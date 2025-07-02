Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
02.07.2025 09:33
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3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammını belirleyecek. Tahmin edilen enflasyon oranı yüzde 1,61. Bu oranla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 16,94, memurlara ise yüzde 15,85 zam öngörülüyor. İşte bu oranlara göre zamlı maaşlar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammını netleştirecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre tahmin edilen oran yüzde 1,61 düzeyinde. Bu veriye göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memurların maaş artış oranı da hesaplandı.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Enflasyon verisiyle 20 milyon kişinin maaşı değişecek. Merkez Bankası beklentisine göre haziran enflasyonu yüzde 1,61 olacak. Bu oranla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 16,94, memurlara ise yüzde 15,85 zam öngörülüyor. En düşük emekli maaşı 16 bin 901 TL'ye, memur maaşı ise 52 bin 543 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME ŞART

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yılın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyonun yüzde 16,94 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda halen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının 2 bin 432 TL artışla 16 bin 901 TL'ye yükseleceği hesaplanıyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenleme şart. Hükümetin, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için Meclis'e torba yasa teklifi sunması bekleniyor. Teklifin, TÜİK verisinin açıklanmasının hemen ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek yasalaşması planlanıyor.

EMEKLİYE YÜZDE 16,94 ZAM SENARYOSU

Haziran enflasyonunun öngörüldüğü gibi gelmesi halinde SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,94 oranında zam alacak. Bu orana göre bazı maaş artışları şöyle olacak:

  • 15 bin TL maaş: 17 bin 541 TL
  • 20 bin TL maaş: 23 bin 388 TL
  • 25 bin TL maaş: 29 bin 235 TL
  • 30 bin TL maaş: 35 bin 82 TL

Bu artışlarla birlikte, yaklaşık 3 milyon 700 bin emeklinin maaşında önemli bir iyileşme sağlanmış olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAPLAMA FARKLI

Memurlar ve memur emeklileri için zam oranı farklı bir hesaplama yöntemiyle belirleniyor. 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak maaş artışı, yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamından oluşacak.

Haziran enflasyonu yüzde 1,61 olarak açıklanırsa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Bu orana toplu sözleşmeden gelen yüzde 5 ilave edildiğinde, memurlar ve memur emeklileri toplamda yüzde 15,85 oranında kümülatif zamma hak kazanacak. Bu orana göre memur ve memur emeklilerinin temmuz maaşları şöyle güncellenecek:

  • En düşük memur maaşı: 45 bin 527 TL - 52 bin 543 TL
  • En düşük memur emekli aylığı: 19 bin 617 TL - 22 bin 726 TL

YÜZDE 15,85'LİK ORANA GÖRE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre yüzde 15,85 oranındaki enflasyon farkına göre zamlı memur maaşları şu şekilde olacak:

  • Memur 9/1: Mevcut 45.527 TL - Yeni 52.743 TL
  • Şube Müdürü 1/4: Mevcut 66.329 TL - Yeni 76.842 TL
  • Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut 58.643 TL - Yeni 67.937 TL
  • Öğretmen 1/4: Mevcut 52.906 TL - Yeni 61.291 TL
  • Başkomiser 3/1: Mevcut 65.070 TL - Yeni 75.383 TL
  • Polis Memuru 8/1: Mevcut 58.910 TL - Yeni 68.247 TL
  • Uzman Doktor 1/4: Mevcut 109.126 TL - Yeni 126.422 TL
  • Hemşire 5/1: Mevcut 53.437 TL - Yeni 61.937 TL
  • Mühendis 1/4: Mevcut 67.653 TL - Yeni 78.376 TL
  • Teknisyen 11/1: Mevcut 47.195 TL - Yeni 54.675 TL
  • Profesör 1/4: Mevcut 96.346 TL - Yeni 111.616 TL
  • Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut 63.848 TL - Yeni 73.967 TL
  • Vaiz 1/4: Mevcut 55.303 TL - Yeni 64.068 TL
  • Avukat 1/4: Mevcut 63.609 TL - Yeni 73.691 TL

Zam oranı tüm unvanlarda yüzde 15,85 olarak uygulandı.

EMEKLİ MEMUR NE KADAR ALACAK?

MB'nin anket sonucu dikkate alınarak yüzde 15,85 oranındaki enflasyon farkına göre hesaplanan emekli memur maaşları şöyle olacak:

    Mevcut maaş: 71.332 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 82.638 TL

    Genel Müdür 1/1

    Mevcut maaş: 63.135 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 73.141 TL

    Şube Müdürü 1/4

    Mevcut maaş: 24.775 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 28.701 TL

    Memur 1/4

    Mevcut maaş: 19.617 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 22.726 TL

    Öğretmen 1/4

    Mevcut maaş: 29.380 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 34.036 TL

    Kaymakam 1. Sınıf

    Mevcut maaş: 41.596 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 48.188 TL

    Başkomiser 1/4

    Mevcut maaş: 29.380 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 34.036 TL

    Polis Memuru 1/4

    Mevcut maaş: 29.380 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 34.036 TL

    Hemşire (Lisans)

    Mevcut maaş: 29.380 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 34.036 TL

    Mühendis 1/4

    Mevcut maaş: 29.418 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 34.080 TL

    Teknisyen 11/1

    Mevcut maaş: 21.121 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 24.468 TL

    Pratisyen Hekim

    Mevcut maaş: 43.422 TL

    Artış oranı: %15,85

    Zamlı maaş: 50.304 TL

    TEMMUZDA SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

    YENİ EMEKLİ MAAŞLARI (%16,94 zamlı)

    Mevcut maaş: 14.500 TL

    Zamlı maaş: 16.956 TL

    Mevcut maaş: 15.000 TL

    Zamlı maaş: 17.541 TL

    Mevcut maaş: 16.000 TL

    Zamlı maaş: 18.710 TL

    Mevcut maaş: 17.000 TL

    Zamlı maaş: 19.879 TL

    Mevcut maaş: 18.000 TL

    Zamlı maaş: 21.049 TL

    Mevcut maaş: 19.000 TL

    Zamlı maaş: 22.218 TL

    Mevcut maaş: 20.000 TL

    Zamlı maaş: 23.388 TL

    Mevcut maaş: 21.000 TL

    Zamlı maaş: 24.557 TL

    Mevcut maaş: 22.000 TL

    Zamlı maaş: 25.726 TL

    Mevcut maaş: 23.000 TL

    Zamlı maaş: 26.896 TL

    Mevcut maaş: 24.000 TL

    Zamlı maaş: 28.065 TL

    Mevcut maaş: 25.000 TL

    Zamlı maaş: 29.235 TL

    Mevcut maaş: 30.000 TL

    Zamlı maaş: 35.082 TL

    Mevcut maaş: 35.000 TL

    Zamlı maaş: 40.929 TL

    Mevcut maaş: 40.000 TL

    Zamlı maaş: 46.776 TL

    Mevcut maaş: 45.000 TL

    Zamlı maaş: 52.623 TL

    Mevcut maaş: 50.000 TL

    Zamlı maaş: 58.470 TL

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