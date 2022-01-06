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CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı - Son Dakika

CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı

06.01.2022 14:22

Demirören Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta ellerindeki dolarları 17-18 liradan sattıklarını ileri süren CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın iddialarını yargıya taşıdı. Başarır'ın iddialarıyla ilgili hiçbir bilgi ve belge ortaya koyamadığını ifade eden Demirören Grubu, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ile 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını iddia etmişti.

"10 MİLYAR DOLAR BOZDURAN ŞİRKETLERİN YAKLAŞIK 16 MİLYAR DOLARI OLMUŞTUR"

Başarır, "20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur" ifadesini kullanmıştı.

DEMİRÖREN'DEN İDDİALARA YANIT: BAŞARIR İSTİFA ETMELİ YA DA ÖZÜR DİLEMELİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın büyük tartışma yaratan iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt gelmiş ve şirketten iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada " Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklama;

"Temelleri 71 yıl önce atılan DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'na yönelik belli odaklar tarafından uzunca bir süredir sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur.

Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir. CHP Milletvekili Başarır'ı "kesinlikle biliyoruz" dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

Sn. Başarır'ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur.

Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

"KARALAMALARA RAĞMEN MİLLİ DURUŞ SÜRECEK…"

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Kamuoyuna duyurulur."

CHP'Lİ VEKİLDEN DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMASINA YANIT: BEN NEDEN ÖZÜR DİLEYEYİM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Grubu'nun yayınlamış olduğu basın metnine ilişkin açıklama yaptı. Söylediği sözlerden dolayı Demirören Grubu'nun rahatsız olduğunu ve basın metni yayınladıklarını ifade eden CHP'li Başarır, "Bak Demirören, özür dilemem gerektiğini söylemişsin. Ben neden özür dileyeyim. Ben tüyü bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin, 84 milyonun hakkını savunuyorum. Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır" dedi. Görevinin bu iddiaları sormak olduğunu belirten Başarır sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu iddiaları bugün ortaya koymadım. 20 aralıkta ne oldu? Sen ve senin gibiler, yandaş şirketler bir gecede zengin oldunuz. Ben buradan Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Bankacılık Denetleme Kurulu'na hepsine soruyorum; o gece kim döviz bozdurdu, daha sonra kimler döviz aldı, kimler zenginleşti? Dün biz bu iddialarla ilgili grup olarak araştırma önergesi verdik ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi."

DEMİRÖREN GRUBU İDDİALARI YARGIYA TAŞIDI

Demirören Grubu, iddialarıyla ilgili hiçbir bilgi ve belge ortaya koyamadığını iddia ettikleri CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gündeme getirdiği iddiaları yargıya taşıdı. Demirören Şirketler Grubu avukatları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, CHP'li Başarır hakkında da ayrıca tazminat davası açıldı.

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Son Dakika Ekonomi CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı - Son Dakika
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