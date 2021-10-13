Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,33
|-1,66
|-31,14
|Acıpayam Selüloz
|16,35
|-1,27
|-3,98
|Adel Kalemcilik
|25,12
|0,08
|-24,77
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,42
|-2,01
|-33,07
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,64
|4,34
|26,28
|Ak Enerji
|1,90
|1,60
|-14,03
|Akbank
|5,25
|-1,13
|-22,31
|Akçansa
|14,92
|-1,65
|-7,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-1,05
|-21,35
|Akfen GMYO
|6,11
|-9,88
|134,03
|Akın Tekstil
|30,16
|-0,66
|-5,04
|Akiş GMYO
|1,74
|-2,25
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|36,08
|-0,50
|-41,64
|Aksa
|20,14
|-1,18
|45,79
|Aksa Enerji
|6,39
|-2,44
|71,77
|Aksigorta
|7,05
|-0,42
|-15,15
|Aksu Enerji
|16,12
|4,34
|113,59
|Alarko Carrıer
|293,00
|0,69
|-19,40
|Alarko GMYO
|22,18
|-2,20
|-12,44
|Alarko Holding
|8,41
|0,48
|-1,31
|Albaraka Türk
|1,67
|-6,70
|-13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,08
|-2,75
|-18,81
|Alkim Kağıt
|14,68
|0,41
|13,41
|Alkim Kimya
|17,12
|2,21
|21,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|0,00
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|51,60
|-2,64
|3,28
|Anadolu Efes
|20,96
|-0,29
|-1,88
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|-1,25
|-9,28
|Anadolu Hayat Emek.
|10,00
|-0,50
|24,45
|Anadolu Isuzu
|18,00
|2,56
|0,00
|Anadolu Sigorta
|6,33
|0,00
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,60
|4,84
|-17,98
|Arçelik
|32,76
|1,93
|15,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,10
|0,59
|-8,28
|Arena Bilgisayar
|9,44
|-0,42
|-13,41
|Armada Bilgisayar
|49,22
|-2,44
|0,29
|Arsan Tekstil
|4,35
|-2,03
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|17,03
|0,24
|-29,52
|Aselsan
|16,30
|-0,24
|-10,68
|Ata GMYO
|3,79
|-1,56
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,66
|-3,97
|13,62
|Atlantis Yatırım Holding
|5,40
|1,31
|-2,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|-20,57
|ATP Bilgisayar
|34,30
|0,18
|Avrasya GMYO
|1,89
|-4,06
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|-2,42
|-24,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|-2,15
|6,33
|Aydem Enerji
|6,71
|0,15
|Ayen Enerji
|4,92
|-0,81
|-9,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|2,98
|68,44
|Aygaz
|16,42
|-2,67
|15,74
|Bagfaş
|20,40
|-3,77
|2,00
|Bak Ambalaj
|19,40
|-2,32
|-1,90
|Balatacılar Balatacılık
|9,16
|-3,68
|11,17
|Bantaş Ambalaj
|3,29
|-0,30
|5,22
|Banvit
|64,05
|-0,31
|23,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|30,76
|1,18
|Baştaş Başkent Çimento
|9,88
|5,11
|-43,12
|Batı Çimento
|13,62
|1,04
|189,17
|Batısöke Çimento
|2,46
|-3,15
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|11,00
|2,80
|3,68
|Bera Holding
|9,91
|-0,50
|-51,13
|Berkosan Yalıtım
|7,49
|-0,13
|-16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,07
|2,19
|50,25
|Beyaz Filo
|9,17
|-0,11
|-9,02
|Bilici Yatırım
|14,58
|-2,02
|163,49
|Bim Mağazalar
|61,55
|-1,20
|-13,67
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,10
|0,00
|Birko Mensucat
|1,10
|2,80
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,19
|0,99
|Birlik Mensucat
|2,12
|-0,93
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,51
|-0,87
|-16,46
|BMS Çelik Hasır
|8,15
|-2,51
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,33
|-2,04
|Borusan Mannesmann
|22,74
|-1,47
|-18,20
|Borusan Yat. Paz.
|326,00
|-3,26
|-28,24
|Bosch Fren Sistemleri
|816,00
|0,68
|-33,64
|Bossa
|26,70
|-0,89
|49,58
|Brisa
|22,62
|2,35
|16,82
|Burçelik
|22,28
|-2,02
|5,99
|Burçelik Vana
|21,22
|-0,56
|-57,27
|Bursa Çimento
|3,59
|2,87
|-27,88
|Carrefoursa
|42,28
|-2,85
|-41,11
|Casa Emtia Petrol
|124,90
|-0,79
|17,83
|Ceo Event Medya
|8,92
|3,72
|38,72
|Coca Cola İçecek
|79,80
|-2,44
|25,65
|Cosmos Yat. Holding
|10,75
|-1,19
|33,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|-0,63
|-18,74
|Çan2 Termik
|14,25
|-1,52
|Çelebi
|155,80
|0,39
|-14,64
|Çelik Halat
|6,12
|-0,65
|-32,73
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|13,35
|-3,40
|-15,03
|Çimbeton
|201,50
|-2,56
|-32,04
|Çimentaş
|27,00
|-0,22
|-25,33
|Çimsa
|30,20
|-1,63
|69,66
|Çuhadaroğlu Metal
|8,60
|1,42
|13,05
|Dagi Giyim
|3,25
|-1,52
|-4,59
|Dagi Yatırım Holding
|12,20
|-0,81
|-5,43
|Dardanel
|2,57
|1,58
|-51,74
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|-0,73
|-15,58
|Demısaş Döküm
|6,82
|0,00
|5,32
|Denge Holding
|1,46
|-2,67
|-51,93
|Deniz GMYO
|1,65
|-1,79
|-10,43
|Derimod
|9,59
|1,59
|-1,54
|Derlüks Yatırım Holding
|4,89
|-4,12
|-44,56
|Desa Deri
|7,80
|-1,64
|-19,92
|Despec Bilgisayar
|9,03
|-1,31
|-30,86
|Deva Holding
|23,10
|-2,61
|-3,98
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,90
|-1,36
|1,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,72
|0,00
|26,54
|Ditaş Doğan
|16,18
|-1,52
|24,40
|DO-CO
|816,00
|1,77
|29,52
|Doğan Burda
|34,16
|-9,96
|52,23
|Doğan Holding
|2,55
|-1,54
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|1,41
|-7,25
|Doğusan
|4,37
|-2,67
|-0,23
|Doğuş GMYO
|9,48
|0,21
|16,03
|Doğuş Otomotiv
|29,88
|-2,67
|15,26
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|-2,23
|-8,23
|Duran Doğan Basım
|14,90
|-0,27
|42,04
|Dyo Boya
|10,04
|-0,69
|-10,73
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|-0,86
|-20,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,78
|-1,49
|32,92
|E-Data Teknoloji
|10,00
|-2,44
|Edip Gayrimenkul
|3,85
|1,05
|15,96
|Ege Endüstri
|1.180,00
|3,15
|-29,12
|Ege Gübre
|171,10
|-0,29
|19,27
|Ege Profil
|28,04
|1,23
|-26,67
|Ege Seramik
|14,87
|2,62
|53,89
|Egeplast
|23,12
|-1,62
|-30,57
|Ekiz Kimya
|6,39
|-4,20
|-10,38
|Emek Elektrik
|2,93
|3,53
|2,62
|Eminiş Ambalaj
|18,99
|0,48
|-48,45
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-0,55
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,47
|-0,57
|-9,20
|Enka İnşaat
|10,30
|0,10
|46,27
|Erbosan
|93,55
|4,58
|130,68
|Ereğli Demir Çelik
|17,38
|-1,42
|32,30
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,72
|2,61
|-4,45
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,00
|2,33
|Escort Teknoloji
|5,20
|-1,70
|-20,85
|Esenboğa Elektrik
|28,24
|-1,94
|48,43
|Etiler Gıda
|5,40
|3,65
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,84
|-3,39
|26,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-1,17
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,80
|-0,78
|-14,44
|Euro Yatırım Holding
|1,93
|-2,03
|-32,04
|Europap Tezol Kağıt
|14,06
|-1,82
|Fade Gıda
|8,07
|-0,86
|55,14
|Fenerbahçe Futbol
|30,80
|-0,58
|4,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|0,87
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|102,90
|0,68
|-16,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,26
|0,49
|-5,91
|Ford Otosan
|177,60
|9,97
|45,41
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|20,22
|-3,90
|-3,62
|Galata Wind Enerji
|4,02
|-2,90
|Galatasaray Sportif
|3,35
|-1,18
|-17,28
|Garanti Bankası
|9,38
|-1,26
|-7,59
|Garanti Faktoring
|14,01
|4,71
|25,88
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|0,00
|-23,82
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,63
|-0,90
|11,88
|Gediz Ambalaj
|15,78
|0,57
|17,76
|Gen İlaç
|13,15
|-1,35
|Gentaş
|3,07
|0,00
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,38
|1,70
|-12,38
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|-3,62
|Global Men. Değ.
|5,97
|-1,97
|-0,67
|Global Yat. Holding
|1,87
|-2,09
|-46,77
|Good-Year
|8,08
|2,80
|1,40
|Göltaş Çimento
|36,88
|-0,75
|-10,15
|Gözde Girişim
|5,70
|-0,35
|-28,57
|GSD Denizcilik
|4,36
|1,40
|79,04
|GSD Holding
|2,81
|0,36
|11,95
|Gübre Fabrik.
|49,78
|0,24
|-42,15
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-2,44
|-30,69
|Halk GMYO
|2,28
|-1,30
|-25,20
|Hatay Tekstil
|15,89
|-2,75
|16,53
|Hedef Girişim
|2,68
|1,13
|6,15
|Hektaş
|8,15
|-1,09
|52,56
|HUB Girişim
|10,05
|1,93
|-44,78
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|-0,94
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|-2,03
|-18,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|45,66
|-0,04
|239,23
|İdealist GMYO
|2,21
|-3,07
|-6,87
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-1,05
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|-4,35
|-64,28
|İhlas Holding
|0,54
|-1,82
|-51,90
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-1,27
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|0,16
|39,04
|Info Yatırım
|4,14
|3,50
|-11,36
|İntema
|33,42
|-0,30
|-16,24
|Inveo Yatırım Holding
|95,60
|-0,36
|116,19
|İpek Doğal Enerji
|12,47
|-0,48
|-4,66
|İskenderun Demir Çelik
|11,87
|-1,49
|31,36
(Sürecek)
Kaynak: AA
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