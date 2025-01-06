Doğu Karadeniz İhracatında Yüzde 27 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatında Yüzde 27 Artış

Doğu Karadeniz İhracatında Yüzde 27 Artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2024 yılında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden yapılan ihracatın 1 milyar 752 milyon dolara ulaştığını ve bir önceki yıla göre yüzde 27 artış sağlandığını açıkladı.

06.01.2025 12:22  Güncelleme: 12:25
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DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde 2024'te yapılan ihracatın 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolara ulaştığını belirterek, "Bölge ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış yaşanmıştır" dedi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamayla, Doğu Karadeniz'deki ihracat verilerine ilişkin bilgiler verdi. Gürdoğan, "Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılında 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, bölge ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış yaşanmıştır. 2024 yılında Doğu Karadeniz Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 1 milyar 355 milyon 666 bin doları Trabzon'dan, 238 milyon 825 bin doları Rize'den, 79 milyon 613 bin doları Artvin'den ve 78 milyon 240 bin doları ise Gümüşhane'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 20, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 62 oranında artış yaşanmıştır" dedi.

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Gürdoğan, 1 yılda en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin 836 milyon 600 bin dolar ile fındık, 254 milyon 690 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 204 milyon 627 bin dolar ile maden ve metaller, 181 milyon 568 bin dolar ile yaş meyve sebze, 41 milyon 107 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralandığını söyledi.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Doğu Karadeniz'den en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olduğunu belirten Gürdoğan, "Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 82, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 34, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 10, Çin'e yapılan ihracatımızda yüzde 41 artış gerçekleşirken, Rusya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 8 oranında düşüş yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerden Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'a yapılan ihracatta yüzde yüzün üzerinde artış yaşanmış, geçtiğimiz yıldan farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezüella, Nijer, Bahreyn olmak üzere 16 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatında Yüzde 27 Artış - Son Dakika

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