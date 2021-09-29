Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,19
|0,78
|-32,95
|Acıpayam Selüloz
|14,95
|0,20
|-12,20
|Adel Kalemcilik
|25,70
|1,66
|-24,93
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,39
|-0,29
|-33,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|16,80
|0,72
|-1,96
|Ak Enerji
|1,69
|-0,59
|-23,53
|Akbank
|5,24
|1,35
|-22,46
|Akçansa
|13,63
|-0,07
|-15,35
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,04
|-6,42
|-15,11
|Akfen GMYO
|4,89
|3,16
|87,30
|Akın Tekstil
|30,74
|-0,39
|-3,21
|Akiş GMYO
|1,72
|1,78
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,52
|-1,24
|-40,93
|Aksa
|20,66
|2,79
|49,55
|Aksa Enerji
|13,94
|1,38
|87,37
|Aksigorta
|7,16
|0,28
|-13,83
|Aksu Enerji
|11,81
|2,61
|56,48
|Alarko Carrıer
|296,80
|-0,30
|-18,35
|Alarko GMYO
|20,98
|-0,19
|-17,18
|Alarko Holding
|8,62
|-0,35
|1,16
|Albaraka Türk
|1,64
|0,61
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,94
|-2,14
|-26,03
|Alkim Kağıt
|14,49
|-0,07
|11,95
|Alkim Kimya
|16,50
|1,35
|17,13
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|-2,22
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|50,50
|0,00
|1,08
|Anadolu Efes
|21,24
|3,21
|-0,57
|Anadolu Grubu Holding
|22,76
|1,25
|-12,88
|Anadolu Hayat Emek.
|9,15
|0,22
|13,87
|Anadolu Isuzu
|18,28
|-2,61
|1,56
|Anadolu Sigorta
|6,04
|0,17
|-16,35
|Anel Elektrik
|2,44
|-1,21
|-23,03
|Arçelik
|32,66
|0,49
|14,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,50
|2,94
|-5,37
|Arena Bilgisayar
|9,60
|1,59
|-11,95
|Armada Bilgisayar
|50,00
|-1,38
|1,87
|Arsan Tekstil
|4,23
|0,48
|6,12
|Arzum Ev Aletleri
|18,44
|-1,13
|-23,69
|Aselsan
|14,75
|0,89
|-19,18
|Ata GMYO
|3,93
|9,78
|-28,68
|Atakule GMYO
|2,62
|-2,96
|11,91
|Atlantis Yatırım Holding
|4,86
|0,00
|-12,59
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|-20,57
|ATP Bilgisayar
|38,20
|0,00
|Avrasya GMYO
|1,89
|-1,56
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|-2,46
|-25,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,88
|2,26
|-2,00
|Aydem Enerji
|7,01
|1,74
|Ayen Enerji
|4,73
|0,64
|-12,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,14
|0,78
|60,82
|Aygaz
|15,20
|0,33
|7,14
|Bagfaş
|19,35
|1,31
|-3,25
|Bak Ambalaj
|19,86
|-0,05
|0,42
|Balatacılar Balatacılık
|9,40
|1,29
|14,08
|Bantaş Ambalaj
|3,41
|-1,16
|9,06
|Banvit
|65,95
|0,00
|26,83
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,44
|1,21
|Baştaş Başkent Çimento
|9,60
|1,05
|-44,73
|Batı Çimento
|12,43
|5,25
|163,91
|Batısöke Çimento
|2,99
|0,67
|22,54
|Bayrak Taban Sanayi
|9,39
|8,18
|-11,50
|Bera Holding
|10,80
|7,14
|-46,75
|Berkosan Yalıtım
|8,17
|1,36
|-8,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,89
|6,32
|45,79
|Beyaz Filo
|8,99
|9,90
|-10,81
|Bilici Yatırım
|16,66
|-2,00
|201,08
|Bim Mağazalar
|64,15
|1,83
|-10,02
|Biotrend Çevre ve Enerji
|36,78
|-3,21
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birleşim Mühendislik
|9,60
|0,21
|Birlik Mensucat
|2,17
|-6,47
|-37,28
|Bizim Mağazaları
|12,86
|4,98
|-16,28
|BMS Çelik Hasır
|8,22
|-0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,02
|1,62
|Borusan Mannesmann
|22,66
|0,71
|-18,49
|Borusan Yat. Paz.
|331,50
|-0,30
|-27,03
|Bosch Fren Sistemleri
|803,80
|-0,14
|-34,63
|Bossa
|27,96
|2,19
|56,64
|Brisa
|21,52
|3,36
|11,14
|Burçelik
|23,18
|-6,15
|10,28
|Burçelik Vana
|21,94
|-1,08
|-55,82
|Bursa Çimento
|3,52
|-1,40
|-29,28
|Carrefoursa
|42,58
|0,66
|-40,70
|Casa Emtia Petrol
|124,70
|-4,08
|17,64
|Ceo Event Medya
|8,26
|0,12
|28,46
|Coca Cola İçecek
|82,00
|0,55
|29,12
|Cosmos Yat. Holding
|10,25
|-1,35
|27,17
|Credıtwest Faktorıng
|4,45
|1,14
|-24,19
|Çan2 Termik
|13,20
|2,17
|Çelebi
|156,80
|-2,43
|-14,09
|Çelik Halat
|6,21
|3,33
|-31,74
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|12,62
|-1,02
|-19,67
|Çimbeton
|203,70
|-0,63
|-31,30
|Çimentaş
|26,68
|-1,19
|-26,22
|Çimsa
|27,50
|1,55
|54,49
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|-0,53
|-2,07
|Dagi Giyim
|3,31
|-2,93
|-2,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,64
|-5,11
|-2,02
|Dardanel
|2,57
|0,39
|-51,74
|Datagate Bilgisayar
|12,31
|2,67
|-23,59
|Demısaş Döküm
|6,62
|2,16
|2,23
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,85
|-1,07
|0,43
|Derimod
|9,97
|1,94
|2,36
|Derlüks Yatırım Holding
|5,00
|-0,40
|-43,31
|Desa Deri
|8,48
|0,24
|-12,94
|Despec Bilgisayar
|9,14
|0,44
|-30,02
|Deva Holding
|22,32
|1,92
|-7,23
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,03
|1,01
|2,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,30
|3,86
|15,28
|Ditaş Doğan
|16,38
|-1,03
|25,94
|DO-CO
|701,00
|-3,04
|11,27
|Doğan Burda
|22,90
|9,99
|2,05
|Doğan Holding
|2,53
|-1,17
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|1,35
|-2,96
|Doğusan
|5,03
|-5,81
|14,84
|Doğuş GMYO
|10,86
|-9,95
|32,93
|Doğuş Otomotiv
|34,08
|-2,80
|31,46
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|0,34
|-3,66
|Duran Doğan Basım
|13,50
|-2,17
|28,69
|Dyo Boya
|10,00
|0,81
|-11,09
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|1,40
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,40
|2,35
|38,94
|E-Data Teknoloji
|10,09
|-8,11
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|-1,72
|3,31
|Ege Endüstri
|1.160,80
|-0,02
|-30,28
|Ege Gübre
|164,00
|0,31
|14,32
|Ege Profil
|26,30
|0,54
|-31,22
|Ege Seramik
|13,79
|2,15
|42,72
|Egeplast
|25,02
|-3,32
|-24,86
|Ekiz Kimya
|5,82
|-3,00
|-18,37
|Emek Elektrik
|2,56
|7,11
|-10,34
|Eminiş Ambalaj
|18,30
|-0,81
|-50,33
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,28
|0,59
|-10,84
|Enka İnşaat
|10,19
|-0,88
|44,71
|Erbosan
|93,95
|-1,52
|131,66
|Ereğli Demir Çelik
|16,47
|-0,84
|25,38
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,35
|-5,63
|Ersu Gıda
|4,16
|-9,96
|-15,79
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,00
|2,68
|Escort Teknoloji
|5,31
|-0,75
|-19,18
|Esenboğa Elektrik
|32,42
|1,95
|70,40
|Etiler Gıda
|5,10
|-0,97
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,83
|-2,51
|52,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|2,90
|0,33
|Euro Yat. Ort.
|3,71
|9,76
|-16,47
|Euro Yatırım Holding
|1,90
|-2,06
|-33,10
|Europap Tezol Kağıt
|15,21
|2,08
|Fade Gıda
|8,07
|-0,12
|55,14
|Fenerbahçe Futbol
|33,00
|0,24
|11,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|2,60
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|105,40
|4,05
|-14,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,74
|-1,84
|-9,90
|Ford Otosan
|161,00
|0,69
|31,82
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|0,79
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|23,56
|5,75
|12,30
|Galata Wind Enerji
|3,81
|4,67
|Galatasaray Sportif
|3,22
|1,26
|-20,49
|Garanti Bankası
|9,06
|2,49
|-10,75
|Garanti Faktoring
|12,97
|-9,30
|16,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|3,20
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,28
|-9,90
|22,85
|Gediz Ambalaj
|15,84
|1,08
|18,21
|Gen İlaç
|14,31
|0,63
|Gentaş
|2,97
|1,71
|-34,19
|Gersan Elektrik
|5,31
|-0,38
|-13,52
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,78
|0,24
|Global Men. Değ.
|6,09
|-0,33
|1,33
|Global Yat. Holding
|2,04
|0,00
|-41,93
|Good-Year
|7,82
|2,89
|-1,86
|Göltaş Çimento
|37,22
|-8,05
|-9,32
|Gözde Girişim
|5,75
|0,70
|-27,94
|GSD Denizcilik
|3,35
|-0,59
|37,57
|GSD Holding
|2,47
|-0,40
|-1,59
|Gübre Fabrik.
|48,76
|3,39
|-43,34
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-0,81
|-29,53
|Halk GMYO
|2,38
|1,28
|-21,91
|Hatay Tekstil
|15,62
|0,58
|14,55
|Hedef Girişim
|2,74
|1,11
|8,52
|Hektaş
|8,27
|-0,84
|54,80
|HUB Girişim
|10,08
|0,00
|-44,62
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|-8,49
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|-0,35
|-12,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|53,00
|3,41
|293,76
|İdealist GMYO
|2,28
|0,00
|-3,92
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|4,35
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|0,00
|-62,65
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|2,63
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,44
|1,42
|38,61
|Info Yatırım
|4,03
|2,28
|-13,71
|İntema
|33,12
|-0,54
|-16,99
|Inveo Yatırım Holding
|104,50
|-8,81
|136,32
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|-1,44
|-10,86
|İskenderun Demir Çelik
|11,41
|-1,30
|26,27
(Sürecek)
Kaynak: AA
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