Diyarbakır'da üretilen kokoreç birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Avrupa'ya sosis ve salam kılıfının yanı sıra ameliyat ipliği de gönderiliyor

DİYARBAKIR - Türkiye ve Avrupa'nın kokoreç ihtiyacını karşılayan Diyarbakır'daki kokoreç tesisi, yüzde 30 kapasiteyle üretim yaparken, ameliyat ipliği de gönderiyor.

Küçükbaş hayvancılığın ağırlıklı yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Türkiye'nin et ve süt ürünlerinin ihtiyacının önemli bir bölümünü Diyarbakır karşılıyor. Pazar konumunda bulunan Diyarbakır'da, bölgenin en büyük kokoreç üretim tesisi de yer alıyor.

Sur ilçesinde Çarıklı beldesinde bulunan kokoreç tesisi, günde yaklaşık 15 ton üretim sağlıyor. Üretilen kokoreçler önce pişirilip derin donduruculara atılıyor. Günü geldiğinde derin dondurucudan çıkarılan kokoreçler, Avrupa ve Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

700 kişinin bölgedeki kokoreç sektöründe istihdam edildiğini söyleyen kokoreç üreticisi Lokman Kalçık, yaklaşık 20 yıldır sektörde çalıştığını belirtti.

Kokorecin yanı sıra sosis ve salam ile ameliyat ipinin da ihracatını yaptıklarını ifade eden Kalçık, "Şu an Türkiye geneline kokoreç yapıp dağıtıyoruz. Avrupa'ya sosis ve salam kılıfının yanı sıra ameliyat ipliği de gönderiyoruz. Diyarbakır'da üretilen kokoreç Türkiye'nin günlük yüzde 30'unu karşılayacak şekilde denk geliyor. Ürettiğimiz kokoreci İstanbul, Antalya, Ankara, Karadeniz illerine yani Türkiye'nin hemen hemen tüm illerine gönderiyoruz. Diyarbakır'da kokoreç üretmemizin bir sebebi de, boşluk vardı ve biz bu boşluğu değerlendirdik. Diyarbakır'da ciddi bir kokoreç üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 700 insan bölgemizde kokoreç sektöründe istihdam ediliyor" dedi.

Kalçık, "Kokorecimiz sadece Türkiye değil, Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Bu ülkeler Almanya, Avusturya, Makedonya, İspanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine gönderim sağlıyoruz. Toplam Diyarbakır'ın günlük kokoreç hacmi 10-15 ton arasında değişkenlik gösteriyor. Bu da Türkiye'de üretilen kokorecin yüzde 30'una denk geliyor" diye konuştu.

Kokoreç üretimi için bölgede bağırsak yetiştiremediklerini dile getiren Kalçık, "Diyarbakır'da maalesef küçükbaş hayvan yetmiyor. Şu an yetmediği için Gaziantep, Batman, Van, Bingöl, Malatya gibi çevre illerden Diyarbakır'a bağırsak akışı oluyor. Eskiden tam tersiydi. Diyarbakır'dan Gaziantep ve Adana'ya bağırsak gönderiliyordu. Ama şu an o bölgelerden Diyarbakır'a bağırsak geliyor. Güneydoğu'da kesilen tüm hayvanların bağırsağının Diyarbakır'da toplandığını diyebilirim" ifadelerinde bulundu.