİSESİ

Lise tercihlerinde ilk sıraya İstanbul Erkek Lisesi'ni yazdığını söyleyen Hamza İncebay, ardından Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'ni tercih ettiğini ifade etti.

Gelecekte mühendis olmayı hedeflediğini belirten İncebay, yabancı dilini geliştirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

AİLESİNDEN DESTEK MESAJI

Hamza İncebay'ın annesi Emine İncebay, oğlunun başarısıyla gurur duyduklarını belirterek öğretmenine teşekkür etti. Babası Lütfi İncebay ise başarının öğrenci, okul ve veli iş birliğiyle geldiğini ifade ederek, oğlunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını söyledi.

Kaynak: İHA

Akıllı Telefon, Cep Telefonu, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:20
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci el satışlar düştü Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
08:21
Tarihin en pahalı düğünü 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
08:06
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
07:57
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:20:16. #7.13#
SON DAKİKA: Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.