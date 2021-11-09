Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|1,69
|-25,93
|İş Bankası (C)
|6,22
|-0,32
|-8,43
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,15
|-2,17
|-18,39
|İş Girişim
|7,94
|-1,73
|-58,10
|İş GMYO
|2,18
|-1,36
|-14,17
|İş Y. Men. Değ.
|17,02
|1,43
|2,55
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,00
|-18,23
|İşbir Holding
|52,50
|-2,78
|-2,20
|Işık Plastik
|5,76
|-1,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-1,03
|-15,79
|İttifak Holding
|1,31
|0,00
|-41,26
|İz Hayvancılık Tarım
|20,94
|0,77
|16,33
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-0,85
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,09
|-3,64
|9,53
|Jantsa Jant Sanayi
|60,30
|-0,99
|45,48
|Kafein Yazılım
|20,14
|-2,80
|-5,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,56
|-0,48
|Kaplamin
|24,14
|-1,15
|-28,58
|Kardemir (A)
|6,59
|1,38
|10,76
|Kardemir (B)
|6,54
|0,93
|24,10
|Kardemir (D)
|7,40
|0,68
|28,03
|Karel Elektronik
|9,12
|-0,33
|35,63
|Karsan Otomotiv
|3,62
|-0,55
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,00
|-2,32
|-6,43
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,00
|-9,97
|Kartonsan
|53,60
|1,32
|-43,38
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|-0,68
|-16,30
|Kent Gıda
|172,30
|-0,40
|-51,55
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|-2,97
|-35,41
|Kervan Gıda
|11,61
|-1,94
|13,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-4,11
|-44,44
|Kiler GMYO
|2,12
|-0,93
|-15,54
|Kızılbük GYO
|37,50
|4,05
|Klimasan Klima
|10,95
|2,05
|29,78
|Koç Holding
|26,24
|1,16
|28,30
|Konfrut Gıda
|4,00
|-1,72
|-5,33
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,65
|-4,04
|212,08
|Konya Çimento
|854,20
|-1,13
|-24,41
|Koray GMYO
|6,98
|-1,69
|56,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,04
|-1,46
|73,89
|Koza Altın
|108,20
|-0,73
|11,89
|Koza Madencilik
|16,95
|1,07
|9,43
|Körfez GMYO
|6,12
|-10,00
|5,52
|Kristal Kola
|1,34
|-0,74
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,30
|-2,11
|-6,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|223,10
|4,50
|41,83
|Kuyas Yatırım
|2,80
|0,36
|21,74
|Kütahya Porselen
|76,00
|0,73
|50,64
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,52
|-6,40
|Lider Faktoring
|3,08
|-2,84
|-9,68
|Link Bilgisayar
|27,00
|0,15
|-14,55
|Logo Yazılım
|41,92
|-0,14
|34,62
|Lokman Hekim Sağlık
|10,94
|0,74
|54,13
|Lüks Kadife
|51,20
|-1,06
|78,31
|Makina Takım
|3,12
|-2,80
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|15,89
|-2,99
|Margün Enerji
|8,93
|-1,87
|Marka Yatırım Holding
|4,07
|-0,73
|-36,70
|Marmaris Altınyunus
|174,90
|-2,18
|57,43
|Marshall
|237,90
|-0,46
|-22,43
|Martı GMYO
|0,93
|-3,12
|-63,58
|Martı Otel
|1,71
|-1,16
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,76
|-2,82
|Mavi Giyim
|76,00
|-0,39
|47,26
|Mazhar Zorlu Holding
|30,96
|-0,51
|-1,65
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,60
|-0,40
|Mega Polietilen
|4,99
|-0,99
|-34,86
|Menderes Tekstil
|2,12
|-1,85
|-31,39
|Mercan Kimya
|10,28
|0,29
|Merit Turizm
|26,44
|0,00
|155,23
|Merko Gıda
|4,45
|-0,45
|-48,50
|Metemtur Yatırım
|2,98
|-1,97
|-63,14
|Metro Holding
|1,32
|-3,65
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|0,34
|3,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-1,15
|-26,18
|Migros Ticaret
|37,58
|0,05
|-12,20
|Milpa
|3,85
|-1,03
|-16,30
|Mistral GMYO
|4,51
|-1,53
|-4,25
|MLP Sağlık
|29,44
|0,48
|48,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|-3,28
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,99
|0,00
|-41,01
|Mondi Tire Kutsan
|8,29
|1,84
|9,08
|Nasmed Egepol
|5,75
|4,93
|Naturel Enerji
|36,14
|5,06
|1,78
|Naturelgaz
|7,29
|-1,75
|Net Holding
|4,68
|-2,09
|36,44
|Netaş Telekom.
|17,15
|-1,49
|-38,92
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|-1,50
|-86,15
|Nuh Çimento
|41,90
|0,48
|-12,76
|Nurol GMYO
|10,43
|-5,53
|43,07
|Odaş Elektrik
|1,55
|4,73
|-46,98
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,15
|-0,60
|Orge Enerji Elektrik
|6,35
|4,44
|37,67
|Orma Orman Mahsulleri
|26,10
|-2,83
|77,31
|Osmanlı Menkul
|24,92
|0,48
|-18,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,80
|0,00
|-22,87
|Otokar
|338,50
|0,86
|11,24
|Oyak Çimento
|6,85
|-0,29
|-21,98
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|-0,28
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|30,00
|-0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,32
|-1,35
|55,41
|Özak GMYO
|5,09
|-2,30
|-0,20
|Özbal Çelik Boru
|18,78
|0,97
|186,72
|Özderici GMYO
|1,65
|-1,20
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,65
|2,55
|-15,00
|Pamel Elektrik
|60,70
|-4,03
|184,71
|Panora GMYO
|6,40
|0,63
|9,01
|Papilon Savunma
|13,96
|-1,62
|-38,60
|Park Elek.Madencilik
|4,96
|-3,88
|-7,64
|Parsan
|31,54
|0,00
|29,79
|Pegasus
|96,10
|3,17
|28,82
|Peker GMYO
|0,97
|-2,02
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,98
|-3,16
|-21,19
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|224,10
|-4,64
|Pera GMYO
|1,38
|-2,82
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,84
|-0,70
|24,61
|Petkim
|7,26
|6,45
|45,78
|Petrokent Turizm
|3.615,00
|-0,78
|298,83
|Pınar Et ve Un
|17,37
|-0,69
|-20,63
|Pınar Su
|3,83
|-1,03
|-5,76
|Pınar Süt
|16,44
|-0,90
|-27,09
|Plastikkart
|16,81
|-1,23
|18,01
|Polisan Holding
|2,79
|-1,06
|-27,43
|Politeknik Metal
|335,00
|-2,39
|-17,43
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|4,07
|-29,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,75
|2,30
|-46,73
|QNB Finansbank
|37,10
|0,00
|-47,26
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,50
|-2,71
|Ral Yatırım Holding
|8,85
|1,37
|99,32
|Ray Sigorta
|9,52
|0,74
|-38,38
|Reysaş GMYO
|2,89
|-0,34
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|5,03
|-1,37
|-2,78
|Rhea Girişim
|2,32
|1,75
|-37,63
|Rodrigo Tekstil
|13,65
|-2,85
|-0,44
|Royal Halı
|2,97
|-1,98
|-13,66
|RTA Laboratuvarları
|21,14
|-2,31
|-30,18
|Sabancı Holding
|12,62
|1,77
|14,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,15
|-3,38
|-34,28
|Sanel Mühendislik
|4,86
|2,10
|42,11
|Sanifoam Sünger
|28,88
|-3,41
|112,35
|Sanko Pazarlama
|9,39
|-1,37
|1,32
|Saray Matbaacılık
|3,78
|0,00
|-56,90
|Sarkuysan
|18,25
|-1,83
|109,83
|Sasa Polyester
|32,18
|5,51
|114,76
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,68
|-2,41
|166,51
|Sekuro Plastik
|18,52
|-2,37
|32,66
|Selçuk Ecza Deposu
|9,24
|0,33
|-31,21
|Selçuk Gıda
|4,10
|-0,24
|-17,67
|Selva Gıda Sanayi
|9,34
|-2,71
|Senkron Güvenlik
|25,46
|-0,55
|-3,05
|Serve Film Prodüksiyon
|13,20
|-1,49
|-17,50
|Servet GMYO
|70,75
|-0,63
|-9,76
|Seyitler Kimya
|18,26
|0,88
|35,63
|Silverline Endüstri
|5,15
|-2,83
|-40,12
|Sinpaş GMYO
|4,13
|-2,82
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|5,28
|-0,19
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|0,43
|-10,77
|Söktaş
|2,90
|1,05
|-10,79
|Sönmez Filament
|31,18
|-3,17
|-41,38
|Sönmez Pamuklu
|10,31
|3,00
|-30,13
|Sumaş Suni Tahta
|94,05
|10,00
|84,37
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|-3,14
|-22,81
|Şekerbank
|1,10
|-0,90
|-27,15
|Şişe Cam
|9,29
|3,57
|29,76
|Şok Marketler Ticaret
|11,61
|-0,26
|-6,97
|T. Halk Bankası
|4,68
|-0,64
|-15,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-1,91
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,56
|-2,50
|-10,68
|T.Tuborg
|17,23
|2,56
|-2,83
|Taç Tarım Ürünleri
|25,12
|2,53
|138,56
|Tat Gıda
|9,77
|2,30
|-15,49
|TAV Havalimanları
|29,84
|0,27
|40,09
|Tek-Art Turizm
|1,31
|-2,24
|-35,15
|Tekfen Holding
|15,94
|0,69
|-2,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|-1,52
|-24,94
|Temapol Polimer Plastik
|13,86
|-1,35
|20,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|171,30
|-2,95
|-20,80
|TGS Dış Ticaret
|15,64
|-3,10
|23,05
|Tofaş Oto. Fab.
|61,10
|2,78
|97,66
|Torunlar GMYO
|4,02
|-1,23
|3,08
|Trabzon Liman
|30,22
|-0,20
|-5,92
|Trabzonspor Sportif
|6,18
|9,96
|153,28
|Trend GMYO
|6,33
|-1,86
|-49,64
|TSKB GMYO
|2,75
|-1,43
|-43,02
|Tuğçelik
|14,63
|-1,35
|81,06
|Tukaş
|7,14
|-2,19
|-26,32
|Turcas Petrol
|3,82
|0,53
|-21,24
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,16
|-1,50
|Turkcell
|16,66
|-1,24
|11,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,63
|-2,69
|18,19
|Tüpraş
|153,00
|3,66
|41,67
|Türk Hava Yolları
|18,16
|0,61
|40,67
|Türk İlaç Serum
|9,19
|-0,65
|Türk Prysmian Kablo
|30,16
|8,02
|150,03
|Türk Telekom
|8,59
|0,70
|8,74
|Türk Traktör
|169,90
|1,49
|-0,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,50
|-0,53
|16,47
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,20
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|19,70
|2,50
|47,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,79
|-1,04
|-10,61
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|-0,29
|-1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|5,22
|-1,51
|2,58
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,68
|-1,75
|-28,21
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,30
|0,14
|-50,00
|Ülker Bisküvi
|19,72
|0,05
|-11,64
|Ünlü Yatırım Holding
|5,63
|-2,43
|Vakıf Fin. Kir.
|6,85
|-1,72
|101,00
|Vakıf GMYO
|1,67
|-1,76
|-30,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,06
|-1,14
|-17,66
|Vakıflar Bankası
|3,74
|-0,80
|-20,59
|Vakko Tekstil
|9,99
|-3,29
|59,42
|Vanet Gıda
|6,13
|0,00
|-20,70
|VBT Yazılım
|20,42
|-6,33
|Verusa Holding
|49,82
|-3,17
|10,51
|Verusaturk Girisim
|25,80
|0,47
|97,73
|Vestel
|26,80
|1,75
|49,37
|Vestel Beyaz Eşya
|6,15
|0,49
|38,56
|Viking Kağıt
|6,96
|5,78
|-22,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|1,64
|3,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,80
|-1,59
|-17,66
|Yataş
|13,35
|-4,23
|-5,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,16
|-0,63
|-28,18
|Yeni Gimat GMYO
|15,51
|-0,58
|33,80
|Yeo Teknoloji
|62,25
|-5,97
|Yeşil GMYO
|0,92
|-2,13
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,07
|-2,73
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-3,24
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.099,90
|0,00
|-35,26
|Yonga Mobilya
|18,85
|-0,16
|-36,72
|Yükselen Çelik
|5,37
|1,70
|3,36
|Yünsa
|11,64
|-1,69
|-16,21
|Ziraat GMYO
|2,30
|-1,29
|Zorlu Enerji
|1,72
|0,00
|-31,99
(Son)
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