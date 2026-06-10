Dünya Franchise Günü ve Türk Markalarının Gücü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Franchise Günü ve Türk Markalarının Gücü

Dünya Franchise Günü ve Türk Markalarının Gücü
10.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Aydın, franchisingin Türk markalarını globalde güçlendirdiğini vurguladı.

DÜNYA Franchise Konseyi tarafından küresel ölçekte kutlanan 10 Haziran Dünya Franchise Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin girişimciliği destekleyen, istihdam oluşturan ve markaların uluslararası pazarlarda büyümesini sağlayan stratejik bir model olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Türk markaları franchising ile dünyada daha güçlü bir konuma ulaşıyor" dedi.

Dünya Franchise Konseyi tarafından küresel ölçekte kutlanan Dünya Franchise Günü'nün, franchise ekosisteminin ekonomilere sağladığı katkıya dikkat çekmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Aydın, franchising sisteminin yalnızca markaların büyümesini değil, aynı zamanda yatırımın tabana yayılmasını, yerel ekonomilerin güçlenmesini ve sürdürülebilir istihdamın artmasını desteklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, bugün 3 bini aşkın zincir marka, 60 binden fazla şube ve yüz binlerce kişilik istihdam kapasitesiyle sektörün ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi. Sektörün ekonomik büyüklüğünün ise 60 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildiğini aktardı.

Türk markalarının uluslararası pazarlardaki başarısına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, 400'ün üzerinde Türk markasının yurt dışında faaliyet gösterdiğini ve her geçen yıl yeni pazarlara açılarak Türkiye'nin marka gücünü küresel ölçekte temsil ettiğini belirtti.

'FRANCHİSİNG, MARKA İHRACATININ EN ETKİLİ YOLLARINDAN BİRİDİR'

Franchise sisteminin günümüzde yalnızca bir büyüme modeli olmaktan çıktığını belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Franchising; bilgi birikiminin, işletme kültürünün, hizmet anlayışının ve marka değerinin ihraç edilmesini sağlayan güçlü bir ekonomik modeldir. Bir ürün ihraç ettiğinizde yalnızca ürününüz sınırları aşar. Ancak franchise sistemiyle markanızı, işletme modelinizi ve kurumsal kültürünüzü de dünyaya taşırsınız. Bu yönüyle franchising, katma değeri yüksek marka ihracatının en etkili araçlarından biridir."

Son yıllarda Türk franchise markalarının Avrupa, Körfez ülkeleri, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok pazarda önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, Türkiye'nin sahip olduğu girişimcilik kültürü, genç nüfusu ve dinamik özel sektörü sayesinde bölgesel bir franchise merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, "Bugün Türk markaları yalnızca ürün ve hizmetleriyle değil, geliştirdikleri iş modelleriyle de uluslararası arenada dikkat çekiyor. Franchising sistemi sayesinde markalarımız dünyanın farklı coğrafyalarında büyürken, ülkemizin ekonomik gücüne ve uluslararası itibarına da katkı sağlıyor" dedi.

'GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DEĞER KATIYOR'

Franchise sisteminin yeni girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, kanıtlanmış iş modelleri sayesinde yatırımcıların daha güvenli bir başlangıç yapabildiğini ifade etti. UFRAD olarak Türkiye'de franchising kültürünün gelişmesi, sektör standartlarının yükseltilmesi ve Türk markalarının uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Franchise Günü, franchise sektörünün ekonomilere sağladığı katkıyı hatırlamak ve girişimcilik ekosisteminin önemini vurgulamak açısından değerli bir fırsattır. UFRAD olarak sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi, Türk markalarının küresel pazarlardaki etkinliğinin artırılması ve ülkemizin marka ihracatının güçlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Dünya Franchise Günü vesilesiyle sektörümüze değer katan tüm marka sahiplerini, yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi kutluyorum."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Aydın, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Franchise Günü ve Türk Markalarının Gücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu Atilla Gerin ile yollar ayrıldı Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı
Anlaşma tamam Greenwood’un yeni takımı belli oldu Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
CHP’li kadınların sokak ortasında Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu CHP'li kadınların sokak ortasında Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu

12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
12:08
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
11:19
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:35:42. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Franchise Günü ve Türk Markalarının Gücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.