DTO 2025 Hedeflerini Açıkladı

Ekonomi

2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentileri ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2025 yılında faaliyetleri daha da arttıracaklarını söyleyerek projeleri tek tek anlattı. Başkan Erdoğan, Denizli'de sigortalı çalışan sayısının 2024 yılında 231 bin 424 olduğunu belirtti.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentileri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Denizli olarak 176 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, ihracatta yıllık bazda 4.7 artışın olduğunu ifade etti. Toplam ihracatta 4 milyar 382.5 milyon dolara ulaştıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, ithalatta ise 2024'ün ilk 11 ayında 1 milyar 882 milyon, 2023'ün aynı dönemine göre 8,8 azaldığını söyledi. İstihdam verilerine de açıklayan Başkan Erdoğan, "İstihdam açısından 4/A kapsamındaki aktif sigortalı sayımız, geçen yılla hemen hemen aynı. Ekim ayına ait güncel verilere göre, 2023 yılında 232 bin 654 iken 2024'te 231 bin 424 oldu" dedi.

"İhracatta çeşitlerimizde, 2 bin 400 çeşit ürün gamına ulaştık"

İhracattaki çeşitlerin hızla artarak 2 bin 400 çeşit ürün gamını ulaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) 2023-2024 İnsani Gelişme Raporunda yer alan İnsani Gelişme Endeksi'ne göre Denizli'miz iller arasında 12. sırada. Denizli'mizin gayri safi yurt içi hasılasının %60'ı ticaret ve hizmetlerden, %22'si sanayiden, %18'i ise tarım sektöründen elde ediliyor. Turizmde geçen yıl 3 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Pamukkale'miz, ören yerleri ziyareti sıralamasında Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. 70 çeşit tarım ürünümüzü, 76 ülkeye göndermekteyiz. İhracattaki çeşidimiz de hızla artıyor, 2 bin 400 çeşit ürün gamına ulaştık. 57 farklı ülkeden yabancı yatırımcılarımız, son 7 yılda %700 artışla 56'dan 404'e yükseldi. Sektörlerine bakıldığında tekstil, turizm, madencilik, mermer, enerji, cam, gıda ve kimyasal ürünlerde yoğunlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DTO olarak 30 meslek grubundaki toplam üye sayısı 23 bine yaklaştı"

Denizli Ticaret Odası olarak 30 meslek grubundaki toplam üye sayısını 23 bine yaklaştığını dile getiren Başkan Erdoğan; "Denizli Ticaret Odamızın 30 meslek grubundaki toplam üye sayımız 23 bine yaklaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin verilerine göre, 2024'ün ilk 11 ayında kurulan 276 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle, iller arasında 11'inci sırada yer aldık. 1 yılda, 965 üye kazandık; toplam üye sayımızı yüzde 4,5 artırdık. Sektörlerimize, Avrupa birliği fonlarından 4 yılda yaklaşık 7 milyon avro kaynak sağladık. Nitelikli eleman ve sektörel rekabet gücümüzün artırılmasına yönelik kullandık. Başta tekstil sektörü olmak üzere, ağırlıkla imalat ve yazılım sektörlerindeki üyelerimizin yanı sıra yazılımcı ihtiyacı olan firmalarımız ile akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz faydalandılar. Dış ticaretimizi geliştirmek amacıyla Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Dubai, Fransa, Almanya, Azerbaycan, Hindistan, Polonya ve benzeri ülkelerin başkonsolosları ve ticaret ataşeleriyle, heyetler halinde iş görüşmeleri yaptık. İş toplantılarında üyelerimizle buluşturduk. Tekstil, mermer, medikal, gıda, enerji ve inşaat sektörlerinde iş birliği fırsatlarını görüştük" diye konuştu.

"140 farklı başlıkta 11 bin 500 kişiye ücretsiz yüz yüze eğitim verdik"

Son 3 yılda ulusal ve uluslararası eğitmenler ile DTO'da ve teknik tekstil merkezlerinde 140 farklı başlıkta 11 bin 500 kişiye ücretsiz yüz yüze eğitim verdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Dijital altyapımızı güçlendirdik. Üyelerimizin odaya gelmeden dijital ortamda belge alabilmelerini sağladık. Ödemeleri de bulundukları yerden online yapabilir hale geldiler. Son 3 yılda ulusal ve uluslararası eğitmenler ile odamızda ve teknik tekstil merkezimizde 140 farklı başlıkta 11 bin 500 vatandaşımıza ücretsiz yüz yüze eğitim verdik. Bunlar arasında iş İngilizcesi ve Almancası ile dış ticaret eğitimi, e-ticaret, girişimcilik, yapay zeka, endüstri 4.0 ve inovasyon, yazılım, sosyal medya, iletişim, verimlilik, liderlik, firmalarda finansal risk analizi, ileri satış teknikleri, ihracata yönelik dijital pazarlama gibi konular vardı. Eğitimler ile toplantılar düzenledik. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni eğitim programını, gerçekleştirdik. E-Ticaret ve E-ihracat konferansı yaptık. 400'ü fiziksel olmak üzere 800'ün üzerinde katılımcı geldi. İkili iş görüşmesi seanslarıyla, üyelerimizi dünyanın dört bir yanından iş insanlarına ulaştırdık. 8 bin 500'ün üzerinde iş birliği odaklı görüşme oldu. Üyelerimiz ve serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik yeni nesil ödeme kaydedici cihaz mevzuatı ve güncel vergi düzenlemeleri bilgilendirme toplantısı yaptık. Taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) bilgilendirme toplantısı yaptık. Ayrıca, emlak danışmanları dijitalleşiyor bilgilendirme toplantısı da yaptık. Büyük ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

"DTO olarak Hatıra Ormanı oluşturduk"

DTO Hatıra Ormanı oluşturduklarını ve 15 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunduk. DTO hatıra ormanını oluşturduk. 15.000 fidanı toprakla buluşturduk. 100 yılda 100 başarıyı, ödülsüz bırakmadık. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 50 yılı doldurmuş firmalarımızı, vefa gecemizde buluşturup ödüllendirdik" dedi.

2024 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile iş dünyasını buluşturduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Üyelerimizin taleplerini hem dosya halinde hem de bizzat sözlü olarak aktardık. Bunlar, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, yüksek enflasyon ve faiz ile mücadele, ihracatçılarımızın düşük kur problemi, Denizli- Antalya arasında otoyol yapılması, Denizli- İzmir arasındaki demiryollarımızın eksikliklerinin giderilmesi. 2700 üyemizi ziyaret ettik. Sektörel saha taraması yaptık. Beklentilerini isteklerini aldık, yetkililere ilettik" diye konuştu.

"DTO Başkanı Erdoğan 2025 yılındaki projeleri tek tek anlattı"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan basın toplantısında 2025 yılında faaliyetlerin daha da artacağını belirtti. Aynı zamanda 2025 yılında yapılacak projeleri tek tek dile getirdi:

"2025'te faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Yeni Nesil Çalıştaylar (Ticari Etik Çalıştayı), Yurt içi ve Yurt dışındaki fuarların sektörel çeşitliliğini ve katılımını artıracağız, Şehrimizdeki fuarları geliştirip bölgesel ve ulusal düzeyde katılım sağlamak, ilin gelişimine uygun yeni yatırım alanları belirlenmesi için arayış toplantıları, bölgesel ve ulusal odalar arası koordinasyon ve sektörler arası iş birlikleri, turizmde günü birlik konaklama süresini daha da artırabilecek projeler gerçekleştireceğiz. Termal Turizm ve Sağlık Vadisi Projesi, Denizli Turizm ve Kültür Rotası Geliştirme Projesi, şehrimizde sektörlerimizin kümelenmesini kolaylaştıracak, Denizli Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Atölyeleri Projesi, Yeşil Sanayi ve Sürdürülebilir Üretim Merkezi Projesi, Denizli Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Projesi, yeni karma ve ihtisas sanayi siteleri kurmak istiyoruz. Öncelikle Gıda Karma Sanayi Sitesi ve Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi için girişimlerimiz ile çalışmalarımız başladı. Yeni binamızı yapacağız. Yılda bir, meslek gruplarımızla ortak akıl toplantıları yapacağız, teknoparklara gerekli desteği vererek sektörlerimize katkısını artıracağız, Denizli indirim programımızın kapsamını geliştirip çeşitliliğimizi artıracağız. Üyelerimizin daha fazla sektör ve firmada özel indirimden faydalanmasını sağlayacağız. Avrupa Birliği ve diğer kamu kaynaklarını şehrimize kazandırmak için çalışmalar ve iş birlikleri, kamu kurumlarımız ve STK'larla ortak çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 2024 yılında, yurt içi ile yurt dışındaki fuarlara 410 üyemizi götürdük. 2025'te fuarlar açısından ülke ve sektör sayılarını artırarak üyelerimizin gelişimlerine katkı koymaya devam edeceğiz."

"Heımtextil'e katılan tüm firmalara yapılan ankette yüzde 81'i fuarın hedefine ulaştığını bildirdi"

2024 yılında gerçekleştirilen fuarlar hakkında bilgiler veren ve Denizli İndirim Programı için hangi firmalarda kapsadığını dile getiren Başkan Erdoğan; "Heımtextil'de Denizli 69 stant açtı. Denizli Ticaret Odası olarak 130 kişilik iş insanı heyetimizi götürdük. Fuar şirketinin, katılan tüm firmalarla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 81'i fuarın hedefine ulaştığını bildirdi. Ziyaretçi memnuniyetinin de yüzde 94 ile rekor seviyeye ulaştığı görüldü. yapılan istihdam fuarımız da büyük ilgi gördü. DTO üyesi 54 firmamızın temsilcileri, bünyelerindeki açık iş pozisyonu için iş başvurusunda bulunmaya gelenlerle birebir görüştü. Binamızın önündeki fuarın açık kaldığı iki günde, firmalarımız iş arayan en az 1 bin 200 başvuranla bir araya geldi. İlk işlemleri odamızda yapılan İadata mobil başvuru ile alınan vize sayısı: katılımcı ve ziyaretçiler dahil bugüne kadar 658 üyemiz ile vatandaşımız, odamızdaki bu imkandan yararlanarak şehir dışına gitmeden vize aldı; vakit kazandı. Parası cebinde kaldı. Denizli İndirim Programımız (DİP), toplam 133 firmayı kapsıyor. 58'İ Otel, 29'u Eğitim Kurumu, 18'i Sağlık Kuruluşu, 15'i Otomotiv, 7'si Yazılım, 4'ü Kuru Temizleme, 2'si Spor ve Bakım" dedi. - DENİZLİ