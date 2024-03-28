Kripto para borsası FTX\'in kurucusu Sam Bankman-Fried\'a 25 yıl hapis cezası

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla açılan davanın ceza duruşması görüldü.
Savcılar, Bankman-Fried'ın 40 ila 50 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını isterken, savunma avukatları da "ilk kez şiddet içermeyen bir suç işlenmesi" ve "FTX müşterilerine paralarının geri ödeneceği" argümanlarıyla 5 ila 6,5 yıl arasında hapis cezası talep etti.
Yargıç Lewis Kaplan, Bankman-Fried'ın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bankman-Fried'ın cezasına itiraz etmeyi planladığı belirtildi.
Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.
Kamuoyunda "Kripto Kralı" olarak bilinen Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.
Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.
Eski CEO'nun aleyhindeki ceza davalarından ilki kapsamında 3 Ekim'de jüri seçimine başlanmıştı. Davada ifadelerini veren FTX'e bağlı Alameda Research şirketinin eski Üst Yöneticisi Caroline Ellison, FTX'in eski yöneticilerinden Nishad Singh ve kripto borsasının kurucu ortağı Gary Wang, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti.
Savcılarla işbirliğine giden söz konusu tanıklar, "müşteri fonlarının kötüye kullanılması" kapsamındaki kararları veren kişi olarak Bankman-Fried'ı işaret etmişti.
Savunma yapan avukatlar, suçunu ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden Bankman-Fried'ın üç eski çalışma arkadaşının, hafif cezalar alma umuduyla ifadelerini Bankman-Fried'ı suçlayacak şekilde uyarladıklarını söylemişti.
Bankman-Fried da mahkemedeki ifadesinde, iyi niyetle hareket ettiğini savunmuş, yaptıklarının FTX'in avukatlar tarafından hazırlanan politikalarına uygun olduğuna inandığını belirtmişti.
FTX'in önemli kararlarına avukatların dahil olduğunu anlatan Bankman-Fried, kredilerin de avukatlar tarafından yapılandırıldığını kaydetmişti. Bankman-Fried'ın avukatları da "kötü risk yönetiminin" suç olmadığını ifade etmişti.
Savcılar ise kapanış konuşmalarında, jüriden MIT mezunu ve milyarlarca dolarlık iki şirket kurmuş Bankman-Fried'ın "aslında hiçbir şeyden haberi olmadığına" inanmamalarını istemişti.
Jüri, 2 Kasım'da dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu "suçlu" bulmuştu.
New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, Bankman-Fried'ın, "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" belirtmişti.
Bankman-Fried, federal ceza kuralları uyarınca 110 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.
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