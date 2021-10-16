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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

16.10.2021 11:11
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,19-6,15-32,95
Acıpayam Selüloz16,03-4,58-5,86
Adel Kalemcilik24,96-1,65-25,24
Adese Gayrimenkul1,15-2,54-58,93
Afyon Çimento3,412,71-33,27
AGESA Hayat Emeklilik22,1812,5929,44
Ak Enerji1,81-3,21-18,10
Akbank5,14-2,28-23,94
Akçansa15,09-1,05-6,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-3,61-22,19
Akfen GMYO5,870,34124,83
Akın Tekstil29,82-2,99-6,11
Akiş GMYO1,70-2,30-39,12
Akmerkez GMYO35,90-2,07-41,93
Aksa19,89-1,6343,98
Aksa Enerji6,440,7873,12
Aksigorta6,91-0,72-16,84
Aksu Enerji16,4517,92117,96
Alarko Carrıer286,50-1,24-21,19
Alarko GMYO21,920,55-13,46
Alarko Holding8,431,32-1,07
Albaraka Türk1,79-1,10-7,73
Alcatel Lucent Teletaş25,248,33-14,90
Alkim Kağıt14,582,1012,64
Alkim Kimya17,576,9424,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,41-1,40-3,81
Altınyunus Çeşme52,45-4,644,98
Anadolu Efes20,94-0,85-1,97
Anadolu Grubu Holding23,26-3,57-10,97
Anadolu Hayat Emek.9,85-4,3722,58
Anadolu Isuzu17,60-0,73-2,22
Anadolu Sigorta6,12-3,32-15,24
Anel Elektrik2,617,85-17,67
Arçelik32,481,5614,13
ARD Bilişim Teknolojileri42,86-2,68-10,86
Arena Bilgisayar9,20-2,02-15,61
Armada Bilgisayar48,841,12-0,49
Arsan Tekstil4,27-2,737,13
Arzum Ev Aletleri16,75-3,46-30,68
Aselsan16,494,57-9,64
Ata GMYO3,79-3,81-31,22
Atakule GMYO2,67-2,9114,05
Atlantis Yatırım Holding5,56-0,710,00
Atlas Yat. Ort.1,37-2,14-21,71
ATP Bilgisayar35,302,80

Avrasya GMYO1,88-9,18-28,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,39-7,36-25,31
Avrupa Yatırım Holding6,56-0,159,33
Aydem Enerji6,72-2,33

Ayen Enerji4,79-1,84-11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,400,0063,13
Aygaz16,843,3118,71
Bagfaş20,08-11,540,40
Bak Ambalaj19,050,00-3,67
Balatacılar Balatacılık9,024,289,47
Bantaş Ambalaj3,17-1,861,39
Banvit64,300,4723,65
Başkent Doğalgaz GMYO33,3016,35

Baştaş Başkent Çimento9,370,75-46,06
Batı Çimento14,301,71203,61
Batısöke Çimento2,47-3,141,23
Bayrak Taban Sanayi8,91-14,24-16,02
Bera Holding9,83-2,77-51,53
Berkosan Yalıtım7,33-7,22-17,83
Beşiktaş Futbol Yat.6,000,6748,51
Beyaz Filo9,182,23-8,92
Bilici Yatırım14,10-8,91154,82
Bim Mağazalar60,60-2,02-15,00
Biotrend Çevre ve Enerji27,028,60

Birko Mensucat1,070,94-3,60
Birleşim Mühendislik9,352,41

Birlik Mensucat2,00-7,83-42,20
Bizim Mağazaları12,11-3,12-19,13
BMS Çelik Hasır8,22-2,26

Boğaziçi Beton Sanayi4,28-5,73

Borusan Mannesmann22,40-2,35-19,42
Borusan Yat. Paz.324,00-0,03-28,68
Bosch Fren Sistemleri802,001,62-34,78
Bossa26,68-0,0749,47
Brisa22,243,3514,86
Burçelik21,88-3,444,09
Burçelik Vana21,00-1,41-57,71
Bursa Çimento3,715,10-25,47
Carrefoursa41,12-7,93-42,73
Casa Emtia Petrol123,70-3,3616,70
Ceo Event Medya10,7926,2067,81
Coca Cola İçecek78,25-6,7923,21
Cosmos Yat. Holding10,672,6932,38
Credıtwest Faktorıng4,65-1,48-20,78
Çan2 Termik14,34-0,69

Çelebi154,501,58-15,35
Çelik Halat6,10-1,29-32,95
Çemaş Döküm1,130,00-33,63
Çemtaş13,569,98-13,69
Çimbeton202,401,00-31,74
Çimentaş26,48-1,93-26,77
Çimsa29,80-4,9167,42
Çuhadaroğlu Metal8,665,8713,84
Dagi Giyim3,140,00-7,82
Dagi Yatırım Holding12,30-0,89-4,65
Dardanel2,54-0,39-52,30
Datagate Bilgisayar13,11-2,67-18,62
Demısaş Döküm6,842,705,63
Denge Holding1,47-0,68-51,60
Deniz GMYO1,62-2,41-12,05
Derimod9,18-2,96-5,75
Derlüks Yatırım Holding4,94-3,33-43,99
Desa Deri7,980,25-18,07
Despec Bilgisayar9,03-0,44-30,86
Deva Holding23,385,79-2,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,012,232,18
Diriteks Diriliş Tekstil4,23-10,0013,40
Ditaş Doğan17,458,3934,17
DO-CO855,0013,0535,71
Doğan Burda27,70-13,2723,44
Doğan Holding2,55-1,16-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-0,93-8,54
Doğusan4,43-4,321,14
Doğuş GMYO9,15-2,6612,00
Doğuş Otomotiv31,04-1,7719,74
Döktaş Dökümcülük27,58-13,54-9,93
Duran Doğan Basım16,0311,7952,81
Dyo Boya9,82-1,11-12,69
Eczacıbaşı İlaç5,75-0,35-20,16
Eczacıbaşı Yatırım35,22-3,4530,84
E-Data Teknoloji10,01-0,69

Edip Gayrimenkul3,7217,7212,05
Ege Endüstri1.165,104,03-30,02
Ege Gübre172,102,8719,97
Ege Profil28,566,57-25,31
Ege Seramik14,965,7254,83
Egeplast22,62-5,36-32,07
Ekiz Kimya6,100,66-14,45
Emek Elektrik2,927,352,27
Eminiş Ambalaj18,90-1,25-48,70
Emlak Konut GMYO1,885,62-11,10
Enerjisa Enerji10,691,91-7,29
Enka İnşaat10,090,0043,29
Erbosan85,90-0,87111,81
Ereğli Demir Çelik17,834,4535,73
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,21-0,93

Ersu Gıda4,79-6,26-3,04
Escar Turizm Taşımacılık22,02-3,00

Escort Teknoloji5,06-4,35-22,98
Esenboğa Elektrik27,26-5,1543,28
Etiler Gıda5,09-7,2927,89
Euro Kapital Yat. Ort.5,00-8,4230,91
Euro Trend Yat. Ort.3,35-3,18-5,32
Euro Yat. Ort.3,9620,73-10,84
Euro Yatırım Holding1,86-2,62-34,51
Europap Tezol Kağıt13,84-0,57

Fade Gıda7,85-3,9250,91
Fenerbahçe Futbol30,84-0,394,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,509,65-15,19
F-M İzmit Piston100,90-1,08-17,70
Fonet Bilgi Teknolojileri12,302,50-5,60
Ford Otosan165,407,1935,42
Formet Metal ve Cam1,26-2,33-48,64
Frigo Pak Gıda19,40-5,73-7,53
Galata Wind Enerji4,191,45

Galatasaray Sportif3,34-1,76-17,53
Garanti Bankası8,93-3,98-12,03
Garanti Faktoring13,00-3,7716,80
Garanti Yat. Ort.2,261,35-29,72
Gedik Y. Men. Değ.6,67-1,3312,55
Gediz Ambalaj15,10-0,7912,69
Gen İlaç12,77-7,26

Gentaş3,030,66-32,87
Gersan Elektrik5,240,00-14,66
Girişim Elektrik Sanayi22,40-6,67

Global Men. Değ.5,81-4,28-3,33
Global Yat. Holding1,84-3,16-47,63
Good-Year8,508,836,67
Göltaş Çimento37,48-0,58-8,68
Gözde Girişim5,62-0,18-29,57
GSD Denizcilik4,362,5979,04
GSD Holding2,66-4,325,98
Gübre Fabrik.49,200,53-42,82
Güler Yat. Holding2,41-2,03-30,40
Halk GMYO2,26-3,00-25,85
Hatay Tekstil15,70-2,7915,14
Hedef Girişim2,702,276,94
Hektaş8,06-3,5950,87
HUB Girişim9,862,60-45,82
Hürriyet Gzt.2,05-4,21-2,38
ICBC Turkey Bank5,31-3,80-18,31
İdeal Finansal Teknolojiler43,240,19221,25
İdealist GMYO2,31-3,75-2,66
İhlas Ev Aletleri0,93-2,11-50,08
İhlas Gayrimenkul0,81-2,41-35,20
İhlas Gazetecilik0,86-6,52-65,09
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,77-2,53-32,46
İndeks Bilgisayar6,36-1,7036,89
Info Yatırım4,3212,50-7,51
İntema33,36-0,60-16,39
Inveo Yatırım Holding95,55-1,70116,08
İpek Doğal Enerji12,422,05-5,05
İskenderun Demir Çelik12,032,8233,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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