Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,42
|-1,28
|-29,97
|Acıpayam Selüloz
|16,56
|-1,95
|-2,75
|Adel Kalemcilik
|25,10
|-1,34
|-24,83
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,49
|-4,38
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,74
|2,37
|21,03
|Ak Enerji
|1,87
|-1,06
|-15,38
|Akbank
|5,31
|-0,19
|-21,43
|Akçansa
|15,17
|-0,33
|-5,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|-0,52
|-20,52
|Akfen GMYO
|6,78
|5,44
|159,69
|Akın Tekstil
|30,36
|-1,75
|-4,41
|Akiş GMYO
|1,78
|1,71
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|36,26
|-1,31
|-41,35
|Aksa
|20,38
|0,39
|47,53
|Aksa Enerji
|6,55
|0,77
|76,08
|Aksigorta
|7,08
|1,00
|-14,79
|Aksu Enerji
|15,45
|0,72
|104,71
|Alarko Carrıer
|291,00
|-0,99
|-19,95
|Alarko GMYO
|22,68
|2,62
|-10,46
|Alarko Holding
|8,37
|0,97
|-1,78
|Albaraka Türk
|1,79
|-1,10
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,76
|6,27
|-16,52
|Alkim Kağıt
|14,62
|-0,48
|12,95
|Alkim Kimya
|16,75
|0,36
|18,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-4,11
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|53,00
|-7,02
|6,08
|Anadolu Efes
|21,02
|-0,38
|-1,60
|Anadolu Grubu Holding
|24,00
|-1,32
|-8,13
|Anadolu Hayat Emek.
|10,05
|-0,50
|25,07
|Anadolu Isuzu
|17,55
|-1,63
|-2,50
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,94
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,48
|0,00
|-21,77
|Arçelik
|32,14
|0,37
|12,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,84
|-0,50
|-8,82
|Arena Bilgisayar
|9,48
|-1,15
|-13,05
|Armada Bilgisayar
|50,45
|2,21
|2,79
|Arsan Tekstil
|4,44
|1,14
|11,39
|Arzum Ev Aletleri
|16,99
|-1,11
|-29,69
|Aselsan
|16,34
|3,29
|-10,47
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,77
|-1,07
|18,32
|Atlantis Yatırım Holding
|5,33
|-4,48
|-4,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|34,24
|1,00
|Avrasya GMYO
|1,97
|-3,90
|-24,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,48
|-2,36
|-22,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,52
|-2,25
|8,67
|Aydem Enerji
|6,70
|-1,33
|Ayen Enerji
|4,96
|-0,80
|-8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,45
|-0,49
|63,57
|Aygaz
|16,87
|0,06
|18,92
|Bagfaş
|21,20
|-3,64
|6,00
|Bak Ambalaj
|19,86
|4,14
|0,42
|Balatacılar Balatacılık
|9,51
|0,00
|15,41
|Bantaş Ambalaj
|3,30
|-1,49
|5,54
|Banvit
|64,25
|0,39
|23,56
|Başkent Doğalgaz GMYO
|30,40
|1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|2,62
|-45,88
|Batı Çimento
|13,48
|-1,32
|186,20
|Batısöke Çimento
|2,54
|2,01
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|10,70
|0,75
|0,85
|Bera Holding
|9,96
|-2,16
|-50,89
|Berkosan Yalıtım
|7,50
|-3,47
|-15,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,94
|0,00
|47,03
|Beyaz Filo
|9,18
|-2,24
|-8,92
|Bilici Yatırım
|14,88
|-0,13
|168,92
|Bim Mağazalar
|62,30
|-0,88
|-12,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,10
|2,76
|Birko Mensucat
|1,07
|0,94
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,10
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,14
|-0,47
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,62
|-1,94
|-15,72
|BMS Çelik Hasır
|8,36
|-0,71
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,42
|-1,34
|Borusan Mannesmann
|23,08
|-0,77
|-16,98
|Borusan Yat. Paz.
|337,00
|1,20
|-25,82
|Bosch Fren Sistemleri
|810,50
|-0,97
|-34,09
|Bossa
|26,94
|-0,22
|50,92
|Brisa
|22,10
|2,13
|14,13
|Burçelik
|22,74
|0,26
|8,18
|Burçelik Vana
|21,34
|-0,74
|-57,03
|Bursa Çimento
|3,49
|-0,29
|-29,89
|Carrefoursa
|43,52
|-1,94
|-39,39
|Casa Emtia Petrol
|125,90
|-1,64
|18,77
|Ceo Event Medya
|8,60
|0,23
|33,75
|Coca Cola İçecek
|81,80
|-1,39
|28,80
|Cosmos Yat. Holding
|10,88
|3,82
|34,99
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|2,78
|-18,23
|Çan2 Termik
|14,47
|1,90
|Çelebi
|155,20
|-1,77
|-14,97
|Çelik Halat
|6,16
|-1,28
|-32,29
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|13,82
|7,72
|-12,04
|Çimbeton
|206,80
|-0,19
|-30,25
|Çimentaş
|27,06
|0,00
|-25,17
|Çimsa
|30,70
|-2,91
|72,47
|Çuhadaroğlu Metal
|8,48
|2,66
|11,47
|Dagi Giyim
|3,30
|0,00
|-3,12
|Dagi Yatırım Holding
|12,30
|-1,36
|-4,65
|Dardanel
|2,53
|-1,17
|-52,49
|Datagate Bilgisayar
|13,70
|-1,86
|-14,96
|Demısaş Döküm
|6,82
|1,34
|5,32
|Denge Holding
|1,50
|0,67
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,68
|-0,59
|-8,80
|Derimod
|9,44
|-0,63
|-3,08
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|-3,41
|-42,18
|Desa Deri
|7,93
|-0,25
|-18,58
|Despec Bilgisayar
|9,15
|-0,65
|-29,94
|Deva Holding
|23,72
|2,77
|-1,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|0,09
|2,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,72
|-1,67
|26,54
|Ditaş Doğan
|16,43
|0,18
|26,33
|DO-CO
|801,80
|2,43
|27,27
|Doğan Burda
|37,94
|8,03
|69,07
|Doğan Holding
|2,59
|0,39
|-13,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|-0,93
|-8,54
|Doğusan
|4,49
|-2,18
|2,51
|Doğuş GMYO
|9,46
|-2,97
|15,79
|Doğuş Otomotiv
|30,70
|-1,79
|18,42
|Döktaş Dökümcülük
|28,74
|0,07
|-6,14
|Duran Doğan Basım
|14,94
|0,95
|42,42
|Dyo Boya
|10,11
|-1,46
|-10,11
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|-0,52
|-19,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,32
|-2,10
|34,92
|E-Data Teknoloji
|10,25
|2,71
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|9,80
|14,76
|Ege Endüstri
|1.144,00
|0,44
|-31,29
|Ege Gübre
|171,60
|-1,66
|19,62
|Ege Profil
|27,70
|1,61
|-27,56
|Ege Seramik
|14,49
|1,47
|49,96
|Egeplast
|23,50
|-1,09
|-29,43
|Ekiz Kimya
|6,67
|9,88
|-6,45
|Emek Elektrik
|2,83
|-0,70
|-0,89
|Eminiş Ambalaj
|18,90
|0,53
|-48,70
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|2,23
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,53
|-0,09
|-8,68
|Enka İnşaat
|10,29
|1,38
|46,13
|Erbosan
|89,45
|0,28
|120,57
|Ereğli Demir Çelik
|17,63
|0,40
|34,21
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|-0,61
|Ersu Gıda
|4,60
|-5,93
|-6,88
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,50
|-4,10
|Escort Teknoloji
|5,29
|-0,38
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|0,70
|51,37
|Etiler Gıda
|5,21
|0,19
|30,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,01
|-3,84
|31,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|-0,87
|-3,34
|Euro Yat. Ort.
|3,83
|9,74
|-13,77
|Euro Yatırım Holding
|1,97
|0,51
|-30,63
|Europap Tezol Kağıt
|14,32
|-2,59
|Fade Gıda
|8,14
|0,12
|56,49
|Fenerbahçe Futbol
|30,98
|-0,06
|4,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,86
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|102,20
|-0,68
|-16,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,20
|0,33
|-6,37
|Ford Otosan
|161,50
|0,06
|32,23
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|-0,78
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|21,04
|0,00
|0,29
|Galata Wind Enerji
|4,14
|-1,43
|Galatasaray Sportif
|3,39
|-3,14
|-16,30
|Garanti Bankası
|9,50
|0,64
|-6,41
|Garanti Faktoring
|13,38
|7,38
|20,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|8,41
|-23,82
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,69
|-0,89
|12,89
|Gediz Ambalaj
|15,69
|4,11
|17,09
|Gen İlaç
|13,33
|-1,26
|Gentaş
|3,07
|-0,65
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,29
|-0,19
|-13,84
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,76
|10,00
|Global Men. Değ.
|6,09
|0,66
|1,33
|Global Yat. Holding
|1,91
|0,00
|-45,63
|Good-Year
|7,86
|-0,38
|-1,36
|Göltaş Çimento
|37,16
|-1,75
|-9,46
|Gözde Girişim
|5,72
|0,35
|-28,32
|GSD Denizcilik
|4,30
|9,97
|76,58
|GSD Holding
|2,80
|2,94
|11,55
|Gübre Fabrik.
|49,66
|0,04
|-42,29
|Güler Yat. Holding
|2,46
|-0,40
|-28,96
|Halk GMYO
|2,31
|-0,86
|-24,21
|Hatay Tekstil
|16,34
|-3,03
|19,83
|Hedef Girişim
|2,65
|0,76
|4,96
|Hektaş
|8,24
|-1,55
|54,24
|HUB Girişim
|9,86
|0,61
|-45,82
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-1,40
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|5,43
|-1,81
|-16,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|45,68
|2,61
|239,38
|İdealist GMYO
|2,28
|-3,39
|-3,92
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|0,00
|-62,65
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-1,25
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|-1,68
|38,83
|Info Yatırım
|4,00
|1,52
|-14,36
|İntema
|33,52
|-0,89
|-15,99
|Inveo Yatırım Holding
|95,95
|-1,24
|116,98
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|1,87
|-4,20
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|-1,07
|33,35
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????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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