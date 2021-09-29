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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.09.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,190,78-32,95
Acıpayam Selüloz14,950,20-12,20
Adel Kalemcilik25,701,66-24,93
Adese Gayrimenkul1,161,75-58,57
Afyon Çimento3,39-0,29-33,66
AGESA Hayat Emeklilik16,800,72-1,96
Ak Enerji1,69-0,59-23,53
Akbank5,241,35-22,46
Akçansa13,63-0,07-15,35
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-6,42-15,11
Akfen GMYO4,893,1687,30
Akın Tekstil30,74-0,39-3,21
Akiş GMYO1,721,78-38,40
Akmerkez GMYO36,52-1,24-40,93
Aksa20,662,7949,55
Aksa Enerji13,941,3887,37
Aksigorta7,160,28-13,83
Aksu Enerji11,812,6156,48
Alarko Carrıer296,80-0,30-18,35
Alarko GMYO20,98-0,19-17,18
Alarko Holding8,62-0,351,16
Albaraka Türk1,640,61-15,46
Alcatel Lucent Teletaş21,94-2,14-26,03
Alkim Kağıt14,49-0,0711,95
Alkim Kimya16,501,3517,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,76-2,22-19,63
Altınyunus Çeşme50,500,001,08
Anadolu Efes21,243,21-0,57
Anadolu Grubu Holding22,761,25-12,88
Anadolu Hayat Emek.9,150,2213,87
Anadolu Isuzu18,28-2,611,56
Anadolu Sigorta6,040,17-16,35
Anel Elektrik2,44-1,21-23,03
Arçelik32,660,4914,76
ARD Bilişim Teknolojileri45,502,94-5,37
Arena Bilgisayar9,601,59-11,95
Armada Bilgisayar50,00-1,381,87
Arsan Tekstil4,230,486,12
Arzum Ev Aletleri18,44-1,13-23,69
Aselsan14,750,89-19,18
Ata GMYO3,939,78-28,68
Atakule GMYO2,62-2,9611,91
Atlantis Yatırım Holding4,860,00-12,59
Atlas Yat. Ort.1,39-0,71-20,57
ATP Bilgisayar38,200,00

Avrasya GMYO1,89-1,56-27,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,38-2,46-25,63
Avrupa Yatırım Holding5,882,26-2,00
Aydem Enerji7,011,74

Ayen Enerji4,730,64-12,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,140,7860,82
Aygaz15,200,337,14
Bagfaş19,351,31-3,25
Bak Ambalaj19,86-0,050,42
Balatacılar Balatacılık9,401,2914,08
Bantaş Ambalaj3,41-1,169,06
Banvit65,950,0026,83
Başkent Doğalgaz GMYO28,441,21

Baştaş Başkent Çimento9,601,05-44,73
Batı Çimento12,435,25163,91
Batısöke Çimento2,990,6722,54
Bayrak Taban Sanayi9,398,18-11,50
Bera Holding10,807,14-46,75
Berkosan Yalıtım8,171,36-8,41
Beşiktaş Futbol Yat.5,896,3245,79
Beyaz Filo8,999,90-10,81
Bilici Yatırım16,66-2,00201,08
Bim Mağazalar64,151,83-10,02
Biotrend Çevre ve Enerji36,78-3,21

Birko Mensucat1,110,000,00
Birleşim Mühendislik9,600,21

Birlik Mensucat2,17-6,47-37,28
Bizim Mağazaları12,864,98-16,28
BMS Çelik Hasır8,22-0,24

Boğaziçi Beton Sanayi5,021,62

Borusan Mannesmann22,660,71-18,49
Borusan Yat. Paz.331,50-0,30-27,03
Bosch Fren Sistemleri803,80-0,14-34,63
Bossa27,962,1956,64
Brisa21,523,3611,14
Burçelik23,18-6,1510,28
Burçelik Vana21,94-1,08-55,82
Bursa Çimento3,52-1,40-29,28
Carrefoursa42,580,66-40,70
Casa Emtia Petrol124,70-4,0817,64
Ceo Event Medya8,260,1228,46
Coca Cola İçecek82,000,5529,12
Cosmos Yat. Holding10,25-1,3527,17
Credıtwest Faktorıng4,451,14-24,19
Çan2 Termik13,202,17

Çelebi156,80-2,43-14,09
Çelik Halat6,213,33-31,74
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş12,62-1,02-19,67
Çimbeton203,70-0,63-31,30
Çimentaş26,68-1,19-26,22
Çimsa27,501,5554,49
Çuhadaroğlu Metal7,45-0,53-2,07
Dagi Giyim3,31-2,93-2,83
Dagi Yatırım Holding12,64-5,11-2,02
Dardanel2,570,39-51,74
Datagate Bilgisayar12,312,67-23,59
Demısaş Döküm6,622,162,23
Denge Holding1,490,00-50,94
Deniz GMYO1,85-1,070,43
Derimod9,971,942,36
Derlüks Yatırım Holding5,00-0,40-43,31
Desa Deri8,480,24-12,94
Despec Bilgisayar9,140,44-30,02
Deva Holding22,321,92-7,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,031,012,37
Diriteks Diriliş Tekstil4,303,8615,28
Ditaş Doğan16,38-1,0325,94
DO-CO701,00-3,0411,27
Doğan Burda22,909,992,05
Doğan Holding2,53-1,17-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,261,35-2,96
Doğusan5,03-5,8114,84
Doğuş GMYO10,86-9,9532,93
Doğuş Otomotiv34,08-2,8031,46
Döktaş Dökümcülük29,500,34-3,66
Duran Doğan Basım13,50-2,1728,69
Dyo Boya10,000,81-11,09
Eczacıbaşı İlaç5,811,40-19,33
Eczacıbaşı Yatırım37,402,3538,94
E-Data Teknoloji10,09-8,11

Edip Gayrimenkul3,43-1,723,31
Ege Endüstri1.160,80-0,02-30,28
Ege Gübre164,000,3114,32
Ege Profil26,300,54-31,22
Ege Seramik13,792,1542,72
Egeplast25,02-3,32-24,86
Ekiz Kimya5,82-3,00-18,37
Emek Elektrik2,567,11-10,34
Eminiş Ambalaj18,30-0,81-50,33
Emlak Konut GMYO1,780,00-15,82
Enerjisa Enerji10,280,59-10,84
Enka İnşaat10,19-0,8844,71
Erbosan93,95-1,52131,66
Ereğli Demir Çelik16,47-0,8425,38
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,35-5,63

Ersu Gıda4,16-9,96-15,79
Escar Turizm Taşımacılık23,002,68

Escort Teknoloji5,31-0,75-19,18
Esenboğa Elektrik32,421,9570,40
Etiler Gıda5,10-0,9728,14
Euro Kapital Yat. Ort.5,83-2,5152,64
Euro Trend Yat. Ort.3,552,900,33
Euro Yat. Ort.3,719,76-16,47
Euro Yatırım Holding1,90-2,06-33,10
Europap Tezol Kağıt15,212,08

Fade Gıda8,07-0,1255,14
Fenerbahçe Futbol33,000,2411,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,372,60-19,60
F-M İzmit Piston105,404,05-14,03
Fonet Bilgi Teknolojileri11,74-1,84-9,90
Ford Otosan161,000,6931,82
Formet Metal ve Cam1,280,79-47,82
Frigo Pak Gıda23,565,7512,30
Galata Wind Enerji3,814,67

Galatasaray Sportif3,221,26-20,49
Garanti Bankası9,062,49-10,75
Garanti Faktoring12,97-9,3016,53
Garanti Yat. Ort.2,263,20-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,28-9,9022,85
Gediz Ambalaj15,841,0818,21
Gen İlaç14,310,63

Gentaş2,971,71-34,19
Gersan Elektrik5,31-0,38-13,52
Girişim Elektrik Sanayi24,780,24

Global Men. Değ.6,09-0,331,33
Global Yat. Holding2,040,00-41,93
Good-Year7,822,89-1,86
Göltaş Çimento37,22-8,05-9,32
Gözde Girişim5,750,70-27,94
GSD Denizcilik3,35-0,5937,57
GSD Holding2,47-0,40-1,59
Gübre Fabrik.48,763,39-43,34
Güler Yat. Holding2,44-0,81-29,53
Halk GMYO2,381,28-21,91
Hatay Tekstil15,620,5814,55
Hedef Girişim2,741,118,52
Hektaş8,27-0,8454,80
HUB Girişim10,080,00-44,62
Hürriyet Gzt.2,37-8,4912,86
ICBC Turkey Bank5,67-0,35-12,77
İdeal Finansal Teknolojiler53,003,41293,76
İdealist GMYO2,280,00-3,92
İhlas Ev Aletleri0,964,35-48,47
İhlas Gayrimenkul0,861,18-31,20
İhlas Gazetecilik0,920,00-62,65
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,782,63-31,58
İndeks Bilgisayar6,441,4238,61
Info Yatırım4,032,28-13,71
İntema33,12-0,54-16,99
Inveo Yatırım Holding104,50-8,81136,32
İpek Doğal Enerji11,66-1,44-10,86
İskenderun Demir Çelik11,41-1,3026,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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