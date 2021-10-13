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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

13.10.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.750,004,35-26,54
İş Bankası (C)5,19-0,76-23,59
İş Bankası (Kur.)353.000,006,97-7,10
İş Fin.Kir.3,05-1,29-20,98
İş Girişim7,96-2,69-57,99
İş GMYO1,85-2,63-27,17
İş Y. Men. Değ.13,44-2,11-19,02
İş Yat. Ort.2,68-0,74-20,31
İşbir Holding57,350,796,84
Işık Plastik6,310,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-2,97-14,04
İttifak Holding1,25-2,34-43,95
İz Hayvancılık Tarım20,40-0,8713,33
İzmir Demir Çelik2,30-2,13-30,50
İzmir Fırça5,97-1,977,37
Jantsa Jant Sanayi56,102,0935,35
Kafein Yazılım20,000,00-6,28
Kalekim Kimyevi Maddeler13,831,69

Kaplamin23,48-3,37-30,53
Kardemir (A)5,90-0,67-0,84
Kardemir (B)5,90-0,5111,95
Kardemir (D)6,74-0,8816,61
Karel Elektronik9,09-0,1135,18
Karsan Otomotiv3,611,1211,08
Karsu Tekstil8,46-0,94-1,05
Kartal Yenilenebilir Enerji14,96-2,98

Kartonsan46,380,39-51,01
Katmerciler Ekipman1,351,50-22,07
Kent Gıda182,00-0,55-48,82
Kerevitaş Gıda4,09-1,92-37,84
Kervan Gıda11,540,4412,75
Kervansaray Yat. Holding0,641,59-49,21
Kiler GMYO1,921,05-23,51
Kızılbük GYO28,88-1,77

Klimasan Klima9,82-1,2116,38
Koç Holding21,76-0,826,39
Konfrut Gıda4,22-3,87-0,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,00-0,51150,00
Konya Çimento813,000,30-28,05
Koray GMYO7,45-2,1067,42
Kordsa Teknik Tekstil24,341,0856,53
Koza Altın100,80-1,084,24
Koza Madencilik15,22-0,20-1,74
Körfez GMYO5,04-1,18-13,10
Kristal Kola1,31-1,50-57,12
Kron Telekomünikasyon34,02-4,71-7,65
Kuştur Kuşadası Turizm211,10-6,6834,20
Kuyas Yatırım2,52-3,829,57
Kütahya Porselen65,50-0,7629,83
Kütahya Şeker Fabrikası33,007,00

Lider Faktoring3,35-4,01-1,76
Link Bilgisayar27,460,96-13,09
Logo Yazılım40,48-0,3929,99
Lokman Hekim Sağlık10,55-0,9448,64
Lüks Kadife49,5010,0072,39
Makina Takım2,79-1,76-18,18
Manas Enerji Yönetimi15,681,16

Margün Enerji8,36-3,24

Marka Yatırım Holding4,28-0,70-33,44
Marmaris Altınyunus170,80-5,1153,74
Marshall245,10-0,85-20,08
Martı GMYO0,94-1,05-63,19
Martı Otel1,520,00-28,64
Matriks Bilgi Dağıtım31,82-0,69

Mavi Giyim71,103,4937,77
Mazhar Zorlu Holding31,10-0,38-1,21
Meditera Tıbbi Malzeme34,300,12

Mega Polietilen5,16-4,97-32,64
Menderes Tekstil2,03-1,46-34,30
Mercan Kimya9,69-3,39

Merit Turizm24,104,06132,64
Merko Gıda4,57-0,65-47,11
Metemtur Yatırım3,15-3,08-61,04
Metro Holding1,28-1,54-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,591,97-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-0,56-24,46
Migros Ticaret31,44-0,57-26,54
Milpa4,02-1,23-12,61
Mistral GMYO4,871,043,40
MLP Sağlık26,38-0,0832,76
MMC San. ve Tic. Yat.5,590,1821,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,49-0,46-45,23
Mondi Tire Kutsan8,60-0,4613,16
Nasmed Egepol5,33-2,02

Naturel Enerji32,54-0,91-8,36
Naturelgaz7,21-0,14

Net Holding4,43-1,7729,15
Netaş Telekom.16,47-2,72-41,35
Niğbaş Niğde Beton7,78-2,26-85,04
Nuh Çimento33,92-1,57-29,37
Nurol GMYO15,172,50108,09
Odaş Elektrik1,48-0,67-49,37
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,65-1,76

Orge Enerji Elektrik5,81-2,0225,96
Orma Orman Mahsulleri25,921,8176,09
Osmanlı Menkul24,821,89-19,52
Ostim Endüstriyel Yat1,72-2,27-26,30
Otokar344,002,9913,05
Oyak Çimento6,51-0,46-25,85
Oyak Yat. Ort.6,88-3,64-0,32
Oyak Yatırım Menkul30,484,38

Oylum Sınai Yatırımlar7,10-9,9050,74
Özak GMYO4,71-1,87-7,65
Özbal Çelik Boru18,286,59179,08
Özderici GMYO1,501,35-32,43
Özerden Plastik7,37-2,38-18,11
Pamel Elektrik58,500,86174,39
Panora GMYO6,24-2,656,29
Papilon Savunma12,530,40-44,89
Park Elek.Madencilik4,65-1,48-13,41
Parsan28,44-1,1817,04
Pegasus77,900,974,42
Peker GMYO0,95-2,06-59,39
Penguen Gıda3,451,17-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım176,00-8,57

Pera GMYO1,39-2,80-20,65
Pergamon Dış Ticaret23,000,5225,49
Petkim6,11-0,8122,69
Petrokent Turizm3.530,000,17289,45
Pınar Et ve Un15,95-1,54-27,11
Pınar Su3,68-2,65-9,45
Pınar Süt16,00-1,48-29,05
Plastikkart20,12-3,4539,24
Polisan Holding2,64-0,38-31,33
Politeknik Metal327,100,58-19,38
Prizma Press Matbaacılık3,73-1,84-31,93
QNB Finans Fin. Kir.66,151,38-47,21
QNB Finansbank35,121,04-50,08
QUA Granite Hayal Yapı10,85-1,81

Ral Yatırım Holding4,655,204,73
Ray Sigorta9,40-0,84-39,16
Reysaş GMYO2,65-1,85-18,26
Reysaş Lojistik4,74-1,86-8,39
Rhea Girişim1,87-2,09-49,73
Rodrigo Tekstil12,98-0,61-5,32
Royal Halı3,172,26-7,85
RTA Laboratuvarları21,02-1,31-30,58
Sabancı Holding10,100,40-8,40
Safkar Ege Soğutmacılık7,11-1,66-34,65
Sanel Mühendislik5,03-0,9847,08
Sanifoam Sünger23,781,3674,85
Sanko Pazarlama9,52-1,352,72
Saray Matbaacılık3,85-1,28-56,10
Sarkuysan12,341,2341,88
Sasa Polyester27,08-1,8180,72
Say Yenilenebilir Enerji20,76-3,17143,95
Sekuro Plastik19,73-1,1041,33
Selçuk Ecza Deposu8,27-1,55-38,43
Selçuk Gıda4,21-3,66-15,46
Selva Gıda Sanayi8,293,37

Senkron Güvenlik31,46-6,0919,80
Serve Film Prodüksiyon14,65-0,95-8,44
Servet GMYO70,80-3,93-9,69
Seyitler Kimya14,62-5,068,59
Silverline Endüstri5,11-4,31-40,58
Sinpaş GMYO4,08-0,73-2,39
Smartiks Yazılım5,22-0,57-41,08
Sodaş Sodyum Sanayii24,482,00-7,05
Söktaş2,850,71-12,33
Sönmez Filament35,981,12-48,75
Sönmez Pamuklu13,50-3,30-43,75
Sumaş Suni Tahta86,502,9869,57
Şeker Fin. Kir.4,70-1,47-26,56
Şekerbank0,990,00-34,44
Şişe Cam8,130,1213,55
Şok Marketler Ticaret10,70-1,47-14,26
T. Halk Bankası4,34-1,59-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,98-2,87-32,45
T.S.K.B.1,20-0,83-31,29
T.Tuborg16,20-0,31-8,63
Taç Tarım Ürünleri23,700,34125,07
Tat Gıda9,54-0,10-17,48
TAV Havalimanları25,282,3518,69
Taze Kuru Gıda187,10-0,53-13,50
Tek-Art Turizm1,19-1,65-41,09
Tekfen Holding13,81-1,64-15,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,03-0,99-30,37
Temapol Polimer Plastik13,86-2,3320,52
TGS Dış Ticaret14,30-0,5612,51
Tofaş Oto. Fab.55,354,6379,06
Torunlar GMYO3,72-2,62-4,62
Trabzon Liman26,90-0,96-16,25
Trabzonspor Sportif3,190,9530,74
Trend GMYO7,099,92-43,60
TSKB GMYO3,01-0,99-37,63
Tuğçelik12,930,0060,02
Tukaş6,65-1,04-31,37
Turcas Petrol3,54-2,75-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık11,70-3,39

Turkcell15,200,66-0,64
Tümosan Motor ve Traktör15,46-0,779,88
Tüpraş122,80-3,3113,70
Türk Hava Yolları14,261,8610,46
Türk İlaç Serum11,300,18

Türk Prysmian Kablo19,30-9,3960,00
Türk Telekom7,370,96-6,70
Türk Traktör166,105,39-2,51
Türker Proje Gayrimenkul135,00-2,3219,57
Türkiye Sigorta4,81-1,43-22,14
Ufuk Yatırım19,020,2141,94
Ulaşlar Turizm Yat.3,98-1,97-6,13
Ulusoy Elektrik51,10-0,58-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,19-1,331,99
Umpaş Holding1,180,00-54,79
Uşak Seramik1,62-2,41-30,77
Utopya Turizm19,05-4,75-50,90
Uzertaş Boya28,801,12-49,12
Ülker Bisküvi19,27-1,03-13,66
Ünlü Yatırım Holding5,890,00

Vakıf Fin. Kir.6,61-2,9493,96
Vakıf GMYO1,47-1,34-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,03-0,99-18,07
Vakıflar Bankası3,31-0,90-29,72
Vakko Tekstil9,20-0,5446,81
Vanet Gıda6,09-1,14-21,22
VBT Yazılım20,64-1,81

Verusa Holding44,00-1,57-2,40
Verusaturk Girisim19,95-2,4052,89
Vestel24,16-2,0334,65
Vestel Beyaz Eşya46,46-0,7324,30
Viking Kağıt6,350,32-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,39-1,65-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,16-0,13-16,66
Yataş13,25-0,67-6,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,21-1,83-27,05
Yeni Gimat GMYO14,770,3427,41
Yeo Teknoloji80,905,13

Yeşil GMYO0,91-1,09-34,06
Yeşil Yapı1,07-0,93-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,03-0,98-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme10.599,90-1,39-32,05
Yonga Mobilya19,15-0,21-35,71
Yükselen Çelik5,141,58-1,07
Yünsa13,91-2,730,13
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,520,66-39,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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