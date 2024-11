Bakan Bolat: Hedefimiz Ticaret Yüzyılı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel arenada milli gelir açısından 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını ve dünya mal ihracatındaki payını yüzde 1,08'e yükselttiğini belirterek, "Bunlar sevindirici ve gurur duyulacak gelişmeler ve başarılar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var." dedi.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı", Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Bakan Bolat, bu yıl 20'ncisi düzenlenen etkinliğin, 29 Ekim 1993'te İzmir Enternasyonel Fuar Alanı'nda 70 firmanın 9'ar metrekarelik stantlarıyla başlayan ve tohumları atılan büyük bir hayalin bugüne ulaşmış gerçeği olduğunu söyledi.

Aradan geçen 31 yılda 20'nci defa gerçekleştirilme başarısını gördüklerini dile getiren Bolat, "Bu da sürekliliği ve güçlenerek daha da büyümeyi gösteren çok önemli bir delil. Dün açılışı yapılan 28. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) ile beraber İslam dünyasının ticaret erbabını bir araya getiren çok önemli iki organizasyon." diye konuştu.

Bolat, MÜSİAD EXPO ile IBF'nin, ABD'den Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya, Portekiz ve İngiltere'den Orta Doğu'ya varıncaya kadar tüm Müslüman iş dünyasını Türkiye'deki kardeşleriyle buluşturan çok önemli uluslararası ticaret ve yatırım platformu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son 22 yılda ortaya koyduğu büyük başarı hikayesinin, aslında MÜSİAD EXPO'nun da bu sürede nereden nereye geldiğinin açık göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, "MÜSİAD EXPO ne kadar büyüdüyse Türkiye'nin ekonomisi, dış ticareti, uluslararası yatırımları ve hizmetler sektörü o kadar büyüdü." şeklinde konuştu.

"Gurur duyulacak gelişmeler var ama daha çok koşacak yolumuz var"

Bakan Bolat, Türkiye'nin 605 milyar dolarlık mal, 170 milyar dolarlık hizmetler ticareti yaptığını, 1,2 trilyon dolarlık gelirle küresel arenada çok önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, küresel anlamda milli gelir olarak 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını belirten Bolat, "Dünya mal ihracatındaki payını yüzde 0,49'dan 22 yılda yüzde 1,08'e yükseltti, hizmetler ihracatında da yüzde 0,89'dan yüzde 1,35'e yükseltti. Bunlar sevindirici ve gurur duyulacak gelişmeler ve başarılar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var. Bunları siz kıymetli iş dünyası mensuplarıyla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin İslam ülkeleri ile ticaretteki payını 22 yılda yüzde 11'den yüzde 26'ya yükselttiğini kaydederek, "İnşallah önce yüzde 30'a, 2028'e kadar da yüzde 35'e hedefimiz var." diye konuştu.

" Türkiye Yüzyılı'nı, ticaret yüzyılı yapacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlık olarak her daim ihracatçıların yanında olduklarını belirterek, tüm birimleri ve destekleriyle ihracatı artırmak ve ihracatçıya kaynak sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

İhracatçılara sunulan teşvik ve destekleri paylaşan Bolat, bunların yanı sıra yabancı ülkelerle ticaret anlaşmaları yaptıklarını, uluslararası zirve ve toplantılar düzenlediklerini, sektördeki tüm paydaşlarıyla bir takım oyunu oynadıklarını kaydetti.

"Vizyonumuz bütün dünya. Türkiye Yüzyılı'nı, ticaret yüzyılı yapacağız." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz nokta, Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir nokta. Bunu dışarıdan çok iyi görüyorlar, takdir ediyorlar, gıpta ediyorlar. Altyapısıyla, üstyapısıyla tamamen yenilenmiş, büyük bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, limanlarıyla, lojistik merkezleriyle, havalimanlarıyla, hava yollarıyla bütün dünyaya ulaşımı başarmış, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğini başarıyla yürüten ve de bunu hizmetler sektörüne de genişletmek için müzakere masasında davet yapmış bir ülke konumundayız."

"İslam dünyasındaki iş anlaşmalarını artırma gayretindeyiz"

Bakan Bolat, Afrika'nın Antalya'dan hava yoluyla 45 dakika mesafede olduğunu, bu kıtayla dış ticareti 37 milyar dolara yükselttiklerini belirterek, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri gibi tüm alanlarda büyük atılımlar sağlandığını ifade etti.

İslam dünyası ile ilişkilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bünyesinde ekonomi alanında ilerlediğini dile getiren Bolat, "13 ülke ile tercihli ticaret anlaşmamız yürürlükte. İnşallah bunu daha fazla ülkelere geliştirmek ve bir yeni nesil ticaret anlaşması yapma gayretindeyiz." şeklinde konuştu.

Bolat, Türkiye ile İslam ülkeleri arasında son dönemde yapılan anlaşmalar ve organizasyonlara işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar çok gayret eder, çalışırsak Allah da o kadar bereket verdi bugüne kadar. Daha fazla çalışacağız, daha fazla bereketlenecek inşallah. İslam dünyası, iktisaden ne kadar güçlü ve büyük olursa, İslam dünyasına yönelik küresel saldırılar da o kadar azalacaktır. Bu noktada Filistin'in her zaman yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Yaptıklarımız ortada. Siyasi alanda, uluslararası diplomaside, hukukta, insani yardımlarda... İsrail'in saldırılarını durdurup ateşkes sağlamak için ihracat ve ithalatı 2 Mayıs'tan itibaren durdurma eylemimiz yanımızda. Dünyada tek kalsak bile Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de aynı şekilde destekliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Bolat ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın yanı sıra protokol heyeti tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Bolat, açılış töreninin ardından fuar alanındaki stantlara ziyarette bulunarak, katılımcılarla sohbet etti.