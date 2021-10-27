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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

27.10.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.000,100,58-28,39
İş Bankası (C)5,612,56-17,41
İş Bankası (Kur.)369.999,006,25-2,63
İş Fin.Kir.3,050,33-20,98
İş Girişim8,08-7,13-57,36
İş GMYO1,931,05-24,02
İş Y. Men. Değ.15,512,04-6,55
İş Yat. Ort.2,740,74-18,53
İşbir Holding55,20-2,472,83
Işık Plastik6,17-0,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,930,00-18,42
İttifak Holding1,25-0,79-43,95
İz Hayvancılık Tarım23,02-5,9627,89
İzmir Demir Çelik2,340,43-29,30
İzmir Fırça6,00-0,337,91
Jantsa Jant Sanayi64,509,9755,62
Kafein Yazılım20,681,77-3,09
Kalekim Kimyevi Maddeler14,250,42

Kaplamin24,32-1,86-28,05
Kardemir (A)6,460,168,57
Kardemir (B)6,460,1622,58
Kardemir (D)7,50-0,7929,76
Karel Elektronik8,560,1227,30
Karsan Otomotiv3,66-1,6112,62
Karsu Tekstil8,400,00-1,75
Kartal Yenilenebilir Enerji20,109,90

Kartonsan52,25-0,29-44,81
Katmerciler Ekipman1,371,48-20,91
Kent Gıda180,00-0,06-49,38
Kerevitaş Gıda4,19-0,48-36,32
Kervan Gıda11,630,0013,63
Kervansaray Yat. Holding0,75-3,85-40,48
Kiler GMYO2,002,04-20,32
Kızılbük GYO28,301,07

Klimasan Klima10,320,8822,31
Koç Holding23,560,9415,19
Konfrut Gıda4,11-1,20-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,150,20214,20
Konya Çimento851,501,47-24,65
Koray GMYO7,29-1,0963,82
Kordsa Teknik Tekstil26,90-0,0772,99
Koza Altın104,900,008,48
Koza Madencilik16,750,428,13
Körfez GMYO6,378,709,83
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon33,241,84-9,77
Kuştur Kuşadası Turizm249,20-6,2558,42
Kuyas Yatırım2,54-0,3910,43
Kütahya Porselen69,601,6137,96
Kütahya Şeker Fabrikası33,284,00

Lider Faktoring3,09-0,32-9,38
Link Bilgisayar28,902,99-8,53
Logo Yazılım43,261,0338,92
Lokman Hekim Sağlık10,401,8646,53
Lüks Kadife47,421,0265,14
Makina Takım3,453,291,17
Manas Enerji Yönetimi15,700,83

Margün Enerji8,410,48

Marka Yatırım Holding4,22-0,94-34,37
Marmaris Altınyunus181,203,7863,10
Marshall249,90-0,36-18,52
Martı GMYO0,910,00-64,36
Martı Otel1,701,19-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım22,70-0,79

Mavi Giyim71,852,2839,22
Mazhar Zorlu Holding31,72-0,940,76
Meditera Tıbbi Malzeme34,580,93

Mega Polietilen5,01-0,60-34,60
Menderes Tekstil2,01-1,47-34,95
Mercan Kimya10,372,98

Merit Turizm29,000,76179,94
Merko Gıda4,51-1,10-47,80
Metemtur Yatırım3,07-1,92-62,03
Metro Holding1,29-0,77-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,770,00-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-1,15-26,18
Migros Ticaret34,86-1,13-18,55
Milpa3,910,26-15,00
Mistral GMYO4,42-0,23-6,16
MLP Sağlık27,001,7335,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,41-1,6417,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,93-1,84-41,52
Mondi Tire Kutsan9,202,1121,05
Nasmed Egepol5,17-0,39

Naturel Enerji33,520,24-5,60
Naturelgaz7,25-0,55

Net Holding4,281,1824,78
Netaş Telekom.17,24-0,86-38,60
Niğbaş Niğde Beton7,69-1,79-85,21
Nuh Çimento43,56-1,09-9,30
Nurol GMYO15,603,72113,99
Odaş Elektrik1,40-0,71-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,790,36

Orge Enerji Elektrik5,880,3427,48
Orma Orman Mahsulleri27,964,7289,95
Osmanlı Menkul24,18-0,90-21,35
Ostim Endüstriyel Yat1,791,70-23,30
Otokar341,30-3,1812,16
Oyak Çimento6,932,36-21,07
Oyak Yat. Ort.6,911,170,12
Oyak Yatırım Menkul29,283,83

Oylum Sınai Yatırımlar8,082,4171,55
Özak GMYO5,110,790,20
Özbal Çelik Boru16,893,24157,86
Özderici GMYO1,600,63-27,93
Özerden Plastik7,400,95-17,78
Pamel Elektrik64,450,55202,30
Panora GMYO6,220,815,95
Papilon Savunma13,303,26-41,51
Park Elek.Madencilik4,880,41-9,12
Parsan31,28-0,9528,72
Pegasus79,500,386,57
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,864,61-23,56
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım205,905,59

Pera GMYO1,481,37-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,701,3729,30
Petkim6,560,9231,73
Petrokent Turizm3.531,600,00289,63
Pınar Et ve Un16,530,12-24,46
Pınar Su3,88-0,51-4,53
Pınar Süt16,600,36-26,39
Plastikkart18,35-2,0328,82
Polisan Holding2,74-0,36-28,73
Politeknik Metal337,005,15-16,94
Prizma Press Matbaacılık3,82-1,04-30,29
QNB Finans Fin. Kir.65,853,05-47,45
QNB Finansbank35,043,06-50,19
QUA Granite Hayal Yapı11,232,65

Ral Yatırım Holding6,193,1739,41
Ray Sigorta9,55-1,24-38,19
Reysaş GMYO2,902,84-10,54
Reysaş Lojistik5,180,190,12
Rhea Girişim2,229,90-40,32
Rodrigo Tekstil13,54-4,04-1,24
Royal Halı2,99-0,33-13,08
RTA Laboratuvarları21,06-0,47-30,45
Sabancı Holding11,091,190,58
Safkar Ege Soğutmacılık7,300,27-32,90
Sanel Mühendislik4,950,4144,74
Sanifoam Sünger27,00-3,3098,53
Sanko Pazarlama9,89-1,496,71
Saray Matbaacılık3,931,03-55,19
Sarkuysan16,805,7993,16
Sasa Polyester30,920,98106,35
Say Yenilenebilir Enerji21,22-2,84149,35
Sekuro Plastik19,823,4441,98
Selçuk Ecza Deposu9,012,85-32,92
Selçuk Gıda4,20-1,18-15,66
Selva Gıda Sanayi9,929,98

Senkron Güvenlik27,50-3,374,72
Serve Film Prodüksiyon14,46-1,63-9,62
Servet GMYO68,201,79-13,01
Seyitler Kimya16,233,1120,55
Silverline Endüstri5,190,78-39,65
Sinpaş GMYO4,000,50-4,31
Smartiks Yazılım5,24-0,19-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii23,942,48-9,10
Söktaş2,95-2,32-9,25
Sönmez Filament26,560,91-50,06
Sönmez Pamuklu13,650,74-43,13
Sumaş Suni Tahta85,551,1267,71
Şeker Fin. Kir.4,92-1,20-23,13
Şekerbank1,011,00-33,11
Şişe Cam8,780,3422,63
Şok Marketler Ticaret11,100,09-11,06
T. Halk Bankası4,420,68-20,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,440,19-30,97
T.S.K.B.1,290,78-26,14
T.Tuborg15,990,82-9,82
Taç Tarım Ürünleri23,50-1,26123,17
Tat Gıda9,95-0,40-13,94
TAV Havalimanları26,520,9124,51
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding15,180,60-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,271,46-27,60
Temapol Polimer Plastik14,19-0,0723,39
Tetamat Gıda Yatırımları192,102,07-11,19
TGS Dış Ticaret16,023,0226,04
Tofaş Oto. Fab.58,500,1789,25
Torunlar GMYO3,831,86-1,79
Trabzon Liman30,16-1,76-6,10
Trabzonspor Sportif5,249,85114,75
Trend GMYO6,410,94-49,01
TSKB GMYO2,89-1,37-40,12
Tuğçelik13,694,5069,43
Tukaş6,740,00-30,44
Turcas Petrol3,58-0,28-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık11,99-0,50

Turkcell15,450,733,58
Tümosan Motor ve Traktör16,161,3214,85
Tüpraş141,301,0730,83
Türk Hava Yolları14,851,0215,03
Türk İlaç Serum10,03-1,76

Türk Prysmian Kablo23,221,7592,50
Türk Telekom7,520,53-4,80
Türk Traktör170,00-2,13-0,22
Türker Proje Gayrimenkul139,901,0123,91
Türkiye Sigorta5,11-0,20-17,29
Ufuk Yatırım21,500,0060,45
Ulaşlar Turizm Yat.3,940,77-7,08
Ulusoy Elektrik51,200,10-0,29
Ulusoy Un Sanayi5,250,383,17
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,650,61-29,49
Utopya Turizm19,00-1,04-51,03
Uzertaş Boya29,18-0,41-48,45
Ülker Bisküvi20,302,99-9,04
Ünlü Yatırım Holding5,68-1,05

Vakıf Fin. Kir.6,46-0,9289,55
Vakıf GMYO1,603,90-33,30
Vakıf Yat. Ort.6,100,49-17,12
Vakıflar Bankası3,431,48-27,18
Vakko Tekstil9,350,3249,21
Vanet Gıda5,77-1,37-25,36
VBT Yazılım20,50-0,49

Verusa Holding45,70-0,871,37
Verusaturk Girisim20,502,3057,11
Vestel25,380,7941,45
Vestel Beyaz Eşya6,160,8238,78
Viking Kağıt6,370,00-29,22
Yapı ve Kredi Bank.2,662,31-11,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,44-0,91-15,89
Yataş13,451,36-4,95
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,271,87-25,68
Yeni Gimat GMYO15,040,0729,74
Yeo Teknoloji66,000,38

Yeşil GMYO0,890,00-35,51
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,06-0,48-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme10.100,002,82-35,26
Yonga Mobilya19,503,17-34,54
Yükselen Çelik5,240,770,86
Yünsa11,69-3,07-15,85
Ziraat GMYO1,829,64

Zorlu Enerji1,661,84-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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