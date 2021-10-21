Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-0,97
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|16,03
|0,00
|-5,86
|Adel Kalemcilik
|24,98
|0,16
|-25,18
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,44
|0,88
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,12
|-3,91
|23,25
|Ak Enerji
|1,86
|-1,06
|-15,84
|Akbank
|5,32
|0,38
|-21,28
|Akçansa
|15,04
|-0,40
|-6,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-3,08
|-21,35
|Akfen GMYO
|5,19
|-2,26
|98,79
|Akın Tekstil
|30,78
|-2,22
|-3,09
|Akiş GMYO
|1,75
|1,74
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,40
|0,00
|-41,12
|Aksa
|21,66
|1,88
|56,79
|Aksa Enerji
|7,09
|3,65
|90,59
|Aksigorta
|7,21
|3,74
|-13,23
|Aksu Enerji
|17,55
|0,29
|132,54
|Alarko Carrıer
|285,00
|0,00
|-21,60
|Alarko GMYO
|22,60
|2,73
|-10,78
|Alarko Holding
|8,93
|0,68
|4,79
|Albaraka Türk
|1,81
|1,12
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,78
|-0,08
|-16,45
|Alkim Kağıt
|15,15
|2,57
|17,05
|Alkim Kimya
|17,05
|-0,23
|21,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|2,13
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|0,38
|5,08
|Anadolu Efes
|21,40
|1,04
|0,18
|Anadolu Grubu Holding
|24,54
|1,66
|-6,07
|Anadolu Hayat Emek.
|9,22
|-3,66
|14,74
|Anadolu Isuzu
|18,00
|0,90
|0,00
|Anadolu Sigorta
|5,93
|-2,63
|-17,87
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,74
|Anel Elektrik
|2,81
|-2,09
|-11,36
|Arçelik
|33,56
|2,07
|17,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,74
|0,88
|-9,03
|Arena Bilgisayar
|9,07
|-0,77
|-16,81
|Armada Bilgisayar
|48,52
|-0,45
|-1,14
|Arsan Tekstil
|4,48
|1,82
|12,40
|Arzum Ev Aletleri
|16,90
|-0,35
|-30,06
|Aselsan
|16,61
|1,90
|-8,99
|Ata GMYO
|4,22
|8,48
|-23,41
|Atakule GMYO
|2,68
|-0,74
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|1,79
|2,52
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|35,06
|-2,29
|Avrasya GMYO
|1,84
|-1,60
|-29,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|-0,42
|-26,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,46
|-4,86
|7,67
|Aydem Enerji
|6,70
|-2,33
|Ayen Enerji
|5,38
|4,47
|-0,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|0,32
|68,44
|Aygaz
|18,59
|4,15
|31,04
|Bagfaş
|20,60
|-1,81
|3,00
|Bak Ambalaj
|19,14
|-0,10
|-3,22
|Balatacılar Balatacılık
|8,82
|-0,23
|7,04
|Bantaş Ambalaj
|3,19
|-0,62
|2,03
|Banvit
|64,15
|0,16
|23,37
|Başkent Doğalgaz GMYO
|34,20
|0,29
|Baştaş Başkent Çimento
|9,59
|0,00
|-44,79
|Batı Çimento
|15,57
|-0,83
|230,57
|Batısöke Çimento
|2,57
|1,18
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|8,31
|-2,46
|-21,68
|Bera Holding
|9,94
|-1,09
|-50,99
|Berkosan Yalıtım
|7,76
|2,78
|-13,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,72
|0,53
|41,58
|Beyaz Filo
|9,00
|0,45
|-10,71
|Bilici Yatırım
|14,05
|1,30
|153,92
|Bim Mağazalar
|61,90
|1,64
|-13,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,52
|-1,78
|Birko Mensucat
|1,04
|0,00
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,44
|3,06
|Birlik Mensucat
|2,02
|-0,98
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|12,62
|4,64
|-15,72
|BMS Çelik Hasır
|7,96
|-1,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,42
|-1,78
|Borusan Mannesmann
|22,98
|0,52
|-17,34
|Borusan Yat. Paz.
|326,20
|-1,00
|-28,19
|Bosch Fren Sistemleri
|807,00
|-0,12
|-34,37
|Bossa
|27,06
|1,42
|51,60
|Brisa
|23,64
|4,60
|22,09
|Burçelik
|21,88
|-1,00
|4,09
|Burçelik Vana
|21,08
|0,86
|-57,55
|Bursa Çimento
|3,82
|2,41
|-23,26
|Carrefoursa
|40,64
|0,15
|-43,40
|Casa Emtia Petrol
|121,60
|-0,25
|14,72
|Ceo Event Medya
|8,35
|-1,88
|29,86
|Coca Cola İçecek
|80,00
|2,37
|25,97
|Cosmos Yat. Holding
|10,62
|-0,75
|31,76
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-0,63
|-19,25
|Çan2 Termik
|14,56
|-1,09
|Çelebi
|150,80
|-1,63
|-17,38
|Çelik Halat
|6,27
|1,13
|-31,08
|Çemaş Döküm
|1,13
|-1,74
|-33,63
|Çemtaş
|13,68
|-2,01
|-12,93
|Çimbeton
|203,00
|-0,88
|-31,53
|Çimentaş
|26,06
|-0,84
|-27,93
|Çimsa
|30,20
|0,13
|69,66
|Çuhadaroğlu Metal
|8,47
|2,92
|11,34
|Dagi Giyim
|3,06
|1,66
|-10,17
|Dagi Yatırım Holding
|11,93
|-1,65
|-7,52
|Dardanel
|2,61
|1,56
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|12,75
|2,16
|-20,86
|Demısaş Döküm
|8,56
|6,07
|32,19
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|-53,58
|Deniz GMYO
|1,60
|1,91
|-13,14
|Derimod
|8,80
|-1,01
|-9,65
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|1,59
|-42,18
|Desa Deri
|7,89
|-0,50
|-18,99
|Despec Bilgisayar
|9,13
|-0,22
|-30,09
|Deva Holding
|23,60
|-1,09
|-1,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,11
|-0,18
|3,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|-1,91
|9,92
|Ditaş Doğan
|18,10
|-0,44
|39,17
|DO-CO
|857,90
|1,50
|36,17
|Doğan Burda
|37,40
|10,00
|66,67
|Doğan Holding
|2,56
|0,00
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|1,40
|-6,82
|Doğusan
|4,30
|-1,83
|-1,83
|Doğuş GMYO
|8,98
|-0,44
|9,91
|Doğuş Otomotiv
|31,94
|4,17
|23,21
|Döktaş Dökümcülük
|24,30
|0,25
|-20,64
|Duran Doğan Basım
|16,03
|2,17
|52,81
|Dyo Boya
|9,75
|-0,51
|-13,31
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|0,52
|-19,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,54
|-0,17
|32,03
|E-Data Teknoloji
|9,37
|-3,00
|Edip Gayrimenkul
|3,92
|9,80
|18,07
|Ege Endüstri
|1.220,00
|2,60
|-26,72
|Ege Gübre
|178,90
|0,39
|24,71
|Ege Profil
|28,66
|0,70
|-23,87
|Ege Seramik
|15,13
|0,67
|56,58
|Egeplast
|24,64
|6,67
|-26,01
|Ekiz Kimya
|6,02
|-0,33
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,87
|-0,35
|0,51
|Eminiş Ambalaj
|18,80
|-1,05
|-48,97
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,04
|-8,26
|Enerjisa Enerji
|11,12
|-1,07
|-3,56
|Enka İnşaat
|10,50
|4,48
|49,11
|Erbosan
|85,80
|0,06
|111,57
|Ereğli Demir Çelik
|18,85
|3,34
|43,49
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,00
|Ersu Gıda
|4,57
|-9,86
|-7,49
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,78
|0,37
|Escort Teknoloji
|5,10
|0,79
|-22,37
|Esenboğa Elektrik
|27,46
|-1,08
|44,33
|Etiler Gıda
|5,08
|-0,20
|27,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,51
|-3,22
|18,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,31
|-1,49
|-6,45
|Euro Yat. Ort.
|3,67
|-2,39
|-17,37
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|-1,06
|-34,15
|Europap Tezol Kağıt
|13,80
|-1,08
|Fade Gıda
|8,60
|-9,95
|65,33
|Fenerbahçe Futbol
|31,20
|0,26
|5,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-0,43
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|103,50
|1,57
|-15,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,47
|0,97
|-4,30
|Ford Otosan
|188,60
|6,67
|54,41
|Formet Metal ve Cam
|1,25
|-0,79
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|21,18
|-1,85
|0,95
|Galata Wind Enerji
|4,33
|-1,81
|Galatasaray Sportif
|3,35
|-0,89
|-17,28
|Garanti Bankası
|8,99
|-1,32
|-11,44
|Garanti Faktoring
|13,80
|-7,38
|23,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|-0,42
|-26,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,66
|-0,30
|12,38
|Gediz Ambalaj
|15,92
|-1,97
|18,81
|Gelecek Varlık Yönetimi
|15,01
|Gen İlaç
|12,88
|-0,16
|Gentaş
|3,14
|2,28
|-30,43
|Gersan Elektrik
|5,33
|-0,74
|-13,19
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,14
|-1,16
|Global Men. Değ.
|6,00
|-2,28
|-0,17
|Global Yat. Holding
|1,87
|-1,58
|-46,77
|Good-Year
|8,74
|2,70
|9,69
|Göltaş Çimento
|37,22
|0,81
|-9,32
|Gözde Girişim
|5,74
|-1,03
|-28,07
|GSD Denizcilik
|4,62
|0,00
|89,72
|GSD Holding
|2,73
|1,49
|8,76
|Gübre Fabrik.
|58,90
|2,35
|-31,55
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,00
|-27,22
|Halk GMYO
|2,62
|9,62
|-14,04
|Hatay Tekstil
|15,98
|-0,50
|17,19
|Hedef Girişim
|2,79
|1,82
|10,50
|Hektaş
|8,19
|-0,36
|53,30
|HUB Girişim
|10,29
|4,04
|-43,46
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|0,91
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|-0,19
|-19,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,50
|-1,36
|223,18
|İdealist GMYO
|2,22
|-0,89
|-6,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-1,06
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,86
|-1,15
|-65,09
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|1,14
|-21,93
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|-0,77
|39,47
|Info Yatırım
|4,62
|2,21
|-1,08
|İntema
|33,48
|-2,05
|-16,09
|Inveo Yatırım Holding
|28,68
|-4,14
|98,17
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|2,53
|-0,84
|İskenderun Demir Çelik
|12,97
|4,51
|43,54
(Sürecek)
Kaynak: AA
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