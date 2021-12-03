Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,27 0,96 -31,91 Acıpayam Selüloz 18,81 0,43 10,47 Adel Kalemcilik 30,20 1,68 -9,55 Adese Gayrimenkul 0,77 1,32 -68,20 Afyon Çimento 4,05 3,32 -20,74 AGESA Hayat Emeklilik 20,44 0,69 19,28 Ak Enerji 1,98 0,51 -10,41 Akbank 6,86 0,73 1,51 Akçansa 19,33 3,37 20,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 1,09 -23,02 Akfen GMYO 6,54 1,40 150,50 Akın Tekstil 39,34 -0,56 23,87 Akiş GMYO 1,85 1,09 -33,75 Akmerkez GMYO 44,52 1,50 -27,21 Aksa 30,22 1,75 118,75 Aksa Enerji 9,22 0,33 147,85 Aksigorta 7,84 1,03 -5,65 Aksu Enerji 22,04 1,10 192,03 Alarko Carrıer 327,50 2,50 -9,55 Alarko GMYO 30,06 4,67 18,67 Alarko Holding 11,33 1,71 32,96 Albaraka Türk 1,93 0,52 -0,52 Alcatel Lucent Teletaş 28,64 0,00 -3,44 Alkim Kağıt 16,62 2,72 28,40 Alkim Kimya 18,88 0,69 34,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,36 1,49 -7,22 Altınyunus Çeşme 60,00 6,38 20,10 Anadolu Efes 26,76 1,90 25,27 Anadolu Grubu Holding 38,52 -0,26 47,45 Anadolu Hayat Emek. 12,10 2,54 50,58 Anadolu Isuzu 26,62 -0,22 47,89 Anadolu Sigorta 6,37 1,92 -11,78 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,98 2,50 Anel Elektrik 2,46 1,23 -8,33 Arçelik 46,92 1,43 64,87 ARD Bilişim Teknolojileri 8,02 1,78 18,77 Arena Bilgisayar 11,88 -0,34 8,97 Armada Bilgisayar 67,50 1,81 37,53 Arsan Tekstil 5,50 0,36 37,99 Arzum Ev Aletleri 17,58 0,40 -27,25 Aselsan 22,16 1,19 22,58 Ata GMYO 4,05 -1,22 -26,50 Atakule GMYO 2,92 2,10 24,73 Atlantis Yatırım Holding 7,00 0,00 25,90 Atlas Yat. Ort. 1,33 -2,92 -24,00 ATP Bilgisayar 61,40 -2,46 Avrasya GMYO 1,85 2,21 -29,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,23 -2,19 -30,31 Avrupa Yatırım Holding 6,80 0,15 13,33 Aydem Enerji 7,04 1,88 Ayen Enerji 6,60 0,46 22,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 2,46 77,31 Aygaz 23,14 2,03 63,11 Bagfaş 10,53 1,06 47,06 Bak Ambalaj 20,26 0,60 2,45 Balatacılar Balatacılık 9,06 0,67 9,95 Bantaş Ambalaj 3,42 -0,87 9,38 Banvit 75,65 -1,63 45,48 Başkent Doğalgaz GMYO 12,81 0,08 Baştaş Başkent Çimento 10,80 5,16 -37,82 Batı Çimento 15,93 3,58 238,22 Batısöke Çimento 2,44 1,24 0,00 Bayrak Taban Sanayi 7,42 0,54 -30,07 Bera Holding 11,17 2,29 -44,92 Berkosan Yalıtım 9,30 -0,21 4,26 Beşiktaş Futbol Yat. 5,39 0,75 33,42 Beyaz Filo 9,44 6,91 -6,34 Bilici Yatırım 16,76 -0,18 202,89 Bim Mağazalar 70,05 -0,07 1,31 Biotrend Çevre ve Enerji 6,91 0,58 Birko Mensucat 1,03 0,00 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,92 -0,20 Birlik Mensucat 2,08 1,46 -39,88 Bizim Mağazaları 14,30 0,56 -4,50 BMS Çelik Hasır 9,11 1,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 -1,04 Borusan Mannesmann 28,70 2,14 3,24 Borusan Yat. Paz. 386,80 2,19 -14,85 Bosch Fren Sistemleri 957,70 2,74 -22,12 Bossa 30,04 0,20 68,29 Brisa 31,62 0,38 63,30 Burçelik 28,22 -2,82 34,25 Burçelik Vana 27,58 1,70 -44,46 Bursa Çimento 4,70 2,84 -5,58 Carrefoursa 42,46 1,53 -40,86 Casa Emtia Petrol 114,50 1,06 8,02 Ceo Event Medya 13,32 2,46 107,15 Coca Cola İçecek 93,55 2,80 47,30 Cosmos Yat. Holding 9,45 0,00 17,25 Credıtwest Faktorıng 4,72 0,43 -19,59 Çan2 Termik 12,24 2,26 Çelebi 187,70 4,10 2,84 Çelik Halat 8,70 -4,29 -4,37 Çemaş Döküm 1,24 0,81 -27,17 Çemtaş 17,30 0,58 10,11 Çimbeton 226,00 5,61 -23,78 Çimentaş 31,10 3,67 -13,99 Çimsa 35,32 1,32 98,43 Çuhadaroğlu Metal 9,90 1,85 30,14 Dagi Giyim 2,93 -2,98 -13,98 Dagi Yatırım Holding 11,73 -0,17 -9,07 Dardanel 3,10 3,33 -41,78 Datagate Bilgisayar 13,46 2,28 -16,45 Demısaş Döküm 9,37 0,11 44,70 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 1,67 2,45 -9,34 Derimod 8,00 2,56 -17,86 Derlüks Yatırım Holding 4,87 1,88 -44,78 Desa Deri 9,04 2,73 -7,19 Despec Bilgisayar 9,87 0,10 -24,43 Deva Holding 30,00 0,00 24,70 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,06 1,01 11,93 Diriteks Diriliş Tekstil 4,32 0,23 15,82 Ditaş Doğan 27,70 -1,77 112,98 DO-CO 1.116,00 4,54 77,14 Doğan Burda 172,00 -9,99 666,49 Doğan Holding 3,32 3,11 10,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 1,71 2,19 Doğu Aras Enerji 93,55 0,21 Doğusan 3,56 0,85 -1,96 Doğuş GMYO 10,90 -0,91 33,41 Doğuş Otomotiv 49,16 3,67 89,63 Döktaş Dökümcülük 33,48 0,24 9,34 Duran Doğan Basım 19,75 -3,94 88,27 Dyo Boya 10,61 -1,39 -5,67 Eczacıbaşı İlaç 7,25 0,55 0,67 Eczacıbaşı Yatırım 49,02 1,70 82,10 E-Data Teknoloji 14,88 0,88 Edip Gayrimenkul 3,54 0,57 6,63 Ege Endüstri 1.705,50 0,09 2,44 Ege Gübre 232,30 1,40 61,93 Ege Profil 34,64 3,34 -7,99 Ege Seramik 16,67 3,73 72,52 Egeplast 24,24 2,97 -27,21 Ekiz Kimya 7,50 -2,34 5,19 Elite Naturel Organik Gıda 22,80 -2,31 Emek Elektrik 2,90 0,69 1,57 Eminiş Ambalaj 20,38 -2,58 -44,68 Emlak Konut GMYO 2,38 0,85 12,55 Enerjisa Enerji 13,82 1,92 19,86 Enka İnşaat 16,30 1,68 131,47 Erbosan 146,00 6,18 260,01 Ereğli Demir Çelik 24,06 2,82 83,15 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 -0,31 Ersu Gıda 5,33 2,11 7,89 Escar Turizm Taşımacılık 29,34 -0,47 Escort Teknoloji 6,32 7,48 -3,81 Esenboğa Elektrik 31,30 2,15 64,51 Etiler Gıda 5,20 -0,95 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 3,59 -1,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 0,85 0,33 Euro Yat. Ort. 3,72 1,09 -16,24 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 15,89 4,33 Fade Gıda 7,84 0,38 50,72 Fenerbahçe Futbol 31,56 0,83 6,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 0,87 -20,96 F-M İzmit Piston 124,80 3,06 1,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,89 0,40 14,27 Ford Otosan 257,00 1,38 113,99 Formet Metal ve Cam 1,26 1,61 -48,64 Frigo Pak Gıda 4,04 -1,94 55,98 Galata Wind Enerji 5,37 1,32 Galatasaray Sportif 4,01 0,75 -0,99 Garanti Bankası 11,66 0,09 14,87 Garanti Faktoring 12,99 0,54 16,71 Garanti Yat. Ort. 2,54 1,60 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 7,87 0,90 32,80 Gediz Ambalaj 19,15 1,11 42,91 Gelecek Varlık Yönetimi 13,35 2,69 Gen İlaç 14,01 -0,78 Gentaş 3,68 0,55 -18,46 Gersan Elektrik 5,81 0,17 -5,37 Gimat Mağazacılık 2,13 -1,39 Girişim Elektrik Sanayi 23,16 1,05 Global Men. Değ. 6,40 3,06 6,49 Global Yat. Holding 2,32 4,04 -33,96 Good-Year 9,71 0,83 21,86 Göltaş Çimento 43,40 4,43 5,74 Gözde Girişim 9,33 3,32 16,92 GSD Denizcilik 4,07 -0,25 67,13 GSD Holding 3,41 -0,87 35,86 Gübre Fabrik. 84,30 0,48 -2,03 Güler Yat. Holding 3,02 0,33 -12,78 Halk GMYO 2,77 0,36 -9,12 Hatay Tekstil 19,24 -1,64 41,10 Hedef Girişim 2,73 0,74 8,13 Hedef Holding 3,80 4,97 Hektaş 13,40 -2,26 150,83 HUB Girişim 10,04 1,93 -44,84 Hürriyet Gzt. 2,18 -0,46 3,81 ICBC Turkey Bank 6,31 0,16 -2,92 İdeal Finansal Teknolojiler 32,22 -1,71 139,38 İdealist GMYO 2,28 7,55 -3,92 İhlas Ev Aletleri 1,01 2,02 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,00 -24,00 İhlas Gazetecilik 0,76 0,00 -69,15 İhlas Haber Ajansı 6,88 -1,57 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,81 4,97 68,10 Info Yatırım 5,21 0,97 11,55 İntema 56,00 -3,45 40,35 Inveo Yatırım Holding 30,62 -1,98 111,58 İpek Doğal Enerji 14,79 2,71 13,07 İskenderun Demir Çelik 23,84 5,77 163,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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