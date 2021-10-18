Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -2,12 -34,37 Acıpayam Selüloz 15,95 -0,50 -6,33 Adel Kalemcilik 25,04 0,32 -25,00 Adese Gayrimenkul 1,16 0,87 -58,57 Afyon Çimento 3,41 0,00 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 21,38 -3,61 24,77 Ak Enerji 1,87 3,31 -15,38 Akbank 5,08 -1,17 -24,83 Akçansa 15,04 -0,33 -6,60 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -1,07 -23,02 Akfen GMYO 5,85 -0,34 124,07 Akın Tekstil 29,56 -0,87 -6,93 Akiş GMYO 1,71 0,59 -38,76 Akmerkez GMYO 36,16 0,72 -41,51 Aksa 20,04 0,75 45,06 Aksa Enerji 6,59 2,33 77,15 Aksigorta 6,91 0,00 -16,84 Aksu Enerji 16,88 2,61 123,66 Alarko Carrıer 284,50 -0,70 -21,74 Alarko GMYO 21,92 0,00 -13,46 Alarko Holding 8,50 0,83 -0,25 Albaraka Türk 1,80 0,56 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 25,28 0,16 -14,77 Alkim Kağıt 14,50 -0,55 12,02 Alkim Kimya 17,74 0,97 25,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81 Altınyunus Çeşme 52,50 0,10 5,08 Anadolu Efes 21,14 0,96 -1,04 Anadolu Grubu Holding 23,16 -0,43 -11,35 Anadolu Hayat Emek. 9,70 -1,52 20,71 Anadolu Isuzu 17,42 -1,02 -3,22 Anadolu Sigorta 6,09 -0,49 -15,66 Anel Elektrik 2,69 3,07 -15,14 Arçelik 32,70 0,68 14,90 ARD Bilişim Teknolojileri 42,80 -0,14 -10,98 Arena Bilgisayar 9,14 -0,65 -16,16 Armada Bilgisayar 48,84 0,00 -0,49 Arsan Tekstil 4,27 0,00 7,13 Arzum Ev Aletleri 17,20 2,69 -28,82 Aselsan 16,27 -1,33 -10,85 Ata GMYO 3,71 -2,11 -32,67 Atakule GMYO 2,67 0,00 14,05 Atlantis Yatırım Holding 5,67 1,98 1,98 Atlas Yat. Ort. 1,36 -0,73 -22,29 ATP Bilgisayar 35,20 -0,28 Avrasya GMYO 1,88 0,00 -28,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 -1,26 -26,25 Avrupa Yatırım Holding 6,48 -1,22 8,00 Aydem Enerji 6,76 0,60 Ayen Enerji 4,98 3,97 -7,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 0,00 63,13 Aygaz 17,50 3,92 23,36 Bagfaş 20,40 1,59 2,00 Bak Ambalaj 18,82 -1,21 -4,84 Balatacılar Balatacılık 8,98 -0,44 8,98 Bantaş Ambalaj 3,15 -0,63 0,75 Banvit 64,30 0,00 23,65 Başkent Doğalgaz GMYO 33,60 0,90 Baştaş Başkent Çimento 9,36 -0,11 -46,11 Batı Çimento 14,30 0,00 203,61 Batısöke Çimento 2,45 -0,81 0,41 Bayrak Taban Sanayi 8,40 -5,72 -20,83 Bera Holding 9,75 -0,81 -51,92 Berkosan Yalıtım 7,29 -0,55 -18,27 Beşiktaş Futbol Yat. 5,76 -4,00 42,57 Beyaz Filo 9,02 -1,74 -10,51 Bilici Yatırım 13,94 -1,13 151,93 Bim Mağazalar 60,70 0,17 -14,86 Biotrend Çevre ve Enerji 28,40 5,11 Birko Mensucat 1,05 -1,87 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,33 -0,21 Birlik Mensucat 2,05 2,50 -40,75 Bizim Mağazaları 12,13 0,17 -18,99 BMS Çelik Hasır 8,25 0,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,44 3,74 Borusan Mannesmann 22,56 0,71 -18,85 Borusan Yat. Paz. 326,00 0,62 -28,24 Bosch Fren Sistemleri 807,80 0,72 -34,31 Bossa 26,60 -0,30 49,02 Brisa 22,84 2,70 17,96 Burçelik 21,98 0,46 4,57 Burçelik Vana 20,82 -0,86 -58,07 Bursa Çimento 3,74 0,81 -24,86 Carrefoursa 40,70 -1,02 -43,31 Casa Emtia Petrol 123,00 -0,57 16,04 Ceo Event Medya 9,72 -9,92 51,17 Coca Cola İçecek 77,95 -0,38 22,74 Cosmos Yat. Holding 10,54 -1,22 30,77 Credıtwest Faktorıng 4,71 1,29 -19,76 Çan2 Termik 14,50 1,12 Çelebi 152,90 -1,04 -16,23 Çelik Halat 6,18 1,31 -32,07 Çemaş Döküm 1,13 0,00 -33,63 Çemtaş 13,85 2,14 -11,85 Çimbeton 201,20 -0,59 -32,14 Çimentaş 26,02 -1,74 -28,04 Çimsa 30,42 2,08 70,90 Çuhadaroğlu Metal 8,48 -2,08 11,47 Dagi Giyim 3,07 -2,23 -9,87 Dagi Yatırım Holding 12,11 -1,54 -6,12 Dardanel 2,58 1,57 -51,55 Datagate Bilgisayar 12,90 -1,60 -19,93 Demısaş Döküm 6,69 -2,19 3,31 Denge Holding 1,45 -1,36 -52,26 Deniz GMYO 1,59 -1,85 -13,68 Derimod 8,84 -3,70 -9,24 Derlüks Yatırım Holding 5,01 1,42 -43,20 Desa Deri 7,97 -0,13 -18,17 Despec Bilgisayar 9,19 1,77 -29,63 Deva Holding 23,58 0,86 -1,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,99 -0,18 1,99 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -3,07 9,92 Ditaş Doğan 18,35 5,16 41,09 DO-CO 868,20 1,54 37,81 Doğan Burda 29,68 7,15 32,26 Doğan Holding 2,56 0,39 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 0,00 -8,54 Doğusan 4,34 -2,03 -0,91 Doğuş GMYO 9,05 -1,09 10,77 Doğuş Otomotiv 31,40 1,16 21,13 Döktaş Dökümcülük 26,80 -2,83 -12,48 Duran Doğan Basım 15,80 -1,43 50,62 Dyo Boya 9,72 -1,02 -13,58 Eczacıbaşı İlaç 5,72 -0,52 -20,58 Eczacıbaşı Yatırım 35,00 -0,62 30,02 E-Data Teknoloji 9,97 -0,40 Edip Gayrimenkul 3,65 -1,88 9,94 Ege Endüstri 1.173,50 0,72 -29,51 Ege Gübre 176,00 2,27 22,69 Ege Profil 28,40 1,01 -24,56 Ege Seramik 14,84 -0,80 53,58 Egeplast 23,36 3,27 -29,85 Ekiz Kimya 6,17 1,15 -13,46 Emek Elektrik 2,90 -0,68 1,57 Eminiş Ambalaj 18,80 -0,53 -48,97 Emlak Konut GMYO 1,92 2,13 -9,20 Enerjisa Enerji 11,21 4,86 -2,78 Enka İnşaat 10,17 0,79 44,42 Erbosan 86,65 0,87 113,66 Ereğli Demir Çelik 18,20 2,08 38,55 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 0,31 Ersu Gıda 4,94 3,13 0,00 Escar Turizm Taşımacılık 21,68 -1,54 Escort Teknoloji 5,07 0,20 -22,83 Esenboğa Elektrik 27,48 0,81 44,43 Etiler Gıda 5,15 1,18 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 4,88 -2,40 27,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 0,00 -5,32 Euro Yat. Ort. 4,30 8,59 -3,18 Euro Yatırım Holding 1,87 0,54 -34,15 Europap Tezol Kağıt 13,97 0,94 Fade Gıda 7,90 0,64 51,87 Fenerbahçe Futbol 30,38 -1,49 2,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 2,80 -12,82 F-M İzmit Piston 100,30 -0,59 -18,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,41 0,89 -4,76 Ford Otosan 166,40 0,60 36,24 Formet Metal ve Cam 1,27 0,79 -48,23 Frigo Pak Gıda 21,34 10,00 1,72 Galata Wind Enerji 4,30 2,63 Galatasaray Sportif 3,36 0,60 -17,04 Garanti Bankası 8,80 -1,46 -13,31 Garanti Faktoring 13,25 1,92 19,05 Garanti Yat. Ort. 2,29 1,33 -28,79 Gedik Y. Men. Değ. 6,63 -0,60 11,88 Gediz Ambalaj 15,25 0,99 13,81 Gen İlaç 12,58 -1,49 Gentaş 3,06 0,99 -32,20 Gersan Elektrik 5,28 0,76 -14,01 Girişim Elektrik Sanayi 23,22 3,66 Global Men. Değ. 5,85 0,69 -2,66 Global Yat. Holding 1,87 1,63 -46,77 Good-Year 8,55 0,59 7,30 Göltaş Çimento 37,10 -1,01 -9,61 Gözde Girişim 5,62 0,00 -29,57 GSD Denizcilik 4,66 6,88 91,36 GSD Holding 2,77 4,14 10,36 Gübre Fabrik. 54,10 9,96 -37,13 Güler Yat. Holding 2,50 3,73 -27,80 Halk GMYO 2,29 1,33 -24,87 Hatay Tekstil 15,68 -0,13 14,99 Hedef Girişim 2,75 1,85 8,92 Hektaş 8,22 1,99 53,87 HUB Girişim 10,01 1,52 -45,00 Hürriyet Gzt. 1,98 -3,41 -5,71 ICBC Turkey Bank 5,20 -2,07 -20,00 İdeal Finansal Teknolojiler 43,00 -0,56 219,47 İdealist GMYO 2,29 -0,87 -3,50 İhlas Ev Aletleri 0,93 0,00 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,82 1,23 -34,40 İhlas Gazetecilik 0,87 1,16 -64,68 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,82 6,49 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,41 0,79 37,97 Info Yatırım 4,44 2,78 -4,94 İntema 33,50 0,42 -16,04 Inveo Yatırım Holding 93,90 -1,73 112,35 İpek Doğal Enerji 12,57 1,21 -3,90 İskenderun Demir Çelik 12,38 2,91 37,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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