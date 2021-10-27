Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.850,10 0,06 -28,76 İş Bankası (C) 5,55 1,46 -18,29 İş Bankası (Kur.) 369.999,00 6,25 -2,63 İş Fin.Kir. 3,05 0,33 -20,98 İş Girişim 8,66 -0,46 -54,30 İş GMYO 1,93 1,05 -24,02 İş Y. Men. Değ. 15,49 1,91 -6,67 İş Yat. Ort. 2,74 0,74 -18,53 İşbir Holding 56,25 -0,62 4,79 Işık Plastik 6,18 -0,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 -17,54 İttifak Holding 1,26 0,00 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 23,70 -3,19 31,67 İzmir Demir Çelik 2,36 1,29 -28,69 İzmir Fırça 6,02 0,00 8,27 Jantsa Jant Sanayi 64,40 9,80 55,38 Kafein Yazılım 20,18 -0,69 -5,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,32 0,92 Kaplamin 24,62 -0,65 -27,16 Kardemir (A) 6,43 -0,31 8,07 Kardemir (B) 6,40 -0,78 21,44 Kardemir (D) 7,47 -1,19 29,24 Karel Elektronik 8,58 0,35 27,60 Karsan Otomotiv 3,66 -1,61 12,62 Karsu Tekstil 8,39 -0,12 -1,87 Kartal Yenilenebilir Enerji 18,81 2,84 Kartonsan 52,05 -0,67 -45,02 Katmerciler Ekipman 1,37 1,48 -20,91 Kent Gıda 179,70 -0,22 -49,47 Kerevitaş Gıda 4,21 0,00 -36,02 Kervan Gıda 11,64 0,09 13,72 Kervansaray Yat. Holding 0,80 2,56 -36,51 Kiler GMYO 1,99 1,53 -20,72 Kızılbük GYO 28,02 0,07 Klimasan Klima 10,25 0,20 21,48 Koç Holding 23,30 -0,17 13,92 Konfrut Gıda 4,15 -0,24 -1,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,60 0,81 216,10 Konya Çimento 835,00 -0,50 -26,11 Koray GMYO 7,30 -0,95 64,04 Kordsa Teknik Tekstil 26,94 0,07 73,25 Koza Altın 104,20 -0,67 7,76 Koza Madencilik 16,47 -1,26 6,33 Körfez GMYO 6,19 5,63 6,72 Kristal Kola 1,31 -0,76 -57,12 Kron Telekomünikasyon 32,64 0,00 -11,40 Kuştur Kuşadası Turizm 249,20 -6,25 58,42 Kuyas Yatırım 2,55 0,00 10,87 Kütahya Porselen 69,20 1,02 37,17 Kütahya Şeker Fabrikası 31,18 -2,56 Lider Faktoring 3,12 0,65 -8,50 Link Bilgisayar 28,14 0,29 -10,94 Logo Yazılım 43,42 1,40 39,43 Lokman Hekim Sağlık 10,41 1,96 46,67 Lüks Kadife 46,48 -0,98 61,87 Makina Takım 3,57 6,89 4,69 Manas Enerji Yönetimi 15,52 -0,32 Margün Enerji 8,35 -0,24 Marka Yatırım Holding 4,23 -0,70 -34,21 Marmaris Altınyunus 173,90 -0,40 56,53 Marshall 247,30 -1,40 -19,37 Martı GMYO 0,91 0,00 -64,36 Martı Otel 1,67 -0,60 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 22,60 -1,22 Mavi Giyim 71,80 2,21 39,12 Mazhar Zorlu Holding 31,86 -0,50 1,21 Meditera Tıbbi Malzeme 34,34 0,23 Mega Polietilen 5,03 -0,20 -34,33 Menderes Tekstil 2,06 0,98 -33,33 Mercan Kimya 10,29 2,18 Merit Turizm 29,62 2,92 185,92 Merko Gıda 4,50 -1,32 -47,92 Metemtur Yatırım 3,11 -0,64 -61,54 Metro Holding 1,29 -0,77 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 0,00 -4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -0,57 -25,75 Migros Ticaret 34,70 -1,59 -18,93 Milpa 3,96 1,54 -13,91 Mistral GMYO 4,42 -0,23 -6,16 MLP Sağlık 26,92 1,43 35,48 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 0,00 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 -1,84 -41,52 Mondi Tire Kutsan 9,00 -0,11 18,42 Nasmed Egepol 5,17 -0,39 Naturel Enerji 33,42 -0,06 -5,88 Naturelgaz 7,25 -0,55 Net Holding 4,25 0,47 23,91 Netaş Telekom. 17,31 -0,46 -38,35 Niğbaş Niğde Beton 7,77 -0,77 -85,06 Nuh Çimento 43,80 -0,54 -8,80 Nurol GMYO 15,33 1,93 110,29 Odaş Elektrik 1,40 -0,71 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,80 0,44 Orge Enerji Elektrik 5,87 0,17 27,26 Orma Orman Mahsulleri 28,00 4,87 90,22 Osmanlı Menkul 24,36 -0,16 -20,77 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 0,00 -24,58 Otokar 341,40 -3,15 12,20 Oyak Çimento 6,92 2,22 -21,18 Oyak Yat. Ort. 7,06 3,37 2,29 Oyak Yatırım Menkul 28,80 2,13 Oylum Sınai Yatırımlar 8,17 3,55 73,46 Özak GMYO 5,07 0,00 -0,59 Özbal Çelik Boru 16,64 1,71 154,05 Özderici GMYO 1,60 0,63 -27,93 Özerden Plastik 7,35 0,27 -18,33 Pamel Elektrik 64,20 0,16 201,13 Panora GMYO 6,17 0,00 5,10 Papilon Savunma 12,96 0,62 -43,00 Park Elek.Madencilik 4,86 0,00 -9,50 Parsan 31,10 -1,52 27,98 Pegasus 79,00 -0,25 5,90 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,86 4,61 -23,56 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 199,60 2,36 Pera GMYO 1,45 -0,68 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 23,74 1,54 29,52 Petkim 6,49 -0,15 30,32 Petrokent Turizm 3.526,00 -0,16 289,01 Pınar Et ve Un 16,55 0,24 -24,37 Pınar Su 3,89 -0,26 -4,29 Pınar Süt 16,56 0,12 -26,56 Plastikkart 18,45 -1,49 29,53 Polisan Holding 2,77 0,73 -27,95 Politeknik Metal 332,20 3,65 -18,12 Prizma Press Matbaacılık 3,84 -0,52 -29,93 QNB Finans Fin. Kir. 64,00 0,16 -48,92 QNB Finansbank 34,76 2,24 -50,59 QUA Granite Hayal Yapı 11,08 1,28 Ral Yatırım Holding 6,21 3,50 39,86 Ray Sigorta 9,47 -2,07 -38,71 Reysaş GMYO 2,86 1,42 -11,78 Reysaş Lojistik 5,22 0,97 0,89 Rhea Girişim 2,04 0,99 -45,16 Rodrigo Tekstil 13,72 -2,76 0,07 Royal Halı 2,99 -0,33 -13,08 RTA Laboratuvarları 21,18 0,09 -30,05 Sabancı Holding 10,98 0,18 -0,42 Safkar Ege Soğutmacılık 7,26 -0,27 -33,27 Sanel Mühendislik 4,91 -0,41 43,57 Sanifoam Sünger 27,28 -2,29 100,59 Sanko Pazarlama 10,00 -0,40 7,90 Saray Matbaacılık 3,82 -1,80 -56,44 Sarkuysan 16,22 2,14 86,49 Sasa Polyester 30,60 -0,07 104,21 Say Yenilenebilir Enerji 21,28 -2,56 150,06 Sekuro Plastik 20,74 8,25 48,57 Selçuk Ecza Deposu 9,04 3,20 -32,70 Selçuk Gıda 4,25 0,00 -14,66 Selva Gıda Sanayi 8,87 -1,66 Senkron Güvenlik 28,00 -1,62 6,63 Serve Film Prodüksiyon 14,70 0,00 -8,13 Servet GMYO 66,85 -0,22 -14,73 Seyitler Kimya 16,57 5,27 23,07 Silverline Endüstri 5,16 0,19 -40,00 Sinpaş GMYO 4,00 0,50 -4,31 Smartiks Yazılım 5,26 0,19 -40,63 Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 3,60 -8,11 Söktaş 2,98 -1,32 -8,33 Sönmez Filament 26,40 0,30 -50,36 Sönmez Pamuklu 13,65 0,74 -43,13 Sumaş Suni Tahta 86,05 1,71 68,69 Şeker Fin. Kir. 4,89 -1,81 -23,59 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,70 -0,57 21,52 Şok Marketler Ticaret 11,09 0,00 -11,14 T. Halk Bankası 4,41 0,46 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,50 0,47 -30,78 T.S.K.B. 1,29 0,78 -26,14 T.Tuborg 15,93 0,44 -10,16 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,00 126,02 Tat Gıda 9,87 -1,20 -14,63 TAV Havalimanları 26,22 -0,23 23,10 Tek-Art Turizm 1,24 0,81 -38,61 Tekfen Holding 15,45 2,39 -5,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,28 1,62 -27,48 Temapol Polimer Plastik 14,14 -0,42 22,96 Tetamat Gıda Yatırımları 189,80 0,85 -12,25 TGS Dış Ticaret 16,40 5,47 29,03 Tofaş Oto. Fab. 57,15 -2,14 84,88 Torunlar GMYO 3,87 2,93 -0,77 Trabzon Liman 30,04 -2,15 -6,48 Trabzonspor Sportif 5,05 5,87 106,97 Trend GMYO 6,46 1,73 -48,61 TSKB GMYO 2,91 -0,68 -39,71 Tuğçelik 13,59 3,74 68,19 Tukaş 6,75 0,15 -30,34 Turcas Petrol 3,61 0,56 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık 11,99 -0,50 Turkcell 15,38 0,27 3,11 Tümosan Motor ve Traktör 15,86 -0,56 12,72 Tüpraş 140,30 0,36 29,91 Türk Hava Yolları 14,66 -0,27 13,56 Türk İlaç Serum 10,15 -0,59 Türk Prysmian Kablo 22,92 0,44 90,01 Türk Telekom 7,51 0,40 -4,93 Türk Traktör 168,70 -2,88 -0,98 Türker Proje Gayrimenkul 140,10 1,16 24,09 Türkiye Sigorta 5,12 0,00 -17,13 Ufuk Yatırım 21,50 0,00 60,45 Ulaşlar Turizm Yat. 3,92 0,26 -7,55 Ulusoy Elektrik 51,00 -0,29 -0,68 Ulusoy Un Sanayi 5,24 0,19 2,98 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 0,00 -29,91 Utopya Turizm 19,02 -0,94 -50,98 Uzertaş Boya 29,62 1,09 -47,67 Ülker Bisküvi 20,04 1,67 -10,21 Ünlü Yatırım Holding 5,72 -0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,50 -0,31 90,73 Vakıf GMYO 1,56 1,30 -34,97 Vakıf Yat. Ort. 6,08 0,16 -17,39 Vakıflar Bankası 3,40 0,59 -27,81 Vakko Tekstil 9,32 0,00 48,73 Vanet Gıda 5,81 -0,68 -24,84 VBT Yazılım 20,58 -0,10 Verusa Holding 45,68 -0,91 1,33 Verusaturk Girisim 20,00 -0,20 53,28 Vestel 25,52 1,35 42,23 Vestel Beyaz Eşya 6,13 0,33 38,11 Viking Kağıt 6,38 0,16 -29,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,63 1,15 -12,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,58 -0,46 -15,50 Yataş 13,36 0,68 -5,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 0,93 -26,36 Yeni Gimat GMYO 14,99 -0,27 29,31 Yeo Teknoloji 66,60 1,29 Yeşil GMYO 0,89 0,00 -35,51 Yeşil Yapı 1,08 0,00 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,06 -0,48 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.823,50 0,00 -37,03 Yonga Mobilya 19,19 1,53 -35,58 Yükselen Çelik 5,20 0,00 0,09 Yünsa 11,69 -3,07 -15,85 Ziraat GMYO 1,82 9,64 Zorlu Enerji 1,64 0,61 -35,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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