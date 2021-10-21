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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

21.10.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-0,97-34,37
Acıpayam Selüloz16,030,00-5,86
Adel Kalemcilik24,980,16-25,18
Adese Gayrimenkul1,180,85-57,86
Afyon Çimento3,440,88-32,68
AGESA Hayat Emeklilik21,12-3,9123,25
Ak Enerji1,86-1,06-15,84
Akbank5,320,38-21,28
Akçansa15,04-0,40-6,60
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-3,08-21,35
Akfen GMYO5,19-2,2698,79
Akın Tekstil30,78-2,22-3,09
Akiş GMYO1,751,74-37,33
Akmerkez GMYO36,400,00-41,12
Aksa21,661,8856,79
Aksa Enerji7,093,6590,59
Aksigorta7,213,74-13,23
Aksu Enerji17,550,29132,54
Alarko Carrıer285,000,00-21,60
Alarko GMYO22,602,73-10,78
Alarko Holding8,930,684,79
Albaraka Türk1,811,12-6,70
Alcatel Lucent Teletaş24,78-0,08-16,45
Alkim Kağıt15,152,5717,05
Alkim Kimya17,05-0,2321,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,442,13-1,76
Altınyunus Çeşme52,500,385,08
Anadolu Efes21,401,040,18
Anadolu Grubu Holding24,541,66-6,07
Anadolu Hayat Emek.9,22-3,6614,74
Anadolu Isuzu18,000,900,00
Anadolu Sigorta5,93-2,63-17,87
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,74

Anel Elektrik2,81-2,09-11,36
Arçelik33,562,0717,93
ARD Bilişim Teknolojileri43,740,88-9,03
Arena Bilgisayar9,07-0,77-16,81
Armada Bilgisayar48,52-0,45-1,14
Arsan Tekstil4,481,8212,40
Arzum Ev Aletleri16,90-0,35-30,06
Aselsan16,611,90-8,99
Ata GMYO4,228,48-23,41
Atakule GMYO2,68-0,7414,48
Atlantis Yatırım Holding5,701,792,52
Atlas Yat. Ort.1,35-0,74-22,86
ATP Bilgisayar35,06-2,29

Avrasya GMYO1,84-1,60-29,75
Avrasya Petrol ve Tur.2,36-0,42-26,25
Avrupa Yatırım Holding6,46-4,867,67
Aydem Enerji6,70-2,33

Ayen Enerji5,384,47-0,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,000,3268,44
Aygaz18,594,1531,04
Bagfaş20,60-1,813,00
Bak Ambalaj19,14-0,10-3,22
Balatacılar Balatacılık8,82-0,237,04
Bantaş Ambalaj3,19-0,622,03
Banvit64,150,1623,37
Başkent Doğalgaz GMYO34,200,29

Baştaş Başkent Çimento9,590,00-44,79
Batı Çimento15,57-0,83230,57
Batısöke Çimento2,571,185,33
Bayrak Taban Sanayi8,31-2,46-21,68
Bera Holding9,94-1,09-50,99
Berkosan Yalıtım7,762,78-13,00
Beşiktaş Futbol Yat.5,720,5341,58
Beyaz Filo9,000,45-10,71
Bilici Yatırım14,051,30153,92
Bim Mağazalar61,901,64-13,18
Biotrend Çevre ve Enerji26,52-1,78

Birko Mensucat1,040,00-6,31
Birleşim Mühendislik9,443,06

Birlik Mensucat2,02-0,98-41,62
Bizim Mağazaları12,624,64-15,72
BMS Çelik Hasır7,96-1,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,42-1,78

Borusan Mannesmann22,980,52-17,34
Borusan Yat. Paz.326,20-1,00-28,19
Bosch Fren Sistemleri807,00-0,12-34,37
Bossa27,061,4251,60
Brisa23,644,6022,09
Burçelik21,88-1,004,09
Burçelik Vana21,080,86-57,55
Bursa Çimento3,822,41-23,26
Carrefoursa40,640,15-43,40
Casa Emtia Petrol121,60-0,2514,72
Ceo Event Medya8,35-1,8829,86
Coca Cola İçecek80,002,3725,97
Cosmos Yat. Holding10,62-0,7531,76
Credıtwest Faktorıng4,74-0,63-19,25
Çan2 Termik14,56-1,09

Çelebi150,80-1,63-17,38
Çelik Halat6,271,13-31,08
Çemaş Döküm1,13-1,74-33,63
Çemtaş13,68-2,01-12,93
Çimbeton203,00-0,88-31,53
Çimentaş26,06-0,84-27,93
Çimsa30,200,1369,66
Çuhadaroğlu Metal8,472,9211,34
Dagi Giyim3,061,66-10,17
Dagi Yatırım Holding11,93-1,65-7,52
Dardanel2,611,56-50,99
Datagate Bilgisayar12,752,16-20,86
Demısaş Döküm8,566,0732,19
Denge Holding1,41-1,40-53,58
Deniz GMYO1,601,91-13,14
Derimod8,80-1,01-9,65
Derlüks Yatırım Holding5,101,59-42,18
Desa Deri7,89-0,50-18,99
Despec Bilgisayar9,13-0,22-30,09
Deva Holding23,60-1,09-1,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,11-0,183,11
Diriteks Diriliş Tekstil4,10-1,919,92
Ditaş Doğan18,10-0,4439,17
DO-CO857,901,5036,17
Doğan Burda37,4010,0066,67
Doğan Holding2,560,00-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,171,40-6,82
Doğusan4,30-1,83-1,83
Doğuş GMYO8,98-0,449,91
Doğuş Otomotiv31,944,1723,21
Döktaş Dökümcülük24,300,25-20,64
Duran Doğan Basım16,032,1752,81
Dyo Boya9,75-0,51-13,31
Eczacıbaşı İlaç5,800,52-19,47
Eczacıbaşı Yatırım35,54-0,1732,03
E-Data Teknoloji9,37-3,00

Edip Gayrimenkul3,929,8018,07
Ege Endüstri1.220,002,60-26,72
Ege Gübre178,900,3924,71
Ege Profil28,660,70-23,87
Ege Seramik15,130,6756,58
Egeplast24,646,67-26,01
Ekiz Kimya6,02-0,33-15,57
Emek Elektrik2,87-0,350,51
Eminiş Ambalaj18,80-1,05-48,97
Emlak Konut GMYO1,941,04-8,26
Enerjisa Enerji11,12-1,07-3,56
Enka İnşaat10,504,4849,11
Erbosan85,800,06111,57
Ereğli Demir Çelik18,853,3443,49
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,220,00

Ersu Gıda4,57-9,86-7,49
Escar Turizm Taşımacılık21,780,37

Escort Teknoloji5,100,79-22,37
Esenboğa Elektrik27,46-1,0844,33
Etiler Gıda5,08-0,2027,64
Euro Kapital Yat. Ort.4,51-3,2218,08
Euro Trend Yat. Ort.3,31-1,49-6,45
Euro Yat. Ort.3,67-2,39-17,37
Euro Yatırım Holding1,87-1,06-34,15
Europap Tezol Kağıt13,80-1,08

Fade Gıda8,60-9,9565,33
Fenerbahçe Futbol31,200,265,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,33-0,43-20,96
F-M İzmit Piston103,501,57-15,58
Fonet Bilgi Teknolojileri12,470,97-4,30
Ford Otosan188,606,6754,41
Formet Metal ve Cam1,25-0,79-49,05
Frigo Pak Gıda21,18-1,850,95
Galata Wind Enerji4,33-1,81

Galatasaray Sportif3,35-0,89-17,28
Garanti Bankası8,99-1,32-11,44
Garanti Faktoring13,80-7,3823,99
Garanti Yat. Ort.2,37-0,42-26,30
Gedik Y. Men. Değ.6,66-0,3012,38
Gediz Ambalaj15,92-1,9718,81
Gelecek Varlık Yönetimi15,01

Gen İlaç12,88-0,16

Gentaş3,142,28-30,43
Gersan Elektrik5,33-0,74-13,19
Girişim Elektrik Sanayi22,14-1,16

Global Men. Değ.6,00-2,28-0,17
Global Yat. Holding1,87-1,58-46,77
Good-Year8,742,709,69
Göltaş Çimento37,220,81-9,32
Gözde Girişim5,74-1,03-28,07
GSD Denizcilik4,620,0089,72
GSD Holding2,731,498,76
Gübre Fabrik.58,902,35-31,55
Güler Yat. Holding2,520,00-27,22
Halk GMYO2,629,62-14,04
Hatay Tekstil15,98-0,5017,19
Hedef Girişim2,791,8210,50
Hektaş8,19-0,3653,30
HUB Girişim10,294,04-43,46
Hürriyet Gzt.2,220,915,71
ICBC Turkey Bank5,23-0,19-19,54
İdeal Finansal Teknolojiler43,50-1,36223,18
İdealist GMYO2,22-0,89-6,45
İhlas Ev Aletleri0,93-1,06-50,08
İhlas Gayrimenkul0,851,19-32,00
İhlas Gazetecilik0,86-1,15-65,09
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,891,14-21,93
İndeks Bilgisayar6,48-0,7739,47
Info Yatırım4,622,21-1,08
İntema33,48-2,05-16,09
Inveo Yatırım Holding28,68-4,1498,17
İpek Doğal Enerji12,972,53-0,84
İskenderun Demir Çelik12,974,5143,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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