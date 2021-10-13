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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.10.2021 18:37
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,33-1,66-31,14
Acıpayam Selüloz16,35-1,27-3,98
Adel Kalemcilik25,120,08-24,77
Adese Gayrimenkul1,17-0,85-58,21
Afyon Çimento3,42-2,01-33,07
AGESA Hayat Emeklilik21,644,3426,28
Ak Enerji1,901,60-14,03
Akbank5,25-1,13-22,31
Akçansa14,92-1,65-7,34
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-1,05-21,35
Akfen GMYO6,11-9,88134,03
Akın Tekstil30,16-0,66-5,04
Akiş GMYO1,74-2,25-37,69
Akmerkez GMYO36,08-0,50-41,64
Aksa20,14-1,1845,79
Aksa Enerji6,39-2,4471,77
Aksigorta7,05-0,42-15,15
Aksu Enerji16,124,34113,59
Alarko Carrıer293,000,69-19,40
Alarko GMYO22,18-2,20-12,44
Alarko Holding8,410,48-1,31
Albaraka Türk1,67-6,70-13,92
Alcatel Lucent Teletaş24,08-2,75-18,81
Alkim Kağıt14,680,4113,41
Alkim Kimya17,122,2121,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,400,00-4,49
Altınyunus Çeşme51,60-2,643,28
Anadolu Efes20,96-0,29-1,88
Anadolu Grubu Holding23,70-1,25-9,28
Anadolu Hayat Emek.10,00-0,5024,45
Anadolu Isuzu18,002,560,00
Anadolu Sigorta6,330,00-12,33
Anel Elektrik2,604,84-17,98
Arçelik32,761,9315,11
ARD Bilişim Teknolojileri44,100,59-8,28
Arena Bilgisayar9,44-0,42-13,41
Armada Bilgisayar49,22-2,440,29
Arsan Tekstil4,35-2,039,13
Arzum Ev Aletleri17,030,24-29,52
Aselsan16,30-0,24-10,68
Ata GMYO3,79-1,56-31,22
Atakule GMYO2,66-3,9713,62
Atlantis Yatırım Holding5,401,31-2,88
Atlas Yat. Ort.1,39-0,71-20,57
ATP Bilgisayar34,300,18

Avrasya GMYO1,89-4,06-27,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,42-2,42-24,38
Avrupa Yatırım Holding6,38-2,156,33
Aydem Enerji6,710,15

Ayen Enerji4,92-0,81-9,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,002,9868,44
Aygaz16,42-2,6715,74
Bagfaş20,40-3,772,00
Bak Ambalaj19,40-2,32-1,90
Balatacılar Balatacılık9,16-3,6811,17
Bantaş Ambalaj3,29-0,305,22
Banvit64,05-0,3123,17
Başkent Doğalgaz GMYO30,761,18

Baştaş Başkent Çimento9,885,11-43,12
Batı Çimento13,621,04189,17
Batısöke Çimento2,46-3,150,82
Bayrak Taban Sanayi11,002,803,68
Bera Holding9,91-0,50-51,13
Berkosan Yalıtım7,49-0,13-16,03
Beşiktaş Futbol Yat.6,072,1950,25
Beyaz Filo9,17-0,11-9,02
Bilici Yatırım14,58-2,02163,49
Bim Mağazalar61,55-1,20-13,67
Biotrend Çevre ve Enerji26,100,00

Birko Mensucat1,102,80-0,90
Birleşim Mühendislik9,190,99

Birlik Mensucat2,12-0,93-38,73
Bizim Mağazaları12,51-0,87-16,46
BMS Çelik Hasır8,15-2,51

Boğaziçi Beton Sanayi4,33-2,04

Borusan Mannesmann22,74-1,47-18,20
Borusan Yat. Paz.326,00-3,26-28,24
Bosch Fren Sistemleri816,000,68-33,64
Bossa26,70-0,8949,58
Brisa22,622,3516,82
Burçelik22,28-2,025,99
Burçelik Vana21,22-0,56-57,27
Bursa Çimento3,592,87-27,88
Carrefoursa42,28-2,85-41,11
Casa Emtia Petrol124,90-0,7917,83
Ceo Event Medya8,923,7238,72
Coca Cola İçecek79,80-2,4425,65
Cosmos Yat. Holding10,75-1,1933,37
Credıtwest Faktorıng4,77-0,63-18,74
Çan2 Termik14,25-1,52

Çelebi155,800,39-14,64
Çelik Halat6,12-0,65-32,73
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş13,35-3,40-15,03
Çimbeton201,50-2,56-32,04
Çimentaş27,00-0,22-25,33
Çimsa30,20-1,6369,66
Çuhadaroğlu Metal8,601,4213,05
Dagi Giyim3,25-1,52-4,59
Dagi Yatırım Holding12,20-0,81-5,43
Dardanel2,571,58-51,74
Datagate Bilgisayar13,60-0,73-15,58
Demısaş Döküm6,820,005,32
Denge Holding1,46-2,67-51,93
Deniz GMYO1,65-1,79-10,43
Derimod9,591,59-1,54
Derlüks Yatırım Holding4,89-4,12-44,56
Desa Deri7,80-1,64-19,92
Despec Bilgisayar9,03-1,31-30,86
Deva Holding23,10-2,61-3,98
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,90-1,361,16
Diriteks Diriliş Tekstil4,720,0026,54
Ditaş Doğan16,18-1,5224,40
DO-CO816,001,7729,52
Doğan Burda34,16-9,9652,23
Doğan Holding2,55-1,54-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,161,41-7,25
Doğusan4,37-2,67-0,23
Doğuş GMYO9,480,2116,03
Doğuş Otomotiv29,88-2,6715,26
Döktaş Dökümcülük28,10-2,23-8,23
Duran Doğan Basım14,90-0,2742,04
Dyo Boya10,04-0,69-10,73
Eczacıbaşı İlaç5,74-0,86-20,30
Eczacıbaşı Yatırım35,78-1,4932,92
E-Data Teknoloji10,00-2,44

Edip Gayrimenkul3,851,0515,96
Ege Endüstri1.180,003,15-29,12
Ege Gübre171,10-0,2919,27
Ege Profil28,041,23-26,67
Ege Seramik14,872,6253,89
Egeplast23,12-1,62-30,57
Ekiz Kimya6,39-4,20-10,38
Emek Elektrik2,933,532,62
Eminiş Ambalaj18,990,48-48,45
Emlak Konut GMYO1,82-0,55-13,93
Enerjisa Enerji10,47-0,57-9,20
Enka İnşaat10,300,1046,27
Erbosan93,554,58130,68
Ereğli Demir Çelik17,38-1,4232,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,23-0,31

Ersu Gıda4,722,61-4,45
Escar Turizm Taşımacılık22,002,33

Escort Teknoloji5,20-1,70-20,85
Esenboğa Elektrik28,24-1,9448,43
Etiler Gıda5,403,6535,68
Euro Kapital Yat. Ort.4,84-3,3926,72
Euro Trend Yat. Ort.3,38-1,17-4,47
Euro Yat. Ort.3,80-0,78-14,44
Euro Yatırım Holding1,93-2,03-32,04
Europap Tezol Kağıt14,06-1,82

Fade Gıda8,07-0,8655,14
Fenerbahçe Futbol30,80-0,584,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,320,87-21,30
F-M İzmit Piston102,900,68-16,07
Fonet Bilgi Teknolojileri12,260,49-5,91
Ford Otosan177,609,9745,41
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda20,22-3,90-3,62
Galata Wind Enerji4,02-2,90

Galatasaray Sportif3,35-1,18-17,28
Garanti Bankası9,38-1,26-7,59
Garanti Faktoring14,014,7125,88
Garanti Yat. Ort.2,450,00-23,82
Gedik Y. Men. Değ.6,63-0,9011,88
Gediz Ambalaj15,780,5717,76
Gen İlaç13,15-1,35

Gentaş3,070,00-31,98
Gersan Elektrik5,381,70-12,38
Girişim Elektrik Sanayi22,90-3,62

Global Men. Değ.5,97-1,97-0,67
Global Yat. Holding1,87-2,09-46,77
Good-Year8,082,801,40
Göltaş Çimento36,88-0,75-10,15
Gözde Girişim5,70-0,35-28,57
GSD Denizcilik4,361,4079,04
GSD Holding2,810,3611,95
Gübre Fabrik.49,780,24-42,15
Güler Yat. Holding2,40-2,44-30,69
Halk GMYO2,28-1,30-25,20
Hatay Tekstil15,89-2,7516,53
Hedef Girişim2,681,136,15
Hektaş8,15-1,0952,56
HUB Girişim10,051,93-44,78
Hürriyet Gzt.2,10-0,940,00
ICBC Turkey Bank5,32-2,03-18,15
İdeal Finansal Teknolojiler45,66-0,04239,23
İdealist GMYO2,21-3,07-6,87
İhlas Ev Aletleri0,94-1,05-49,55
İhlas Gayrimenkul0,83-1,19-33,60
İhlas Gazetecilik0,88-4,35-64,28
İhlas Holding0,54-1,82-51,90
İhlas Yayın Holding0,78-1,27-31,58
İndeks Bilgisayar6,460,1639,04
Info Yatırım4,143,50-11,36
İntema33,42-0,30-16,24
Inveo Yatırım Holding95,60-0,36116,19
İpek Doğal Enerji12,47-0,48-4,66
İskenderun Demir Çelik11,87-1,4931,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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