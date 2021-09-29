Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 0,78 -32,95 Acıpayam Selüloz 14,95 0,20 -12,20 Adel Kalemcilik 25,70 1,66 -24,93 Adese Gayrimenkul 1,16 1,75 -58,57 Afyon Çimento 3,39 -0,29 -33,66 AGESA Hayat Emeklilik 16,80 0,72 -1,96 Ak Enerji 1,69 -0,59 -23,53 Akbank 5,24 1,35 -22,46 Akçansa 13,63 -0,07 -15,35 Akdeniz Yatırım Hold. 2,04 -6,42 -15,11 Akfen GMYO 4,89 3,16 87,30 Akın Tekstil 30,74 -0,39 -3,21 Akiş GMYO 1,72 1,78 -38,40 Akmerkez GMYO 36,52 -1,24 -40,93 Aksa 20,66 2,79 49,55 Aksa Enerji 13,94 1,38 87,37 Aksigorta 7,16 0,28 -13,83 Aksu Enerji 11,81 2,61 56,48 Alarko Carrıer 296,80 -0,30 -18,35 Alarko GMYO 20,98 -0,19 -17,18 Alarko Holding 8,62 -0,35 1,16 Albaraka Türk 1,64 0,61 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 21,94 -2,14 -26,03 Alkim Kağıt 14,49 -0,07 11,95 Alkim Kimya 16,50 1,35 17,13 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 -2,22 -19,63 Altınyunus Çeşme 50,50 0,00 1,08 Anadolu Efes 21,24 3,21 -0,57 Anadolu Grubu Holding 22,76 1,25 -12,88 Anadolu Hayat Emek. 9,15 0,22 13,87 Anadolu Isuzu 18,28 -2,61 1,56 Anadolu Sigorta 6,04 0,17 -16,35 Anel Elektrik 2,44 -1,21 -23,03 Arçelik 32,66 0,49 14,76 ARD Bilişim Teknolojileri 45,50 2,94 -5,37 Arena Bilgisayar 9,60 1,59 -11,95 Armada Bilgisayar 50,00 -1,38 1,87 Arsan Tekstil 4,23 0,48 6,12 Arzum Ev Aletleri 18,44 -1,13 -23,69 Aselsan 14,75 0,89 -19,18 Ata GMYO 3,93 9,78 -28,68 Atakule GMYO 2,62 -2,96 11,91 Atlantis Yatırım Holding 4,86 0,00 -12,59 Atlas Yat. Ort. 1,39 -0,71 -20,57 ATP Bilgisayar 38,20 0,00 Avrasya GMYO 1,89 -1,56 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,38 -2,46 -25,63 Avrupa Yatırım Holding 5,88 2,26 -2,00 Aydem Enerji 7,01 1,74 Ayen Enerji 4,73 0,64 -12,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,14 0,78 60,82 Aygaz 15,20 0,33 7,14 Bagfaş 19,35 1,31 -3,25 Bak Ambalaj 19,86 -0,05 0,42 Balatacılar Balatacılık 9,40 1,29 14,08 Bantaş Ambalaj 3,41 -1,16 9,06 Banvit 65,95 0,00 26,83 Başkent Doğalgaz GMYO 28,44 1,21 Baştaş Başkent Çimento 9,60 1,05 -44,73 Batı Çimento 12,43 5,25 163,91 Batısöke Çimento 2,99 0,67 22,54 Bayrak Taban Sanayi 9,39 8,18 -11,50 Bera Holding 10,80 7,14 -46,75 Berkosan Yalıtım 8,17 1,36 -8,41 Beşiktaş Futbol Yat. 5,89 6,32 45,79 Beyaz Filo 8,99 9,90 -10,81 Bilici Yatırım 16,66 -2,00 201,08 Bim Mağazalar 64,15 1,83 -10,02 Biotrend Çevre ve Enerji 36,78 -3,21 Birko Mensucat 1,11 0,00 0,00 Birleşim Mühendislik 9,60 0,21 Birlik Mensucat 2,17 -6,47 -37,28 Bizim Mağazaları 12,86 4,98 -16,28 BMS Çelik Hasır 8,22 -0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 5,02 1,62 Borusan Mannesmann 22,66 0,71 -18,49 Borusan Yat. Paz. 331,50 -0,30 -27,03 Bosch Fren Sistemleri 803,80 -0,14 -34,63 Bossa 27,96 2,19 56,64 Brisa 21,52 3,36 11,14 Burçelik 23,18 -6,15 10,28 Burçelik Vana 21,94 -1,08 -55,82 Bursa Çimento 3,52 -1,40 -29,28 Carrefoursa 42,58 0,66 -40,70 Casa Emtia Petrol 124,70 -4,08 17,64 Ceo Event Medya 8,26 0,12 28,46 Coca Cola İçecek 82,00 0,55 29,12 Cosmos Yat. Holding 10,25 -1,35 27,17 Credıtwest Faktorıng 4,45 1,14 -24,19 Çan2 Termik 13,20 2,17 Çelebi 156,80 -2,43 -14,09 Çelik Halat 6,21 3,33 -31,74 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 12,62 -1,02 -19,67 Çimbeton 203,70 -0,63 -31,30 Çimentaş 26,68 -1,19 -26,22 Çimsa 27,50 1,55 54,49 Çuhadaroğlu Metal 7,45 -0,53 -2,07 Dagi Giyim 3,31 -2,93 -2,83 Dagi Yatırım Holding 12,64 -5,11 -2,02 Dardanel 2,57 0,39 -51,74 Datagate Bilgisayar 12,31 2,67 -23,59 Demısaş Döküm 6,62 2,16 2,23 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,85 -1,07 0,43 Derimod 9,97 1,94 2,36 Derlüks Yatırım Holding 5,00 -0,40 -43,31 Desa Deri 8,48 0,24 -12,94 Despec Bilgisayar 9,14 0,44 -30,02 Deva Holding 22,32 1,92 -7,23 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,03 1,01 2,37 Diriteks Diriliş Tekstil 4,30 3,86 15,28 Ditaş Doğan 16,38 -1,03 25,94 DO-CO 701,00 -3,04 11,27 Doğan Burda 22,90 9,99 2,05 Doğan Holding 2,53 -1,17 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 1,35 -2,96 Doğusan 5,03 -5,81 14,84 Doğuş GMYO 10,86 -9,95 32,93 Doğuş Otomotiv 34,08 -2,80 31,46 Döktaş Dökümcülük 29,50 0,34 -3,66 Duran Doğan Basım 13,50 -2,17 28,69 Dyo Boya 10,00 0,81 -11,09 Eczacıbaşı İlaç 5,81 1,40 -19,33 Eczacıbaşı Yatırım 37,40 2,35 38,94 E-Data Teknoloji 10,09 -8,11 Edip Gayrimenkul 3,43 -1,72 3,31 Ege Endüstri 1.160,80 -0,02 -30,28 Ege Gübre 164,00 0,31 14,32 Ege Profil 26,30 0,54 -31,22 Ege Seramik 13,79 2,15 42,72 Egeplast 25,02 -3,32 -24,86 Ekiz Kimya 5,82 -3,00 -18,37 Emek Elektrik 2,56 7,11 -10,34 Eminiş Ambalaj 18,30 -0,81 -50,33 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 -15,82 Enerjisa Enerji 10,28 0,59 -10,84 Enka İnşaat 10,19 -0,88 44,71 Erbosan 93,95 -1,52 131,66 Ereğli Demir Çelik 16,47 -0,84 25,38 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,35 -5,63 Ersu Gıda 4,16 -9,96 -15,79 Escar Turizm Taşımacılık 23,00 2,68 Escort Teknoloji 5,31 -0,75 -19,18 Esenboğa Elektrik 32,42 1,95 70,40 Etiler Gıda 5,10 -0,97 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 5,83 -2,51 52,64 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 2,90 0,33 Euro Yat. Ort. 3,71 9,76 -16,47 Euro Yatırım Holding 1,90 -2,06 -33,10 Europap Tezol Kağıt 15,21 2,08 Fade Gıda 8,07 -0,12 55,14 Fenerbahçe Futbol 33,00 0,24 11,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 2,60 -19,60 F-M İzmit Piston 105,40 4,05 -14,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,74 -1,84 -9,90 Ford Otosan 161,00 0,69 31,82 Formet Metal ve Cam 1,28 0,79 -47,82 Frigo Pak Gıda 23,56 5,75 12,30 Galata Wind Enerji 3,81 4,67 Galatasaray Sportif 3,22 1,26 -20,49 Garanti Bankası 9,06 2,49 -10,75 Garanti Faktoring 12,97 -9,30 16,53 Garanti Yat. Ort. 2,26 3,20 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,28 -9,90 22,85 Gediz Ambalaj 15,84 1,08 18,21 Gen İlaç 14,31 0,63 Gentaş 2,97 1,71 -34,19 Gersan Elektrik 5,31 -0,38 -13,52 Girişim Elektrik Sanayi 24,78 0,24 Global Men. Değ. 6,09 -0,33 1,33 Global Yat. Holding 2,04 0,00 -41,93 Good-Year 7,82 2,89 -1,86 Göltaş Çimento 37,22 -8,05 -9,32 Gözde Girişim 5,75 0,70 -27,94 GSD Denizcilik 3,35 -0,59 37,57 GSD Holding 2,47 -0,40 -1,59 Gübre Fabrik. 48,76 3,39 -43,34 Güler Yat. Holding 2,44 -0,81 -29,53 Halk GMYO 2,38 1,28 -21,91 Hatay Tekstil 15,62 0,58 14,55 Hedef Girişim 2,74 1,11 8,52 Hektaş 8,27 -0,84 54,80 HUB Girişim 10,08 0,00 -44,62 Hürriyet Gzt. 2,37 -8,49 12,86 ICBC Turkey Bank 5,67 -0,35 -12,77 İdeal Finansal Teknolojiler 53,00 3,41 293,76 İdealist GMYO 2,28 0,00 -3,92 İhlas Ev Aletleri 0,96 4,35 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 1,18 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,92 0,00 -62,65 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 2,63 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,44 1,42 38,61 Info Yatırım 4,03 2,28 -13,71 İntema 33,12 -0,54 -16,99 Inveo Yatırım Holding 104,50 -8,81 136,32 İpek Doğal Enerji 11,66 -1,44 -10,86 İskenderun Demir Çelik 11,41 -1,30 26,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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