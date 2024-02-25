Enerji Bakanı Bayraktar: İliç\'teki maden sahasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." ifadesini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu. Bakan Bayraktar'tan bölgedeki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi.
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."
Öte yandan Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında heyelan riski nedeniyle 19 Şubat'ta arama faaliyetlerini durdurduklarını bildirmişti. Bakan Bayraktar, o gün yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz şu anda heyelan riskini hem arama için hem de bu toprağın taşınmasıyla alakalı yapılacak faaliyetler için ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası, ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numunelerin 3 ayrı laboratuvarda analiz edildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirilmişti.
Açıklamada, bakanlık teknik ekiplerinin bölgedeki hava kalitesini 6 izleme istasyonunda sürekli takip ettiği, yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği duyurulmuştu.
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.
Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
ABD'li SSR madenciliğin işlettiği altın madeninde 35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düşmüştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa bürünmüştü. Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.
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