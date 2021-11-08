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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.11.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.500,001,03-27,16
İş Bankası (C)6,270,00-7,69
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,201,27-17,10
İş Girişim7,971,27-57,94
İş GMYO2,160,93-14,96
İş Y. Men. Değ.16,631,090,20
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding53,95-3,230,51
Işık Plastik5,900,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,972,11-14,91
İttifak Holding1,30-2,26-41,70
İz Hayvancılık Tarım20,86-2,1615,89
İzmir Demir Çelik2,350,86-28,99
İzmir Fırça6,53-1,6617,45
Jantsa Jant Sanayi60,850,7546,81
Kafein Yazılım20,781,17-2,62
Kalekim Kimyevi Maddeler14,646,47

Kaplamin24,42-0,16-27,75
Kardemir (A)6,410,797,73
Kardemir (B)6,401,2721,44
Kardemir (D)7,242,5525,26
Karel Elektronik9,130,8835,78
Karsan Otomotiv3,66-1,8812,62
Karsu Tekstil8,180,00-4,33
Kartal Yenilenebilir Enerji14,44-9,98

Kartonsan53,401,71-43,60
Katmerciler Ekipman1,480,00-14,56
Kent Gıda176,300,00-50,42
Kerevitaş Gıda4,400,92-33,13
Kervan Gıda11,600,0913,33
Kervansaray Yat. Holding0,742,78-41,27
Kiler GMYO2,12-2,75-15,54
Kızılbük GYO35,021,51

Klimasan Klima10,721,0427,05
Koç Holding26,122,1927,71
Konfrut Gıda4,060,00-3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji76,70-2,54225,00
Konya Çimento869,301,44-23,07
Koray GMYO7,260,0063,15
Kordsa Teknik Tekstil27,423,0176,33
Koza Altın108,602,4512,31
Koza Madencilik16,742,078,07
Körfez GMYO6,816,9117,41
Kristal Kola1,370,74-55,16
Kron Telekomünikasyon35,181,74-4,51
Kuştur Kuşadası Turizm214,700,5636,49
Kuyas Yatırım2,811,4422,17
Kütahya Porselen75,450,2749,55
Kütahya Şeker Fabrikası28,700,07

Lider Faktoring3,183,58-6,74
Link Bilgisayar27,521,03-12,90
Logo Yazılım42,061,5935,07
Lokman Hekim Sağlık10,77-0,1951,74
Lüks Kadife51,153,7578,13
Makina Takım3,220,94-5,57
Manas Enerji Yönetimi16,321,05

Margün Enerji9,163,62

Marka Yatırım Holding4,090,25-36,39
Marmaris Altınyunus177,80-1,0660,04
Marshall237,100,42-22,69
Martı GMYO0,972,11-62,01
Martı Otel1,721,78-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım23,421,65

Mavi Giyim76,450,7248,13
Mazhar Zorlu Holding31,000,39-1,52
Meditera Tıbbi Malzeme34,920,40

Mega Polietilen5,040,60-34,20
Menderes Tekstil2,161,89-30,10
Mercan Kimya10,300,19

Merit Turizm25,52-1,47146,35
Merko Gıda4,420,00-48,84
Metemtur Yatırım3,020,33-62,65
Metro Holding1,407,69-32,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,98-0,333,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,57-24,89
Migros Ticaret37,023,06-13,50
Milpa3,910,77-15,00
Mistral GMYO4,62-0,86-1,91
MLP Sağlık28,802,2744,94
MMC San. ve Tic. Yat.6,404,9239,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,940,14-41,43
Mondi Tire Kutsan8,221,488,16
Nasmed Egepol5,343,09

Naturel Enerji34,081,43-4,02
Naturelgaz7,400,82

Net Holding4,673,5536,15
Netaş Telekom.17,46-0,17-37,82
Niğbaş Niğde Beton7,370,27-85,83
Nuh Çimento39,720,20-17,30
Nurol GMYO11,21-4,6053,77
Odaş Elektrik1,491,36-49,03
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,330,45

Orge Enerji Elektrik6,000,3330,08
Orma Orman Mahsulleri25,10-7,0470,52
Osmanlı Menkul25,02-0,87-18,62
Ostim Endüstriyel Yat1,811,12-22,44
Otokar337,300,1210,85
Oyak Çimento6,870,29-21,75
Oyak Yat. Ort.7,091,722,72
Oyak Yatırım Menkul30,841,72

Oylum Sınai Yatırımlar7,450,5458,17
Özak GMYO5,19-2,811,76
Özbal Çelik Boru18,374,08180,46
Özderici GMYO1,671,83-24,77
Özerden Plastik7,482,89-16,89
Pamel Elektrik62,002,73190,81
Panora GMYO6,410,009,18
Papilon Savunma14,251,86-37,33
Park Elek.Madencilik5,141,58-4,28
Parsan31,661,4730,29
Pegasus91,65-0,8722,86
Peker GMYO0,990,00-57,68
Penguen Gıda4,032,28-20,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım238,309,21

Pera GMYO1,441,41-17,79
Pergamon Dış Ticaret23,120,2626,14
Petkim6,893,1438,35
Petrokent Turizm3.600,20-0,30297,20
Pınar Et ve Un17,400,75-20,49
Pınar Su3,87-0,77-4,78
Pınar Süt16,550,61-26,61
Plastikkart17,24-0,9221,03
Polisan Holding2,830,71-26,39
Politeknik Metal348,004,47-14,23
Prizma Press Matbaacılık3,71-0,54-32,30
QNB Finans Fin. Kir.64,200,08-48,76
QNB Finansbank37,002,78-47,41
QUA Granite Hayal Yapı12,012,13

Ral Yatırım Holding8,551,9192,57
Ray Sigorta9,48-0,21-38,64
Reysaş GMYO2,90-0,68-10,54
Reysaş Lojistik5,11-2,85-1,24
Rhea Girişim2,200,00-40,86
Rodrigo Tekstil13,84-2,400,95
Royal Halı3,00-2,91-12,79
RTA Laboratuvarları21,600,19-28,67
Sabancı Holding12,301,5711,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,440,81-31,62
Sanel Mühendislik4,79-0,6240,06
Sanifoam Sünger29,96-1,12120,29
Sanko Pazarlama9,630,003,91
Saray Matbaacılık3,78-0,53-56,90
Sarkuysan18,240,55109,72
Sasa Polyester30,081,83100,74
Say Yenilenebilir Enerji23,242,83173,09
Sekuro Plastik18,980,6935,96
Selçuk Ecza Deposu9,201,10-31,51
Selçuk Gıda4,12-0,48-17,27
Selva Gıda Sanayi9,76-0,20

Senkron Güvenlik25,10-3,54-4,42
Serve Film Prodüksiyon13,480,00-15,75
Servet GMYO71,500,00-8,80
Seyitler Kimya17,87-0,1732,73
Silverline Endüstri5,331,91-38,02
Sinpaş GMYO4,250,001,67
Smartiks Yazılım5,290,38-40,29
Sodaş Sodyum Sanayii23,40-0,85-11,15
Söktaş2,86-0,69-12,02
Sönmez Filament32,002,17-39,83
Sönmez Pamuklu16,2810,00-32,17
Sumaş Suni Tahta85,500,5967,61
Şeker Fin. Kir.5,110,39-20,16
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam8,961,7025,15
Şok Marketler Ticaret11,60-0,26-7,05
T. Halk Bankası4,691,96-15,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,080,76-32,13
T.S.K.B.1,570,00-10,11
T.Tuborg16,56-0,24-6,60
Taç Tarım Ürünleri23,582,52123,93
Tat Gıda9,610,73-16,88
TAV Havalimanları28,920,4235,77
Tek-Art Turizm1,340,00-33,66
Tekfen Holding15,810,13-3,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,682,45-22,86
Temapol Polimer Plastik14,080,5022,43
Tetamat Gıda Yatırımları178,90-0,83-17,29
TGS Dış Ticaret16,113,0726,75
Tofaş Oto. Fab.58,902,0890,55
Torunlar GMYO4,110,985,38
Trabzon Liman30,160,33-6,10
Trabzonspor Sportif5,629,98130,33
Trend GMYO6,51-1,36-48,21
TSKB GMYO2,80-0,36-41,99
Tuğçelik15,025,4885,89
Tukaş7,282,39-24,87
Turcas Petrol3,841,32-20,82
Tureks Turizm Taşımacılık13,47-4,26

Turkcell16,870,3613,10
Tümosan Motor ve Traktör17,103,0121,54
Tüpraş146,700,9635,83
Türk Hava Yolları17,760,6237,57
Türk İlaç Serum9,241,87

Türk Prysmian Kablo28,541,57136,60
Türk Telekom8,531,917,98
Türk Traktör168,904,07-0,86
Türker Proje Gayrimenkul132,700,3017,54
Türkiye Sigorta4,930,41-20,20
Ufuk Yatırım20,00-2,2549,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-1,80-10,14
Ulusoy Elektrik50,60-0,59-1,46
Ulusoy Un Sanayi5,300,764,16
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,711,18-26,92
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya28,04-0,78-50,46
Ülker Bisküvi19,81-0,90-11,24
Ünlü Yatırım Holding5,83-0,68

Vakıf Fin. Kir.6,700,7596,60
Vakıf GMYO1,711,79-28,71
Vakıf Yat. Ort.6,120,49-16,85
Vakıflar Bankası3,762,17-20,17
Vakko Tekstil10,406,1265,96
Vanet Gıda6,212,31-19,66
VBT Yazılım21,260,95

Verusa Holding50,404,4811,80
Verusaturk Girisim25,589,5096,04
Vestel26,422,0147,25
Vestel Beyaz Eşya6,150,6538,56
Viking Kağıt6,58-0,75-26,89
Yapı ve Kredi Bank.3,020,330,76
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,220,40-16,50
Yataş13,880,58-1,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,200,95-27,27
Yeni Gimat GMYO15,610,0034,66
Yeo Teknoloji66,656,64

Yeşil GMYO0,943,30-31,88
Yeşil Yapı1,091,87-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,122,42-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme9.969,20

-36,10
Yonga Mobilya18,93-0,37-36,45
Yükselen Çelik5,301,152,01
Yünsa11,791,11-15,13
Ziraat GMYO2,383,03

Zorlu Enerji1,720,00-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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