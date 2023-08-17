Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde grev kararı

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen, 81 ilde grev kararı aldı. Açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HÜKÜMET, İKİNCİ TEKLİFLE GELDİ

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

"BİR SENDİKA NASIL BİR ADIM ATARSA ONLARI ATACAĞIZ"

Hükümetten gelen ikinci teklif de memurları memnun bırakmadı. Memur-Sen, istediğini alamazsa grev sinyali verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Talepleriniz kabul edilmezse ne gibi adımlar atacaksınız?" diye soruldu. Yalçın, "Biz sendikayız. Dolayısıyla bir sendika nasıl bir adım atarsa onları atacağız. Onun için biz burada iyi niyetle bu masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep umudumuzu koruduk. Çünkü bu masa kamu görevlileri için en önemli çözüm masası, en önemli sorunları çözme mekanizması. Biz söyleyeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN'DEN EYLEM KARARI

Memur-Sen, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyleme gideceklerini ifade etti. Yapılan paylaşımda yarın işaret edilerek "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

HÜKÜMET, 2. TEKLİFTE YÜZDE 2'LİK ARTIŞ YAPTI

Memur-Sen'in ilk teklife revize istemesinin ardından bugün hükümet yeni teklifini sundu. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;