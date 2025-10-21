24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyü, rulo çim üretim tesisi sayesinde göç veren değil, göç alan bir yer haline geldi. 2001 yılında kurulan tesis, köyde istihdam sağlayarak gençlerin büyük şehirlere gitmesini engelledi.

ÜRETİM 5 MİLYON METREKAREYE ÇIKTI

Türkçim firmasına ait Kumdere'deki üretim tesisleri, kuruluşunda yılda 100 bin metrekare rulo çim üretirken bugün 5 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı. Tesiste üretilen çimin 150 bin metrekarelik kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Yılın iki döneminde üretim yapılan tesiste, ekim, sulama, bakım ve hasat işlemleri titizlikle yürütülüyor.

"DOĞAL AÇIK HAVA FABRİKASI"

Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, 1999'da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde rulo çim üretimine başladıklarını, ardından 2001'de Kumdere köyünde ikinci tesisi kurduklarını belirtti. Bulanık, "Köye ilk geldiğimizde nüfus 400'dü, çoğu yaşlıydı. Gençler iş bulmak için kente göç ediyordu. Tesisi kurduktan sonra işler değişti; köy göç almaya başladı. Burada bir nevi doğal açık hava fabrikası oluştu." ifadelerini kullandı.

Tesis bünyesinde sürekli 100 kişi çalışıyor, ayrıca mevsimlik olarak yevmiye usulü işçiler de üretime destek veriyor.

RULO ÇİMİN KULLANIM ALANI GENİŞ

Bulanık, 5 bin dekar alanda üretim yaptıklarını belirterek, "Rulo çim; park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol ve şev düzenlemeleri gibi peyzaj alanlarında kullanılıyor. Bir alanın görünümünü güzelleştirirken oksijen üretimine de katkı sağlıyor" dedi.

ÜNLÜ FUTBOL SAHALARINA GÖNDERİLİYOR

Rulo çime dünya genelinde ilginin arttığını söyleyen Bulanık, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor ve Eskişehirspor stadyumlarında bizim çimlerimiz kullanılıyor. Ayrıca Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Irak'a ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Bulanık, üretimin talebe göre planlandığını belirterek, "Her yıl piyasa şartlarına göre üretim ve ihracat miktarımız değişebiliyor. İstanbul'daki merkez ofisimiz gelen talepleri bize iletiyor, biz de planlamamızı buna göre yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

KÖYE EKONOMİK CANLILIK GETİRDİ

Kumdere köyünde faaliyet gösteren bu tesis, sadece üretim kapasitesiyle değil, köye kazandırdığı ekonomik canlılık ve istihdam olanaklarıyla da dikkat çekiyor. Gençlerin köylerine dönmesiyle birlikte Kumdere, kırsal kalkınmanın örnek modellerinden biri haline geldi.