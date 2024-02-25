Enerji Bakanı Bayraktar: İliç\'teki maden sahasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu. Bakan Bayraktar'tan bölgedeki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi.

"YENİ HEYELAN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."

YENİ BİR HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURMUŞTU

Öte yandan Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında heyelan riski nedeniyle 19 Şubat'ta arama faaliyetlerini durdurduklarını bildirmişti. Bakan Bayraktar, o gün yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz şu anda heyelan riskini hem arama için hem de bu toprağın taşınmasıyla alakalı yapılacak faaliyetler için ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

BAKANLIKTAN SİYANÜR AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası, ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numunelerin 3 ayrı laboratuvarda analiz edildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, bakanlık teknik ekiplerinin bölgedeki hava kalitesini 6 izleme istasyonunda sürekli takip ettiği, yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği duyurulmuştu.