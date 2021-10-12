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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.10.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,42-1,28-29,97
Acıpayam Selüloz16,56-1,95-2,75
Adel Kalemcilik25,10-1,34-24,83
Adese Gayrimenkul1,180,00-57,86
Afyon Çimento3,49-4,38-31,70
AGESA Hayat Emeklilik20,742,3721,03
Ak Enerji1,87-1,06-15,38
Akbank5,31-0,19-21,43
Akçansa15,17-0,33-5,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,91-0,52-20,52
Akfen GMYO6,785,44159,69
Akın Tekstil30,36-1,75-4,41
Akiş GMYO1,781,71-36,25
Akmerkez GMYO36,26-1,31-41,35
Aksa20,380,3947,53
Aksa Enerji6,550,7776,08
Aksigorta7,081,00-14,79
Aksu Enerji15,450,72104,71
Alarko Carrıer291,00-0,99-19,95
Alarko GMYO22,682,62-10,46
Alarko Holding8,370,97-1,78
Albaraka Türk1,79-1,10-7,73
Alcatel Lucent Teletaş24,766,27-16,52
Alkim Kağıt14,62-0,4812,95
Alkim Kimya16,750,3618,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,40-4,11-4,49
Altınyunus Çeşme53,00-7,026,08
Anadolu Efes21,02-0,38-1,60
Anadolu Grubu Holding24,00-1,32-8,13
Anadolu Hayat Emek.10,05-0,5025,07
Anadolu Isuzu17,55-1,63-2,50
Anadolu Sigorta6,33-0,94-12,33
Anel Elektrik2,480,00-21,77
Arçelik32,140,3712,94
ARD Bilişim Teknolojileri43,84-0,50-8,82
Arena Bilgisayar9,48-1,15-13,05
Armada Bilgisayar50,452,212,79
Arsan Tekstil4,441,1411,39
Arzum Ev Aletleri16,99-1,11-29,69
Aselsan16,343,29-10,47
Ata GMYO3,85-0,26-30,13
Atakule GMYO2,77-1,0718,32
Atlantis Yatırım Holding5,33-4,48-4,14
Atlas Yat. Ort.1,400,00-20,00
ATP Bilgisayar34,241,00

Avrasya GMYO1,97-3,90-24,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,48-2,36-22,50
Avrupa Yatırım Holding6,52-2,258,67
Aydem Enerji6,70-1,33

Ayen Enerji4,96-0,80-8,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,45-0,4963,57
Aygaz16,870,0618,92
Bagfaş21,20-3,646,00
Bak Ambalaj19,864,140,42
Balatacılar Balatacılık9,510,0015,41
Bantaş Ambalaj3,30-1,495,54
Banvit64,250,3923,56
Başkent Doğalgaz GMYO30,401,67

Baştaş Başkent Çimento9,402,62-45,88
Batı Çimento13,48-1,32186,20
Batısöke Çimento2,542,014,10
Bayrak Taban Sanayi10,700,750,85
Bera Holding9,96-2,16-50,89
Berkosan Yalıtım7,50-3,47-15,92
Beşiktaş Futbol Yat.5,940,0047,03
Beyaz Filo9,18-2,24-8,92
Bilici Yatırım14,88-0,13168,92
Bim Mağazalar62,30-0,88-12,62
Biotrend Çevre ve Enerji26,102,76

Birko Mensucat1,070,94-3,60
Birleşim Mühendislik9,100,00

Birlik Mensucat2,14-0,47-38,15
Bizim Mağazaları12,62-1,94-15,72
BMS Çelik Hasır8,36-0,71

Boğaziçi Beton Sanayi4,42-1,34

Borusan Mannesmann23,08-0,77-16,98
Borusan Yat. Paz.337,001,20-25,82
Bosch Fren Sistemleri810,50-0,97-34,09
Bossa26,94-0,2250,92
Brisa22,102,1314,13
Burçelik22,740,268,18
Burçelik Vana21,34-0,74-57,03
Bursa Çimento3,49-0,29-29,89
Carrefoursa43,52-1,94-39,39
Casa Emtia Petrol125,90-1,6418,77
Ceo Event Medya8,600,2333,75
Coca Cola İçecek81,80-1,3928,80
Cosmos Yat. Holding10,883,8234,99
Credıtwest Faktorıng4,802,78-18,23
Çan2 Termik14,471,90

Çelebi155,20-1,77-14,97
Çelik Halat6,16-1,28-32,29
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş13,827,72-12,04
Çimbeton206,80-0,19-30,25
Çimentaş27,060,00-25,17
Çimsa30,70-2,9172,47
Çuhadaroğlu Metal8,482,6611,47
Dagi Giyim3,300,00-3,12
Dagi Yatırım Holding12,30-1,36-4,65
Dardanel2,53-1,17-52,49
Datagate Bilgisayar13,70-1,86-14,96
Demısaş Döküm6,821,345,32
Denge Holding1,500,67-50,62
Deniz GMYO1,68-0,59-8,80
Derimod9,44-0,63-3,08
Derlüks Yatırım Holding5,10-3,41-42,18
Desa Deri7,93-0,25-18,58
Despec Bilgisayar9,15-0,65-29,94
Deva Holding23,722,77-1,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,050,092,55
Diriteks Diriliş Tekstil4,72-1,6726,54
Ditaş Doğan16,430,1826,33
DO-CO801,802,4327,27
Doğan Burda37,948,0369,07
Doğan Holding2,590,39-13,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-0,93-8,54
Doğusan4,49-2,182,51
Doğuş GMYO9,46-2,9715,79
Doğuş Otomotiv30,70-1,7918,42
Döktaş Dökümcülük28,740,07-6,14
Duran Doğan Basım14,940,9542,42
Dyo Boya10,11-1,46-10,11
Eczacıbaşı İlaç5,79-0,52-19,61
Eczacıbaşı Yatırım36,32-2,1034,92
E-Data Teknoloji10,252,71

Edip Gayrimenkul3,819,8014,76
Ege Endüstri1.144,000,44-31,29
Ege Gübre171,60-1,6619,62
Ege Profil27,701,61-27,56
Ege Seramik14,491,4749,96
Egeplast23,50-1,09-29,43
Ekiz Kimya6,679,88-6,45
Emek Elektrik2,83-0,70-0,89
Eminiş Ambalaj18,900,53-48,70
Emlak Konut GMYO1,832,23-13,46
Enerjisa Enerji10,53-0,09-8,68
Enka İnşaat10,291,3846,13
Erbosan89,450,28120,57
Ereğli Demir Çelik17,630,4034,21
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,24-0,61

Ersu Gıda4,60-5,93-6,88
Escar Turizm Taşımacılık21,50-4,10

Escort Teknoloji5,29-0,38-19,48
Esenboğa Elektrik28,800,7051,37
Etiler Gıda5,210,1930,90
Euro Kapital Yat. Ort.5,01-3,8431,17
Euro Trend Yat. Ort.3,42-0,87-3,34
Euro Yat. Ort.3,839,74-13,77
Euro Yatırım Holding1,970,51-30,63
Europap Tezol Kağıt14,32-2,59

Fade Gıda8,140,1256,49
Fenerbahçe Futbol30,98-0,064,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-0,86-21,98
F-M İzmit Piston102,20-0,68-16,64
Fonet Bilgi Teknolojileri12,200,33-6,37
Ford Otosan161,500,0632,23
Formet Metal ve Cam1,27-0,78-48,23
Frigo Pak Gıda21,040,000,29
Galata Wind Enerji4,14-1,43

Galatasaray Sportif3,39-3,14-16,30
Garanti Bankası9,500,64-6,41
Garanti Faktoring13,387,3820,22
Garanti Yat. Ort.2,458,41-23,82
Gedik Y. Men. Değ.6,69-0,8912,89
Gediz Ambalaj15,694,1117,09
Gen İlaç13,33-1,26

Gentaş3,07-0,65-31,98
Gersan Elektrik5,29-0,19-13,84
Girişim Elektrik Sanayi23,7610,00

Global Men. Değ.6,090,661,33
Global Yat. Holding1,910,00-45,63
Good-Year7,86-0,38-1,36
Göltaş Çimento37,16-1,75-9,46
Gözde Girişim5,720,35-28,32
GSD Denizcilik4,309,9776,58
GSD Holding2,802,9411,55
Gübre Fabrik.49,660,04-42,29
Güler Yat. Holding2,46-0,40-28,96
Halk GMYO2,31-0,86-24,21
Hatay Tekstil16,34-3,0319,83
Hedef Girişim2,650,764,96
Hektaş8,24-1,5554,24
HUB Girişim9,860,61-45,82
Hürriyet Gzt.2,12-1,400,95
ICBC Turkey Bank5,43-1,81-16,46
İdeal Finansal Teknolojiler45,682,61239,38
İdealist GMYO2,28-3,39-3,92
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,840,00-32,80
İhlas Gazetecilik0,920,00-62,65
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,79-1,25-30,70
İndeks Bilgisayar6,45-1,6838,83
Info Yatırım4,001,52-14,36
İntema33,52-0,89-15,99
Inveo Yatırım Holding95,95-1,24116,98
İpek Doğal Enerji12,531,87-4,20
İskenderun Demir Çelik12,05-1,0733,35
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????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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