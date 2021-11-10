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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.11.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.780,10-0,73-26,47
İş Bankası (C)6,270,80-7,69
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,150,00-18,39
İş Girişim7,950,13-58,05
İş GMYO2,190,46-13,78
İş Y. Men. Değ.17,362,004,59
İş Yat. Ort.2,73-0,73-18,83
İşbir Holding50,00-4,76-6,85
Işık Plastik5,58-3,12

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-3,12-18,42
İttifak Holding1,331,53-40,36
İz Hayvancılık Tarım20,58-1,7214,33
İzmir Demir Çelik2,30-1,29-30,50
İzmir Fırça6,699,8520,32
Jantsa Jant Sanayi59,40-1,4943,31
Kafein Yazılım19,40-3,67-9,09
Kalekim Kimyevi Maddeler14,41-1,03

Kaplamin23,74-1,66-29,76
Kardemir (A)6,55-0,6110,08
Kardemir (B)6,47-1,0722,77
Kardemir (D)7,31-1,2226,47
Karel Elektronik9,00-1,3233,84
Karsan Otomotiv3,620,0011,38
Karsu Tekstil8,060,75-5,73
Kartal Yenilenebilir Enerji13,473,62

Kartonsan52,50-2,05-44,55
Katmerciler Ekipman1,40-3,45-19,18
Kent Gıda170,00-1,33-52,19
Kerevitaş Gıda4,15-2,35-36,93
Kervan Gıda11,741,1214,70
Kervansaray Yat. Holding0,734,29-42,06
Kiler GMYO2,10-0,94-16,33
Kızılbük GYO39,505,33

Klimasan Klima10,15-7,3120,29
Koç Holding26,06-0,6927,42
Konfrut Gıda3,95-1,25-6,51
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,900,34213,14
Konya Çimento835,00-2,25-26,11
Koray GMYO7,091,5859,33
Kordsa Teknik Tekstil27,722,5178,26
Koza Altın111,503,0515,31
Koza Madencilik17,151,1810,72
Körfez GMYO6,120,005,52
Kristal Kola1,32-1,49-56,79
Kron Telekomünikasyon36,025,01-2,23
Kuştur Kuşadası Turizm215,70-3,3237,13
Kuyas Yatırım2,69-3,9316,96
Kütahya Porselen76,400,5351,44
Kütahya Şeker Fabrikası28,44-3,66

Lider Faktoring3,06-0,65-10,26
Link Bilgisayar26,80-0,74-15,18
Logo Yazılım41,50-1,0033,27
Lokman Hekim Sağlık11,505,1262,02
Lüks Kadife49,98-2,3874,06
Makina Takım3,130,32-8,21
Manas Enerji Yönetimi15,890,00

Margün Enerji8,79-1,57

Marka Yatırım Holding4,070,00-36,70
Marmaris Altınyunus172,70-1,2655,45
Marshall239,100,50-22,04
Martı GMYO0,92-1,08-63,97
Martı Otel1,720,58-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım22,36-1,76

Mavi Giyim75,90-0,1347,07
Mazhar Zorlu Holding30,38-1,87-3,49
Meditera Tıbbi Malzeme34,22-1,10

Mega Polietilen4,92-1,40-35,77
Menderes Tekstil2,05-3,30-33,66
Mercan Kimya10,16-1,17

Merit Turizm26,02-1,59151,17
Merko Gıda4,480,67-48,15
Metemtur Yatırım2,91-2,35-64,01
Metro Holding1,31-0,76-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,84-5,02-1,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret38,502,45-10,05
Milpa3,82-0,78-16,96
Mistral GMYO4,510,00-4,25
MLP Sağlık28,94-1,7045,65
MMC San. ve Tic. Yat.6,205,0834,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,96-0,43-41,27
Mondi Tire Kutsan8,18-1,337,63
Nasmed Egepol5,963,65

Naturel Enerji35,96-0,501,27
Naturelgaz7,16-1,78

Net Holding4,833,2140,82
Netaş Telekom.16,96-1,11-39,60
Niğbaş Niğde Beton7,02-2,50-86,50
Nuh Çimento41,46-1,05-13,68
Nurol GMYO11,479,9757,34
Odaş Elektrik1,52-1,94-48,01
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,361,60

Orge Enerji Elektrik6,26-1,4235,72
Orma Orman Mahsulleri25,88-0,8475,82
Osmanlı Menkul24,80-0,48-19,34
Ostim Endüstriyel Yat1,75-2,78-25,01
Otokar336,20-0,6810,49
Oyak Çimento6,84-0,15-22,10
Oyak Yat. Ort.6,91-1,430,12
Oyak Yatırım Menkul29,98-0,07

Oylum Sınai Yatırımlar8,059,9770,91
Özak GMYO5,120,590,39
Özbal Çelik Boru18,49-1,54182,29
Özderici GMYO1,681,82-24,32
Özerden Plastik7,700,65-14,44
Pamel Elektrik60,800,16185,18
Panora GMYO6,796,0915,66
Papilon Savunma13,34-4,44-41,33
Park Elek.Madencilik4,960,00-7,64
Parsan32,161,9732,35
Pegasus96,300,2129,09
Peker GMYO0,96-1,03-58,96
Penguen Gıda3,92-1,51-22,38
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım218,00-2,72

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,74-0,4424,07
Petkim7,25-0,1445,58
Petrokent Turizm3.625,000,28299,93
Pınar Et ve Un17,390,12-20,53
Pınar Su3,81-0,52-6,25
Pınar Süt16,470,18-26,96
Plastikkart17,946,7225,95
Polisan Holding2,76-1,08-28,21
Politeknik Metal331,40-1,07-18,32
Prizma Press Matbaacılık3,74-2,60-31,75
QNB Finans Fin. Kir.64,55-3,30-48,48
QNB Finansbank36,12-2,64-48,66
QUA Granite Hayal Yapı11,721,91

Ral Yatırım Holding7,97-9,9479,50
Ray Sigorta9,47-0,53-38,71
Reysaş GMYO2,952,08-9,00
Reysaş Lojistik4,87-3,18-5,88
Rhea Girişim2,28-1,72-38,71
Rodrigo Tekstil13,42-1,68-2,12
Royal Halı3,001,01-12,79
RTA Laboratuvarları21,08-0,28-30,38
Sabancı Holding12,801,4316,09
Safkar Ege Soğutmacılık7,08-0,98-34,93
Sanel Mühendislik4,80-1,2340,35
Sanifoam Sünger29,783,12118,97
Sanko Pazarlama9,390,001,32
Saray Matbaacılık3,75-0,79-57,24
Sarkuysan16,98-6,9695,23
Sasa Polyester31,84-1,06112,49
Say Yenilenebilir Enerji21,80-3,88156,17
Sekuro Plastik18,791,4634,60
Selçuk Ecza Deposu9,12-1,30-32,10
Selçuk Gıda4,04-1,46-18,88
Selva Gıda Sanayi9,06-3,00

Senkron Güvenlik25,00-1,81-4,80
Serve Film Prodüksiyon13,200,00-17,50
Servet GMYO68,65-2,97-12,44
Seyitler Kimya18,410,8236,74
Silverline Endüstri5,09-1,17-40,81
Sinpaş GMYO4,05-1,94-3,11
Smartiks Yazılım5,14-2,65-41,99
Sodaş Sodyum Sanayii23,30-0,85-11,53
Söktaş2,75-5,17-15,40
Sönmez Filament31,200,06-41,34
Sönmez Pamuklu9,39-8,92-36,37
Sumaş Suni Tahta103,409,94102,70
Şeker Fin. Kir.4,78-3,24-25,31
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam9,573,0133,67
Şok Marketler Ticaret12,709,391,76
T. Halk Bankası4,66-0,43-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,46-0,20-34,13
T.S.K.B.1,602,56-8,39
T.Tuborg16,99-1,39-4,18
Taç Tarım Ürünleri25,06-0,24137,99
Tat Gıda9,770,00-15,49
TAV Havalimanları29,32-1,7437,65
Tek-Art Turizm1,27-3,05-37,13
Tekfen Holding15,93-0,06-2,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,42-1,23-25,86
Temapol Polimer Plastik13,78-0,5819,83
Tetamat Gıda Yatırımları172,900,93-20,06
TGS Dış Ticaret15,54-0,6422,27
Tofaş Oto. Fab.60,80-0,4996,69
Torunlar GMYO3,93-2,240,77
Trabzon Liman30,641,39-4,61
Trabzonspor Sportif6,505,18166,39
Trend GMYO6,350,32-49,48
TSKB GMYO2,801,82-41,99
Tuğçelik13,84-5,4071,29
Tukaş7,07-0,98-27,04
Turcas Petrol3,840,52-20,82
Tureks Turizm Taşımacılık13,754,48

Turkcell16,921,5613,43
Tümosan Motor ve Traktör16,851,3219,76
Tüpraş157,903,2046,20
Türk Hava Yolları18,13-0,1740,43
Türk İlaç Serum9,250,65

Türk Prysmian Kablo31,223,51158,82
Türk Telekom8,670,939,76
Türk Traktör166,10-2,24-2,51
Türker Proje Gayrimenkul144,609,9628,08
Türkiye Sigorta4,89-0,61-20,85
Ufuk Yatırım19,20-2,5443,28
Ulaşlar Turizm Yat.3,68-2,90-13,21
Ulusoy Elektrik50,850,10-0,97
Ulusoy Un Sanayi5,12-1,920,62
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,65-1,79-29,49
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya27,96-1,20-50,60
Ülker Bisküvi19,47-1,27-12,76
Ünlü Yatırım Holding5,51-2,13

Vakıf Fin. Kir.6,78-1,0298,94
Vakıf GMYO1,65-1,20-31,21
Vakıf Yat. Ort.6,01-0,83-18,34
Vakıflar Bankası3,770,80-19,96
Vakko Tekstil9,990,0059,42
Vanet Gıda6,201,14-19,79
VBT Yazılım20,30-0,59

Verusa Holding48,30-3,057,14
Verusaturk Girisim26,402,33102,33
Vestel26,76-0,1549,14
Vestel Beyaz Eşya6,282,1141,49
Viking Kağıt6,79-2,44-24,56
Yapı ve Kredi Bank.3,131,294,43
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,36-1,48-18,88
Yataş13,34-0,07-5,72
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,11-1,58-29,32
Yeni Gimat GMYO15,580,4534,40
Yeo Teknoloji59,45-4,50

Yeşil GMYO0,90-2,17-34,78
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,05-1,91-52,06
Yibitaş İnşaat Malzeme10.043,70-0,56-35,62
Yonga Mobilya18,64-1,11-37,43
Yükselen Çelik5,31-1,122,21
Yünsa11,58-0,52-16,64
Ziraat GMYO2,320,87

Zorlu Enerji1,71-0,58-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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