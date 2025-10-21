24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

Haberin Videosunu İzleyin
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
21.10.2025 11:17  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Haber Videosu

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde 2001 yılında kurulan rulo çim üretim tesisi, köyden kente göçü tersine çevirdi. Yıllık 5 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşan tesis, 100 kişiye sürekli istihdam sağlarken köye ekonomik canlılık kazandırdı. Tesiste üretilen çimler yurt dışına da ihraç ediliyor.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyü, rulo çim üretim tesisi sayesinde göç veren değil, göç alan bir yer haline geldi. 2001 yılında kurulan tesis, köyde istihdam sağlayarak gençlerin büyük şehirlere gitmesini engelledi.

ÜRETİM 5 MİLYON METREKAREYE ÇIKTI

Türkçim firmasına ait Kumdere'deki üretim tesisleri, kuruluşunda yılda 100 bin metrekare rulo çim üretirken bugün 5 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı. Tesiste üretilen çimin 150 bin metrekarelik kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Yılın iki döneminde üretim yapılan tesiste, ekim, sulama, bakım ve hasat işlemleri titizlikle yürütülüyor.

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

"DOĞAL AÇIK HAVA FABRİKASI"

Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, 1999'da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde rulo çim üretimine başladıklarını, ardından 2001'de Kumdere köyünde ikinci tesisi kurduklarını belirtti. Bulanık, "Köye ilk geldiğimizde nüfus 400'dü, çoğu yaşlıydı. Gençler iş bulmak için kente göç ediyordu. Tesisi kurduktan sonra işler değişti; köy göç almaya başladı. Burada bir nevi doğal açık hava fabrikası oluştu." ifadelerini kullandı.

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

Tesis bünyesinde sürekli 100 kişi çalışıyor, ayrıca mevsimlik olarak yevmiye usulü işçiler de üretime destek veriyor.

RULO ÇİMİN KULLANIM ALANI GENİŞ

Bulanık, 5 bin dekar alanda üretim yaptıklarını belirterek, "Rulo çim; park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol ve şev düzenlemeleri gibi peyzaj alanlarında kullanılıyor. Bir alanın görünümünü güzelleştirirken oksijen üretimine de katkı sağlıyor" dedi.

ÜNLÜ FUTBOL SAHALARINA GÖNDERİLİYOR

Rulo çime dünya genelinde ilginin arttığını söyleyen Bulanık, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor ve Eskişehirspor stadyumlarında bizim çimlerimiz kullanılıyor. Ayrıca Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Irak'a ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

Bulanık, üretimin talebe göre planlandığını belirterek, "Her yıl piyasa şartlarına göre üretim ve ihracat miktarımız değişebiliyor. İstanbul'daki merkez ofisimiz gelen talepleri bize iletiyor, biz de planlamamızı buna göre yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

KÖYE EKONOMİK CANLILIK GETİRDİ

Kumdere köyünde faaliyet gösteren bu tesis, sadece üretim kapasitesiyle değil, köye kazandırdığı ekonomik canlılık ve istihdam olanaklarıyla da dikkat çekiyor. Gençlerin köylerine dönmesiyle birlikte Kumdere, kırsal kalkınmanın örnek modellerinden biri haline geldi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Futbol, İpsala, edirne, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emsal boşanma davası Eski eşine ’kedi’ nafakası ödeyecek Emsal boşanma davası! Eski eşine 'kedi' nafakası ödeyecek
Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti
Popüler oyuncak çılgınlığı hırsızlığa dönüştü O anlar kameraya yansıdı Popüler oyuncak çılgınlığı hırsızlığa dönüştü! O anlar kameraya yansıdı
Antalya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Dünya umurunda değil Yolun ortasına uzanıp yaptığına bakın Dünya umurunda değil! Yolun ortasına uzanıp yaptığına bakın
Daha önce Kur’an yakmıştı Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi
Küçük Yiğit Cem’i mezarında da rahat bırakmadılar “Oyuncaklar çalındı“ iddiası Küçük Yiğit Cem'i mezarında da rahat bırakmadılar! "Oyuncaklar çalındı" iddiası
Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı Feci kaza araç içi kameraya yansıdı Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı
Almanya’dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
Küçük kızın verdiği zarar büyük Babanın tepkisi ise görülmeye değer Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
Vicdanları sızlatan olay Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

15:13
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan’a çağrıda bulundu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
15:10
Yeni kanundan sürpriz çıktı Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
14:45
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
14:38
Hiç alışık değiller BodoGlimt yarın büyük şok yaşayacak
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak
14:31
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi’nin dudaklarından tek cümle döküldü
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü
14:25
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
14:15
23 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
14:02
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
13:47
İYİ Parti’den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’ye katıldı
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı
13:44
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza
13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası
12:51
Netanyahu, Katar ve Türkiye’yi tehdit olarak görüyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 15:55:14. #7.13#
SON DAKİKA: 24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.