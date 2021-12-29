Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.430,00
|-0,04
|17,11
|İş Bankası (C)
|7,46
|0,00
|9,82
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,08
|1,32
|-20,21
|İş Girişim
|8,05
|0,50
|-57,52
|İş GMYO
|2,92
|0,00
|14,96
|İş Y. Men. Değ.
|21,80
|-0,27
|31,35
|İş Yat. Ort.
|3,02
|1,34
|-10,20
|İşbir Holding
|62,00
|-5,34
|15,50
|İşbir Sentetik Dokuma
|13,33
|2,93
|Işık Plastik
|4,99
|-3,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|0,00
|-24,56
|İttifak Holding
|1,22
|-0,81
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|19,40
|-0,31
|7,78
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,43
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,50
|4,84
|16,91
|Jantsa Jant Sanayi
|65,60
|0,38
|58,27
|Kafein Yazılım
|19,02
|-0,83
|-10,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,82
|2,01
|Kaplamin
|26,48
|-0,08
|-21,66
|Kardemir (A)
|7,82
|3,58
|31,43
|Kardemir (B)
|7,80
|3,45
|48,01
|Kardemir (D)
|9,37
|4,23
|62,11
|Karel Elektronik
|11,58
|4,04
|72,21
|Karsan Otomotiv
|3,45
|1,17
|6,15
|Karsu Tekstil
|7,86
|-0,13
|-8,07
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,11
|-1,05
|Kartonsan
|53,25
|1,82
|-43,75
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|0,70
|-16,87
|Kent Gıda
|170,70
|-0,18
|-52,00
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|0,45
|-32,37
|Kervan Gıda
|12,30
|5,58
|20,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|3,51
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,68
|0,00
|-33,07
|Kızılbük GYO
|30,56
|2,96
|Klimasan Klima
|9,88
|-0,20
|17,09
|Koç Holding
|29,46
|2,65
|44,04
|Konfrut Gıda
|4,36
|0,69
|3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,00
|-1,14
|175,42
|Konya Çimento
|985,00
|-0,20
|-12,83
|Konya Kağıt
|7,26
|-0,41
|Koray GMYO
|6,03
|0,00
|35,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,62
|3,38
|96,91
|Koza Altın
|118,80
|-0,67
|22,85
|Koza Madencilik
|17,91
|0,79
|15,62
|Körfez GMYO
|7,50
|1,76
|29,31
|Kristal Kola
|2,13
|-4,91
|-30,28
|Kron Telekomünikasyon
|36,22
|-1,09
|-1,68
|Kuştur Kuşadası Turizm
|231,00
|-2,12
|46,85
|Kuyas Yatırım
|4,78
|-1,24
|107,83
|Kütahya Porselen
|106,40
|2,60
|110,90
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,00
|-1,02
|Lider Faktoring
|4,10
|-4,65
|20,23
|Link Bilgisayar
|27,80
|-0,50
|-12,01
|Logo Yazılım
|40,94
|2,86
|31,47
|Lokman Hekim Sağlık
|13,07
|0,54
|85,87
|Lüks Kadife
|51,00
|-0,87
|77,61
|Makina Takım
|3,10
|-0,64
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|15,99
|-0,06
|Margün Enerji
|9,10
|-0,33
|Marka Yatırım Holding
|3,73
|-1,32
|-41,99
|Marmaris Altınyunus
|229,30
|-4,42
|106,39
|Marshall
|223,20
|-0,62
|-27,23
|Martı GMYO
|0,87
|0,00
|-65,93
|Martı Otel
|1,82
|0,55
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,36
|-0,97
|Mavi Giyim
|67,50
|3,37
|30,79
|Mazhar Zorlu Holding
|30,08
|-0,59
|-4,45
|Meditera Tıbbi Malzeme
|45,42
|2,85
|Mega Polietilen
|5,84
|-1,85
|-23,76
|Menderes Tekstil
|2,25
|9,76
|-27,18
|Mercan Kimya
|9,40
|-0,32
|Merit Turizm
|30,18
|8,80
|191,33
|Merko Gıda
|4,24
|0,95
|-50,93
|Metemtur Yatırım
|3,80
|-1,55
|-53,00
|Metro Holding
|1,37
|2,24
|-26,82
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|-1,35
|-23,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,58
|-1,86
|-30,68
|Mia Teknoloji
|35,02
|-7,70
|Migros Ticaret
|37,88
|1,77
|-11,50
|Milpa
|3,55
|-1,11
|-22,83
|Mistral GMYO
|4,02
|-0,99
|-14,03
|MLP Sağlık
|30,24
|1,14
|52,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,03
|-2,88
|-34,13
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,90
|-0,50
|-33,33
|Mondi Tire Kutsan
|9,80
|-1,80
|28,95
|Nasmed Egepol
|7,39
|4,38
|Naturel Enerji
|41,06
|-1,06
|15,64
|Naturelgaz
|6,71
|0,30
|Net Holding
|5,97
|9,94
|74,05
|Netaş Telekom.
|17,10
|1,00
|-39,10
|Niğbaş Niğde Beton
|15,81
|9,94
|-69,60
|Nuh Çimento
|50,75
|-5,58
|5,67
|Nurol GMYO
|5,70
|-8,06
|-21,81
|Odaş Elektrik
|1,33
|0,76
|-54,51
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,18
|-3,52
|Orge Enerji Elektrik
|6,15
|0,49
|33,33
|Orma Orman Mahsulleri
|37,96
|8,40
|157,88
|Osmanlı Menkul
|26,14
|-0,91
|-14,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,55
|-2,52
|-33,58
|Otokar
|349,60
|-0,57
|14,89
|Otto Holding
|38,50
|10,00
|265,62
|Oyak Çimento
|7,73
|0,91
|-11,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,86
|0,00
|-0,61
|Oyak Yatırım Menkul
|46,26
|-7,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|-0,38
|11,89
|Özak GMYO
|5,94
|3,66
|16,47
|Özbal Çelik Boru
|27,12
|-0,59
|314,05
|Özderici GMYO
|1,52
|0,00
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,27
|-1,76
|-19,22
|Pamel Elektrik
|78,40
|-7,33
|267,73
|Panora GMYO
|9,17
|1,66
|56,20
|Papilon Savunma
|13,17
|-2,30
|-42,08
|Park Elek.Madencilik
|6,26
|2,12
|16,57
|Parsan
|30,92
|0,72
|27,24
|Pasifik GYO
|14,65
|-4,68
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,90
|-0,25
|Pegasus
|88,20
|2,20
|18,23
|Peker GMYO
|0,90
|1,12
|-61,53
|Penguen Gıda
|3,34
|1,83
|-33,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|382,30
|2,55
|Pera GMYO
|1,19
|-1,65
|-32,07
|Pergamon Dış Ticaret
|25,30
|7,02
|38,03
|Petkim
|8,05
|2,94
|61,65
|Petrokent Turizm
|7.200,00
|0,00
|694,35
|Pınar Et ve Un
|19,79
|1,96
|-9,57
|Pınar Su
|3,39
|-0,29
|-16,59
|Pınar Süt
|17,70
|0,17
|-21,51
|Plastikkart
|18,40
|2,00
|29,18
|Polisan Holding
|2,93
|1,38
|-23,79
|Politeknik Metal
|531,50
|1,49
|31,00
|Prizma Press Matbaacılık
|3,56
|0,56
|-35,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,10
|-0,68
|-36,07
|QNB Finansbank
|39,70
|0,00
|-43,57
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,00
|-0,66
|Rainbow Polikarbonat
|12,60
|0,56
|Ral Yatırım Holding
|15,54
|6,44
|250,00
|Ray Sigorta
|14,57
|4,44
|-5,70
|Reysaş GMYO
|3,61
|4,64
|11,36
|Reysaş Lojistik
|4,55
|1,11
|-12,06
|Rhea Girişim
|1,83
|0,00
|-50,81
|Rodrigo Tekstil
|20,60
|6,40
|50,26
|Royal Halı
|3,35
|-1,47
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|22,52
|9,96
|-25,63
|Sabancı Holding
|13,34
|2,46
|20,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,99
|-1,41
|-35,75
|Sanel Mühendislik
|5,98
|1,53
|74,85
|Sanifoam Sünger
|31,08
|-3,06
|128,53
|Sanko Pazarlama
|9,02
|-0,88
|-2,67
|Saray Matbaacılık
|3,95
|1,02
|-54,96
|Sarkuysan
|20,18
|0,90
|132,02
|Sasa Polyester
|53,35
|1,04
|256,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,18
|-1,35
|242,89
|Sekuro Plastik
|16,50
|-0,30
|18,19
|Selçuk Ecza Deposu
|11,50
|1,77
|-14,38
|Selçuk Gıda
|4,25
|0,24
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|13,95
|-1,48
|Senkron Güvenlik
|21,64
|-0,82
|-17,59
|Serve Film Prodüksiyon
|12,60
|0,80
|-21,25
|Servet GMYO
|93,90
|0,97
|19,77
|Seyitler Kimya
|12,36
|-9,98
|-8,20
|Silverline Endüstri
|4,84
|0,62
|-43,72
|Sinpaş GMYO
|4,33
|2,36
|3,59
|Smartiks Yazılım
|6,01
|0,84
|-32,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,00
|-4,09
|13,91
|Söktaş
|2,32
|0,00
|-28,63
|Sönmez Filament
|37,16
|-0,27
|-30,13
|Sönmez Pamuklu
|8,75
|-1,57
|-40,70
|Sumaş Suni Tahta
|91,05
|-1,35
|78,49
|Şeker Fin. Kir.
|5,26
|-2,95
|-17,81
|Şekerbank
|1,03
|0,98
|-31,79
|Şişe Cam
|13,85
|3,28
|93,45
|Şok Marketler Ticaret
|13,13
|0,08
|5,21
|T. Halk Bankası
|4,64
|1,31
|-16,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,50
|-0,74
|-29,75
|T.S.K.B.
|1,44
|0,00
|-17,55
|T.Tuborg
|19,13
|-0,10
|7,89
|Tat Gıda
|11,96
|1,79
|3,45
|TAV Havalimanları
|32,50
|2,98
|52,58
|Tek-Art Turizm
|1,21
|0,00
|-40,10
|Tekfen Holding
|20,54
|3,01
|25,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,34
|-0,16
|-26,79
|Temapol Polimer Plastik
|14,65
|-1,21
|27,39
|Tetamat Gıda Yatırımları
|361,10
|3,91
|66,94
|TGS Dış Ticaret
|14,55
|2,46
|14,48
|Tofaş Oto. Fab.
|74,40
|3,77
|140,69
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,77
|0,77
|Trabzon Liman
|29,72
|-0,73
|-0,23
|Trabzonspor Sportif
|6,21
|1,31
|154,51
|Trend GMYO
|6,36
|0,16
|-49,40
|TSKB GMYO
|2,88
|3,60
|-40,33
|Tuğçelik
|15,00
|2,32
|85,64
|Tukaş
|7,32
|2,52
|-24,46
|Turcas Petrol
|4,01
|0,75
|-17,32
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,76
|5,59
|Turkcell
|19,60
|5,38
|31,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,06
|1,98
|42,57
|Tüpraş
|156,20
|4,41
|44,63
|Türk Hava Yolları
|21,08
|2,93
|63,28
|Türk İlaç Serum
|12,19
|-1,61
|Türk Prysmian Kablo
|52,00
|6,30
|331,09
|Türk Telekom
|10,03
|1,83
|26,97
|Türk Traktör
|213,50
|2,15
|25,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,10
|0,97
|10,81
|Türkiye Sigorta
|5,02
|-0,20
|-18,75
|Ufuk Yatırım
|18,00
|-0,06
|34,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,20
|-1,54
|-24,53
|Ulusal Faktoring
|2,71
|4,63
|Ulusoy Elektrik
|60,40
|-9,85
|17,62
|Ulusoy Un Sanayi
|6,85
|8,90
|34,62
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,58
|0,64
|-32,48
|Utopya Turizm
|12,27
|-3,31
|-68,38
|Uzertaş Boya
|32,92
|-0,24
|-41,84
|Ülker Bisküvi
|17,66
|0,57
|-20,87
|Ünlü Yatırım Holding
|5,13
|-2,84
|Vakıf Fin. Kir.
|3,13
|-3,40
|53,32
|Vakıf GMYO
|1,60
|0,00
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,45
|-3,54
|-25,95
|Vakıflar Bankası
|3,74
|1,36
|-20,59
|Vakko Tekstil
|9,61
|-0,10
|53,36
|Vanet Gıda
|4,35
|-1,81
|-43,73
|VBT Yazılım
|21,28
|-4,74
|Verusa Holding
|47,74
|-0,50
|5,90
|Verusaturk Girisim
|24,36
|-1,69
|86,69
|Vestel
|24,28
|2,02
|46,41
|Vestel Beyaz Eşya
|7,85
|2,75
|76,86
|Viking Kağıt
|6,22
|-0,48
|-30,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,46
|0,58
|15,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,22
|1,11
|-19,26
|Yataş
|11,14
|1,74
|-21,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,05
|-0,97
|-30,68
|Yeni Gimat GMYO
|21,54
|5,38
|85,82
|Yeo Teknoloji
|54,15
|-7,20
|Yeşil GMYO
|0,79
|0,00
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,93
|-1,06
|-49,46
|Yeşil Yatırım Holding
|1,85
|2,78
|-56,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|-0,01
|-3,85
|Yonga Mobilya
|25,96
|-2,55
|-12,85
|Yükselen Çelik
|5,29
|0,76
|1,82
|Yünsa
|12,90
|-0,31
|-7,14
|Ziraat GMYO
|2,47
|1,65
|Zorlu Enerji
|1,68
|0,60
|-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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