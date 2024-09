Global TV platform şirketleri Avrupa\'da Vestel ile büyüyor

Ekonomi

Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri olan Vestel, global şirketlerle stratejik iş birlikleri gerçekleştirerek zengin platform çözümleri sunuyor. Vestel hem Türkiye'de hem de global pazarlarda güçlü büyüme hedeflerine ilerliyor.

Vestel'in Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2024) sergilediği ekran teknolojileri, ziyaretçilerin geleceğin ekran deneyimine tanıklık etmesini sağladı. Vestel'in sunduğu ileri teknoloji ekran çözümleri arasında, kendi kendini aydınlatan pikselleriyle kaliteli parlaklık ve renk doğruluğu sunan OLED TV, geleneksel TV'lerin çok ötesinde arka aydınlatma bölgeleriyle görsel şölen sunan MiniLED TV, renkleri ve tonları kaliteli şekilde yansıtan Quantum Dot TV, ultra yüksek çözünürlükte yeni bir standart oluşturan 8K TV, taşınabilirliği ve pille çalışan yapısıyla her an her yerde televizyon keyfi sunan Vestel Taşınabilir TV, Z Kuşağı'nın mobil yaşam tarzına tam uyum sağlayan VStyle Wi-Fi Mobile TV ve izleme deneyimini yeniden tanımlayan, futuristik tasarımıyla dikkat çeken Transparent TV yer aldı.

Şirketin 'platformların platformu' olma vizyonu ile hareket ettiğini belirten Vestel CEO'su Ergün Güler, IFA 2024'te yaptığı açıklamada, şirketin Akıllı TV işletim sistemi platformları konusunda geniş bir yelpaze sunduğuna dikkat çekti. Güler, "Şirketimiz, Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri. Ancak, televizyon dünyası artık bir ekran olmaktan öte, bir ekosistem haline geliyor. Biz bu değişimi önceden öngördük ve bu ekosistem içinde bir oyun kurucu olarak yerimizi aldık. Günümüzde televizyon, sunduğu içerikle anlam kazanıyor. Bu doğrultuda, Vestel olarak platform çözümleri açısından son derece zengin bir portföye sahibiz. Yerli bir üretici olarak, dünya çapındaki dev markalarla iş birliği yapıyoruz ve bu markalar, Avrupa'daki büyüme stratejilerinde de bizi tercih ediyorlar. Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve tüm kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar Vestel'in portföyünde bulunuyor. Bu kadar geniş bir platform seçeneği sunmamız, Vestel'in sektördeki oyun kurucu rolünü pekiştirirken, ürün yönetimi, Ar-Ge ve yazılım alanındaki yetkinliklerimizin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Güler, "Son tüketicinin her segmentteki ihtiyacını karşılayan TV modellerinin yanı sıra, perakendecilerin beklentilerini karşılamak için yeni teknolojiler konusunda da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Televizyonlar artık gelir elde etme modeli ve evdeki reklam alanı olarak çok farklı bir potansiyele sahip. Büyük TV platformları gelirlerinin büyük oranını reklamlardan elde ediyorlar artık. Öte yandan Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmalarımız da mevcut. Global içeriklerin yanında, Tabii, Blu TV, Exxen gibi yerli platformları da destekliyor, onları global oyun içinde öne çıkarmaya devam ediyoruz. Özetle şirketimiz, TV ekosistemi içerisinde bir ana oyun kurucu konumunda ve güçlenerek bu konumu sürdürecek" açıklamalarında bulundu.

Taşınabilir TV modelleri hakkında şu bilgiler verildi:

Vestel Taşınabilir TV

Vestel Taşınabilir TV, benzersiz pille çalışan yapısı ve koruyucu kılıfıyla, izleme özgürlüğünü yeni bir boyuta taşıyor. Beyaz, turuncu, lacivert ve haki yeşili gibi modern ve şık renk seçenekleriyle Taşınabilir TV, zaman ve mekan bağımsız en sevilen içeriklere erişim sağlıyor. Taşınabilir TV ile kullanıcılar isterlerse bahçede maç keyfi yaşayabilir, isterlerse kamp alanında yıldızların altında film izleyebilir. Vestel'in en dikkat çeken ve talep gören TV'lerinden biri olan bu ürün, evin sınırlarını aşarak eğlenceyi yanınıza almanızı mümkün kılıyor. Ekran teknolojisini özgürlüğe dönüştüren bu yenilikçi cihaz, TV izleme deneyimini yeniden tanımlıyor.

VStyle Wi-Fi Mobil TV

Z Kuşağı'nın dinamik ve mobil yaşam tarzı için özel olarak tasarlanan VStyle Wi-Fi Mobil TV, taşınabilirliği ve izleme esnekliğiyle öne çıkıyor. Mirabelle Sarısı, Kiwili Dondurma Yeşili ve Bebek Mavisi gibi çarpıcı renk seçenekleriyle 2025'te satışa sunulacak bu akıllı TV, Vestel'in ikonik solar kumandası ile enerji verimliliğini de bir adım öteye taşıyor. VStyle Wi-Fi Mobil TV, bulunduğunuz her ortamda izleme deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak için tasarlandı, böylece kullanıcılar eğlenceyi sadece bulundukları yere değil, tarzlarına ve enerjilerine de uyum sağlayacak şekilde kişiselleştirebiliyor.

Güneşten güç alan kumanda

Güler, sürdürülebilirliği bir kurum kültürü haline getirerek bunu sadece sözde değil, somut icraatlarla ortaya koyduklarının altını çizdi. Güler, "Markamızın yenilikçi güneş enerjili uzaktan kumandası, sürdürülebilirliğe yönelik kararlılığımızın somut bir göstergesi. Şık tasarımı ve yüksek verimli güneş panelleriyle, pil değiştirme zahmetini ortadan kaldırarak her zaman kullanıcıların kontrolü elinde tutmasını sağlıyor. Bu ürün, şirketimizin inovasyon gücünü ve çevreye duyduğu bağlılığı bir araya getirerek, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuyor. Enerji tasarrufu sağlayan çözümlerimizle hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de çevremizi korumaya yönelik adımlar atıyoruz. Güneş enerjili uzaktan kumanda, daha iyi bir yarın için sürdürülebilir teknolojilere olan bağlılığımızın bir yansıması" dedi.

Güneş enerjili uzaktan kumanda, C tipi şarj, Lityum-iyon pil ve kaybolma durumunda sesli uyarıcı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor, çevre dostu teknolojiyi kullanıcıların hayatına entegre ediyor.

Vestel'den sürdürülebilir televizyonlar

Şirketin doğa dostu üretim süreçlerine verdiği önemi gösteren Biolive malzemesi kullanılarak üretilen TV'ler, IFA 2024'te sergilendi. Güler, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Sürdürülebilir üretim ve doğaya pozitif değer katma hedefimiz doğrultusunda kesintisiz yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından elde edilen tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Kanserojen ve toksik madde içermeyen bu yenilikçi hammadde, farklı sektörlere sürdürülebilir alternatifler sunuyor. Biz de bu malzemeyi hem televizyon hem de beyaz eşya üretimimizde kullanarak, sürdürülebilirlik alanındaki taahhüdümüzü somut adımlarla destekliyoruz. Biyoplastik granüllerin kullanımı sayesinde TV üretiminde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 99 oranında azaltmayı başardık."

Telefunken'den DVB-I uyumlu TV

Şirket, kendine ait ve lisanslı markalarıyla küresel büyüme stratejisini güçlendirirken, Telefunken markasıyla İtalya'da önemli bir adım atıyor. Telefunken, İtalya'da pan-Avrupa DVB-I standardıyla tam uyumlu ilk Smart TV'yi tanıtarak, İtalyan yayıncılara yeni nesil yayın teknolojileriyle pazarı keşfetme imkanı sunuyor.

DVB-I (İnternet için Dijital Video Yayını) standardı, televizyon teknolojisinde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu standart, televizyon içeriklerinin geniş bant internet bağlantıları üzerinden iletilmesini sağlayarak, geleneksel yayın yöntemlerine alternatif bir çözüm sunuyor. DVB-I, internet üzerinden televizyon izleme eğiliminin artmasıyla birlikte geleceğin televizyon deneyimini şekillendiren bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Dokunmatik Ekranlı Uzaktan Kumanda

Şirketin tasarıma verdiği önemi yansıtan Dokunmatik Ekranlı Uzaktan Kumanda, şık tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, sorunsuz bir navigasyon deneyimi sunarak cihazların kolayca yönetilmesini sağlıyor. Çoklu dokunma özellikleriyle donatılmış olan bu ekran, modern evlerde iş birliğine dayalı kontrol ve etkileşimi mümkün kılıyor. Yansıma önleyici temperli camdan üretilen sağlam yapısı, parlak ışıklı ortamlarda dahi dayanıklılık ve net bir görünürlük sunuyor. Sayısal ve VoD düğmeleri arasında kolay geçiş imkanı tanıyan kumanda, Vestel'in tasarıma verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Kişiselleştirilmiş TV deneyimi

Vestel'in AI destekli GenAI TV'si, televizyon izleme deneyimini kişiselleştirmenin yanı sıra, veri kullanımını ve işleme yeteneklerini en üst düzeye çıkararak müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları, kullanıcıların izleme alışkanlıkları ve tercihlerinden elde edilen verileri sürekli olarak analiz ederek, her bir izleyiciye en uygun içerik önerilerini sunuyor. Vestel AI, bu verilerden öğrenerek izleme deneyimini giderek daha da özelleştiriyor, böylece izleyicilerin beklentilerini aşan, son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlıyor.

Bu süreçte, kullanıcı etkileşimlerinden elde edilen büyük veri setleri, yapay zeka tarafından işlenerek anlamlı ve doğru önerilere dönüştürülüyor. Vestel GenAI TV, sadece izleme alışkanlıklarını değil, bireysel müşteri ihtiyaçlarını da dikkate alarak veriye dayalı, müşteri odaklı bir yaklaşım sunuyor. Böylece televizyon izleme, kişisel tercihlere göre şekillenen, veriye dayalı bir deneyim haline geliyor. GenAI TV ile sadece geleceğin izleme deneyimini bugünden sunmakla kalmıyor, aynı zamanda veri kullanımını en etkin şekilde değerlendirerek televizyon teknolojisinde kişiselleştirme ve müşteri deneyiminin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

Smart Matter IoT

Vestel'in Smart Matter teknolojisiyle donatılmış yeni nesil TV'si, akıllı ev IoT sistemleriyle kusursuz entegrasyon sağlayarak evdeki tüm cihazlarla sorunsuz bağlantı kuruyor. Bu yenilikçi TV, sesli komutlar ve akıllı ev otomasyonu özellikleriyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak evinizi daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Şirket, Smart Matter IoT teknolojisi ile modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik entegre çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirketin IFA 2024'te sergilediği ve öne çıkan diğer ekran teknolojilerinden bazıları ise şöyle açıklandı:

Transparan TV

Şirket, en son görüntüleme teknolojisiyle donatılmış Transparan TV'si ile izleme deneyimini yeniden tanımlıyor. Transparan TV, son teknoloji tasarımıyla benzersiz netliği bir araya getirerek, her ortama mükemmel uyum sağlıyor. Şeffaf panel yapısı sayesinde hem futuristik hem de sürükleyici bir görsel deneyim sunan Transparan TV, geleceğin televizyon teknolojisini bugünden kullanıcılarla buluşturuyor. Transparan TV, inovatif yapısı ile sadece bir izleme cihazı değil, aynı zamanda modern yaşam alanlarına estetik ve işlevsellik katan bir tasarım harikası olarak öne çıkıyor.

OLED TV

Şirket, kendi kendini aydınlatan piksellere sahip OLED TV'si ile izleyicilere gerçek hayatta gördükleri parlaklık ve renkleri ev ortamında deneyimleme imkanı sunuyor. OLED panel teknolojisi sayesinde olağanüstü kontrast, derin siyahlar ve gerçekçi renk canlılığı sağlanırken, hem ışık hem de gölge sahnelerinde üstün ayrıntılar ortaya çıkarılıyor. Vestel OLED TV, sürükleyici bir izleme deneyimi sunmanın yanı sıra, HDMI 2.1, ALLM, 4K oyun desteği ve 8 kata kadar daha hızlı tepki süresi ile yeni nesil oyun performansını da kullanıcılarla buluşturuyor. Bu özellikler, akıcı ve senkronize grafiklerle yüksek düzeyde bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Mini LED TV

Şirket, son teknoloji ürünü MiniLED TV'si ile televizyon izleme deneyimini iyi bir seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi TV, görüntü kalitesi, canlı renkler ve derin siyahlarla eğlence standartlarını yükseltiyor. Geleneksel TV'lere kıyasla önemli ölçüde daha fazla arka aydınlatma bölgesi sunan MiniLED TV, karmaşık ve hassas görüntüleri nefes kesici şekilde ekrana yansıtıyor. Güçlü arayüzü sayesinde dijital yaşamla sorunsuz entegrasyon sağlayan bu cihaz, kullanıcılarına sevdikleri içerikleri yayınlama, farklı cihazlara bağlanma ve hatta evlerini kontrol etme imkanı sunuyor.

Quantum Dot TV

Şirket, ev eğlencesini ileriye taşıyan Quantum Dot TV'si ile ekran deneyimini yeniden tanımlıyor. Bir milyara varan renk yelpazesiyle izleyicilere hayat dolu görüntüler sunan bu teknoloji, DC1-P3 renk gamının yüzde 95'ini kapsayarak daha kesin tanımlanmış ve gerçekçi renkler üretiyor. Quantum Dot TV, bu başarıyı yarı iletken malzemeden oluşan nano kristaller kullanarak sağlıyor. 43", 50", 55", 65" UHD serisinin yanı sıra, artık 32" ve 40" FHD seçenekleri de sunuluyor. Vestel Quantum Dot TV, görüntüleri tam olarak doğru tonlarda ve renklerde sunarken, özellikle yeşil ve kırmızı gibi ana renklerin standart LED TV'lerden çok daha doğru bir şekilde yansıtılmasını mümkün kılıyor.

8K TV

Şirket, 8K TV tasarımıyla ekran teknolojisini ve üstün çözünürlüğü bir araya getirerek izleyicilere farklı bir görüntü deneyimi sunuyor. 7680x4320 piksel çözünürlüğe sahip olan bu TV, Full HD TV'lerden on altı kat, 4K UHD TV'lerden ise dört kat daha yüksek görüntü kalitesi sağlıyor. Vestel 8K TV, göz alıcı ayrıntılar, zengin renkler ve üstün ekran kontrastı ile ultra gerçekçi bir izleme deneyimi sunarak izleyicilerin beklentilerini aşmayı hedefliyor. Bu teknoloji, hayattan daha büyük ve etkileyici bir görsel deneyim için yeni bir standart oluşturuyor.

IMAX Enhanced

IMAX ve DTS'in en üstün özelliklerini bir araya getiren IMAX Enhanced, ev eğlencesinde en sürükleyici deneyimi sunmak üzere tasarlandı. IMAX Enhanced sertifikasına sahip TV'ler, AV alıcıları, hoparlörler ve soundbar'lar, içerik oynatma sırasında optimize edilerek, daha parlak ve net görüntüler ile IMAX'in imza niteliğindeki ses deneyimini ev ortamında sergiliyor. 4K HDR akış ve Ultra HD Blu-ray formatlarında sunulan IMAX Enhanced filmlerden oluşan genişleyen kütüphane, izleyicilere en yüksek kalitede içerik deneyimi sunmayı hedefliyor. IMAX Enhanced, sinema düzeyindeki görsel ve işitsel kaliteyi evlere taşıyarak, kurumsal düzeyde bir eğlence çözümü sunuyor.

Bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik geniş ekran çözümleri

Şirket, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarladığı 32 inçten 98 inçe kadar geniş alternatifli ekran çözümleri ile her ortamda üstün netlik sunuyor. Üretici stüdyolar, halka açık alanlarda konumlandırılan ekranlar, kurumsal ve sanatsal alanlar için geliştirilen bu ekranlar, tüm beklentileri karşılayacak şekilde tasarlandı. Enerji tasarrufu ve daha iyi görüntü için otomatik ışık ayarlayıcı sensörler ve akıllı parlaklık kontrolü sunan bu çözümler, dinamik seri ile eğitimcilerin hayatını kolaylaştırıyor.

65, 75 ve 86 inç seçenekleriyle öne çıkan dinamik seri; dokunmatik ekran teknolojisi, ses kaydetme, e-posta gönderme, grafik ve metin kaydetme gibi özellikleriyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Vestel Digital Signage ekibinin tasarladığı bu ekran çözümleri, her sektörün ve her ihtiyacın taleplerine yanıt veriyor. - İSTANBUL