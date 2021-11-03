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Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira - Son Dakika

Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira

03.11.2021 17:38

Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Fidanlı Mahallesi'nde, yıllık 25 milyon çeşitli türlerde ağaç fidanı yetiştirilerek Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor. 3 bin 246 nüfuslu mahallenin tamamına yakını bu işten ekmek yemekte. Ayrıca çevre mahallelere de istihdam sağlanıyor. Fidan bahçelerinde çalışanlar günlük 100 ila 300 lira arasında para kazanmakta.

Yaklaşık 60 yıldan beri başta zeytin, nar, narenciye olmak üzere çeşitli ağaç türlerinin fidanlarının yetiştirildiği 3 bin 246 nüfuslu Fidanlı Mahallesi'nin tamamına yakını fidan yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Fidanlı Mahallesi'ndeki yetiştiriciler, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldıkları ve 26 çeşidini ürettikleri zeytin, nar ve narenciye fidanlarıyla markalaşmayı hedefliyor. Aralarında ev hanımlarının da olduğu mahalle sakinleri fidan bahçelerinde çalışarak günlük 100 ila 300 lira arasında gelir elde ediyor. Mahalle çevre bölgelerden fidan yetiştirme işinde çalışmak isteyenlere de istihdam imkanı sağlıyor.

Bu mahallede herkes fidan üretimiyle geçimini sağlıyor! Günlük kazançları 300 lira

"FİDANLI MAHALLEMİZİN YÜZDE 97'Sİ BU İŞTEN GEÇİNİYOR"

Fidanlı Mahallesi Muhtarı Serkan Mışraklı, mahallelerinde üretilen fidanların oldukça kaliteli olduğunu söyledi. İklim özellikleri nedeniyle mahallelerinin bazı türlerin fidanlarının yetiştirilmesi için oldukça uygun olduğunu anlatan Mışraklı, bölgelerindeki sertifikalı üretilen fidanların markalaşması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Fidancılığın mahalle sakinlerinin temel geçim kaynağı olduğunu aktaran Mışraklı, "Fidanlı Mahallemiz zeytin ve narenciye fidanı üretimin adeta merkezi konumunda yer almaktadır. Burada 26 çeşit zeytin, nar ve narenciye fidanı yetiştiriliyor ve yılda 25 milyon fidan üreterek Türkiye'nin tüm illeriyle yurt dışına ulaştırıyoruz. Mahallemizdeki vatandaşlarımızın hemen hepsi geçimini fidancılıkla sağlamaktadırlar. Toprak alanının genişletilmesiyle üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Fidanlı Mahallemizin yüzde 97'si geçimini fidancılıkla karşılıyor. Ayrıca çevremizdeki 6 mahalleden de gelip bu sektörde çalışarak kazanç sağlayan vatandaşlarımız mevcuttur." dedi.

Çalışanların günlük 100 ila 300 lira arasında ücretler aldığını aktaran Mışraklı, sertifikalı yetiştirilen fidanların yoğun olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'a gönderildiğini ifade etti.

Bu mahallede herkes fidan üretimiyle geçimini sağlıyor! Günlük kazançları 300 lira

"MAHALLEMİZİN TEK GEÇİM KAYNAĞI FİDANCILIK"

Fidan üreticisi Samet Ateş de 20 yılı aşkın süredir fidancılık işinde olduklarını belirtti. Fidancılıkta marka haline gelmek istediklerini kaydeden Ateş, sertifikalı fidan üretimiyle adlarını daha çok duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Herkesin ekmeğini bu işten kazandığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Adından da anlaşılacağı gibi mahallemizin tek geçim kaynağı fidancılıktır. Çevre mahallelerden gelenlerle yaklaşık 5 bin kişi bu işten ekmek parasını kazanıyor. Tüm narenciye çeşitleriyle yılda 25 milyon fidan üretimi yapıyoruz, çok şükür kazancımız iyi, mahallemizde bin dekar arazi üzerinde fidancılık üretimi yapılıyor."

Bu mahallede herkes fidan üretimiyle geçimini sağlıyor! Günlük kazançları 300 lira

"GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞIYORUM"

Mahalle sakinlerinden fidan işçisi Yıldız Yılmaz, "Fidanın yetişmesindeki en önemli aşama aşılamadır. Tohumdan satış anına kadar geçen sürede birden çok işlem yapılıyor. Ancak en önemli işlem aşılama, ben de bu işte görev alıyorum, fidanların satışından önceki son işlemi budur. Tüm mahalle sakinleri ve ailem gibi benim de geçim kaynağım fidancılık sektörüdür. İşimi severek yapıyorum, bir ağacın yetişmesinde katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.

Fidan işinde çalışan Çağla Ateş ise zahmetli olsa da sevdiği işi yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. Günde 8 saat aşı ve fidan bağlama işinde görev aldığını anlatan Ateş, "Fidanlarımızın 2-3 ay gibi aşı ve bağlama işleri sürüyor. Tohumdan fidan oluşum sürecindeki en önemli işlem arasında aşılama geliyor. Günlük 300 lira kazanarak ailemin geçimine katkı sağlıyorum, işimi severek yapıyorum buradaki tüm mahalle sakinlerimiz bu işte görev alıyorlar." dedi.

Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira

Narenciye, İstihdam, Türkiye, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira - Son Dakika
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