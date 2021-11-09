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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.11.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,001,69-25,93
İş Bankası (C)6,22-0,32-8,43
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,15-2,17-18,39
İş Girişim7,94-1,73-58,10
İş GMYO2,18-1,36-14,17
İş Y. Men. Değ.17,021,432,55
İş Yat. Ort.2,750,00-18,23
İşbir Holding52,50-2,78-2,20
Işık Plastik5,76-1,87

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,96-1,03-15,79
İttifak Holding1,310,00-41,26
İz Hayvancılık Tarım20,940,7716,33
İzmir Demir Çelik2,33-0,85-29,60
İzmir Fırça6,09-3,649,53
Jantsa Jant Sanayi60,30-0,9945,48
Kafein Yazılım20,14-2,80-5,62
Kalekim Kimyevi Maddeler14,56-0,48

Kaplamin24,14-1,15-28,58
Kardemir (A)6,591,3810,76
Kardemir (B)6,540,9324,10
Kardemir (D)7,400,6828,03
Karel Elektronik9,12-0,3335,63
Karsan Otomotiv3,62-0,5511,38
Karsu Tekstil8,00-2,32-6,43
Kartal Yenilenebilir Enerji13,00-9,97

Kartonsan53,601,32-43,38
Katmerciler Ekipman1,45-0,68-16,30
Kent Gıda172,30-0,40-51,55
Kerevitaş Gıda4,25-2,97-35,41
Kervan Gıda11,61-1,9413,43
Kervansaray Yat. Holding0,70-4,11-44,44
Kiler GMYO2,12-0,93-15,54
Kızılbük GYO37,504,05

Klimasan Klima10,952,0529,78
Koç Holding26,241,1628,30
Konfrut Gıda4,00-1,72-5,33
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,65-4,04212,08
Konya Çimento854,20-1,13-24,41
Koray GMYO6,98-1,6956,85
Kordsa Teknik Tekstil27,04-1,4673,89
Koza Altın108,20-0,7311,89
Koza Madencilik16,951,079,43
Körfez GMYO6,12-10,005,52
Kristal Kola1,34-0,74-56,14
Kron Telekomünikasyon34,30-2,11-6,89
Kuştur Kuşadası Turizm223,104,5041,83
Kuyas Yatırım2,800,3621,74
Kütahya Porselen76,000,7350,64
Kütahya Şeker Fabrikası29,52-6,40

Lider Faktoring3,08-2,84-9,68
Link Bilgisayar27,000,15-14,55
Logo Yazılım41,92-0,1434,62
Lokman Hekim Sağlık10,940,7454,13
Lüks Kadife51,20-1,0678,31
Makina Takım3,12-2,80-8,50
Manas Enerji Yönetimi15,89-2,99

Margün Enerji8,93-1,87

Marka Yatırım Holding4,07-0,73-36,70
Marmaris Altınyunus174,90-2,1857,43
Marshall237,90-0,46-22,43
Martı GMYO0,93-3,12-63,58
Martı Otel1,71-1,16-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım22,76-2,82

Mavi Giyim76,00-0,3947,26
Mazhar Zorlu Holding30,96-0,51-1,65
Meditera Tıbbi Malzeme34,60-0,40

Mega Polietilen4,99-0,99-34,86
Menderes Tekstil2,12-1,85-31,39
Mercan Kimya10,280,29

Merit Turizm26,440,00155,23
Merko Gıda4,45-0,45-48,50
Metemtur Yatırım2,98-1,97-63,14
Metro Holding1,32-3,65-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,990,343,46
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-1,15-26,18
Migros Ticaret37,580,05-12,20
Milpa3,85-1,03-16,30
Mistral GMYO4,51-1,53-4,25
MLP Sağlık29,440,4848,16
MMC San. ve Tic. Yat.5,90-3,2828,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,990,00-41,01
Mondi Tire Kutsan8,291,849,08
Nasmed Egepol5,754,93

Naturel Enerji36,145,061,78
Naturelgaz7,29-1,75

Net Holding4,68-2,0936,44
Netaş Telekom.17,15-1,49-38,92
Niğbaş Niğde Beton7,20-1,50-86,15
Nuh Çimento41,900,48-12,76
Nurol GMYO10,43-5,5343,07
Odaş Elektrik1,554,73-46,98
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,15-0,60

Orge Enerji Elektrik6,354,4437,67
Orma Orman Mahsulleri26,10-2,8377,31
Osmanlı Menkul24,920,48-18,95
Ostim Endüstriyel Yat1,800,00-22,87
Otokar338,500,8611,24
Oyak Çimento6,85-0,29-21,98
Oyak Yat. Ort.7,01-0,281,56
Oyak Yatırım Menkul30,00-0,33

Oylum Sınai Yatırımlar7,32-1,3555,41
Özak GMYO5,09-2,30-0,20
Özbal Çelik Boru18,780,97186,72
Özderici GMYO1,65-1,20-25,68
Özerden Plastik7,652,55-15,00
Pamel Elektrik60,70-4,03184,71
Panora GMYO6,400,639,01
Papilon Savunma13,96-1,62-38,60
Park Elek.Madencilik4,96-3,88-7,64
Parsan31,540,0029,79
Pegasus96,103,1728,82
Peker GMYO0,97-2,02-58,53
Penguen Gıda3,98-3,16-21,19
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım224,10-4,64

Pera GMYO1,38-2,82-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,84-0,7024,61
Petkim7,266,4545,78
Petrokent Turizm3.615,00-0,78298,83
Pınar Et ve Un17,37-0,69-20,63
Pınar Su3,83-1,03-5,76
Pınar Süt16,44-0,90-27,09
Plastikkart16,81-1,2318,01
Polisan Holding2,79-1,06-27,43
Politeknik Metal335,00-2,39-17,43
Prizma Press Matbaacılık3,844,07-29,93
QNB Finans Fin. Kir.66,752,30-46,73
QNB Finansbank37,100,00-47,26
QUA Granite Hayal Yapı11,50-2,71

Ral Yatırım Holding8,851,3799,32
Ray Sigorta9,520,74-38,38
Reysaş GMYO2,89-0,34-10,85
Reysaş Lojistik5,03-1,37-2,78
Rhea Girişim2,321,75-37,63
Rodrigo Tekstil13,65-2,85-0,44
Royal Halı2,97-1,98-13,66
RTA Laboratuvarları21,14-2,31-30,18
Sabancı Holding12,621,7714,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,15-3,38-34,28
Sanel Mühendislik4,862,1042,11
Sanifoam Sünger28,88-3,41112,35
Sanko Pazarlama9,39-1,371,32
Saray Matbaacılık3,780,00-56,90
Sarkuysan18,25-1,83109,83
Sasa Polyester32,185,51114,76
Say Yenilenebilir Enerji22,68-2,41166,51
Sekuro Plastik18,52-2,3732,66
Selçuk Ecza Deposu9,240,33-31,21
Selçuk Gıda4,10-0,24-17,67
Selva Gıda Sanayi9,34-2,71

Senkron Güvenlik25,46-0,55-3,05
Serve Film Prodüksiyon13,20-1,49-17,50
Servet GMYO70,75-0,63-9,76
Seyitler Kimya18,260,8835,63
Silverline Endüstri5,15-2,83-40,12
Sinpaş GMYO4,13-2,82-1,20
Smartiks Yazılım5,28-0,19-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii23,500,43-10,77
Söktaş2,901,05-10,79
Sönmez Filament31,18-3,17-41,38
Sönmez Pamuklu10,313,00-30,13
Sumaş Suni Tahta94,0510,0084,37
Şeker Fin. Kir.4,94-3,14-22,81
Şekerbank1,10-0,90-27,15
Şişe Cam9,293,5729,76
Şok Marketler Ticaret11,61-0,26-6,97
T. Halk Bankası4,68-0,64-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-1,91-34,00
T.S.K.B.1,56-2,50-10,68
T.Tuborg17,232,56-2,83
Taç Tarım Ürünleri25,122,53138,56
Tat Gıda9,772,30-15,49
TAV Havalimanları29,840,2740,09
Tek-Art Turizm1,31-2,24-35,15
Tekfen Holding15,940,69-2,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,50-1,52-24,94
Temapol Polimer Plastik13,86-1,3520,52
Tetamat Gıda Yatırımları171,30-2,95-20,80
TGS Dış Ticaret15,64-3,1023,05
Tofaş Oto. Fab.61,102,7897,66
Torunlar GMYO4,02-1,233,08
Trabzon Liman30,22-0,20-5,92
Trabzonspor Sportif6,189,96153,28
Trend GMYO6,33-1,86-49,64
TSKB GMYO2,75-1,43-43,02
Tuğçelik14,63-1,3581,06
Tukaş7,14-2,19-26,32
Turcas Petrol3,820,53-21,24
Tureks Turizm Taşımacılık13,16-1,50

Turkcell16,66-1,2411,69
Tümosan Motor ve Traktör16,63-2,6918,19
Tüpraş153,003,6641,67
Türk Hava Yolları18,160,6140,67
Türk İlaç Serum9,19-0,65

Türk Prysmian Kablo30,168,02150,03
Türk Telekom8,590,708,74
Türk Traktör169,901,49-0,28
Türker Proje Gayrimenkul131,50-0,5316,47
Türkiye Sigorta4,920,20-20,36
Ufuk Yatırım19,702,5047,01
Ulaşlar Turizm Yat.3,79-1,04-10,61
Ulusoy Elektrik50,80-0,29-1,07
Ulusoy Un Sanayi5,22-1,512,58
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,68-1,75-28,21
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya28,300,14-50,00
Ülker Bisküvi19,720,05-11,64
Ünlü Yatırım Holding5,63-2,43

Vakıf Fin. Kir.6,85-1,72101,00
Vakıf GMYO1,67-1,76-30,38
Vakıf Yat. Ort.6,06-1,14-17,66
Vakıflar Bankası3,74-0,80-20,59
Vakko Tekstil9,99-3,2959,42
Vanet Gıda6,130,00-20,70
VBT Yazılım20,42-6,33

Verusa Holding49,82-3,1710,51
Verusaturk Girisim25,800,4797,73
Vestel26,801,7549,37
Vestel Beyaz Eşya6,150,4938,56
Viking Kağıt6,965,78-22,67
Yapı ve Kredi Bank.3,091,643,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,80-1,59-17,66
Yataş13,35-4,23-5,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,16-0,63-28,18
Yeni Gimat GMYO15,51-0,5833,80
Yeo Teknoloji62,25-5,97

Yeşil GMYO0,92-2,13-33,33
Yeşil Yapı1,07-2,73-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,09-3,24-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme10.099,900,00-35,26
Yonga Mobilya18,85-0,16-36,72
Yükselen Çelik5,371,703,36
Yünsa11,64-1,69-16,21
Ziraat GMYO2,30-1,29

Zorlu Enerji1,720,00-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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