Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-2,12
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|15,95
|-0,50
|-6,33
|Adel Kalemcilik
|25,04
|0,32
|-25,00
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|0,87
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,41
|0,00
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,38
|-3,61
|24,77
|Ak Enerji
|1,87
|3,31
|-15,38
|Akbank
|5,08
|-1,17
|-24,83
|Akçansa
|15,04
|-0,33
|-6,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-1,07
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,85
|-0,34
|124,07
|Akın Tekstil
|29,56
|-0,87
|-6,93
|Akiş GMYO
|1,71
|0,59
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|36,16
|0,72
|-41,51
|Aksa
|20,04
|0,75
|45,06
|Aksa Enerji
|6,59
|2,33
|77,15
|Aksigorta
|6,91
|0,00
|-16,84
|Aksu Enerji
|16,88
|2,61
|123,66
|Alarko Carrıer
|284,50
|-0,70
|-21,74
|Alarko GMYO
|21,92
|0,00
|-13,46
|Alarko Holding
|8,50
|0,83
|-0,25
|Albaraka Türk
|1,80
|0,56
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,28
|0,16
|-14,77
|Alkim Kağıt
|14,50
|-0,55
|12,02
|Alkim Kimya
|17,74
|0,97
|25,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|0,00
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|0,10
|5,08
|Anadolu Efes
|21,14
|0,96
|-1,04
|Anadolu Grubu Holding
|23,16
|-0,43
|-11,35
|Anadolu Hayat Emek.
|9,70
|-1,52
|20,71
|Anadolu Isuzu
|17,42
|-1,02
|-3,22
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-0,49
|-15,66
|Anel Elektrik
|2,69
|3,07
|-15,14
|Arçelik
|32,70
|0,68
|14,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,80
|-0,14
|-10,98
|Arena Bilgisayar
|9,14
|-0,65
|-16,16
|Armada Bilgisayar
|48,84
|0,00
|-0,49
|Arsan Tekstil
|4,27
|0,00
|7,13
|Arzum Ev Aletleri
|17,20
|2,69
|-28,82
|Aselsan
|16,27
|-1,33
|-10,85
|Ata GMYO
|3,71
|-2,11
|-32,67
|Atakule GMYO
|2,67
|0,00
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|5,67
|1,98
|1,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-0,73
|-22,29
|ATP Bilgisayar
|35,20
|-0,28
|Avrasya GMYO
|1,88
|0,00
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|-1,26
|-26,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,48
|-1,22
|8,00
|Aydem Enerji
|6,76
|0,60
|Ayen Enerji
|4,98
|3,97
|-7,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|0,00
|63,13
|Aygaz
|17,50
|3,92
|23,36
|Bagfaş
|20,40
|1,59
|2,00
|Bak Ambalaj
|18,82
|-1,21
|-4,84
|Balatacılar Balatacılık
|8,98
|-0,44
|8,98
|Bantaş Ambalaj
|3,15
|-0,63
|0,75
|Banvit
|64,30
|0,00
|23,65
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,60
|0,90
|Baştaş Başkent Çimento
|9,36
|-0,11
|-46,11
|Batı Çimento
|14,30
|0,00
|203,61
|Batısöke Çimento
|2,45
|-0,81
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|8,40
|-5,72
|-20,83
|Bera Holding
|9,75
|-0,81
|-51,92
|Berkosan Yalıtım
|7,29
|-0,55
|-18,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,76
|-4,00
|42,57
|Beyaz Filo
|9,02
|-1,74
|-10,51
|Bilici Yatırım
|13,94
|-1,13
|151,93
|Bim Mağazalar
|60,70
|0,17
|-14,86
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,40
|5,11
|Birko Mensucat
|1,05
|-1,87
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,33
|-0,21
|Birlik Mensucat
|2,05
|2,50
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|12,13
|0,17
|-18,99
|BMS Çelik Hasır
|8,25
|0,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,44
|3,74
|Borusan Mannesmann
|22,56
|0,71
|-18,85
|Borusan Yat. Paz.
|326,00
|0,62
|-28,24
|Bosch Fren Sistemleri
|807,80
|0,72
|-34,31
|Bossa
|26,60
|-0,30
|49,02
|Brisa
|22,84
|2,70
|17,96
|Burçelik
|21,98
|0,46
|4,57
|Burçelik Vana
|20,82
|-0,86
|-58,07
|Bursa Çimento
|3,74
|0,81
|-24,86
|Carrefoursa
|40,70
|-1,02
|-43,31
|Casa Emtia Petrol
|123,00
|-0,57
|16,04
|Ceo Event Medya
|9,72
|-9,92
|51,17
|Coca Cola İçecek
|77,95
|-0,38
|22,74
|Cosmos Yat. Holding
|10,54
|-1,22
|30,77
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|1,29
|-19,76
|Çan2 Termik
|14,50
|1,12
|Çelebi
|152,90
|-1,04
|-16,23
|Çelik Halat
|6,18
|1,31
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,00
|-33,63
|Çemtaş
|13,85
|2,14
|-11,85
|Çimbeton
|201,20
|-0,59
|-32,14
|Çimentaş
|26,02
|-1,74
|-28,04
|Çimsa
|30,42
|2,08
|70,90
|Çuhadaroğlu Metal
|8,48
|-2,08
|11,47
|Dagi Giyim
|3,07
|-2,23
|-9,87
|Dagi Yatırım Holding
|12,11
|-1,54
|-6,12
|Dardanel
|2,58
|1,57
|-51,55
|Datagate Bilgisayar
|12,90
|-1,60
|-19,93
|Demısaş Döküm
|6,69
|-2,19
|3,31
|Denge Holding
|1,45
|-1,36
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,59
|-1,85
|-13,68
|Derimod
|8,84
|-3,70
|-9,24
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|1,42
|-43,20
|Desa Deri
|7,97
|-0,13
|-18,17
|Despec Bilgisayar
|9,19
|1,77
|-29,63
|Deva Holding
|23,58
|0,86
|-1,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,99
|-0,18
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|-3,07
|9,92
|Ditaş Doğan
|18,35
|5,16
|41,09
|DO-CO
|868,20
|1,54
|37,81
|Doğan Burda
|29,68
|7,15
|32,26
|Doğan Holding
|2,56
|0,39
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|0,00
|-8,54
|Doğusan
|4,34
|-2,03
|-0,91
|Doğuş GMYO
|9,05
|-1,09
|10,77
|Doğuş Otomotiv
|31,40
|1,16
|21,13
|Döktaş Dökümcülük
|26,80
|-2,83
|-12,48
|Duran Doğan Basım
|15,80
|-1,43
|50,62
|Dyo Boya
|9,72
|-1,02
|-13,58
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|-0,52
|-20,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,00
|-0,62
|30,02
|E-Data Teknoloji
|9,97
|-0,40
|Edip Gayrimenkul
|3,65
|-1,88
|9,94
|Ege Endüstri
|1.173,50
|0,72
|-29,51
|Ege Gübre
|176,00
|2,27
|22,69
|Ege Profil
|28,40
|1,01
|-24,56
|Ege Seramik
|14,84
|-0,80
|53,58
|Egeplast
|23,36
|3,27
|-29,85
|Ekiz Kimya
|6,17
|1,15
|-13,46
|Emek Elektrik
|2,90
|-0,68
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|18,80
|-0,53
|-48,97
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|2,13
|-9,20
|Enerjisa Enerji
|11,21
|4,86
|-2,78
|Enka İnşaat
|10,17
|0,79
|44,42
|Erbosan
|86,65
|0,87
|113,66
|Ereğli Demir Çelik
|18,20
|2,08
|38,55
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,31
|Ersu Gıda
|4,94
|3,13
|0,00
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,68
|-1,54
|Escort Teknoloji
|5,07
|0,20
|-22,83
|Esenboğa Elektrik
|27,48
|0,81
|44,43
|Etiler Gıda
|5,15
|1,18
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,88
|-2,40
|27,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|0,00
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|8,59
|-3,18
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|0,54
|-34,15
|Europap Tezol Kağıt
|13,97
|0,94
|Fade Gıda
|7,90
|0,64
|51,87
|Fenerbahçe Futbol
|30,38
|-1,49
|2,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,57
|2,80
|-12,82
|F-M İzmit Piston
|100,30
|-0,59
|-18,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,41
|0,89
|-4,76
|Ford Otosan
|166,40
|0,60
|36,24
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,79
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|21,34
|10,00
|1,72
|Galata Wind Enerji
|4,30
|2,63
|Galatasaray Sportif
|3,36
|0,60
|-17,04
|Garanti Bankası
|8,80
|-1,46
|-13,31
|Garanti Faktoring
|13,25
|1,92
|19,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|1,33
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,63
|-0,60
|11,88
|Gediz Ambalaj
|15,25
|0,99
|13,81
|Gen İlaç
|12,58
|-1,49
|Gentaş
|3,06
|0,99
|-32,20
|Gersan Elektrik
|5,28
|0,76
|-14,01
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,22
|3,66
|Global Men. Değ.
|5,85
|0,69
|-2,66
|Global Yat. Holding
|1,87
|1,63
|-46,77
|Good-Year
|8,55
|0,59
|7,30
|Göltaş Çimento
|37,10
|-1,01
|-9,61
|Gözde Girişim
|5,62
|0,00
|-29,57
|GSD Denizcilik
|4,66
|6,88
|91,36
|GSD Holding
|2,77
|4,14
|10,36
|Gübre Fabrik.
|54,10
|9,96
|-37,13
|Güler Yat. Holding
|2,50
|3,73
|-27,80
|Halk GMYO
|2,29
|1,33
|-24,87
|Hatay Tekstil
|15,68
|-0,13
|14,99
|Hedef Girişim
|2,75
|1,85
|8,92
|Hektaş
|8,22
|1,99
|53,87
|HUB Girişim
|10,01
|1,52
|-45,00
|Hürriyet Gzt.
|1,98
|-3,41
|-5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-2,07
|-20,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,00
|-0,56
|219,47
|İdealist GMYO
|2,29
|-0,87
|-3,50
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|0,00
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|1,23
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|1,16
|-64,68
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|6,49
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,41
|0,79
|37,97
|Info Yatırım
|4,44
|2,78
|-4,94
|İntema
|33,50
|0,42
|-16,04
|Inveo Yatırım Holding
|93,90
|-1,73
|112,35
|İpek Doğal Enerji
|12,57
|1,21
|-3,90
|İskenderun Demir Çelik
|12,38
|2,91
|37,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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