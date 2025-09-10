Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı - Son Dakika
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
10.09.2025 09:40  Güncelleme: 11:57
Yurt genelinde son dönemlerde sahte veya ayarı düşük altın satışlarının artması üzerine yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek için Adana'da kuyumcular iş yerlerine "Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır" yazılı dövizler astı. Uygulamayla birlikte artık kuyumcularda sadece yeni tarihli darphane çeyrek, yarım ve tüm altın satabileceği bildirildi.

Son dönemde küresel gelişmelerin de etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, iç piyasada merdiven altı altın üretim yapan sahtecileri hareketlendirdi. Güvenlik güçleri, geçtiğimiz mayıs ayında Adana'da düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam olmak üzere toplam bin 350 adet sahte altın ele geçirildi. Son dönemlerde birçok ilde de sahte ve ayarı düşük altınları piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar düzenledi.

MAĞDURİYETLER ARTINCA SADECE DARPHANE ÜRÜNLERİ SATILMASI KARARLAŞTIRILDI

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte altınların ayarının düşürülmesi çok daha kolaylaştırıldı ve kuyumcular sadece atölyelerde analiz yaptırarak bunu anlayabilir hale geldi. Özellikle müşterilerden gelen gram, çeyrek, yarım ve tüm altınlarda ayar düşüklüğü yeniden satışta piyasada ciddi mağduriyetlere yol açınca Adana Kuyumcular Odası karar aldı. Odanın aldığı karar doğrultusunda artık müşterilerden gelen gram, çeyrek, yarım ve tüm altınlar analiz edilerek satın alınacak ancak bu altınlar kesilerek eritmeye gönderilecek. Kuyumcular ise sadece 2025 tarihli darphane gram, çeyrek, yarım ve tüm altın satabilecek. Oda tarafından üzerinde 'Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır' yazılı dövizler kentteki kuyumculara dağıtıldı. Uygulamadan hem vatandaşlar hem de esnaf memnun olurken bu uygulamaya uymayan kuyumcular ise şikayet edilebilecek.

"BUNLARI AYIRT ETMEMİZ BAZEN ÇOK ZOR OLUYOR"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, " Türkiye'de vatandaşların en fazla aldığı altınlar gram, çeyrek, yarım ve tüm altındır. Piyasaya kötü niyetli insanların sürmüş olduğu gerek ayarı düşük gerekse sahte ürünlere rastladığımız oluyordu. Bunları ayırt etmemiz bazen çok zor oluyor. Bu nedenle piyasayı hem eski mallardan temizlemek hem de vatandaşlarımızın ellerindeki altınları sıfır altınlarla değiştirmek için böyle bir uygulamaya geçtik" dedi.

"HEM VATANDAŞLARIMIZI HEM DE ESNAFIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

Vatandaşlara eski tarihli altın almamalarını tavsiye eden Başman, "Vatandaşlarımız tasarruf veya hediye için mutlaka yeni tarihli ürün alsınlar. Ellerinde eski tarihli ürünler olanlar vardır. Bunları da istedikleri zaman maddi bir kayıpları olmadan bunları bozdurabilirler. Ellerindeki altınlar yine altındır ama bundan sonraki alışverişlerinde yeni tarihli ürün alsınlar. Operasyonlar yapıldı ve bizler de hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı korumak için böyle bir uygulamaya geçtik" diye konuştu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na da durumu bildirdiklerini ve şikayetçi olduklarını anlatan Başman, "Piyasaya bu altınları süren şahısları tanımıyoruz. Böyle piyasayı manipüle eden bir kesim var. Bu şahıslar için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Sayın başsavcımız da konuyla yakından ilgileneceğini belirtti. Piyasayı tamamen bunlardan temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ARTIK MAĞDURİYETLERİMİZ ORTADAN KALKACAK"

Esnaf Latif Mengi, "Bu uygulamadan oldukça memnunuz. Uzun zamandan bu yana bu konudan çok rahatsızdık. Adana'nın itibarı artık yeniden yerine geliyor. Sahte ve ayarı düşük altınlar çok artmıştı. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız çok mağdur olmuştu. Artık mağduriyetlerimiz ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

Altın almaya gelen Nur Er ise uygulamadan memnun olduğunu, bildiği kuyumculardan altın aldığını ve darphane dışı ürün talep etmediğini söyledi.

