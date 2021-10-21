Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -0,97 -34,37 Acıpayam Selüloz 16,03 0,00 -5,86 Adel Kalemcilik 24,98 0,16 -25,18 Adese Gayrimenkul 1,18 0,85 -57,86 Afyon Çimento 3,44 0,88 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 21,12 -3,91 23,25 Ak Enerji 1,86 -1,06 -15,84 Akbank 5,32 0,38 -21,28 Akçansa 15,04 -0,40 -6,60 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -3,08 -21,35 Akfen GMYO 5,19 -2,26 98,79 Akın Tekstil 30,78 -2,22 -3,09 Akiş GMYO 1,75 1,74 -37,33 Akmerkez GMYO 36,40 0,00 -41,12 Aksa 21,66 1,88 56,79 Aksa Enerji 7,09 3,65 90,59 Aksigorta 7,21 3,74 -13,23 Aksu Enerji 17,55 0,29 132,54 Alarko Carrıer 285,00 0,00 -21,60 Alarko GMYO 22,60 2,73 -10,78 Alarko Holding 8,93 0,68 4,79 Albaraka Türk 1,81 1,12 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,78 -0,08 -16,45 Alkim Kağıt 15,15 2,57 17,05 Alkim Kimya 17,05 -0,23 21,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 2,13 -1,76 Altınyunus Çeşme 52,50 0,38 5,08 Anadolu Efes 21,40 1,04 0,18 Anadolu Grubu Holding 24,54 1,66 -6,07 Anadolu Hayat Emek. 9,22 -3,66 14,74 Anadolu Isuzu 18,00 0,90 0,00 Anadolu Sigorta 5,93 -2,63 -17,87 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,74 Anel Elektrik 2,81 -2,09 -11,36 Arçelik 33,56 2,07 17,93 ARD Bilişim Teknolojileri 43,74 0,88 -9,03 Arena Bilgisayar 9,07 -0,77 -16,81 Armada Bilgisayar 48,52 -0,45 -1,14 Arsan Tekstil 4,48 1,82 12,40 Arzum Ev Aletleri 16,90 -0,35 -30,06 Aselsan 16,61 1,90 -8,99 Ata GMYO 4,22 8,48 -23,41 Atakule GMYO 2,68 -0,74 14,48 Atlantis Yatırım Holding 5,70 1,79 2,52 Atlas Yat. Ort. 1,35 -0,74 -22,86 ATP Bilgisayar 35,06 -2,29 Avrasya GMYO 1,84 -1,60 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 -0,42 -26,25 Avrupa Yatırım Holding 6,46 -4,86 7,67 Aydem Enerji 6,70 -2,33 Ayen Enerji 5,38 4,47 -0,55 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 0,32 68,44 Aygaz 18,59 4,15 31,04 Bagfaş 20,60 -1,81 3,00 Bak Ambalaj 19,14 -0,10 -3,22 Balatacılar Balatacılık 8,82 -0,23 7,04 Bantaş Ambalaj 3,19 -0,62 2,03 Banvit 64,15 0,16 23,37 Başkent Doğalgaz GMYO 34,20 0,29 Baştaş Başkent Çimento 9,59 0,00 -44,79 Batı Çimento 15,57 -0,83 230,57 Batısöke Çimento 2,57 1,18 5,33 Bayrak Taban Sanayi 8,31 -2,46 -21,68 Bera Holding 9,94 -1,09 -50,99 Berkosan Yalıtım 7,76 2,78 -13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 5,72 0,53 41,58 Beyaz Filo 9,00 0,45 -10,71 Bilici Yatırım 14,05 1,30 153,92 Bim Mağazalar 61,90 1,64 -13,18 Biotrend Çevre ve Enerji 26,52 -1,78 Birko Mensucat 1,04 0,00 -6,31 Birleşim Mühendislik 9,44 3,06 Birlik Mensucat 2,02 -0,98 -41,62 Bizim Mağazaları 12,62 4,64 -15,72 BMS Çelik Hasır 7,96 -1,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,42 -1,78 Borusan Mannesmann 22,98 0,52 -17,34 Borusan Yat. Paz. 326,20 -1,00 -28,19 Bosch Fren Sistemleri 807,00 -0,12 -34,37 Bossa 27,06 1,42 51,60 Brisa 23,64 4,60 22,09 Burçelik 21,88 -1,00 4,09 Burçelik Vana 21,08 0,86 -57,55 Bursa Çimento 3,82 2,41 -23,26 Carrefoursa 40,64 0,15 -43,40 Casa Emtia Petrol 121,60 -0,25 14,72 Ceo Event Medya 8,35 -1,88 29,86 Coca Cola İçecek 80,00 2,37 25,97 Cosmos Yat. Holding 10,62 -0,75 31,76 Credıtwest Faktorıng 4,74 -0,63 -19,25 Çan2 Termik 14,56 -1,09 Çelebi 150,80 -1,63 -17,38 Çelik Halat 6,27 1,13 -31,08 Çemaş Döküm 1,13 -1,74 -33,63 Çemtaş 13,68 -2,01 -12,93 Çimbeton 203,00 -0,88 -31,53 Çimentaş 26,06 -0,84 -27,93 Çimsa 30,20 0,13 69,66 Çuhadaroğlu Metal 8,47 2,92 11,34 Dagi Giyim 3,06 1,66 -10,17 Dagi Yatırım Holding 11,93 -1,65 -7,52 Dardanel 2,61 1,56 -50,99 Datagate Bilgisayar 12,75 2,16 -20,86 Demısaş Döküm 8,56 6,07 32,19 Denge Holding 1,41 -1,40 -53,58 Deniz GMYO 1,60 1,91 -13,14 Derimod 8,80 -1,01 -9,65 Derlüks Yatırım Holding 5,10 1,59 -42,18 Desa Deri 7,89 -0,50 -18,99 Despec Bilgisayar 9,13 -0,22 -30,09 Deva Holding 23,60 -1,09 -1,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,11 -0,18 3,11 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -1,91 9,92 Ditaş Doğan 18,10 -0,44 39,17 DO-CO 857,90 1,50 36,17 Doğan Burda 37,40 10,00 66,67 Doğan Holding 2,56 0,00 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 1,40 -6,82 Doğusan 4,30 -1,83 -1,83 Doğuş GMYO 8,98 -0,44 9,91 Doğuş Otomotiv 31,94 4,17 23,21 Döktaş Dökümcülük 24,30 0,25 -20,64 Duran Doğan Basım 16,03 2,17 52,81 Dyo Boya 9,75 -0,51 -13,31 Eczacıbaşı İlaç 5,80 0,52 -19,47 Eczacıbaşı Yatırım 35,54 -0,17 32,03 E-Data Teknoloji 9,37 -3,00 Edip Gayrimenkul 3,92 9,80 18,07 Ege Endüstri 1.220,00 2,60 -26,72 Ege Gübre 178,90 0,39 24,71 Ege Profil 28,66 0,70 -23,87 Ege Seramik 15,13 0,67 56,58 Egeplast 24,64 6,67 -26,01 Ekiz Kimya 6,02 -0,33 -15,57 Emek Elektrik 2,87 -0,35 0,51 Eminiş Ambalaj 18,80 -1,05 -48,97 Emlak Konut GMYO 1,94 1,04 -8,26 Enerjisa Enerji 11,12 -1,07 -3,56 Enka İnşaat 10,50 4,48 49,11 Erbosan 85,80 0,06 111,57 Ereğli Demir Çelik 18,85 3,34 43,49 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 0,00 Ersu Gıda 4,57 -9,86 -7,49 Escar Turizm Taşımacılık 21,78 0,37 Escort Teknoloji 5,10 0,79 -22,37 Esenboğa Elektrik 27,46 -1,08 44,33 Etiler Gıda 5,08 -0,20 27,64 Euro Kapital Yat. Ort. 4,51 -3,22 18,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,31 -1,49 -6,45 Euro Yat. Ort. 3,67 -2,39 -17,37 Euro Yatırım Holding 1,87 -1,06 -34,15 Europap Tezol Kağıt 13,80 -1,08 Fade Gıda 8,60 -9,95 65,33 Fenerbahçe Futbol 31,20 0,26 5,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -0,43 -20,96 F-M İzmit Piston 103,50 1,57 -15,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,47 0,97 -4,30 Ford Otosan 188,60 6,67 54,41 Formet Metal ve Cam 1,25 -0,79 -49,05 Frigo Pak Gıda 21,18 -1,85 0,95 Galata Wind Enerji 4,33 -1,81 Galatasaray Sportif 3,35 -0,89 -17,28 Garanti Bankası 8,99 -1,32 -11,44 Garanti Faktoring 13,80 -7,38 23,99 Garanti Yat. Ort. 2,37 -0,42 -26,30 Gedik Y. Men. Değ. 6,66 -0,30 12,38 Gediz Ambalaj 15,92 -1,97 18,81 Gelecek Varlık Yönetimi 15,01 Gen İlaç 12,88 -0,16 Gentaş 3,14 2,28 -30,43 Gersan Elektrik 5,33 -0,74 -13,19 Girişim Elektrik Sanayi 22,14 -1,16 Global Men. Değ. 6,00 -2,28 -0,17 Global Yat. Holding 1,87 -1,58 -46,77 Good-Year 8,74 2,70 9,69 Göltaş Çimento 37,22 0,81 -9,32 Gözde Girişim 5,74 -1,03 -28,07 GSD Denizcilik 4,62 0,00 89,72 GSD Holding 2,73 1,49 8,76 Gübre Fabrik. 58,90 2,35 -31,55 Güler Yat. Holding 2,52 0,00 -27,22 Halk GMYO 2,62 9,62 -14,04 Hatay Tekstil 15,98 -0,50 17,19 Hedef Girişim 2,79 1,82 10,50 Hektaş 8,19 -0,36 53,30 HUB Girişim 10,29 4,04 -43,46 Hürriyet Gzt. 2,22 0,91 5,71 ICBC Turkey Bank 5,23 -0,19 -19,54 İdeal Finansal Teknolojiler 43,50 -1,36 223,18 İdealist GMYO 2,22 -0,89 -6,45 İhlas Ev Aletleri 0,93 -1,06 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,86 -1,15 -65,09 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,89 1,14 -21,93 İndeks Bilgisayar 6,48 -0,77 39,47 Info Yatırım 4,62 2,21 -1,08 İntema 33,48 -2,05 -16,09 Inveo Yatırım Holding 28,68 -4,14 98,17 İpek Doğal Enerji 12,97 2,53 -0,84 İskenderun Demir Çelik 12,97 4,51 43,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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