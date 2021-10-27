Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,09
|-0,59
|-34,24
|Acıpayam Selüloz
|16,10
|-0,80
|-5,45
|Adel Kalemcilik
|25,68
|0,31
|-23,09
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,47
|-0,29
|-32,09
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,76
|-0,40
|15,31
|Ak Enerji
|1,91
|-1,55
|-13,57
|Akbank
|5,73
|2,69
|-15,21
|Akçansa
|15,63
|-1,26
|-2,93
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|0,00
|-20,52
|Akfen GMYO
|6,09
|1,00
|133,26
|Akın Tekstil
|31,20
|-0,26
|-1,76
|Akiş GMYO
|1,82
|-0,55
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|38,70
|-3,39
|-37,40
|Aksa
|23,60
|4,89
|70,83
|Aksa Enerji
|7,25
|-0,41
|94,89
|Aksigorta
|7,02
|-0,43
|-15,51
|Aksu Enerji
|17,78
|-0,61
|135,58
|Alarko Carrıer
|299,10
|0,71
|-17,72
|Alarko GMYO
|22,46
|-0,71
|-11,33
|Alarko Holding
|9,32
|-0,53
|9,37
|Albaraka Türk
|1,77
|0,57
|-8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,46
|-1,62
|-14,16
|Alkim Kağıt
|14,96
|0,13
|15,58
|Alkim Kimya
|17,12
|-0,64
|21,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|0,00
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|53,25
|0,00
|6,59
|Anadolu Efes
|22,28
|-0,54
|4,30
|Anadolu Grubu Holding
|27,28
|0,29
|4,42
|Anadolu Hayat Emek.
|9,30
|0,32
|15,74
|Anadolu Isuzu
|19,78
|-1,10
|9,89
|Anadolu Sigorta
|6,06
|0,33
|-16,07
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,90
|-2,49
|Anel Elektrik
|2,70
|-0,37
|-14,83
|Arçelik
|33,46
|-0,30
|17,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,08
|0,67
|-6,24
|Arena Bilgisayar
|9,67
|1,58
|-11,30
|Armada Bilgisayar
|57,75
|4,24
|17,67
|Arsan Tekstil
|4,55
|-1,30
|14,15
|Arzum Ev Aletleri
|17,30
|-0,52
|-28,41
|Aselsan
|16,44
|-3,12
|-9,92
|Ata GMYO
|4,04
|-4,04
|-26,68
|Atakule GMYO
|2,67
|-0,37
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|1,69
|7,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-2,99
|-25,71
|ATP Bilgisayar
|37,72
|4,78
|Avrasya GMYO
|1,84
|-0,54
|-29,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|0,00
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,36
|1,11
|6,00
|Aydem Enerji
|6,90
|0,00
|Ayen Enerji
|5,65
|-0,88
|4,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,39
|-0,87
|71,90
|Aygaz
|18,31
|-0,22
|29,07
|Bagfaş
|21,02
|-1,78
|5,10
|Bak Ambalaj
|19,29
|-0,31
|-2,46
|Balatacılar Balatacılık
|8,59
|-0,12
|4,25
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|-0,61
|4,58
|Banvit
|64,85
|-0,15
|24,71
|Başkent Doğalgaz GMYO
|35,28
|2,86
|Baştaş Başkent Çimento
|9,26
|0,00
|-46,69
|Batı Çimento
|14,80
|-3,20
|214,23
|Batısöke Çimento
|2,51
|0,00
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|7,90
|-1,25
|-25,54
|Bera Holding
|9,73
|-4,61
|-52,02
|Berkosan Yalıtım
|7,89
|-1,13
|-11,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,19
|-0,64
|53,22
|Beyaz Filo
|9,03
|0,00
|-10,41
|Bilici Yatırım
|14,54
|-1,09
|162,77
|Bim Mağazalar
|62,45
|0,48
|-12,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,40
|-5,93
|Birko Mensucat
|1,03
|-2,83
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,99
|1,42
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,00
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,44
|-1,03
|-16,92
|BMS Çelik Hasır
|8,11
|-0,49
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|3,36
|Borusan Mannesmann
|23,98
|1,10
|-13,74
|Borusan Yat. Paz.
|336,90
|0,96
|-25,84
|Bosch Fren Sistemleri
|827,40
|-0,06
|-32,72
|Bossa
|27,78
|-0,50
|55,63
|Brisa
|23,84
|-0,67
|23,12
|Burçelik
|21,86
|-0,46
|4,00
|Burçelik Vana
|21,28
|0,76
|-57,15
|Bursa Çimento
|3,75
|0,00
|-24,66
|Carrefoursa
|41,44
|-1,29
|-42,28
|Casa Emtia Petrol
|122,50
|0,00
|15,57
|Ceo Event Medya
|8,35
|-0,48
|29,86
|Coca Cola İçecek
|82,05
|0,37
|29,20
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|-1,79
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,58
|-1,08
|-21,98
|Çan2 Termik
|14,48
|-0,07
|Çelebi
|160,20
|-0,93
|-12,23
|Çelik Halat
|6,31
|0,00
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|14,78
|4,45
|-5,93
|Çimbeton
|210,30
|-0,85
|-29,07
|Çimentaş
|26,38
|0,00
|-27,05
|Çimsa
|31,24
|-0,06
|75,51
|Çuhadaroğlu Metal
|8,55
|1,30
|12,39
|Dagi Giyim
|2,96
|-0,34
|-13,10
|Dagi Yatırım Holding
|11,83
|-0,34
|-8,29
|Dardanel
|2,81
|0,72
|-47,23
|Datagate Bilgisayar
|12,42
|-0,24
|-22,91
|Demısaş Döküm
|9,33
|0,54
|44,08
|Denge Holding
|1,35
|-4,26
|-55,55
|Deniz GMYO
|1,60
|0,63
|-13,14
|Derimod
|8,90
|-1,00
|-8,62
|Derlüks Yatırım Holding
|4,94
|-0,60
|-43,99
|Desa Deri
|7,91
|-0,38
|-18,79
|Despec Bilgisayar
|9,23
|-0,75
|-29,33
|Deva Holding
|23,78
|-0,75
|-1,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,19
|-0,62
|3,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,35
|-1,14
|16,62
|Ditaş Doğan
|17,93
|-1,32
|37,86
|DO-CO
|855,50
|-0,14
|35,79
|Doğan Burda
|48,94
|2,17
|118,09
|Doğan Holding
|2,64
|-0,75
|-11,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,38
|0,69
|0,00
|Doğuş GMYO
|8,97
|0,11
|9,79
|Doğuş Otomotiv
|34,94
|-1,24
|34,78
|Döktaş Dökümcülük
|29,62
|-1,27
|-3,27
|Duran Doğan Basım
|15,95
|-1,12
|52,05
|Dyo Boya
|10,25
|1,18
|-8,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|-0,99
|-16,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,16
|-0,21
|38,04
|E-Data Teknoloji
|9,53
|-0,21
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|-0,53
|13,25
|Ege Endüstri
|1.256,80
|1,60
|-24,51
|Ege Gübre
|182,40
|-1,19
|27,15
|Ege Profil
|30,50
|-0,97
|-18,98
|Ege Seramik
|14,81
|-0,80
|53,27
|Egeplast
|23,78
|0,42
|-28,59
|Ekiz Kimya
|6,24
|0,16
|-12,48
|Emek Elektrik
|3,05
|-0,33
|6,82
|Eminiş Ambalaj
|18,46
|-1,76
|-49,89
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,00
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,59
|-1,02
|0,52
|Enka İnşaat
|10,89
|-0,27
|54,65
|Erbosan
|119,40
|4,74
|194,42
|Ereğli Demir Çelik
|19,57
|-2,15
|48,97
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,27
|0,93
|Ersu Gıda
|4,77
|4,15
|-3,44
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,82
|-0,27
|Escort Teknoloji
|5,08
|-0,78
|-22,68
|Esenboğa Elektrik
|29,24
|1,60
|53,68
|Etiler Gıda
|4,95
|0,00
|24,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,74
|-1,86
|24,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|-0,30
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,53
|-1,94
|-20,52
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|-1,60
|-35,21
|Europap Tezol Kağıt
|13,81
|-0,36
|Fade Gıda
|7,83
|-1,14
|50,53
|Fenerbahçe Futbol
|30,20
|-0,79
|2,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|-0,43
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|108,00
|1,31
|-11,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,47
|-0,40
|-4,30
|Ford Otosan
|188,30
|-0,37
|54,17
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|0,78
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|23,14
|1,67
|10,30
|Galata Wind Enerji
|4,42
|0,68
|Galatasaray Sportif
|3,47
|0,29
|-14,32
|Garanti Bankası
|9,46
|2,38
|-6,81
|Garanti Faktoring
|14,02
|3,39
|25,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,76
|-0,36
|-14,18
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|-0,44
|14,24
|Gediz Ambalaj
|16,37
|0,74
|22,16
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,16
|-1,79
|Gen İlaç
|12,84
|-0,08
|Gentaş
|3,17
|-0,63
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,44
|-1,45
|-11,40
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,74
|0,09
|Global Men. Değ.
|5,95
|-0,67
|-1,00
|Global Yat. Holding
|1,94
|1,57
|-44,78
|Good-Year
|8,63
|-0,80
|8,30
|Göltaş Çimento
|38,82
|1,52
|-5,42
|Gözde Girişim
|6,10
|-0,16
|-23,56
|GSD Denizcilik
|4,35
|0,69
|78,63
|GSD Holding
|2,67
|-0,37
|6,37
|Gübre Fabrik.
|67,95
|-0,80
|-21,03
|Güler Yat. Holding
|2,53
|-0,39
|-26,94
|Halk GMYO
|2,63
|0,38
|-13,71
|Hatay Tekstil
|17,31
|4,21
|26,95
|Hedef Girişim
|2,70
|-0,74
|6,94
|Hedef Holding
|2,84
|9,65
|Hektaş
|9,01
|2,74
|68,65
|HUB Girişim
|9,89
|-1,10
|-45,66
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|2,65
|10,48
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|0,38
|-18,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,50
|-1,21
|215,75
|İdealist GMYO
|2,17
|0,00
|-8,56
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|0,00
|-63,87
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-1,19
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|0,46
|41,63
|Info Yatırım
|4,48
|-1,10
|-4,08
|İntema
|36,56
|-1,24
|-8,37
|Inveo Yatırım Holding
|29,36
|-1,01
|102,87
|İpek Doğal Enerji
|13,23
|-1,49
|1,15
|İskenderun Demir Çelik
|13,46
|0,52
|48,96
(Sürecek)
Kaynak: AA
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