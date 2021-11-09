Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 1,69 -25,93 İş Bankası (C) 6,22 -0,32 -8,43 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,15 -2,17 -18,39 İş Girişim 7,94 -1,73 -58,10 İş GMYO 2,18 -1,36 -14,17 İş Y. Men. Değ. 17,02 1,43 2,55 İş Yat. Ort. 2,75 0,00 -18,23 İşbir Holding 52,50 -2,78 -2,20 Işık Plastik 5,76 -1,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -1,03 -15,79 İttifak Holding 1,31 0,00 -41,26 İz Hayvancılık Tarım 20,94 0,77 16,33 İzmir Demir Çelik 2,33 -0,85 -29,60 İzmir Fırça 6,09 -3,64 9,53 Jantsa Jant Sanayi 60,30 -0,99 45,48 Kafein Yazılım 20,14 -2,80 -5,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,56 -0,48 Kaplamin 24,14 -1,15 -28,58 Kardemir (A) 6,59 1,38 10,76 Kardemir (B) 6,54 0,93 24,10 Kardemir (D) 7,40 0,68 28,03 Karel Elektronik 9,12 -0,33 35,63 Karsan Otomotiv 3,62 -0,55 11,38 Karsu Tekstil 8,00 -2,32 -6,43 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,00 -9,97 Kartonsan 53,60 1,32 -43,38 Katmerciler Ekipman 1,45 -0,68 -16,30 Kent Gıda 172,30 -0,40 -51,55 Kerevitaş Gıda 4,25 -2,97 -35,41 Kervan Gıda 11,61 -1,94 13,43 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -4,11 -44,44 Kiler GMYO 2,12 -0,93 -15,54 Kızılbük GYO 37,50 4,05 Klimasan Klima 10,95 2,05 29,78 Koç Holding 26,24 1,16 28,30 Konfrut Gıda 4,00 -1,72 -5,33 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,65 -4,04 212,08 Konya Çimento 854,20 -1,13 -24,41 Koray GMYO 6,98 -1,69 56,85 Kordsa Teknik Tekstil 27,04 -1,46 73,89 Koza Altın 108,20 -0,73 11,89 Koza Madencilik 16,95 1,07 9,43 Körfez GMYO 6,12 -10,00 5,52 Kristal Kola 1,34 -0,74 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,30 -2,11 -6,89 Kuştur Kuşadası Turizm 223,10 4,50 41,83 Kuyas Yatırım 2,80 0,36 21,74 Kütahya Porselen 76,00 0,73 50,64 Kütahya Şeker Fabrikası 29,52 -6,40 Lider Faktoring 3,08 -2,84 -9,68 Link Bilgisayar 27,00 0,15 -14,55 Logo Yazılım 41,92 -0,14 34,62 Lokman Hekim Sağlık 10,94 0,74 54,13 Lüks Kadife 51,20 -1,06 78,31 Makina Takım 3,12 -2,80 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 15,89 -2,99 Margün Enerji 8,93 -1,87 Marka Yatırım Holding 4,07 -0,73 -36,70 Marmaris Altınyunus 174,90 -2,18 57,43 Marshall 237,90 -0,46 -22,43 Martı GMYO 0,93 -3,12 -63,58 Martı Otel 1,71 -1,16 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 -2,82 Mavi Giyim 76,00 -0,39 47,26 Mazhar Zorlu Holding 30,96 -0,51 -1,65 Meditera Tıbbi Malzeme 34,60 -0,40 Mega Polietilen 4,99 -0,99 -34,86 Menderes Tekstil 2,12 -1,85 -31,39 Mercan Kimya 10,28 0,29 Merit Turizm 26,44 0,00 155,23 Merko Gıda 4,45 -0,45 -48,50 Metemtur Yatırım 2,98 -1,97 -63,14 Metro Holding 1,32 -3,65 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 0,34 3,46 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -1,15 -26,18 Migros Ticaret 37,58 0,05 -12,20 Milpa 3,85 -1,03 -16,30 Mistral GMYO 4,51 -1,53 -4,25 MLP Sağlık 29,44 0,48 48,16 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 -3,28 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,99 0,00 -41,01 Mondi Tire Kutsan 8,29 1,84 9,08 Nasmed Egepol 5,75 4,93 Naturel Enerji 36,14 5,06 1,78 Naturelgaz 7,29 -1,75 Net Holding 4,68 -2,09 36,44 Netaş Telekom. 17,15 -1,49 -38,92 Niğbaş Niğde Beton 7,20 -1,50 -86,15 Nuh Çimento 41,90 0,48 -12,76 Nurol GMYO 10,43 -5,53 43,07 Odaş Elektrik 1,55 4,73 -46,98 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,15 -0,60 Orge Enerji Elektrik 6,35 4,44 37,67 Orma Orman Mahsulleri 26,10 -2,83 77,31 Osmanlı Menkul 24,92 0,48 -18,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,80 0,00 -22,87 Otokar 338,50 0,86 11,24 Oyak Çimento 6,85 -0,29 -21,98 Oyak Yat. Ort. 7,01 -0,28 1,56 Oyak Yatırım Menkul 30,00 -0,33 Oylum Sınai Yatırımlar 7,32 -1,35 55,41 Özak GMYO 5,09 -2,30 -0,20 Özbal Çelik Boru 18,78 0,97 186,72 Özderici GMYO 1,65 -1,20 -25,68 Özerden Plastik 7,65 2,55 -15,00 Pamel Elektrik 60,70 -4,03 184,71 Panora GMYO 6,40 0,63 9,01 Papilon Savunma 13,96 -1,62 -38,60 Park Elek.Madencilik 4,96 -3,88 -7,64 Parsan 31,54 0,00 29,79 Pegasus 96,10 3,17 28,82 Peker GMYO 0,97 -2,02 -58,53 Penguen Gıda 3,98 -3,16 -21,19 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 224,10 -4,64 Pera GMYO 1,38 -2,82 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,84 -0,70 24,61 Petkim 7,26 6,45 45,78 Petrokent Turizm 3.615,00 -0,78 298,83 Pınar Et ve Un 17,37 -0,69 -20,63 Pınar Su 3,83 -1,03 -5,76 Pınar Süt 16,44 -0,90 -27,09 Plastikkart 16,81 -1,23 18,01 Polisan Holding 2,79 -1,06 -27,43 Politeknik Metal 335,00 -2,39 -17,43 Prizma Press Matbaacılık 3,84 4,07 -29,93 QNB Finans Fin. Kir. 66,75 2,30 -46,73 QNB Finansbank 37,10 0,00 -47,26 QUA Granite Hayal Yapı 11,50 -2,71 Ral Yatırım Holding 8,85 1,37 99,32 Ray Sigorta 9,52 0,74 -38,38 Reysaş GMYO 2,89 -0,34 -10,85 Reysaş Lojistik 5,03 -1,37 -2,78 Rhea Girişim 2,32 1,75 -37,63 Rodrigo Tekstil 13,65 -2,85 -0,44 Royal Halı 2,97 -1,98 -13,66 RTA Laboratuvarları 21,14 -2,31 -30,18 Sabancı Holding 12,62 1,77 14,46 Safkar Ege Soğutmacılık 7,15 -3,38 -34,28 Sanel Mühendislik 4,86 2,10 42,11 Sanifoam Sünger 28,88 -3,41 112,35 Sanko Pazarlama 9,39 -1,37 1,32 Saray Matbaacılık 3,78 0,00 -56,90 Sarkuysan 18,25 -1,83 109,83 Sasa Polyester 32,18 5,51 114,76 Say Yenilenebilir Enerji 22,68 -2,41 166,51 Sekuro Plastik 18,52 -2,37 32,66 Selçuk Ecza Deposu 9,24 0,33 -31,21 Selçuk Gıda 4,10 -0,24 -17,67 Selva Gıda Sanayi 9,34 -2,71 Senkron Güvenlik 25,46 -0,55 -3,05 Serve Film Prodüksiyon 13,20 -1,49 -17,50 Servet GMYO 70,75 -0,63 -9,76 Seyitler Kimya 18,26 0,88 35,63 Silverline Endüstri 5,15 -2,83 -40,12 Sinpaş GMYO 4,13 -2,82 -1,20 Smartiks Yazılım 5,28 -0,19 -40,41 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 0,43 -10,77 Söktaş 2,90 1,05 -10,79 Sönmez Filament 31,18 -3,17 -41,38 Sönmez Pamuklu 10,31 3,00 -30,13 Sumaş Suni Tahta 94,05 10,00 84,37 Şeker Fin. Kir. 4,94 -3,14 -22,81 Şekerbank 1,10 -0,90 -27,15 Şişe Cam 9,29 3,57 29,76 Şok Marketler Ticaret 11,61 -0,26 -6,97 T. Halk Bankası 4,68 -0,64 -15,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -1,91 -34,00 T.S.K.B. 1,56 -2,50 -10,68 T.Tuborg 17,23 2,56 -2,83 Taç Tarım Ürünleri 25,12 2,53 138,56 Tat Gıda 9,77 2,30 -15,49 TAV Havalimanları 29,84 0,27 40,09 Tek-Art Turizm 1,31 -2,24 -35,15 Tekfen Holding 15,94 0,69 -2,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 -1,52 -24,94 Temapol Polimer Plastik 13,86 -1,35 20,52 Tetamat Gıda Yatırımları 171,30 -2,95 -20,80 TGS Dış Ticaret 15,64 -3,10 23,05 Tofaş Oto. Fab. 61,10 2,78 97,66 Torunlar GMYO 4,02 -1,23 3,08 Trabzon Liman 30,22 -0,20 -5,92 Trabzonspor Sportif 6,18 9,96 153,28 Trend GMYO 6,33 -1,86 -49,64 TSKB GMYO 2,75 -1,43 -43,02 Tuğçelik 14,63 -1,35 81,06 Tukaş 7,14 -2,19 -26,32 Turcas Petrol 3,82 0,53 -21,24 Tureks Turizm Taşımacılık 13,16 -1,50 Turkcell 16,66 -1,24 11,69 Tümosan Motor ve Traktör 16,63 -2,69 18,19 Tüpraş 153,00 3,66 41,67 Türk Hava Yolları 18,16 0,61 40,67 Türk İlaç Serum 9,19 -0,65 Türk Prysmian Kablo 30,16 8,02 150,03 Türk Telekom 8,59 0,70 8,74 Türk Traktör 169,90 1,49 -0,28 Türker Proje Gayrimenkul 131,50 -0,53 16,47 Türkiye Sigorta 4,92 0,20 -20,36 Ufuk Yatırım 19,70 2,50 47,01 Ulaşlar Turizm Yat. 3,79 -1,04 -10,61 Ulusoy Elektrik 50,80 -0,29 -1,07 Ulusoy Un Sanayi 5,22 -1,51 2,58 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,68 -1,75 -28,21 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,30 0,14 -50,00 Ülker Bisküvi 19,72 0,05 -11,64 Ünlü Yatırım Holding 5,63 -2,43 Vakıf Fin. Kir. 6,85 -1,72 101,00 Vakıf GMYO 1,67 -1,76 -30,38 Vakıf Yat. Ort. 6,06 -1,14 -17,66 Vakıflar Bankası 3,74 -0,80 -20,59 Vakko Tekstil 9,99 -3,29 59,42 Vanet Gıda 6,13 0,00 -20,70 VBT Yazılım 20,42 -6,33 Verusa Holding 49,82 -3,17 10,51 Verusaturk Girisim 25,80 0,47 97,73 Vestel 26,80 1,75 49,37 Vestel Beyaz Eşya 6,15 0,49 38,56 Viking Kağıt 6,96 5,78 -22,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,09 1,64 3,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,80 -1,59 -17,66 Yataş 13,35 -4,23 -5,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,16 -0,63 -28,18 Yeni Gimat GMYO 15,51 -0,58 33,80 Yeo Teknoloji 62,25 -5,97 Yeşil GMYO 0,92 -2,13 -33,33 Yeşil Yapı 1,07 -2,73 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,09 -3,24 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.099,90 0,00 -35,26 Yonga Mobilya 18,85 -0,16 -36,72 Yükselen Çelik 5,37 1,70 3,36 Yünsa 11,64 -1,69 -16,21 Ziraat GMYO 2,30 -1,29 Zorlu Enerji 1,72 0,00 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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